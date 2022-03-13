Готовятся в составе "Сочи" замены. С минуты на минуту мы увидим в составе южан ротации. Посмотрим, кто на поле появится.

Юсупов совершил опасный подкат в районе центрального круга, после чего увидел перед собой карточку желтого цвета.

Мелкадзе вместо Бурмистрова на поле появился в составе "Сочи". Маргасов заменил Заику. Двойная ротация в стане гостей.

Полчаса остается играть соперникам в этом матче. Все больше у нас остановок стало. Не успевают соперники друг за другом и регулярно фолят.

Главчич получает карточку желтого цвета за сно соперника в районе центрального круга. Сыграл он локтем против соперника, после чего попал в немилость рефери.

Стартовал второй тайм в нашей встрече! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Не было, судя по всему, замен в перерыве в составе команд. Спокойно продолжают второй тайм игроки соперников.

Дркушич получает от рефери карточку желтого цвета за "накладку" и фол против соперника. Заслуженное наказание.

Ламкель получает удар по ногам от соперника. Оказывается на газоне футболист, но удается ему подняться и получить дружеское рукопожатие от оппонента.

Упал кто-то из игроков "Химок" в штрафной соперника, но желтой карточки не получил футболист "Сочи". Да и вообще пенальти не было назначено.

Мирзов получил удар локтем в лицо. Остановлена снова наша встреча. Выговаривает рефери сейчас игроки "Химок" то, что слишком часто против него стали грубо играть.

Ангбан с дальней дистанции приложился к игровому снаряду, но направил он мяч слишком сильно и неточно. Выбита сфера в центр поля.

Теперь видим мы падение в штрафной площадке "Химок", но рефери позволяет встречу продолжить. Не было нарушения правил против Юсупова.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:0. Голов в Химках зрители пока не увидели.

45' Минута добавлена главным арбитром встречи к основному времени первого тайма.

44' Классный первый тайм, конечно, выдали футболисты "Сочи", но никак не удается им отличиться в ворота соперника, хотя шансов сделать это было предостаточно.

43' МОМЕНТ! Бурмистров пробил по воротам соперника сейчас. Штанга спасла ворота "Химок", а на добивании никто из соперников сыграть не сумел. Выбил игрок "красно-черных" мяч на угловой.

42' В итоге последовал навес на ближнюю штангу, где Ламкель не сумел должны образом пробить в сторону ворот соперника. Мяч полетел выше цели.

41' Удается Главчичу сейчас заработать угловой удар для своей команды. Посмотрим, что в результате подачи удастся придумать футболистам "Химок".

39' Ламкель получил снаряд сейчас на правом фланге. Попытался он заработать угловой удар, но пробил крайне неточно тут.

38' Зацепили Главчича соперники на правом фланге. Снова свисток арбитра последовал. Без карточек. В первом тайме "горчичники" прилетали только в адрес игроков "Химок".

37' Юран продолжает у кромки поля активно жестикулировать. Явно ему не нравится все то, что происходит на футбольном поле в первом тайме.

36' 10 минут до конца первого тайма. Набиуллин сейчас сыграл головой в сторону от ворот после подачи с левого фланга. Рискованная передача, и хорошо, что никого из соперников там не оказалось.

34' Мирзов на левом фланге пошел в дриблинг, после чего выполнил передачу на дальнюю штангу ворот соперника, где не оказалось никого из соперников.

33' Не сумел Юсупов добраться до снаряда сейчас. Снес он соперника на газон. Довольно контактная игра у нас сложилась. Лишь бы без травм обошлось.

32' Давненько мы не видели "Химки" на чужой половине поля. "Сочи" владеет инициативой "от" и "до". Есть ощущение, что гости просто более целостную игру показывают.

31' Юсупов слева вбегал в чужую штрафную, после чего выполнял прострел в центр штрафной, где оказались только игроки "Химок", которые вынесли снаряд в район центрального круга.

30' По процента владения мячом сочинцы пока впереди. По этому показателю у нас 44% против 56%. Впереди "барсы", что, впрочем, заметно и по игре.

29' Глушакова сбивает соперник перед воротами "Химок". Нет желтой карточки Юсупову, хотя возмущается не только пострадавший Денис Глушаков, но и вся скамейка химчан.

