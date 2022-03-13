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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Урал
0:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Ахмат
0'
45' Желтая карточка
Мишкич Даниэль
47'
1
Помазун
Илья
3
Гогличидзе
Лео
93
Герасимов
Алексей
29
Мамин
Артём
25
Кузьмичев
Иван
5
Егорычев
Андрей
95
Магомадов
Чингиз
11
Гаджимурадов
Рамазан
19
Мишкич
Даниэль
6
Августиняк
Рафал
10
Бикфалви
Эрик
33
Гудиев
Виталий
4
Тодорович
Дарко
96
Быстров
Марат
15
Семёнов
Андрей
8
Богосавац
Мирослав
23
Швец
Антон
11
Коновалов
Игорь
59
Харин
Евгений
47
Уткин
Даниил
7
Бериша
Бернард
13
Конате
Мохамед
II
Урал
4-2-3-1
Ахмат
4-2-3-1

История личных встреч

Урал
Ахмат

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

17 матчей

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
5:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 4 0.19
Гаджимурадов Рамазан 2 0.1
Августиняк Рафал 2 (1) 0.1
Егорычев Андрей 1 0.05
Панюков Андрей 1 0.05
Максименко Артём 1 0.05
Адамов Арсен 1 0.05
Железнов Юрий 1 0.05
Кулаков Денис 0 0
Евсеев Алексей 0 0
Мишкич Даниэль 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Кузьмичев Иван 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уткин Даниил 7 0.33
Конате Мохамед II 6 (1) 0.29
Коновалов Игорь 3 (2) 0.14
Себаи Сенин 2 0.1
Полярус Артём 2 (1) 0.1
Тимофеев Артём 2 (2) 0.1
Карапузов Владислав 1 0.05
Лысцов Виталий 1 0.05
Янку Габриэль 1 0.05
Бериша Бернард 0 0
Архипов Артём 0 0
Харин Евгений 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герасимов Алексей 7 0
Бикфалви Эрик 5 1
Колесниченко Кирилл 3 1
Мишкич Даниэль 4 0
Егорычев Андрей 4 0
Кузьмичев Иван 3 0
Гогличидзе Лео 1 1
Помазун Илья 2 0
Мамин Артём 2 0
Йовичич Бранко 2 0
Адамов Арсен 2 0
Гаджимурадов Рамазан 2 0
Гагнидзе Лука 2 0
Годзюр Ярослав 1 0
Рыков Владимир 1 0
Евсеев Алексей 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Железнов Юрий 1 0
Августиняк Рафал 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нижич Зоран 6 1
Коновалов Игорь 5 0
Харин Евгений 3 1
Семёнов Андрей 4 0
Тимофеев Артём 4 0
Лысцов Виталий 4 0
Уциев Ризван 3 0
Уткин Даниил 3 0
Конате Мохамед II 3 0
Шелия Гиорги 1 1
Полярус Артём 2 0
Швец Антон 2 0
Себаи Сенин 2 0
Быстров Марат 2 0
Архипов Артём 2 0
Бериша Бернард 1 0
Тодорович Дарко 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Альсултанов Ислам 1 0
Садулаев Лечи 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
10
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
60%
4
40%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
10%
76-90

Пропущено

8
14
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
0
0%
3
21%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
25%
3
21%
46-60
2
25%
3
21%
61-75
3
38%
4
29%
76-90

Забито

10
18
7 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
3
30%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
4
40%
5
28%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
20%
5
28%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
1
9%
4
33%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Забито

15
28
11 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 12
10 Не забивали 5
4
27%
2
7%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
7
47%
9
32%
31-45
1
7%
5
18%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
3
20%
6
21%
76-90

