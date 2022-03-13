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  3. США: МЛС
Даллас
2:0
Конец матча

Стадион:
Нэшвилл
0'
25' Желтая карточка
Помикал Пакстон
28' Желтая карточка
Сапонг Чарльз
33' Желтая карточка
Мартинес Хосе
40' Желтая карточка
Леаль Рэндэлл
62' Желтая карточка
Мьюл Алекс
82' Желтая карточка
Годой Анибал
1:0
85' Пенальти
Хара Франко
2:0
87' Гол
Alan Velasco
90' Желтая карточка
Серрильо Эдвин
90'+8
30
Пас
Мартен
31
Нану
Гомеш
24
Хеджес
Мэтт
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
19
Помикал
Пакстон
6
Серрильо
Эдвин
18
Сервания
Брандон
7
Арриола
Пол
10
Феррейра
Хесус
8
Обриан
Ядер
1
Уиллис
Джо
15
Миллер
Эрик
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
2
Ловитц
Дэниел
6
Маккарти
Дакс
54
Дэвис
Шон
II
8
Леаль
Рэндэлл
20
Годой
Анибал
17
Сапонг
Чарльз
10
Мукхтар
Хани
Даллас
4-3-3
Нэшвилл
4-1-2-1-2

История личных встреч

Даллас
Нэшвилл

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

М
0:1
М
3:0
М
0:0
М
0:1

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Даллас - Торонто 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1
Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Остин - Даллас 3:5 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас - Остин 2:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1
Нэшвилл
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1
Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Торонто - Нэшвилл 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 5:2
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Леаль Рэндэлл получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Мартинес Хосе VI получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Сапонг Чарльз получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Помикал Пакстон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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