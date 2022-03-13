РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Второй тайм: 47'
Стадион: Екатеринбург Арена
45' Желтая карточкаМишкич Даниэль
Ход матча
45'
29
Мамин
Артём
23
Швец
Антон
47
Уткин
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Мамин АртёмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
88 Шмыков АртёмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Шатов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шалимов Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Швец АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
История личных встреч
Урал
Ахмат
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
17 матчей
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бикфалви Эрик
|4
|0.19
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0.1
|Августиняк Рафал
|2 (1)
|0.1
|Егорычев Андрей
|1
|0.05
|Панюков Андрей
|1
|0.05
|Максименко Артём
|1
|0.05
|Адамов Арсен
|1
|0.05
|Железнов Юрий
|1
|0.05
|Кулаков Денис
|0
|0
|Евсеев Алексей
|0
|0
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|Йовичич Бранко
|0
|0
|Кузьмичев Иван
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уткин Даниил
|7
|0.33
|Конате Мохамед II
|6 (1)
|0.29
|Коновалов Игорь
|3 (2)
|0.14
|Себаи Сенин
|2
|0.1
|Полярус Артём
|2 (1)
|0.1
|Тимофеев Артём
|2 (2)
|0.1
|Карапузов Владислав
|1
|0.05
|Лысцов Виталий
|1
|0.05
|Янку Габриэль
|1
|0.05
|Бериша Бернард
|0
|0
|Архипов Артём
|0
|0
|Харин Евгений
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герасимов Алексей
|7
|0
|Бикфалви Эрик
|5
|1
|Колесниченко Кирилл
|3
|1
|Мишкич Даниэль
|4
|0
|Егорычев Андрей
|4
|0
|Кузьмичев Иван
|3
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|1
|Помазун Илья
|2
|0
|Мамин Артём
|2
|0
|Йовичич Бранко
|2
|0
|Адамов Арсен
|2
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0
|Гагнидзе Лука
|2
|0
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|Рыков Владимир
|1
|0
|Евсеев Алексей
|1
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|Железнов Юрий
|1
|0
|Августиняк Рафал
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нижич Зоран
|6
|1
|Коновалов Игорь
|5
|0
|Харин Евгений
|3
|1
|Семёнов Андрей
|4
|0
|Тимофеев Артём
|4
|0
|Лысцов Виталий
|4
|0
|Уциев Ризван
|3
|0
|Уткин Даниил
|3
|0
|Конате Мохамед II
|3
|0
|Шелия Гиорги
|1
|1
|Полярус Артём
|2
|0
|Швец Антон
|2
|0
|Себаи Сенин
|2
|0
|Быстров Марат
|2
|0
|Архипов Артём
|2
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Тодорович Дарко
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Альсултанов Ислам
|1
|0
|Садулаев Лечи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
10
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
60%
4
40%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
10%
76-90
Пропущено
8
14
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
0
0%
3
21%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
25%
3
21%
46-60
2
25%
3
21%
61-75
3
38%
4
29%
76-90
Забито
10
18
7 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
3
30%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
4
40%
5
28%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
20%
5
28%
76-90
Пропущено
11
12
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
1
9%
4
33%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
3
27%
1
8%
76-90
Забито
15
28
11 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 12
10 Не забивали 5
4
27%
2
7%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
7
47%
9
32%
31-45
1
7%
5
18%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
3
20%
6
21%
76-90
Пропущено
19
26
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 18
2
11%
3
12%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
0
0%
6
23%
31-45
3
16%
7
27%
46-60
5
26%
5
19%
61-75
6
32%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Краснодар - Урал 2:1 Нижний Новгород - Урал 1:0 Урал - Рига 2:1 Dubai City - Урал 0:6
Урал - Спартак Москва 1:3 Урал - Родина Москва 2:2 Урал - Пюник 1:1 Ростов - Урал 1:4 Локомотив Москва - Урал 0:1 Урал - Сочи 1:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Ессентуки - Урал 1:7 Урал - Зенит 0:0 Химки - Урал 0:0 КАМАЗ - Урал 1:0 Ахмат - Урал 1:0 Урал - ЦСКА Москва 0:1 Урал - Крылья Советов 1:1 Уфа - Урал 0:1 Урал - Арсенал Тула 2:0
Ахмат
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ахмат - Рубин 1:2 Ахмат - Уфа 2:1 Ахмат - Волгарь 5:0 Ахмат - Чайка 1:1
Ахмат - Чайка 3:1 Ахмат - Алания 2:0 Ахмат - Факел 3:3 Ахмат - Шкупи 2:2 Ахмат - Лапи 0:1 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Ахмат - Химки 4:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Ростов 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Уфа - Ахмат 1:0 Ротор - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 1:0 Химки - Ахмат 2:0 Ахмат - Спартак Москва 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|49 - 22
|44
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|40 - 23
|42
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|26 - 17
|39
|4.
|Сочи
|Заявка
|20
|12
|1
|7
|33 - 21
|37
|5.
|Краснодар
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|31 - 19
|32
|6.
|Ахмат
|0:0 Заявка
|21
|10
|1
|10
|27 - 27
|31
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|28 - 23
|31
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 20
|28
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|22 - 28
|26
|10.
|Рубин
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|27 - 31
|25
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|19 - 31
|23
|12.
|Урал
|0:0 Заявка
|21
|4
|8
|9
|13 - 21
|20
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|24 - 43
|20
|14.
|Ростов
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|30 - 36
|18
|15.
|Уфа
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|18 - 30
|17
|16.
|Химки
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|18 - 37
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|33 - 13
|28
|2.
|Сочи
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|22 - 9
|21
|3.
|Ахмат
|0:0 Заявка
|11
|7
|0
|4
|18 - 12
|21
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 10
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|11 - 5
|20
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|8.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|10.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|14.
|Урал
|0:0 Заявка
|10
|1
|6
|3
|5 - 8
|9
|15.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 14
|9
|16.
|Ростов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|17 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|21 - 13
|22
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 12
|19
|3.
|Сочи
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 12
|16
|4.
|Зенит
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 9
|16
|5.
|Краснодар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 15
|13
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|8.
|Рубин
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 20
|11
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 16
|11
|10.
|Урал
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|12.
|Ахмат
|0:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|13.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 16
|10
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 28
|7
|15.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
|16.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 23
|5
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Урал 0:0 Ахмат
Исход игры
Урал
24.3% (33)
Ничья
50.7% (69)
Ахмат
25% (34)
Тотал 2.5
Больше
21.37% (25)
Меньше
78.63% (92)
Обе команды забьют
Да
70.94% (83)
Нет
29.06% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.6% (58)
1:0 Урал
10.3% (14)
2:1 Урал
9.6% (13)
1:2 Ахмат
8.8% (12)
0:1 Ахмат
7.4% (10)
0:0 Ничья
4.4% (6)
2:0 Урал
1.5% (2)
0:2 Ахмат
1.5% (2)
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