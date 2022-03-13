  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Химки
0:0
Второй тайм: 57'

Стадион:
Сочи
0'
9' Желтая карточка
Ламкель Зе Дидье
20' Желтая карточка
Мирзов Резиуан
48' Желтая карточка
Дркушич Ваня
57' Желтая карточка
Юсупов Артур
57'
Опасный удар Бурмистрова в штанг...
22
Лантратов
Илья
87
Боженов
Кирилл
6
Тихий
Дмитрий
23
Волков
Захар
11
Набиуллин
Эльмир
8
Глушаков
Денис
20
Главчич
Неманья
21
Камышев
Илья
14
Сабович
Бесард
77
Мирзов
Резиуан
9
Ламкель
Зе
Дидье
1
Адамов
Денис
3
Дркушич
Ваня
5
Родригао
20
Юрганов
Игорь
27
Заика
Кирилл
19
Ангбан
Викторьен
15
Цаллагов
Ибрагим
13
Терехов
Сергей
18
Бурмистров
Никита
6
Юсупов
Артур
30
Касьерра
Матео
Химки
4-1-4-1
Сочи
3-4-2-1

История личных встреч

Химки
Сочи

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
3:0
КПП
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ФПД
0:0
ФПД
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушаков Денис 7 (3) 0.33
Кухарчук Илья 3 0.14
Ламкель Зе Дидье 2 0.1
Долгов Александр 2 0.1
Набиуллин Эльмир 1 0.05
Адеми Кемаль 1 0.05
Трошечкин Александр 1 0.05
Мирзов Резиуан 1 (1) 0.05
Сабович Бесард 0 0
Соколов Артём 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касьерра Матео 8 0.38
Нобоа Кристиан 6 (4) 0.29
Юсупов Артур 5 (2) 0.24
Попов Ивелин 4 0.19
Жоаозиньо Рамос 2 0.1
Барсов Максим 2 0.1
Терехов Сергей 1 0.05
Родригао 1 0.05
Дуганджич Марко 1 0.05
Юрганов Игорь 1 0.05
Ангбан Викторьен 1 0.05
Бурмистров Никита 0 0
Цаллагов Ибрагим 0 0
Заика Кирилл 0 0
Маргасов Тимофей 0 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 0 0
Прохин Данила 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дагерстол Филип 4 1
Тихий Дмитрий 5 0
Боженов Кирилл 5 0
Мирзов Резиуан 4 0
Идову Брайн 2 1
Камышев Илья 2 1
Глушаков Денис 3 0
Кухарчук Илья 3 0
Филин Александр 3 0
Виана Бруно 1 1
Набиуллин Эльмир 2 0
Карпов Максим 2 0
Трошечкин Александр 2 0
Себаи Сенин 2 0
Сабович Бесард 2 0
Ламкель Зе Дидье 2 0
Стойинович Душан 2 0
Соколов Артём 2 0
Николас Лоуренс Анвон 0 1
Жирков Юрий 1 0
Данилкин Егор 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Волков Захар 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 7 0
Заика Кирилл 5 0
Нобоа Кристиан 3 1
Терехов Сергей 4 0
Родригао 4 0
Барач Матео 2 1
Бурмистров Никита 3 0
Попов Ивелин 3 0
Касьерра Матео 3 0
Юрганов Игорь 1 1
Юсупов Артур 2 0
Джанаев Сослан 2 0
Маргасов Тимофей 2 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Адамов Денис 1 0
Мелкадзе Георгий 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Дркушич Ваня 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
2
20%
5
45%
61-75
1
10%
3
27%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
14%
1
8%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
3
21%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
21%
3
25%
61-75
5
36%
1
8%
76-90

Забито

8
22
2 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 9
14 Не забивали 11
1
13%
5
23%
1-15
0
0%
6
27%
16-30
1
13%
2
9%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
3
38%
2
9%
61-75
3
38%
5
23%
76-90

Пропущено

23
9
10 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
2
9%
1
11%
1-15
6
26%
1
11%
16-30
2
9%
1
11%
31-45
6
26%
4
44%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
2
9%
2
22%
76-90

Забито

18
33
6 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 12
7 Не забивали 4
2
11%
6
18%
1-15
2
11%
6
18%
16-30
2
11%
3
9%
31-45
3
17%
3
9%
46-60
5
28%
7
21%
61-75
4
22%
8
24%
76-90

