2:1
Конец матча
Стадион: Lower.com Field
0:1
14' ГолХименес Хесус
29' Желтая карточкаМенса Джонатан
1:1
56' ГолСелараян Лукас
64' Желтая карточкаНельсон Джейден
2:1
65' ГолЭтьенн Дерик
79' Желтая карточкаПрисо-Мбонге Ральф
82' Желтая карточкаДиас Луис
84' Желтая карточкаArtur Moraes III
Ход матча
14'
29'
56'
1:1
64'
65'
2:1
82'
84'
1
Ром
Элой
14
Йебоа
Яв
22
Этьенн
Дерик
27
Берри
Мигель
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Йебоа ЯвПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
-
27 Берри МигельНападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
-
12 Диас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Моррис ЭйданПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Зардес ГьясиНападающий
-
30 Will Sands
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Kadin ChungЗащитник
-
14 Окелло НоблПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
История личных встреч
Коламбус Кру
Торонто
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
78.9%
31.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед
37 матчей
35.1%
32.4%
32.5%
13 побед 12 ничьих 12 побед
Первый тайм
40.5%
35.1%
24.4%
15 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.1%
27%
37.9%
13 побед 10 ничьих 14 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Коламбус Кру
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3
Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Интер Майами - Коламбус Кру 1:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:3 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:4
Торонто
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Даллас - Торонто 1:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1
Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 3:0