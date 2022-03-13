  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Фортуна Ситтард
1:0
Конец матча

Стадион:
Виллем II
0'
20' Желтая карточка
Кроули Дэниэл
49' Желтая карточка
Тирпан Микаэль
1:0
51' Гол
Флемминг Зиан
66' Желтая карточка
Сёнтьенс Матс
86' Желтая карточка
Кокс Джордж
90' Желтая карточка
Анга-Лётшер Мартин
90' Желтая карточка
Сиовас Димитрис
90'+8

Ход матча

20'
 
Кроули Дэниэл
49'
Тирпан Микаэль
 
51'
Флемминг Зиан
(Семеду Лисандру)
1:0
63'
Самарис Андреас
Ринстра Бен
 
63'
Теки Тесфальдет
Бенсоп Чарлисон
 
63'
Ботака Жордан
Семеду Лисандру
 
66'
Сёнтьенс Матс
 
72'
 
Эль-Хайяти Абденассер
Саглам Геркем
72'
 
Румерату Годфрид
Кроули Дэниэл
80'
Лонвейк Найджел
Сёнтьенс Матс
 
85'
 
Людевиг Килиан
Овюсу Лерой
85'
 
Свенссон Макс
Кабангу Элтон
86'
Кокс Джордж
 
90'
Анга-Лётшер Мартин
 
90'
Сиовас Димитрис
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 9
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 10
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

1
Ван
Осх
Яник
2
Анга-Лётшер
Мартин
33
Сиовас
Димитрис
35
Кокс
Джордж
25
Тирпан
Микаэль
6
Дуарте
Дерой
23
Ринстра
Бен
7
Семеду
Лисандру
8
Флемминг
Зиан
9
Бенсоп
Чарлисон
10
Сёнтьенс
Матс
21
Велленройтер
Тимон
13
Овюсу
Лерой
6
Даммерс
Вессель
3
Хееркенс
Фреек
27
Кён
Деррик
23
Саглам
Геркем
11
Кёлерт
Матс
19
Кроули
Дэниэл
7
Нуннели
Че
9
Хорнкамп
Ииц
14
Кабангу
Элтон
Фортуна Ситтард
3-4-1-2
Виллем II
4-3-3

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Виллем II

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

Э
1:1
Э
2:1
Э
3:2
Э
0:0
Э
2:3
Э
3:2
Э
4:4
ПД
2:1
ПД
3:1
ПД
3:1
ТМС
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёнтьенс Матс 8 (2) 0.32
Флемминг Зиан 6 0.24
Ринстра Бен 2 0.08
Кокс Джордж 2 0.08
Теки Тесфальдет 1 0.04
Toshio Lake 1 0.04
Дуарте Дерой 1 0.04
Сиовас Димитрис 1 0.04
Samy Baghdadi 1 0.04
Лонвейк Найджел 1 0.04
Tijjani Noslin 1 0.04
Тирпан Микаэль 0 0
Семеду Лисандру 0 0
Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вридт Квази 4 0.15
Нуннели Че 4 0.15
Кёлерт Матс 3 0.12
Остинг Тейс 2 0.08
Свенссон Макс 1 0.04
Саглам Геркем 1 0.04
Саддики Дрейс 1 0.04
Кабангу Элтон 1 0.04
Хорнкамп Ииц 1 0.04
Румерату Годфрид 1 0.04
Спиерингс Уэсли 1 0.04
Кампецис Анаргирос 0 0
Мервелд Ринго 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Рул 4 1
Анга-Лётшер Мартин 5 0
Ринстра Бен 4 0
Тирпан Микаэль 4 0
Флемминг Зиан 4 0
Кокс Джордж 4 0
Пинту Иву 3 0
Сёнтьенс Матс 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Самбу Бассала 2 0
Сиовас Димитрис 1 0
Гладон Пол 1 0
Ван Осх Яник 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Ферати Арианит 1 0
Samy Baghdadi 1 0
Йоханссон Райан 1 0
Мусаба Ричи 1 0
Лонвейк Найджел 1 0
Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саддики Дрейс 5 0
Йенссен Ульрик 3 1
Велленройтер Тимон 4 0
Льонч Поль 3 0
Вридт Квази 3 0
Нелом Микел 1 1
Кён Деррик 1 1
Кроули Дэниэл 2 0
Саглам Геркем 2 0
Нуннели Че 2 0
Бергстрём Эмиль 0 1
Брондел Йорн 0 1
Михелис Николаос 0 1
Овюсу Лерой 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кабангу Элтон 1 0
Свенссон Макс 1 0
Замора Джон 1 0
Остинг Тейс 1 0
Fred Grim 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
2
17%
16-30
2
14%
3
25%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
4
29%
3
25%
76-90

