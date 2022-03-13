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  3. США: МЛС
Орландо Сити
1:1
Второй тайм: 52'

Стадион:
Цинциннати
0'
0:1
13' Гол
Васкес Брэндон
37' Желтая карточка
Васкес Брэндон
1:1
42' Гол
Урсо Жуниор
52'

Ход матча

13'
0:1
Васкес Брэндон
(Акоста Лусиано)
37'
 
Васкес Брэндон
42'
Урсо Жуниор
(Торрес Факундо)
1:1
47'
 
Атанга Исаак
Ian Murphy
Лучшие коэффициенты
Орландо Сити
Ничья
Цинциннати
1.53
4.33
6.48
Все Коэффициенты
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
4
Моутинью
Жоау
5
Cesar
Araujo
11
Урсо
Жуниор
17
Торрес
Факундо
10
Перейра
Маурисио
7
Пато
Алешандре
9
Кара
Эркан
1
Канн
Алек
4
Хагглунд
Ник
20
Кэмерон
Джефф
24
Блэкетт
Тайлер
2
Пауэлл
Альвас
7
Кубо
Юя
93
Морено
Хуниор
32
Ian
Murphy
10
Акоста
Лусиано
19
Васкес
Брэндон
14
Баджи
Доминик
Орландо Сити
4-2-3-1
Цинциннати
3-4-1-2

История личных встреч

Орландо Сити
Цинциннати

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

М
0:1
М
1:1
М
3:0
М
1:1
М
5:1

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2
Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:1
Цинциннати
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Остин - Цинциннати 5:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0
Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 4:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0 Цинциннати - Орландо Сити 1:1
  • Второй тайм
  • Описание гола
    54'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 47'
    Ian Murphy уходит с поля. Атанга Исаак выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Урсо Жуниор бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Брэндон Васкес получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Брэндон Васкес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Орландо Сити
Ничья
Цинциннати
1.53
4.33
6.48
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Орландо Сити 1:1 Цинциннати онлайн

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