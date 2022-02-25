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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Урал
 
Позже

Стадион:
Ахмат
Прогнозы 39
Урал 33.3% (13)
X 53.8% (21)
Ахмат 12.8% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Урал
Ничья
Ахмат
3.40
3.30
2.48
Все Коэффициенты

История личных встреч

Урал
Ахмат

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

17 матчей

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
5:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 4 0.2
Гаджимурадов Рамазан 2 0.1
Августиняк Рафал 2 (1) 0.1
Егорычев Андрей 1 0.05
Панюков Андрей 1 0.05
Максименко Артём 1 0.05
Адамов Арсен 1 0.05
Железнов Юрий 1 0.05
Кулаков Денис 0 0
Евсеев Алексей 0 0
Мишкич Даниэль 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Кузьмичев Иван 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уткин Даниил 7 0.35
Конате Мохамед II 6 (1) 0.3
Коновалов Игорь 3 (2) 0.15
Себаи Сенин 2 0.1
Полярус Артём 2 (1) 0.1
Тимофеев Артём 2 (2) 0.1
Карапузов Владислав 1 0.05
Лысцов Виталий 1 0.05
Янку Габриэль 1 0.05
Бериша Бернард 0 0
Архипов Артём 0 0
Харин Евгений 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герасимов Алексей 7 0
Бикфалви Эрик 5 1
Колесниченко Кирилл 3 1
Егорычев Андрей 4 0
Мишкич Даниэль 3 0
Кузьмичев Иван 3 0
Гогличидзе Лео 1 1
Помазун Илья 2 0
Мамин Артём 2 0
Йовичич Бранко 2 0
Адамов Арсен 2 0
Гаджимурадов Рамазан 2 0
Гагнидзе Лука 2 0
Годзюр Ярослав 1 0
Рыков Владимир 1 0
Евсеев Алексей 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Железнов Юрий 1 0
Августиняк Рафал 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нижич Зоран 6 1
Коновалов Игорь 5 0
Харин Евгений 3 1
Семёнов Андрей 4 0
Тимофеев Артём 4 0
Лысцов Виталий 4 0
Уциев Ризван 3 0
Уткин Даниил 3 0
Конате Мохамед II 3 0
Шелия Гиорги 1 1
Полярус Артём 2 0
Швец Антон 2 0
Себаи Сенин 2 0
Быстров Марат 2 0
Архипов Артём 2 0
Бериша Бернард 1 0
Тодорович Дарко 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Альсултанов Ислам 1 0
Садулаев Лечи 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
10
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
60%
4
40%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
10%
76-90

Пропущено

8
14
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
0
0%
3
21%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
25%
3
21%
46-60
2
25%
3
21%
61-75
3
38%
4
29%
76-90

Забито

10
18
7 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
3
30%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
4
40%
5
28%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
20%
5
28%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
1
9%
4
33%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Забито

15
28
11 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 12
10 Не забивали 5
4
27%
2
7%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
7
47%
9
32%
31-45
1
7%
5
18%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
3
20%
6
21%
76-90

Пропущено

19
26
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 18
2
11%
3
12%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
0
0%
6
23%
31-45
3
16%
7
27%
46-60
5
26%
5
19%
61-75
6
32%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Краснодар - Урал 2:1 Нижний Новгород - Урал 1:0 Урал - Рига 2:1 Dubai City - Урал 0:6
Урал - Спартак Москва 1:3 Урал - Родина Москва 2:2 Урал - Пюник 1:1 Ростов - Урал 1:4 Локомотив Москва - Урал 0:1 Урал - Сочи 1:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Ессентуки - Урал 1:7 Урал - Зенит 0:0 Химки - Урал 0:0 КАМАЗ - Урал 1:0 Ахмат - Урал 1:0 Урал - ЦСКА Москва 0:1 Урал - Крылья Советов 1:1 Уфа - Урал 0:1 Урал - Арсенал Тула 2:0
Ахмат
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ахмат - Рубин 1:2 Ахмат - Уфа 2:1 Ахмат - Волгарь 5:0 Ахмат - Чайка 1:1
Ахмат - Чайка 3:1 Ахмат - Алания 2:0 Ахмат - Факел 3:3 Ахмат - Шкупи 2:2 Ахмат - Лапи 0:1 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Ахмат - Химки 4:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Ростов 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Уфа - Ахмат 1:0 Ротор - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 1:0 Химки - Ахмат 2:0 Ахмат - Спартак Москва 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 20 13 5 2 49 - 22 44
2. Динамо Москва Заявка 20 12 3 5 36 - 22 39
3. Сочи Заявка 20 12 1 7 33 - 21 37
4. ЦСКА Москва Заявка 20 11 3 6 24 - 16 36
5. Краснодар Заявка 19 9 5 5 31 - 19 32
6. Локомотив Москва Заявка 19 8 7 4 27 - 21 31
7. Ахмат Заявка 20 10 0 10 27 - 27 30
8. Крылья Советов Заявка 19 8 4 7 24 - 20 28
9. Спартак Москва Заявка 20 7 5 8 22 - 28 26
10. Рубин Заявка 20 7 4 9 27 - 31 25
11. Нижний Новгород Заявка 20 6 4 10 19 - 31 22
12. Арсенал Тула Заявка 20 5 5 10 23 - 39 20
13. Урал Заявка 20 4 7 9 13 - 21 19
14. Ростов Заявка 19 4 6 9 30 - 36 18
15. Уфа Заявка 20 3 7 10 18 - 30 16
16. Химки Заявка 20 2 8 10 18 - 37 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 33 - 13 28
2. Сочи Заявка 10 7 0 3 22 - 9 21
3. Ахмат Заявка 11 7 0 4 18 - 12 21
4. Динамо Москва Заявка 11 6 2 3 19 - 10 20
5. ЦСКА Москва Заявка 10 6 2 2 11 - 5 20
6. Локомотив Москва Заявка 10 6 1 3 17 - 11 19
7. Крылья Советов Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
8. Краснодар Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Спартак Москва Заявка 10 4 3 3 14 - 12 15
10. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Нижний Новгород Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
14. Химки Заявка 10 1 6 3 10 - 14 9
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Ростов Заявка 10 2 2 6 17 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 17 - 12 19
2. Сочи Заявка 10 5 1 4 11 - 12 16
3. Зенит Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
4. ЦСКА Москва Заявка 10 5 1 4 13 - 11 16
5. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
6. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Нижний Новгород Заявка 10 3 3 4 9 - 15 12
8. Рубин Заявка 11 3 2 6 13 - 20 11
9. Спартак Москва Заявка 10 3 2 5 8 - 16 11
10. Урал Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
11. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
12. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
13. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
14. Арсенал Тула Заявка 11 2 1 8 12 - 28 7
15. Уфа Заявка 11 1 3 7 7 - 18 6
16. Химки Заявка 10 1 2 7 8 - 23 5
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 марта 2022, осталось 2 дня 15 часов 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Урал 33.3% (13)
    X 53.8% (21)
    Ахмат 12.8% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Ахмат
    3.40
    3.30
    2.48
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    Прогнозы на матч Урал - Ахмат

    Исход игры
    Урал
    33.3% (13)
    Ничья
    53.8% (21)
    Ахмат
    12.8% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.05% (8)
    Меньше
    78.95% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    68.42% (26)
    Нет
    31.58% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46.2% (18)
    2:1 Урал
    15.4% (6)
    1:0 Урал
    12.8% (5)
    0:1 Ахмат
    7.7% (3)
    2:0 Урал
    5.1% (2)
    1:2 Ахмат
    5.1% (2)
    0:0 Ничья
    5.1% (2)
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