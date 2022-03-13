  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США: МЛС
Колорадо Рэпидс
2:0
Конец матча

Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
0'
1:0
21' Гол
Рубио Диего
29' Желтая карточка
Исима-Мирен Николя
2:0
51' Гол
Кайе Марк-Энтони
56' Желтая карточка
Дюк Кэмерон
62' Желтая карточка
Розенберри Киган
90'+6
22
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
5
Трасти
Остон
33
Бейташур
Стивен
19
Прайс
Джек
14
Кайе
Марк-Энтони
66
Эстевес
Лукас
12
Барриос
Майкл
11
Рубио
Диего
7
Льюис
Джонатан
29
Мелия
Тим
8
Зуси
Грэм
5
Исима-Мирен
Николя
3
Фонтас
Андреу
18
Нденбе
Логан
21
Эрнандес
Фелипе
54
Вальтер
Реми
15
Эспиноза
Роджер
7
Рассел
Джонни
19
Вуйнович
Никола
27
Ционис
Маринос
Колорадо Рэпидс
3-4-3
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Спортинг Канзас-Сити

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
75%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

22 матча

31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
4 победы 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

М
1:1
М
0:0
М
3:1
М
4:0
М
1:1
М
3:2
М
2:3
М
1:1
М
1:0
М
2:2
М
1:0
М
3:1
М
1:0
М
1:0
М
1:2
М
0:2
М
2:1
М
2:0
М
2:3
М
2:1
ОК
0:2
М
2:2

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Комуникасьонес 1:0 Комуникасьонес - Колорадо Рэпидс 1:0
Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 1:1
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1
Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 1:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 0:2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Исима-Мирен Николя получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Фелипе Эрнандес уходит с поля. Дюк Кэмерон выходит вместо него
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Рубио Диего бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Колорадо Рэпидс 2:0 Спортинг Канзас-Сити онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 