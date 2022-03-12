3:2
Конец матча
Стадион: Lumen Field
0:1
6' ГолЧичарито
1:1
17' ГолМоррис Джордан
29' Желтая карточкаObed Vargas
38' Желтая карточкаJoao Paulo I
44' Желтая карточкаДепай Ник
2:1
45' ПенальтиМонтеро Фреди
45' Желтая карточкаКабрал Кевин
46' Желтая карточкаТоло Нуху
2:2
48' ГолКоста Дуглас
3:2
72' ГолАрреага Хавьер
90' Желтая карточкаБрюин Уилл
90' Желтая карточкаРольдан Александер
Ход матча
6'
0:1
17'
1:1
29'
38'
44'
45'
2:1
45'
46'
48'
2:2
59'
72'
90'
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
73
Obed
Vargas
20
Депай
Ник
10
Коста
Дуглас
14
Чичарито
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
73 Obed VargasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Роу КелинПолузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
-
-
23 Leo Chu
-
-
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
-
10 Коста ДугласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Йовелич ДеянНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес Гэлакси
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
35%
14 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед
41 матч
34.1%
29.3%
36.6%
14 побед 12 ничьих 15 побед
Первый тайм
24.4%
41.5%
34.1%
10 побед 17 ничьих 14 побед
Второй тайм
34.1%
39%
26.9%
14 побед 16 ничьих 11 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сиэтл Саундерс - Леон 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Сиэтл Саундерс - Мотагуа 5:0
Мотагуа - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Шарлотта - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1
Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:0