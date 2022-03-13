Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Дуарте Дерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Отличные скиллы показывает Сёнтьенс Матс , обводя своих соперников

43' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Игрок из команды Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

39' Саглам Геркем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Кабангу Элтон имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

34' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Кокс Джордж пробил со штрафного прямо в стенку

31' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Кабангу Элтон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Сёнтьенс Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Кокс Джордж предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Бенсоп Чарлисон бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

26' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Как он промахнулся? Флемминг Зиан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

23' Флемминг Зиан бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

22' Сёнтьенс Матс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Матч возобновлен

21' Семеду Лисандру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Кроули Дэниэл получил желтую карточку от судьи

20' Флемминг Зиан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

19' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Хееркенс Фреек оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Флемминг Зиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Анга-Лётшер Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

5' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Кёлерт Матс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Игрок из команды Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре