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  3. США: МЛС
Хьюстон Динамо
2:1
Конец матча

Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
0'
0:1
14' Гол
Каваллини Лукас
28' Желтая карточка
Браун Джавейн
1:1
33' Гол
Кинтеро Дарвин
2:1
51' Гол
Кинтеро Дарвин
81' Желтая карточка
Веселинович Ранко
88' Желтая карточка
Thorleif Ulfarsson
90'+6
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
5
Паркер
Тим
2
Стирс
Дэниэл
3
Лундквист
Адам
23
Кинтеро
Дарвин
22
Вера
Матиас
20
Карраскилья
Адальберто
10
Пико
Фабрис
9
Carlos
Ferreira
III
11
Бэрд
Кори
1
Хасал
Томас
6
Блэкмон
Тристан
4
Веселинович
Ранко
26
Юнгвирт
Флориан
3
Гутьеррес
Кристиан
31
Тейберт
Расселл
17
Овусу
Леонард
11
Дахоме
Кристиан
45
Pedro
Vite
25
Голд
Райан
9
Каваллини
Лукас
Хьюстон Динамо
4-3-3
Ванкувер Уайткэпс
3-4-2-1

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Ванкувер Уайткэпс

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

20 матчей

35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

М
0:0
М
0:0
М
2:1
М
2:1
М
3:2
М
2:2
М
1:2
М
2:1
М
2:1
М
0:0
М
1:1
М
1:0
М
3:0
М
2:0
М
2:1
М
2:1
ТМС
2:1
М
1:3
М
1:0
М
3:1

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1
Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:2
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Кинтеро Дарвин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Браун Джавейн получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Pedro Vite уходит с поля. Браун Джавейн выходит вместо него
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Каваллини Лукас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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