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  3. США: МЛС
Орландо Сити
1:2
Конец матча

Стадион:
Цинциннати
0'
0:1
13' Гол
Васкес Брэндон
37' Желтая карточка
Васкес Брэндон
1:1
42' Гол
Урсо Жуниор
1:2
53' Гол
Васкес Брэндон
58' Желтая карточка
Янссон Робин
61' Желтая карточка
Блэкетт Тайлер
63' Желтая карточка
Кубо Юя
73' Желтая карточка
Урсо Жуниор
81' Желтая карточка
Карлос Антонио
90' Желтая карточка
Канн Алек
90'+6
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
4
Моутинью
Жоау
5
Cesar
Araujo
11
Урсо
Жуниор
17
Торрес
Факундо
10
Перейра
Маурисио
7
Пато
Алешандре
9
Кара
Эркан
1
Канн
Алек
4
Хагглунд
Ник
20
Кэмерон
Джефф
24
Блэкетт
Тайлер
2
Пауэлл
Альвас
7
Кубо
Юя
93
Морено
Хуниор
32
Ian
Murphy
10
Акоста
Лусиано
19
Васкес
Брэндон
14
Баджи
Доминик
Орландо Сити
4-2-3-1
Цинциннати
3-4-1-2

История личных встреч

Орландо Сити
Цинциннати

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

М
0:1
М
1:1
М
3:0
М
1:1
М
5:1

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2
Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:1
Цинциннати
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Остин - Цинциннати 5:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0
Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 4:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0 Цинциннати - Орландо Сити 1:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Урсо Жуниор бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Брэндон Васкес получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Брэндон Васкес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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