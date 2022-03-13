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  3. США: МЛС
Портленд Тимберс
1:0
Конец матча

Стадион:
Остин
0'
49' Желтая карточка
Домингес Сесильо
50' Желтая карточка
Дриусси Себастьян
50' Желтая карточка
Колманич Жан
53' Желтая карточка
Чара Йимми
57' Желтая карточка
Паредес Кристиан
60' Желтая карточка
Даниэль Перейра
1:0
62' Гол
Туилома Билл
90' Желтая карточка
Jhojan Valencia
90' Желтая карточка
Бланко Себастьян
90'+6
31
Ивачич
Альяз
2
Ванранкин
Хосе
Карлос
18
Макгро
Зак
25
Туилома
Билл
14
Justin
Rasmussen
21
Чара
Диего
22
Паредес
Кристиан
30
Santiago
Moreno
23
Чара
Йимми
27
Асприлья
Дайрон
11
Незгода
Ярослав
1
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
4
Габриэльсен
Рубен
23
Колманич
Жан
8
Ринг
Александр
6
Даниэль
Перейра
14
Фагундес
Диего
7
Дриусси
Себастьян
10
Домингес
Сесильо
37
Урути
Максимилиано
Портленд Тимберс
4-2-3-1
Остин
4-2-3-1

История личных встреч

Портленд Тимберс
Остин

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
3:0
М
3:1
М
4:1

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0
Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2
Остин
(20 матчей)
35%
65%
7 побед 0 ничьих 13 поражений
Остин - Интер Майами 5:1 Остин - Цинциннати 5:0 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1
Даллас - Остин 2:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Остин - Даллас 3:5 Остин - Портленд Тимберс 3:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 1:0 Даллас - Остин 2:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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