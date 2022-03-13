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  3. США: МЛС
Даллас
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Нэшвилл
0' 11'
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Нэшвилл
2.55
3.16
2.93
Все Коэффициенты
30
Пас
Мартен
31
Нану
Гомеш
3
Мартинес
Хосе
VI
24
Хеджес
Мэтт
4
Фарфан
Марко
6
Серрильо
Эдвин
18
Сервания
Брандон
19
Помикал
Пакстон
7
Арриола
Пол
10
Феррейра
Хесус
8
Обриан
Ядер
1
Уиллис
Джо
15
Миллер
Эрик
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
2
Ловитц
Дэниел
6
Маккарти
Дакс
54
Дэвис
Шон
II
20
Годой
Анибал
8
Леаль
Рэндэлл
10
Мукхтар
Хани
17
Сапонг
Чарльз
Даллас
4-3-3
Нэшвилл
4-1-2-1-2

История личных встреч

Даллас
Нэшвилл

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

М
0:1
М
3:0
М
0:0
М
0:1

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Даллас - Торонто 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1
Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Остин - Даллас 3:5 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас - Остин 2:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1
Нэшвилл
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1
Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Торонто - Нэшвилл 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 5:2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Нэшвилл
2.55
3.16
2.93
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Даллас 0:0 Нэшвилл онлайн

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