Пропущено

37
21
16 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 15
4
11%
2
10%
1-15
7
19%
3
14%
16-30
5
14%
4
19%
31-45
6
16%
6
29%
46-60
8
22%
3
14%
61-75
7
19%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Локомотив Москва - Химки 3:2 Химки - Динамо Москва 0:3 Химки - Крылья Советов 3:7 Химки - Навбахор 2:1
Химки - Германнштадт 0:0 Химки - Хельсингёр 1:3 Химки - Рубин 0:0 Химки - Раднички Ниш 1:0 Химки - Баник Острава 1:1 Ахмат - Химки 4:1 Химки - Арсенал Тула 1:2 Химки - Краснодар 3:3 ЦСКА Москва - Химки 0:0 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Химки - Урал 0:0 Балтика - Химки 0:0 Динамо Москва - Химки 4:1 Химки - Ахмат 2:0 Химки - Арсенал Тула 2:2
Сочи
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ростов - Сочи 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Сочи - Кайрат 2:1
Сочи - ФК Кубань 1:0 Динамо Москва - Сочи 2:1 КАМАЗ - Сочи 1:2 Сочи - Балтика 1:0 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Сочи - Томь 4:0 Сочи - Спартак Москва 3:0 Сочи - Краснодар 1:2 Урал - Сочи 1:1 Сочи - Рубин 1:2 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Сочи - Ростов 3:2 Зенит - Сочи 1:2 Краснодар - Сочи 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 20 13 5 2 49 - 22 44
2. Динамо Москва Заявка 21 13 3 5 40 - 23 42
3. ЦСКА Москва Заявка 21 12 3 6 26 - 17 39
4. Сочи 0:0 Заявка 21 12 2 7 33 - 21 38
5. Краснодар Заявка 19 9 5 5 31 - 19 32
6. Ахмат Заявка 21 10 1 10 27 - 27 31
7. Локомотив Москва Заявка 20 8 7 5 28 - 23 31
8. Крылья Советов Заявка 19 8 4 7 24 - 20 28
9. Спартак Москва Заявка 20 7 5 8 22 - 28 26
10. Рубин Заявка 20 7 4 9 27 - 31 25
11. Нижний Новгород Заявка 21 6 5 10 19 - 31 23
12. Урал Заявка 21 4 8 9 13 - 21 20
13. Арсенал Тула Заявка 21 5 5 11 24 - 43 20
14. Ростов Заявка 19 4 6 9 30 - 36 18
15. Уфа Заявка 21 3 8 10 18 - 30 17
16. Химки 0:0 Заявка 21 2 9 10 18 - 37 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 33 - 13 28
2. Сочи 0:0 Заявка 10 7 0 3 22 - 9 21
3. Ахмат Заявка 11 7 0 4 18 - 12 21
4. Динамо Москва Заявка 11 6 2 3 19 - 10 20
5. ЦСКА Москва Заявка 10 6 2 2 11 - 5 20
6. Локомотив Москва Заявка 11 6 1 4 18 - 13 19
7. Крылья Советов Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
8. Краснодар Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Спартак Москва Заявка 10 4 3 3 14 - 12 15
10. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
11. Арсенал Тула Заявка 10 3 4 3 12 - 15 13
12. Уфа Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
13. Нижний Новгород Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
14. Химки 0:0 Заявка 11 1 7 3 10 - 14 10
15. Урал Заявка 10 1 6 3 5 - 8 9
16. Ростов Заявка 10 2 2 6 17 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 10 7 1 2 21 - 13 22
2. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 12 19
3. Сочи 0:0 Заявка 11 5 2 4 11 - 12 17
4. Зенит Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
5. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
6. Нижний Новгород Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
7. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
8. Рубин Заявка 11 3 2 6 13 - 20 11
9. Спартак Москва Заявка 10 3 2 5 8 - 16 11
10. Урал Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
11. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
12. Ахмат Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
13. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
14. Арсенал Тула Заявка 11 2 1 8 12 - 28 7
15. Уфа Заявка 11 1 3 7 7 - 18 6
16. Химки 0:0 Заявка 10 1 2 7 8 - 23 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    61'
    Главчич получает карточку желтого цвета за сно соперника в районе центрального круга. Сыграл он локтем против соперника, после чего попал в немилость рефери.
  • 60'
    Полчаса остается играть соперникам в этом матче. Все больше у нас остановок стало. Не успевают соперники друг за другом и регулярно фолят.
  • Замена
    59'
    Мелкадзе вместо Бурмистрова на поле появился в составе "Сочи". Маргасов заменил Заику. Двойная ротация в стане гостей.
  • Желтая карточка
    57'
    Юсупов совершил опасный подкат в районе центрального круга, после чего увидел перед собой карточку желтого цвета.
  • 56'
    Готовятся в составе "Сочи" замены. С минуты на минуту мы увидим в составе южан ротации. Посмотрим, кто на поле появится.
  • Судья
    55'
