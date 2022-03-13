РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Второй тайм: 57'
Стадион: Арена Химки
9' Желтая карточкаЛамкель Зе Дидье
20' Желтая карточкаМирзов Резиуан
48' Желтая карточкаДркушич Ваня
57' Желтая карточкаЮсупов Артур
|1 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
Ход матча
20'
48'
57'
23
Волков
Захар
21
Камышев
Илья
5
Родригао
27
Заика
Кирилл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Волков ЗахарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Камышев ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Юран АртёмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юран Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 РодригаоЗащитник
- Защитник
-
27 Заика КириллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
История личных встреч
Химки
Сочи
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушаков Денис
|7 (3)
|0.33
|Кухарчук Илья
|3
|0.14
|Ламкель Зе Дидье
|2
|0.1
|Долгов Александр
|2
|0.1
|Набиуллин Эльмир
|1
|0.05
|Адеми Кемаль
|1
|0.05
|Трошечкин Александр
|1
|0.05
|Мирзов Резиуан
|1 (1)
|0.05
|Сабович Бесард
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касьерра Матео
|8
|0.38
|Нобоа Кристиан
|6 (4)
|0.29
|Юсупов Артур
|5 (2)
|0.24
|Попов Ивелин
|4
|0.19
|Жоаозиньо Рамос
|2
|0.1
|Барсов Максим
|2
|0.1
|Терехов Сергей
|1
|0.05
|Родригао
|1
|0.05
|Дуганджич Марко
|1
|0.05
|Юрганов Игорь
|1
|0.05
|Ангбан Викторьен
|1
|0.05
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Цаллагов Ибрагим
|0
|0
|Заика Кирилл
|0
|0
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|0
|0
|Прохин Данила
|0
|0
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дагерстол Филип
|4
|1
|Тихий Дмитрий
|5
|0
|Боженов Кирилл
|5
|0
|Мирзов Резиуан
|4
|0
|Идову Брайн
|2
|1
|Камышев Илья
|2
|1
|Глушаков Денис
|3
|0
|Кухарчук Илья
|3
|0
|Филин Александр
|3
|0
|Виана Бруно
|1
|1
|Набиуллин Эльмир
|2
|0
|Карпов Максим
|2
|0
|Трошечкин Александр
|2
|0
|Себаи Сенин
|2
|0
|Сабович Бесард
|2
|0
|Ламкель Зе Дидье
|2
|0
|Стойинович Душан
|2
|0
|Соколов Артём
|2
|0
|Николас Лоуренс Анвон
|0
|1
|Жирков Юрий
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохин Данила
|7
|0
|Заика Кирилл
|5
|0
|Нобоа Кристиан
|3
|1
|Терехов Сергей
|4
|0
|Родригао
|4
|0
|Барач Матео
|2
|1
|Бурмистров Никита
|3
|0
|Попов Ивелин
|3
|0
|Касьерра Матео
|3
|0
|Юрганов Игорь
|1
|1
|Юсупов Артур
|2
|0
|Джанаев Сослан
|2
|0
|Маргасов Тимофей
|2
|0
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Адамов Денис
|1
|0
|Мелкадзе Георгий
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Дркушич Ваня
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
2
20%
5
45%
61-75
1
10%
3
27%
76-90
Пропущено
14
12
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
14%
1
8%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
3
21%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
21%
3
25%
61-75
5
36%
1
8%
76-90
Забито
8
22
2 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 9
14 Не забивали 11
1
13%
5
23%
1-15
0
0%
6
27%
16-30
1
13%
2
9%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
3
38%
2
9%
61-75
3
38%
5
23%
76-90
Пропущено
23
9
10 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
2
9%
1
11%
1-15
6
26%
1
11%
16-30
2
9%
1
11%
31-45
6
26%
4
44%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
2
9%
2
22%
76-90
Забито
18
33
6 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 12
7 Не забивали 4
2
11%
6
18%
1-15
2
11%
6
18%
16-30
2
11%
3
9%
31-45
3
17%
3
9%
46-60
5
28%
7
21%
61-75
4
22%
8
24%
76-90
Пропущено
37
21
16 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 15
4
11%
2
10%
1-15
7
19%
3
14%
16-30
5
14%
4
19%
31-45
6
16%
6
29%
46-60
8
22%
3
14%
61-75
7
19%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Локомотив Москва - Химки 3:2 Химки - Динамо Москва 0:3 Химки - Крылья Советов 3:7 Химки - Навбахор 2:1
Химки - Германнштадт 0:0 Химки - Хельсингёр 1:3 Химки - Рубин 0:0 Химки - Раднички Ниш 1:0 Химки - Баник Острава 1:1 Ахмат - Химки 4:1 Химки - Арсенал Тула 1:2 Химки - Краснодар 3:3 ЦСКА Москва - Химки 0:0 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Химки - Урал 0:0 Балтика - Химки 0:0 Динамо Москва - Химки 4:1 Химки - Ахмат 2:0 Химки - Арсенал Тула 2:2
Сочи
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ростов - Сочи 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Сочи - Кайрат 2:1
Сочи - ФК Кубань 1:0 Динамо Москва - Сочи 2:1 КАМАЗ - Сочи 1:2 Сочи - Балтика 1:0 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Сочи - Томь 4:0 Сочи - Спартак Москва 3:0 Сочи - Краснодар 1:2 Урал - Сочи 1:1 Сочи - Рубин 1:2 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Сочи - Ростов 3:2 Зенит - Сочи 1:2 Краснодар - Сочи 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|49 - 22
|44
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|40 - 23
|42
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|26 - 17
|39
|4.
|Сочи
|0:0 Заявка
|21
|12
|2
|7
|33 - 21
|38
|5.
|Краснодар
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|31 - 19
|32
|6.
|Ахмат
|Заявка
|21
|10
|1
|10
|27 - 27
|31
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|28 - 23
|31
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 20
|28
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|22 - 28
|26
|10.
|Рубин
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|27 - 31
|25
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|19 - 31
|23
|12.
|Урал
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|13 - 21
|20
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|24 - 43
|20
|14.
|Ростов
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|30 - 36
|18
|15.
|Уфа
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|18 - 30
|17
|16.
|Химки
|0:0 Заявка
|21
|2
|9
|10
|18 - 37
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|33 - 13
|28
|2.
|Сочи
|0:0 Заявка
|10
|7
|0
|3
|22 - 9
|21
|3.
|Ахмат
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|18 - 12
|21
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 10
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|11 - 5
|20
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|8.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|10.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|14.
|Химки
|0:0 Заявка
|11
|1
|7
|3
|10 - 14
|10
|15.
|Урал
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|5 - 8
|9
|16.
|Ростов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|17 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|21 - 13
|22
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 12
|19
|3.
|Сочи
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|4.
|Зенит
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 9
|16
|5.
|Краснодар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 15
|13
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|8.
|Рубин
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 20
|11
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 16
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|12.
|Ахмат
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|13.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 16
|10
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 28
|7
|15.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
|16.
|Химки
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 23
|5
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Химки 0:0 Сочи
Исход игры
Химки
7.1% (9)
Ничья
15.1% (19)
Сочи
77.8% (98)
Тотал 2.5
Больше
56.03% (65)
Меньше
43.97% (51)
Обе команды забьют
Да
68.97% (80)
Нет
31.03% (36)
Популярный счёт
1:2 Сочи
39.7% (50)
0:1 Сочи
15.9% (20)
1:1 Ничья
11.9% (15)
1:3 Сочи
7.9% (10)
0:2 Сочи
7.9% (10)
1:0 Химки
3.2% (4)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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