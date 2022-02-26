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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Химки
 
Позже

Стадион:
Сочи
Прогнозы 36
Химки 8.3% (3)
X 19.4% (7)
Сочи 72.2% (26)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
Сочи
4.70
3.90
2.00
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Химки
Сочи

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
3:0
КПП
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ФПД
0:0
ФПД
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушаков Денис 7 (3) 0.35
Кухарчук Илья 3 0.15
Ламкель Зе Дидье 2 0.1
Долгов Александр 2 0.1
Набиуллин Эльмир 1 0.05
Адеми Кемаль 1 0.05
Трошечкин Александр 1 0.05
Мирзов Резиуан 1 (1) 0.05
Сабович Бесард 0 0
Соколов Артём 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касьерра Матео 8 0.4
Нобоа Кристиан 6 (4) 0.3
Юсупов Артур 5 (2) 0.25
Попов Ивелин 4 0.2
Жоаозиньо Рамос 2 0.1
Барсов Максим 2 0.1
Терехов Сергей 1 0.05
Родригао 1 0.05
Дуганджич Марко 1 0.05
Юрганов Игорь 1 0.05
Ангбан Викторьен 1 0.05
Бурмистров Никита 0 0
Цаллагов Ибрагим 0 0
Заика Кирилл 0 0
Маргасов Тимофей 0 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 0 0
Прохин Данила 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дагерстол Филип 4 1
Тихий Дмитрий 5 0
Боженов Кирилл 5 0
Идову Брайн 2 1
Камышев Илья 2 1
Глушаков Денис 3 0
Кухарчук Илья 3 0
Мирзов Резиуан 3 0
Филин Александр 3 0
Виана Бруно 1 1
Набиуллин Эльмир 2 0
Карпов Максим 2 0
Трошечкин Александр 2 0
Себаи Сенин 2 0
Сабович Бесард 2 0
Стойинович Душан 2 0
Соколов Артём 2 0
Николас Лоуренс Анвон 0 1
Жирков Юрий 1 0
Данилкин Егор 1 0
Ламкель Зе Дидье 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Волков Захар 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 7 0
Заика Кирилл 5 0
Нобоа Кристиан 3 1
Терехов Сергей 4 0
Родригао 4 0
Барач Матео 2 1
Бурмистров Никита 3 0
Попов Ивелин 3 0
Касьерра Матео 3 0
Юрганов Игорь 1 1
Юсупов Артур 2 0
Джанаев Сослан 2 0
Маргасов Тимофей 2 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Адамов Денис 1 0
Мелкадзе Георгий 1 0
Ангбан Викторьен 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
2
20%
5
45%
61-75
1
10%
3
27%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
14%
1
8%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
3
21%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
21%
3
25%
61-75
5
36%
1
8%
76-90

Забито

8
22
2 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 9
14 Не забивали 11
1
13%
5
23%
1-15
0
0%
6
27%
16-30
1
13%
2
9%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
3
38%
2
9%
61-75
3
38%
5
23%
76-90

Пропущено

23
9
10 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
2
9%
1
11%
1-15
6
26%
1
11%
16-30
2
9%
1
11%
31-45
6
26%
4
44%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
2
9%
2
22%
76-90

Забито

18
33
6 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 12
7 Не забивали 4
2
11%
6
18%
1-15
2
11%
6
18%
16-30
2
11%
3
9%
31-45
3
17%
3
9%
46-60
5
28%
7
21%
61-75
4
22%
8
24%
76-90

