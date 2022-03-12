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Интер Майами
0:1
Перерыв

Стадион:
Лос-Анджелес
0'
11' Желтая карточка
Ким Мун-Хван
15' Желтая карточка
Санчес Илье
29' Желтая карточка
Адамс Мохаммед
0:1
45' Гол
Опоку Квадво
45' Красная карточка
Шеа Брек

Ход матча

11'
 
Ким Мун-Хван
15'
 
Санчес Илье
29'
Адамс Мохаммед
 
45'
0:1
Опоку Квадво
45'
Шеа Брек
 
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Лос-Анджелес
3.58
3.92
2.04
Все Коэффициенты
94
Диоп
Клемент
31
Лоу
Дэмион
4
Маквей
Кристофер
20
Шеа
Брек
2
Йедлин
Деандре
7
Jean
Mota
26
Грегоре
6
Адамс
Мохаммед
16
Тейлор
Роберт
9
Кампана
Леонардо
10
Игуаин
Гонсало
16
Крепо
Максим
33
Ким
Мун-Хван
44
Анри
Дониэл
5
Фалл
Мамаду
24
Холлингсхед
Райан
11
Сифуэнтес
Хосе
6
Санчес
Илье
23
Акоста
Келлин
22
Опоку
Квадво
10
Вела
Карлос
17
Родригес
Брайан
II
Интер Майами
3-5-2
Лос-Анджелес
4-3-3

История личных встреч

Интер Майами
Лос-Анджелес

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

М
1:0

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Остин - Интер Майами 5:1 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3
Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4 Торонто - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Коламбус Кру 1:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Торонто 3:1 Интер Майами - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0
Лос-Анджелес
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:4
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    УДАЛЕНИЕ! - Шеа Брек увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Опоку Квадво бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Адамс Мохаммед получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Санчес Илье получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Ким Мун-Хван получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Лос-Анджелес
3.58
3.92
2.04
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Интер Майами 0:1 Лос-Анджелес онлайн

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