    Теперь видим мы падение в штрафной площадке "Химок", но рефери позволяет встречу продолжить. Не было нарушения правил против Юсупова.
  • 54'
    Ангбан с дальней дистанции приложился к игровому снаряду, но направил он мяч слишком сильно и неточно. Выбита сфера в центр поля.
  • 52'
    Мирзов получил удар локтем в лицо. Остановлена снова наша встреча. Выговаривает рефери сейчас игроки "Химок" то, что слишком часто против него стали грубо играть.
  • 51'
    Упал кто-то из игроков "Химок" в штрафной соперника, но желтой карточки не получил футболист "Сочи". Да и вообще пенальти не было назначено.
  • Фол, нарушение
    50'
    Ламкель получает удар по ногам от соперника. Оказывается на газоне футболист, но удается ему подняться и получить дружеское рукопожатие от оппонента.
  • Желтая карточка
    49'
    Дркушич получает от рефери карточку желтого цвета за "накладку" и фол против соперника. Заслуженное наказание.
  • 47'
    Не было, судя по всему, замен в перерыве в составе команд. Спокойно продолжают второй тайм игроки соперников.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм в нашей встрече! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:0. Голов в Химках зрители пока не увидели.
  • Дополнительное время
    45'
    Минута добавлена главным арбитром встречи к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Классный первый тайм, конечно, выдали футболисты "Сочи", но никак не удается им отличиться в ворота соперника, хотя шансов сделать это было предостаточно.
  • Штанга
    43'
    МОМЕНТ! Бурмистров пробил по воротам соперника сейчас. Штанга спасла ворота "Химок", а на добивании никто из соперников сыграть не сумел. Выбил игрок "красно-черных" мяч на угловой.
  • 42'
    В итоге последовал навес на ближнюю штангу, где Ламкель не сумел должны образом пробить в сторону ворот соперника. Мяч полетел выше цели.
  • Угловой
    41'
    Удается Главчичу сейчас заработать угловой удар для своей команды. Посмотрим, что в результате подачи удастся придумать футболистам "Химок".
  • 39'
    Ламкель получил снаряд сейчас на правом фланге. Попытался он заработать угловой удар, но пробил крайне неточно тут.
  • 38'
    Зацепили Главчича соперники на правом фланге. Снова свисток арбитра последовал. Без карточек. В первом тайме "горчичники" прилетали только в адрес игроков "Химок".
  • 37'
    Юран продолжает у кромки поля активно жестикулировать. Явно ему не нравится все то, что происходит на футбольном поле в первом тайме.
  • 36'
    10 минут до конца первого тайма. Набиуллин сейчас сыграл головой в сторону от ворот после подачи с левого фланга. Рискованная передача, и хорошо, что никого из соперников там не оказалось.
  • 34'
    Мирзов на левом фланге пошел в дриблинг, после чего выполнил передачу на дальнюю штангу ворот соперника, где не оказалось никого из соперников.
  • 33'
    Не сумел Юсупов добраться до снаряда сейчас. Снес он соперника на газон. Довольно контактная игра у нас сложилась. Лишь бы без травм обошлось.
  • 32'
    Давненько мы не видели "Химки" на чужой половине поля. "Сочи" владеет инициативой "от" и "до". Есть ощущение, что гости просто более целостную игру показывают.
  • 31'
    Юсупов слева вбегал в чужую штрафную, после чего выполнял прострел в центр штрафной, где оказались только игроки "Химок", которые вынесли снаряд в район центрального круга.
  • 30'
    По процента владения мячом сочинцы пока впереди. По этому показателю у нас 44% против 56%. Впереди "барсы", что, впрочем, заметно и по игре.
  • Фол, нарушение
    29'
    Глушакова сбивает соперник перед воротами "Химок". Нет желтой карточки Юсупову, хотя возмущается не только пострадавший Денис Глушаков, но и вся скамейка химчан.
  • 27'
    Почти полчаса провели соперники на поле. Минимальное количество опасных моментов в нашей встрече. Практически нет опасных эпизодов в этой игре.
  • 26'
    Терехов получил мяч на левом фланге, после чего подал снаряд в штрафную соперника - мяч прямиком в руки голкиперу "Химок" прилетел. Сыграл тот удачно на выходе.
  • 25'
    Весьма прилично сегодня выглядит футбольное поле в Химках. Подчеркнем тот факт, что и погода в Московской области установилась соответствующая и благоволящая игре в футбол.
  • Фол, нарушение
    23'