Пропущено

19
26
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 18
2
11%
3
12%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
0
0%
6
23%
31-45
3
16%
7
27%
46-60
5
26%
5
19%
61-75
6
32%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Краснодар - Урал 2:1 Нижний Новгород - Урал 1:0 Урал - Рига 2:1 Dubai City - Урал 0:6
Урал - Спартак Москва 1:3 Урал - Родина Москва 2:2 Урал - Пюник 1:1 Ростов - Урал 1:4 Локомотив Москва - Урал 0:1 Урал - Сочи 1:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Ессентуки - Урал 1:7 Урал - Зенит 0:0 Химки - Урал 0:0 КАМАЗ - Урал 1:0 Ахмат - Урал 1:0 Урал - ЦСКА Москва 0:1 Урал - Крылья Советов 1:1 Уфа - Урал 0:1 Урал - Арсенал Тула 2:0
Ахмат
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ахмат - Рубин 1:2 Ахмат - Уфа 2:1 Ахмат - Волгарь 5:0 Ахмат - Чайка 1:1
Ахмат - Чайка 3:1 Ахмат - Алания 2:0 Ахмат - Факел 3:3 Ахмат - Шкупи 2:2 Ахмат - Лапи 0:1 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Ахмат - Химки 4:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Ростов 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Уфа - Ахмат 1:0 Ротор - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 1:0 Химки - Ахмат 2:0 Ахмат - Спартак Москва 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 20 13 5 2 49 - 22 44
2. Динамо Москва Заявка 21 13 3 5 40 - 23 42
3. ЦСКА Москва Заявка 21 12 3 6 26 - 17 39
4. Сочи Заявка 20 12 1 7 33 - 21 37
5. Краснодар Заявка 19 9 5 5 31 - 19 32
6. Ахмат 0:0 Заявка 21 10 1 10 27 - 27 31
7. Локомотив Москва Заявка 20 8 7 5 28 - 23 31
8. Крылья Советов Заявка 19 8 4 7 24 - 20 28
9. Спартак Москва Заявка 20 7 5 8 22 - 28 26
10. Рубин Заявка 20 7 4 9 27 - 31 25
11. Нижний Новгород Заявка 21 6 5 10 19 - 31 23
12. Урал 0:0 Заявка 21 4 8 9 13 - 21 20
13. Арсенал Тула Заявка 21 5 5 11 24 - 43 20
14. Ростов Заявка 19 4 6 9 30 - 36 18
15. Уфа Заявка 21 3 8 10 18 - 30 17
16. Химки Заявка 20 2 8 10 18 - 37 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 33 - 13 28
2. Сочи Заявка 10 7 0 3 22 - 9 21
3. Ахмат 0:0 Заявка 11 7 0 4 18 - 12 21
4. Динамо Москва Заявка 11 6 2 3 19 - 10 20
5. ЦСКА Москва Заявка 10 6 2 2 11 - 5 20
6. Локомотив Москва Заявка 11 6 1 4 18 - 13 19
7. Крылья Советов Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
8. Краснодар Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Спартак Москва Заявка 10 4 3 3 14 - 12 15
10. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
11. Арсенал Тула Заявка 10 3 4 3 12 - 15 13
12. Уфа Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
13. Нижний Новгород Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
14. Урал 0:0 Заявка 10 1 6 3 5 - 8 9
15. Химки Заявка 10 1 6 3 10 - 14 9
16. Ростов Заявка 10 2 2 6 17 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 10 7 1 2 21 - 13 22
2. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 12 19
3. Сочи Заявка 10 5 1 4 11 - 12 16
4. Зенит Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
5. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
6. Нижний Новгород Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
7. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
8. Рубин Заявка 11 3 2 6 13 - 20 11
9. Спартак Москва Заявка 10 3 2 5 8 - 16 11
10. Урал 0:0 Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
11. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
12. Ахмат 0:0 Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
13. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
14. Арсенал Тула Заявка 11 2 1 8 12 - 28 7
15. Уфа Заявка 11 1 3 7 7 - 18 6
16. Химки Заявка 10 1 2 7 8 - 23 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Второй тайм
  • 51'
    Шатов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • Травма, повреждение
    50'
    Уткин в столкновении с Герасимовым чуть ранее получил небольшое повреждение. После паузы оба футболиста показали, что они готовы продолжать матч. 
  • Фол, нарушение
    49'
    Бериша на правом фланге у своей штрафной площади зацепил Магомадова. Игроки "Урала" тщательно готовятся к стандарту. 
  • 48'
    Егорычев прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади от лицевой линии, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Офсайд
    47'
