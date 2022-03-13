Из центра поля последовал заброс на ход Берише по левой половине поля, Бернард забрался в небольшой офсайд.

Егорычев прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади от лицевой линии, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Бериша на правом фланге у своей штрафной площади зацепил Магомадова. Игроки "Урала" тщательно готовятся к стандарту.

Уткин в столкновении с Герасимовым чуть ранее получил небольшое повреждение. После паузы оба футболиста показали, что они готовы продолжать матч.

Шатов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас проявит себя "Урал" при поддержке своих болельщиков. Команде Игоря Шалимова пора прибавлять, а иначе она рискует оказаться в роли догоняющей стороны.

Первый тайм

— Не дал Сергей Карасёв разыграть угловой "Ахмату" и дал свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Урал" и "Ахмат" в Екатеринбурге играют между собой вничью со счётом 0:0. Обе команды пока играют намного лучше в обороне, что и следовало ожидать, а вот в созидании клубы испытывают проблемы. Будем надеяться, что во втором тайме футбол будет веселее, а пока немного отдохнём.

45' Уткин со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, Харин в борьбе с соперником головой пробил по воротам, после рикошета мяч пролетел рядом с левой штангой.

45' В составе "Урала" произошла замена. Вместо Даниэля Мишкича на поле вышел Олег Шатов.

45' Одну минуту добавил Сергей Карасёв к основному времени первого тайма.

45' Даниэль Мишкич при игре в подкате сам же и получил повреждение. Вышли на поле врачи "Урала" и после паузы показали, что нужна замена.

45' Полузащитник "Урала" Даниэль Мишкич получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Швеца.

44' Угловой у ворот "Урала". Уткин выполнил подачу на ближний угол вратарской, хозяева поля очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

43' Бериша совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Уткин в борьбе с соперником не смог завершить момент ударом по воротам.

42' Из центра поля теперь уже последовал заброс на ход Гаджимурадову по правому флангу, Быстров грамотно поставил корпус и заставит Рамазана нарушить правила в борьбе за мяч.

41' Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади "Ахмата" от Августиняка, Гудиев при игре на выходе опередил Егорычева и кулаком выбил мяч на левый фланг.

40' Уткин в центре поля зацепил Магомадова. "Урал" довольно долго разыгрывал стандарт.

39' Гаджимурадов сместился в центр с правой половины поля, затем Рамазан выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Егорычев подработал мяч и пробил на исполнение в правый угол ворот, Гудиев поймал мяч без особого труда.

38' Харин с правого фланга выполнил далеко не самый лучший прострел к ближнему углу вратарской, Помазун при игре на выходе перехватил мяч без всякого труда.

37' Уткин после удара по воротам со стандарта оказался первым на подборе, с правого угла штрафной площади Даниил пробил в ближний угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Помазун поймал его без особого труда.

36' Уткин со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Урала", которую грамотно выстроил Помазун.

35' Герасимов на правой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Уткина. "Ахмат" заработал очень опасный стандарт.

34' Харин получил мяч на правом углу штрафной площади, Евгений подработал его и выполнил прострел к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам.

33' Гогличидзе попытался войти в штрафную площадь по левой половине поля, Семёнов грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

32' Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Ахмата", Гаджимурадов в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Быстрова.

31' Швец в центре поля нарушил правила против Бикфалви. Игроки "Урала" быстро разыграли стандарт.

30' Гаджимурадов с углового на этот раз также выполнил подачу на ближний угол вратарской, оттуда последовала скидка в центр по линии вратарской на Мамина, Гудиев уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

29' Гаджимурадов с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Егорычев головой выполнил скидку к центру вратарской, после нескольких рикошетов Конате выбил мяч на повторный корнер.

28' Егорычев ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, затем Андрей слишком сильно замешкался, в итоге его накрыл Тодорович и выбил мяч на угловой.

27' Уткин со стандарта выполнил подачу на левый угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча, будет удар от ворот.

26' Егорычев на правом фланге нарушил правила против Тодоровича. Игроки "Ахмата" тщательно готовятся к стандарту.

25' Бериша с левого фланга выполнил подачу в центр к линии штрафной площади, защитники "Урала" сыграли внимательно и перехватили мяч.

24' "Ахмат" постепенно старается играть в высоком прессинге, но после перехвата мяча быстрые атаки у грозненского клуба не получается проводить.

23' Мамин на своей половине поля нарушил правила против Конате. "Ахмат" вновь довольно долго разыгрывал стандарт.

22' Богосавац прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Конате плохо обработал мяч и в итоге упустил момент для удара по воротам.

21' Тодорович с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Гогличидзе и улетел в аут.

20' Бериша пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно в руки Помазуну.

19' Евгений Харин получил повреждение в прошлом эпизоде в позиционной борьбе в штрафной площади "Урала". После паузы атакующий полузащитник "Ахмата" поднялся и показал, что он готов играть дальше.

18' Бериша с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Конате сбросил мяч чуть назад в радиус штрафной площади, оттуда последовал удар по воротам в исполнении Коновалова, мяч свалился с ноги у Игоря и улетел сильно в сторону от цели.

17' Гогличидзе совершил рывок вперёд по левому флангу, под давлением Харина Лео выполнил подачу в центр к линии вратарской, Гудиев вновь грамотно сыграл на выходе и в прыжке перехватил мяч.

16' Из центра поля последовал заброс на ход Гаджимурадову по правому флангу, Рамазан забрался в небольшой офсайд.

15' Швец теперь уже в центре поля нарушил правила против Августиняка. Игроки "Урала" долго разыгрывали стандарт.

14' Конате в борьбе за мяч на правой половине поля "Урала" сыграл опасно против Герасимова. После паузы Сергей Карасёв дал свисток в пользу хозяев поля.

13' С левой половины поля теперь уже последовал безадресный заброс на левый угол штрафной площади "Ахмата", Гудиев без всякого труда перехватил мяч при игре на выходе.

12' Богосавац из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Харин в борьбе с соперником не смог зацепиться за мяч.

11' Августиняк на левом фланге нарушил правила против Бериши. Игрокам "Ахмата" не удалось быстро разыграть стандарт.

10' В среднем темпе пока у нас работают "Урал" и "Ахмат", команды не хотят форсировать события.

9' Из центра поля последовал заброс на ход Конате по правой половине поля, форвард "Ахмата" забрался в офсайд.

8' Магомадов получил мяч на правом углу штрафной площади, затем Чингиз выполнил передачу немного назад на Августиняка, Рафал в касание пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой, но Гудиев всё контролировал.

7' Гаджимурадов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Егорычев выполнил неудачную скидку к левому углу вратарской, мяч в итоге улетел за лицевую линию поля.

6' Тодорович на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Гогличидзе. "Урал" тщательно готовится к стандарту.

5' Из центра поля последовал безадресный заброс на правый угол штрафной площади "Ахмата", Гудиев немного размялся при игре на выходе.

4' Коновалов в центре поля нарушил правила против Августиняка. Игроки "Урала" не стали спешить при розыгрыше мяча.

3' Магомадов попытался что-то интересное придумать на правом фланге, но в борьбе с Беришей Чингиз упустил мяч в аут.

2' Поле в Екатеринбурге сегодня достаточно "тяжёлое", также в городе довольно морозно, а поэтому футболистам будет непросто показать яркий футбол.