    Снова игрок "Химок" Мирзов нарушает правила. Теперь на ногу голкиперу "Сочи" он наступает. Чудом не удаляет его главный арбитр. Играет на нервах атакующая группа "красно-черных" сегодня.
  • Желтая карточка
    22'
    Мирзов получил по ногам на чужой половине поля. Заика также оказался на газоне. В итоге получил почему-то карточку игрок "Химок". Хотя да, все правильно. Именно игрок "красно-черных" наступил на ногу сопернику.
  • Фол, нарушение
    21'
    Ангбан получил удар по ногам. Безобидный фол, который снова привел к свистку арбитра. Пока что судье приходится часто вступать в игру.
  • 19'
    Волкову досталось по ногам в районе центрального круга. Фиксирует главный арбитр встречи фол против защитника химчан. Не дает он в обиду футболистов "красно-черных" сегодня.
  • Фол, нарушение
    18'
    Заработали сейчас штрафной удар футболисты "Сочи". Ангбан выполнял заброс на дальнюю штангу, но слишком сильной оказалась эта передача. За пределы поля сфера улетела.
  • 17'
    Глушаков выполнял прострельный пас с левого фланга в штрафную "Сочи" - на выходе играет Адамов, который забирает сферу в своих перчатках. Денис в последнее время играет надежно в рамке и практически не пропускает.
  • 16'
    Включились в игру сейчас фанаты "Химок", которые активно гонят свой коллектив вперед и просят его действовать в отборе активнее. У "красно-черных" пока не получается толком мяч забрать под свой контроль.
  • 15'
    Ламкель и Юрганов успели пообщаться, но разошлись они миром. Нужно, конечно, "красно-черным" подтягивать дисциплину, ведь в последних турах хозяева удаляются очень часто.
  • Судья
    14'
    Ламкель может доиграться до желтой карточки. Снова от Юрганова он отмахивается, сейчас локтем бьет он 20-го номера "Сочи". Может доиграться он до второго "горчичника".
  • 13'
    Много фанатов "Краснодара" сегодня на игре в Химках. Стоит отметить, что матч их команды со "Спартаком" стартует в 19:00 по Москве. У южан появилась шикарная возможность посетить две игры за один день.
  • 12'
    В районе центрально круга с мячом снова игроки "Сочи". Южане пытаются выманить соперника на себя. Незадачливый прессинг демонстрируют игроки "Химок", не торопятся они давить на оборону соперника и возвращать мяч себе.
  • Угловой
    10'
    Еще один угловой смогли заработать футболисты "Сочи". С левого фланга пошла подача в сторону Юсупова, который проиграл верховую борьбу Набиуллину.
  • Желтая карточка
    9'
    Ламкель явно отмахнулся рукой от Юрганова и попал тому в область лица. Рефери усмотрел здесь опасность. Показал он карточку желтого цвета игроку "Химок".
  • 8'
    Волков успевает сыграть против Бурмистрова. Отбивает он в подкате снаряд за пределы футбольного поля. Но только аут будет в этом эпизоде.
  • Фол, нарушение
    7'
    Пока много ошибок при коротких передачах допускают соперники. Юсупов ошибся с передачей на партнера, после чего срубил на газон Главчича. Тут же прозвучал свисток рефери.
  • Фол, нарушение
    6'
    Получил удар по опорной ноге сейчас Глушаков. Было нарушение правил против игрока "Химок". Готовятся "красно-черные" подать стандартное положение. Посмотрим, что из этого получится.
  • 4'
    Практически 5 минут отыграли в первом тайме соперники. Контролирует мяч в районе центрального круга "Сочи". Не удается пока серьезным образом создать угрозу у ворот соперника гостям.
  • Угловой
    3'
    Перекатывают мяч в районе центрального круга гости. Удается им заработать первый в матче угловой. Подача стандарта не приносит никаких дивидендов южанам.
  • 2'
    Футболисты "Химок" предстали сегодня на поле в красно-черных цветах, в то время, как игроки "Сочи" вышли на футбольный газон в бело-синем обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал первый тайм в нашем поединке! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    20'
    Мирзов Резиуан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Ламкель Зе Дидье получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Химки 0:0 Сочи онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Химки 0:0 Сочи

Исход игры
Химки
7.1% (9)
Ничья
15.1% (19)
Сочи
77.8% (98)
Тотал 2.5
Больше
56.03% (65)
Меньше
43.97% (51)
Обе команды забьют
Да
68.97% (80)
Нет
31.03% (36)
Популярный счёт
1:2 Сочи
39.7% (50)
0:1 Сочи
15.9% (20)
1:1 Ничья
11.9% (15)
1:3 Сочи
7.9% (10)
0:2 Сочи
7.9% (10)
1:0 Химки
3.2% (4)
0:0 Ничья
1.6% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 