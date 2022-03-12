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Коламбус Кру
0:1
Перерыв

Стадион:
Торонто
0'
0:1
14' Гол
Хименес Хесус
29' Желтая карточка
Менса Джонатан

Ход матча

12'
 
Ачара Ифунаньячи
Маршалл-Ратти Джакил
14'
0:1
Хименес Хесус
(Посуэло Алехандро)
29'
Менса Джонатан
 
Лучшие коэффициенты
Коламбус Кру
Ничья
Торонто
1.41
5.05
7.30
Все Коэффициенты
1
Ром
Элой
31
Морейра
Стивен
4
Менса
Джонатан
5
Дегенек
Милош
7
Сантуш
Педру
8
Artur
Moraes
III
6
Нэйджби
Дарлингтон
14
Йебоа
Яв
10
Селараян
Лукас
22
Этьенн
Дерик
27
Берри
Мигель
25
Боно
Александер
7
Маршалл-Ратти
Джакил
4
Брэдли
Майкл
5
Lukas
MacNaughton
12
Kadin
Chung
14
Окелло
Нобл
21
Осорио
Джонатан
11
Нельсон
Джейден
10
Посуэло
Алехандро
38
Luca
Petrasso
9
Хименес
Хесус
Коламбус Кру
4-2-3-1
Торонто
4-2-3-1

История личных встреч

Коламбус Кру
Торонто

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

78.9%
31.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

37 матчей

35.1%
32.4%
32.5%
13 побед 12 ничьих 12 побед

Первый тайм

40.5%
35.1%
24.4%
15 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.1%
27%
37.9%
13 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

М
2:1
М
2:0
М
3:1
М
1:0
М
2:2
М
3:3
М
0:2
М
1:0
М
0:0
М
5:0
М
1:2
М
2:1
М
3:0
М
1:1
М
0:0
М
0:2
М
3:3
М
2:0
М
2:3
М
3:2
М
0:2
ТМС
3:1
М
2:0
М
2:1
М
0:1
М
2:1
М
2:1
М
2:4
М
1:1
М
2:2
М
2:0
М
3:2
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
0:0
М
2:0

Результаты последних матчей

Коламбус Кру
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3
Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Интер Майами - Коламбус Кру 1:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:3 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:4
Торонто
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Даллас - Торонто 1:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1
Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 3:0
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Менса Джонатан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Хименес Хесус бьет в цель!
  • 12'
    Маршалл-Ратти Джакил уходит с поля. Ифунанячи Ачара выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Коламбус Кру
Ничья
Торонто
1.41
5.05
7.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Коламбус Кру 0:1 Торонто онлайн

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