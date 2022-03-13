2:0
Конец матча
Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
1:0
21' ГолРубио Диего
29' Желтая карточкаИсима-Мирен Николя
2:0
51' ГолКайе Марк-Энтони
56' Желтая карточкаДюк Кэмерон
62' Желтая карточкаРозенберри Киган
Ход матча
21'
1:0
51'
56'
62'
67'
81'
19
Прайс
Джек
11
Рубио
Диего
29
Мелия
Тим
18
Нденбе
Логан
54
Вальтер
Реми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Рубио ДиегоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
-
77 Япи ДарренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Акоста БрианНападающий
-
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нденбе ЛоганЗащитник
- Полузащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Дюк КэмеронЗащитник
- Защитник
-
2 Свит БенЗащитник
-
12 Форд КортниЗащитник
-
17 Jacob Davis
-
48 Kaveh Rad
-
-
-
Главный тренер: Peter Vermes
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Спортинг Канзас-Сити
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
75%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
22 матча
31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
4 победы 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Комуникасьонес 1:0 Комуникасьонес - Колорадо Рэпидс 1:0
Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 1:1
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1
Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 1:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 0:2