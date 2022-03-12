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Сиэтл Саундерс
3:2
Конец матча

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
0:1
6' Гол
Чичарито
1:1
17' Гол
Моррис Джордан
29' Желтая карточка
Obed Vargas
38' Желтая карточка
Joao Paulo I
44' Желтая карточка
Депай Ник
2:1
45' Пенальти
Монтеро Фреди
45' Желтая карточка
Кабрал Кевин
46' Желтая карточка
Толо Нуху
2:2
48' Гол
Коста Дуглас
3:2
72' Гол
Арреага Хавьер
90' Желтая карточка
Брюин Уилл
90' Желтая карточка
Рольдан Александер
90'+6
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
3
Арреага
Хавьер
5
Толо
Нуху
73
Obed
Vargas
6
Joao
Paulo
I
7
Ролдан
Кристиан
11
Руснак
Альберт
13
Моррис
Джордан
12
Монтеро
Фреди
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
4
Кулибали
Сега
20
Депай
Ник
44
Эдвардс
Рахим
10
Коста
Дуглас
6
Равелсон
Райан
8
Дельгадо
Марко
9
Кабрал
Кевин
14
Чичарито
26
Альварес
Эфраин
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Лос-Анджелес Гэлакси
4-4-2

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес Гэлакси

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
35%
14 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед

41 матч

34.1%
29.3%
36.6%
14 побед 12 ничьих 15 побед

Первый тайм

24.4%
41.5%
34.1%
10 побед 17 ничьих 14 побед

Второй тайм

34.1%
39%
26.9%
14 побед 16 ничьих 11 побед

История матчей

М
1:1
М
1:2
М
3:0
М
1:1
М
1:3
М
4:3
М
2:2
М
3:0
М
5:0
М
1:1
М
0:0
М
0:3
М
2:4
М
1:1
ОК
4:2
М
0:1
М
3:2
М
1:1
М
3:1
М
1:0
М
2:1
М
1:0
М
2:0
М
2:2
М
0:3
М
1:1
М
1:1
М
4:0
М
2:1
М
3:0
М
1:0
М
4:0
М
2:0
М
0:0
М
0:1
М
2:1
М
0:1
М
3:1
М
0:4
М
0:2
М
1:1

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сиэтл Саундерс - Леон 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Сиэтл Саундерс - Мотагуа 5:0
Мотагуа - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Шарлотта - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1
Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:0
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