Пропущено

37
21
16 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 15
4
11%
2
10%
1-15
7
19%
3
14%
16-30
5
14%
4
19%
31-45
6
16%
6
29%
46-60
8
22%
3
14%
61-75
7
19%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Локомотив Москва - Химки 3:2 Химки - Динамо Москва 0:3 Химки - Крылья Советов 3:7 Химки - Навбахор 2:1
Химки - Германнштадт 0:0 Химки - Хельсингёр 1:3 Химки - Рубин 0:0 Химки - Раднички Ниш 1:0 Химки - Баник Острава 1:1 Ахмат - Химки 4:1 Химки - Арсенал Тула 1:2 Химки - Краснодар 3:3 ЦСКА Москва - Химки 0:0 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Химки - Урал 0:0 Балтика - Химки 0:0 Динамо Москва - Химки 4:1 Химки - Ахмат 2:0 Химки - Арсенал Тула 2:2
Сочи
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ростов - Сочи 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Сочи - Кайрат 2:1
Сочи - ФК Кубань 1:0 Динамо Москва - Сочи 2:1 КАМАЗ - Сочи 1:2 Сочи - Балтика 1:0 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Сочи - Томь 4:0 Сочи - Спартак Москва 3:0 Сочи - Краснодар 1:2 Урал - Сочи 1:1 Сочи - Рубин 1:2 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Сочи - Ростов 3:2 Зенит - Сочи 1:2 Краснодар - Сочи 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 20 13 5 2 49 - 22 44
2. Динамо Москва Заявка 20 12 3 5 36 - 22 39
3. Сочи Заявка 20 12 1 7 33 - 21 37
4. ЦСКА Москва Заявка 20 11 3 6 24 - 16 36
5. Краснодар Заявка 19 9 5 5 31 - 19 32
6. Локомотив Москва Заявка 19 8 7 4 27 - 21 31
7. Ахмат Заявка 20 10 0 10 27 - 27 30
8. Крылья Советов Заявка 19 8 4 7 24 - 20 28
9. Спартак Москва Заявка 20 7 5 8 22 - 28 26
10. Рубин Заявка 20 7 4 9 27 - 31 25
11. Нижний Новгород Заявка 20 6 4 10 19 - 31 22
12. Арсенал Тула Заявка 20 5 5 10 23 - 39 20
13. Урал Заявка 20 4 7 9 13 - 21 19
14. Ростов Заявка 19 4 6 9 30 - 36 18
15. Уфа Заявка 20 3 7 10 18 - 30 16
16. Химки Заявка 20 2 8 10 18 - 37 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 33 - 13 28
2. Сочи Заявка 10 7 0 3 22 - 9 21
3. Ахмат Заявка 11 7 0 4 18 - 12 21
4. Динамо Москва Заявка 11 6 2 3 19 - 10 20
5. ЦСКА Москва Заявка 10 6 2 2 11 - 5 20
6. Локомотив Москва Заявка 10 6 1 3 17 - 11 19
7. Крылья Советов Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
8. Краснодар Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Спартак Москва Заявка 10 4 3 3 14 - 12 15
10. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Нижний Новгород Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
14. Химки Заявка 10 1 6 3 10 - 14 9
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Ростов Заявка 10 2 2 6 17 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 17 - 12 19
2. Сочи Заявка 10 5 1 4 11 - 12 16
3. Зенит Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
4. ЦСКА Москва Заявка 10 5 1 4 13 - 11 16
5. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
6. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Нижний Новгород Заявка 10 3 3 4 9 - 15 12
8. Рубин Заявка 11 3 2 6 13 - 20 11
9. Спартак Москва Заявка 10 3 2 5 8 - 16 11
10. Урал Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
11. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
12. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
13. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
14. Арсенал Тула Заявка 11 2 1 8 12 - 28 7
15. Уфа Заявка 11 1 3 7 7 - 18 6
16. Химки Заявка 10 1 2 7 8 - 23 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 марта 2022, осталось 2 дня 17 часов 36 минут.



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    • Прогнозы 36
    Химки 8.3% (3)
    X 19.4% (7)
    Сочи 72.2% (26)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Сочи
    4.70
    3.90
    2.00
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Химки - Сочи

    Исход игры
    Химки
    8.3% (3)
    Ничья
    19.4% (7)
    Сочи
    72.2% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.78% (19)
    Меньше
    47.22% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    72.22% (26)
    Нет
    27.78% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Сочи
    41.7% (15)
    1:1 Ничья
    19.4% (7)
    0:1 Сочи
    11.1% (4)
    1:0 Химки
    8.3% (3)
    1:3 Сочи
    8.3% (3)
    0:2 Сочи
    8.3% (3)
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