27' Почти полчаса провели соперники на поле. Минимальное количество опасных моментов в нашей встрече. Практически нет опасных эпизодов в этой игре.

26' Терехов получил мяч на левом фланге, после чего подал снаряд в штрафную соперника - мяч прямиком в руки голкиперу "Химок" прилетел. Сыграл тот удачно на выходе.

25' Весьма прилично сегодня выглядит футбольное поле в Химках. Подчеркнем тот факт, что и погода в Московской области установилась соответствующая и благоволящая игре в футбол.

23' Снова игрок "Химок" Мирзов нарушает правила. Теперь на ногу голкиперу "Сочи" он наступает. Чудом не удаляет его главный арбитр. Играет на нервах атакующая группа "красно-черных" сегодня.

22' Мирзов получил по ногам на чужой половине поля. Заика также оказался на газоне. В итоге получил почему-то карточку игрок "Химок". Хотя да, все правильно. Именно игрок "красно-черных" наступил на ногу сопернику.

21' Ангбан получил удар по ногам. Безобидный фол, который снова привел к свистку арбитра. Пока что судье приходится часто вступать в игру.

19' Волкову досталось по ногам в районе центрального круга. Фиксирует главный арбитр встречи фол против защитника химчан. Не дает он в обиду футболистов "красно-черных" сегодня.

18' Заработали сейчас штрафной удар футболисты "Сочи". Ангбан выполнял заброс на дальнюю штангу, но слишком сильной оказалась эта передача. За пределы поля сфера улетела.

17' Глушаков выполнял прострельный пас с левого фланга в штрафную "Сочи" - на выходе играет Адамов, который забирает сферу в своих перчатках. Денис в последнее время играет надежно в рамке и практически не пропускает.

16' Включились в игру сейчас фанаты "Химок", которые активно гонят свой коллектив вперед и просят его действовать в отборе активнее. У "красно-черных" пока не получается толком мяч забрать под свой контроль.

15' Ламкель и Юрганов успели пообщаться, но разошлись они миром. Нужно, конечно, "красно-черным" подтягивать дисциплину, ведь в последних турах хозяева удаляются очень часто.

14' Ламкель может доиграться до желтой карточки. Снова от Юрганова он отмахивается, сейчас локтем бьет он 20-го номера "Сочи". Может доиграться он до второго "горчичника".

13' Много фанатов "Краснодара" сегодня на игре в Химках. Стоит отметить, что матч их команды со "Спартаком" стартует в 19:00 по Москве. У южан появилась шикарная возможность посетить две игры за один день.

12' В районе центрально круга с мячом снова игроки "Сочи". Южане пытаются выманить соперника на себя. Незадачливый прессинг демонстрируют игроки "Химок", не торопятся они давить на оборону соперника и возвращать мяч себе.

10' Еще один угловой смогли заработать футболисты "Сочи". С левого фланга пошла подача в сторону Юсупова, который проиграл верховую борьбу Набиуллину.

9' Ламкель явно отмахнулся рукой от Юрганова и попал тому в область лица. Рефери усмотрел здесь опасность. Показал он карточку желтого цвета игроку "Химок".

8' Волков успевает сыграть против Бурмистрова. Отбивает он в подкате снаряд за пределы футбольного поля. Но только аут будет в этом эпизоде.

7' Пока много ошибок при коротких передачах допускают соперники. Юсупов ошибся с передачей на партнера, после чего срубил на газон Главчича. Тут же прозвучал свисток рефери.

6' Получил удар по опорной ноге сейчас Глушаков. Было нарушение правил против игрока "Химок". Готовятся "красно-черные" подать стандартное положение. Посмотрим, что из этого получится.

4' Практически 5 минут отыграли в первом тайме соперники. Контролирует мяч в районе центрального круга "Сочи". Не удается пока серьезным образом создать угрозу у ворот соперника гостям.

3' Перекатывают мяч в районе центрального круга гости. Удается им заработать первый в матче угловой. Подача стандарта не приносит никаких дивидендов южанам.

2' Футболисты "Химок" предстали сегодня на поле в красно-черных цветах, в то время, как игроки "Сочи" вышли на футбольный газон в бело-синем обмундировании.