Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Фортуна Ситтард вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Сиовас Димитрис грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

96' Румерату Годфрид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

94' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Анга-Лётшер Мартин грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

91' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Самарис Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Матч возобновлен

90' Сиовас Димитрис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Тирпан Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Дуарте Дерой предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Дуарте Дерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Кокс Джордж получил желтую карточку от судьи

86' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Матч возобновлен

80' Сёнтьенс Матс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Сёнтьенс Матс видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

78' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

74' Самарис Андреас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Как он промахнулся? Сиовас Димитрис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

71' Кокс Джордж навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Сёнтьенс Матс получил желтую карточку от судьи

64' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Сёнтьенс Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Флемминг Зиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

59' Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Семеду Лисандру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Тирпан Микаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

58' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Флемминг Зиан не смог попасть в створ ударом издали

51' Г О О О О О О Л - Флемминг Зиан из команды Фортуна Ситтард с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

50' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Тирпан Микаэль получил желтую карточку от судьи

48' Игрок из команды Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

48' Кён Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Сёнтьенс Матс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля