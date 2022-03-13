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  3. США: МЛС
Филадельфия Юнион
2:0
Конец матча

Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
11' Желтая карточка
Эспиноса Кристиан
1:0
23' Гол
Бёрк Кори
26' Желтая карточка
Ремеди Эрик
27' Желтая карточка
Сантос Сержио
43' Желтая карточка
Газдаг Даниэль
2:0
58' Пенальти
Газдаг Даниэль
62' Желтая карточка
Харриэль Натан
90' Желтая карточка
Ousseni Bouda
90'+9
18
Блэйк
Андре
26
Харриэль
Натан
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
8
Мартинес
Хосе
Андрес
31
Флэк
Леон
6
Газдаг
Даниэль
19
Бёрк
Кори
17
Сантос
Сержио
II
1
Марцинковски
Джеймс
3
Марье
Поль
14
Юилл
Джексон
80
Кальво
Франсиско
27
Лопес
Маркос
IV
5
Ремеди
Эрик
10
Эспиноса
Кристиан
9
Лопес
Хавьер-Эдуардо
17
Грегуш
Ян
28
Киканович
Бенджамин
11
Эбобисс
Жереми
Филадельфия Юнион
4-3-1-2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-1-4-1

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Сан-Хосе Эрткуэйкс

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

М
1:2
М
1:1
М
2:2
М
1:1
М
1:2
М
4:2
М
1:0
М
1:2
М
0:0
М
1:0
М
1:0
М
1:2

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Филадельфия Юнион - Америка Мехико 0:2 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4
Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Газдаг Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Сантос Сержио II получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Ремеди Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Бёрк Кори бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Эспиноса Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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