    Из центра поля последовал заброс на ход Берише по левой половине поля, Бернард забрался в небольшой офсайд. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас проявит себя "Урал" при поддержке своих болельщиков. Команде Игоря Шалимова пора прибавлять, а иначе она рискует оказаться в роли догоняющей стороны. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Не дал Сергей Карасёв разыграть угловой "Ахмату" и дал свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Урал" и "Ахмат" в Екатеринбурге играют между собой вничью со счётом 0:0. Обе команды пока играют намного лучше в обороне, что и следовало ожидать, а вот в созидании клубы испытывают проблемы. Будем надеяться, что во втором тайме футбол будет веселее, а пока немного отдохнём. 
  • Опасный момент
    45'
    Уткин со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, Харин в борьбе с соперником головой пробил по воротам, после рикошета мяч пролетел рядом с левой штангой. 
  • Замена
    45'
    В составе "Урала" произошла замена. Вместо Даниэля Мишкича на поле вышел Олег Шатов. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Сергей Карасёв к основному времени первого тайма.
  • Травма, повреждение
    45'
    Даниэль Мишкич при игре в подкате сам же и получил повреждение. Вышли на поле врачи "Урала" и после паузы показали, что нужна замена. 
  • Желтая карточка
    45'
    Полузащитник "Урала" Даниэль Мишкич получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Швеца. 
  • Угловой
    44'
    Угловой у ворот "Урала". Уткин выполнил подачу на ближний угол вратарской, хозяева поля очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • 43'
    Бериша совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Уткин в борьбе с соперником не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Из центра поля теперь уже последовал заброс на ход Гаджимурадову по правому флангу, Быстров грамотно поставил корпус и заставит Рамазана нарушить правила в борьбе за мяч. 
  • 41'
    Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади "Ахмата" от Августиняка, Гудиев при игре на выходе опередил Егорычева и кулаком выбил мяч на левый фланг. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Уткин в центре поля зацепил Магомадова. "Урал" довольно долго разыгрывал стандарт. 
  • 39'
    Гаджимурадов сместился в центр с правой половины поля, затем Рамазан выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Егорычев подработал мяч и пробил на исполнение в правый угол ворот, Гудиев поймал мяч без особого труда. 
  • 38'
    Харин с правого фланга выполнил далеко не самый лучший прострел к ближнему углу вратарской, Помазун при игре на выходе перехватил мяч без всякого труда. 
  • 37'
    Уткин после удара по воротам со стандарта оказался первым на подборе, с правого угла штрафной площади Даниил пробил в ближний угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Помазун поймал его без особого труда. 
  • 36'
    Уткин со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Урала", которую грамотно выстроил Помазун. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Герасимов на правой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Уткина. "Ахмат" заработал очень опасный стандарт. 
  • 34'
    Харин получил мяч на правом углу штрафной площади, Евгений подработал его и выполнил прострел к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • 33'
    Гогличидзе попытался войти в штрафную площадь по левой половине поля, Семёнов грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Ахмата", Гаджимурадов в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Быстрова. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Швец в центре поля нарушил правила против Бикфалви. Игроки "Урала" быстро разыграли стандарт. 
  • Угловой
    30'
    Гаджимурадов с углового на этот раз также выполнил подачу на ближний угол вратарской, оттуда последовала скидка в центр по линии вратарской на Мамина, Гудиев уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Угловой
    29'
    Гаджимурадов с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Егорычев головой выполнил скидку к центру вратарской, после нескольких рикошетов Конате выбил мяч на повторный корнер. 
  • 28'
    Егорычев ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, затем Андрей слишком сильно замешкался, в итоге его накрыл Тодорович и выбил мяч на угловой. 
  • 27'
    Уткин со стандарта выполнил подачу на левый угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча, будет удар от ворот. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Егорычев на правом фланге нарушил правила против Тодоровича. Игроки "Ахмата" тщательно готовятся к стандарту.
  • 25'
    Бериша с левого фланга выполнил подачу в центр к линии штрафной площади, защитники "Урала" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 24'
    "Ахмат" постепенно старается играть в высоком прессинге, но после перехвата мяча быстрые атаки у грозненского клуба не получается проводить. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Мамин на своей половине поля нарушил правила против Конате. "Ахмат" вновь довольно долго разыгрывал стандарт. 
  • 22'
    Богосавац прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Конате плохо обработал мяч и в итоге упустил момент для удара по воротам. 
  • 21'
    Тодорович с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Гогличидзе и улетел в аут. 
  • 20'
    Бериша пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно в руки Помазуну. 
  • Травма, повреждение
    19'
    Евгений Харин получил повреждение в прошлом эпизоде в позиционной борьбе в штрафной площади "Урала". После паузы атакующий полузащитник "Ахмата" поднялся и показал, что он готов играть дальше. 
  • 18'
    Бериша с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Конате сбросил мяч чуть назад в радиус штрафной площади, оттуда последовал удар по воротам в исполнении Коновалова, мяч свалился с ноги у Игоря и улетел сильно в сторону от цели. 
  • 17'
    Гогличидзе совершил рывок вперёд по левому флангу, под давлением Харина Лео выполнил подачу в центр к линии вратарской, Гудиев вновь грамотно сыграл на выходе и в прыжке перехватил мяч. 
  • Офсайд
    16'
    Из центра поля последовал заброс на ход Гаджимурадову по правому флангу, Рамазан забрался в небольшой офсайд. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Швец теперь уже в центре поля нарушил правила против Августиняка. Игроки "Урала" долго разыгрывали стандарт. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Конате в борьбе за мяч на правой половине поля "Урала" сыграл опасно против Герасимова. После паузы Сергей Карасёв дал свисток в пользу хозяев поля. 
  • 13'
    С левой половины поля теперь уже последовал безадресный заброс на левый угол штрафной площади "Ахмата", Гудиев без всякого труда перехватил мяч при игре на выходе. 
  • 12'
    Богосавац из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Харин в борьбе с соперником не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Августиняк на левом фланге нарушил правила против Бериши. Игрокам "Ахмата" не удалось быстро разыграть стандарт. 
  • 10'
    В среднем темпе пока у нас работают "Урал" и "Ахмат", команды не хотят форсировать события. 
  • Офсайд
    9'
    Из центра поля последовал заброс на ход Конате по правой половине поля, форвард "Ахмата" забрался в офсайд. 
  • 8'
    Магомадов получил мяч на правом углу штрафной площади, затем Чингиз выполнил передачу немного назад на Августиняка, Рафал в касание пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой, но Гудиев всё контролировал. 
  • 7'
    Гаджимурадов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Егорычев выполнил неудачную скидку к левому углу вратарской, мяч в итоге улетел за лицевую линию поля. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Тодорович на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Гогличидзе. "Урал" тщательно готовится к стандарту. 
  • 5'
    Из центра поля последовал безадресный заброс на правый угол штрафной площади "Ахмата", Гудиев немного размялся при игре на выходе. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Коновалов в центре поля нарушил правила против Августиняка. Игроки "Урала" не стали спешить при розыгрыше мяча. 
  • 3'
    Магомадов попытался что-то интересное придумать на правом фланге, но в борьбе с Беришей Чингиз упустил мяч в аут. 
  • 2'
    Поле в Екатеринбурге сегодня достаточно "тяжёлое", также в городе довольно морозно, а поэтому футболистам будет непросто показать яркий футбол. 
  • Свисток
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки между "Уралом" и "Ахматом". Команда Андрея Талалаева ведёт борьбу за место в топ-5 чемпионата России, а "Уралу" было бы неплохо выбраться из зоны переходных матчей. 
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Мишкич Даниэль уходит с поля. Шатов Олег выходит вместо него
  • Желтая карточка
    46'
    Мишкич Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Прогнозы на матч Урал 0:0 Ахмат

Исход игры
Урал
24.3% (33)
Ничья
50.7% (69)
Ахмат
25% (34)
Тотал 2.5
Больше
21.37% (25)
Меньше
78.63% (92)
Обе команды забьют
Да
70.94% (83)
Нет
29.06% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.6% (58)
1:0 Урал
10.3% (14)
2:1 Урал
9.6% (13)
1:2 Ахмат
8.8% (12)
0:1 Ахмат
7.4% (10)
0:0 Ничья
4.4% (6)
2:0 Урал
1.5% (2)
0:2 Ахмат
1.5% (2)
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