Пропущено

24
25
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
8%
5
20%
1-15
5
21%
4
16%
16-30
4
17%
1
4%
31-45
5
21%
3
12%
46-60
3
13%
3
12%
61-75
5
21%
9
36%
76-90

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 20
4
33%
3
33%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Пропущено

29
19
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
5
17%
0
0%
1-15
6
21%
6
32%
16-30
2
7%
2
11%
31-45
5
17%
4
21%
46-60
5
17%
3
16%
61-75
6
21%
4
21%
76-90

Забито

26
21
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 6
6 Не забивали 13
5
19%
3
14%
1-15
5
19%
3
14%
16-30
2
8%
4
19%
31-45
4
15%
4
19%
46-60
5
19%
2
10%
61-75
5
19%
5
24%
76-90

Пропущено

53
44
24 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 22
7
13%
5
11%
1-15
11
21%
10
23%
16-30
6
11%
3
7%
31-45
10
19%
7
16%
46-60
8
15%
6
14%
61-75
11
21%
13
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0
Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Фортуна Ситтард - Осс 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3
Виллем II
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Виллем II - Херенвен 0:0 Гронинген - Виллем II 1:0 Виллем II - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Виллем II 1:0
Виллем II - Ваалвейк 3:1 Виллем II - Твенте 0:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 Виллем II - Камбюр 1:3 Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Утрехт - Виллем II 5:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Твенте - Виллем II 1:1 Хераклес - Виллем II 3:2 Виллем II - ПСВ 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 26 20 3 3 77 - 11 63
2. ПСВ 0:0 26 19 2 5 62 - 31 59
3. Фейеноорд 25 16 4 5 57 - 23 52
4. АЗ Алкмаар 25 16 3 6 50 - 29 51
5. Твенте 25 14 6 5 39 - 30 48
6. Витесс 0:0 25 12 5 8 32 - 39 41
7. Утрехт 0:0 26 11 8 7 43 - 32 41
8. Гронинген 26 8 9 9 32 - 36 33
9. Камбюр 26 10 3 13 43 - 55 33
10. НЕК Неймеген 26 8 7 11 33 - 43 31
11. Херенвен 26 7 6 13 22 - 36 27
12. Гоу Эхед Иглс 26 7 6 13 27 - 43 27
13. Хераклес 0:0 26 7 6 13 27 - 35 27
14. Ваалвейк 26 5 9 12 28 - 42 24
15. Фортуна Ситтард 25 6 4 15 26 - 53 22
16. Виллем II 26 6 4 16 21 - 44 22
17. Спарта Роттердам 24 4 8 12 20 - 37 20
18. ПЕК Зволле 25 5 5 15 19 - 39 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 1 2 49 - 5 31
2. ПСВ 0:0 13 10 0 3 35 - 18 30
3. Фейеноорд 13 9 2 2 32 - 12 29
4. АЗ Алкмаар 12 9 2 1 28 - 12 29
5. Утрехт 0:0 13 7 5 1 27 - 13 26
6. Твенте 12 7 4 1 18 - 8 25
7. Хераклес 0:0 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гронинген 13 4 6 3 14 - 12 18
9. Витесс 0:0 12 5 2 5 15 - 23 17
10. Камбюр 13 5 1 7 25 - 29 16
11. Гоу Эхед Иглс 13 5 1 7 17 - 21 16
12. Спарта Роттердам 14 3 5 6 12 - 19 14
13. Виллем II 13 4 2 7 10 - 18 14
14. Ваалвейк 13 4 2 7 11 - 21 14
15. Фортуна Ситтард 12 4 2 6 14 - 24 14
16. Херенвен 13 3 2 8 12 - 21 11
17. НЕК Неймеген 12 2 4 6 12 - 18 10
18. ПЕК Зволле 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 2 1 28 - 6 32
2. ПСВ 0:0 13 9 2 2 27 - 13 29
3. Витесс 0:0 13 7 3 3 17 - 16 24
4. Фейеноорд 12 7 2 3 25 - 11 23
5. Твенте 13 7 2 4 21 - 22 23
6. АЗ Алкмаар 13 7 1 5 22 - 17 22
7. НЕК Неймеген 14 6 3 5 21 - 25 21
8. Камбюр 13 5 2 6 18 - 26 17
9. Херенвен 13 4 4 5 10 - 15 16
10. Утрехт 0:0 13 4 3 6 16 - 19 15
11. Гронинген 13 4 3 6 18 - 24 15
12. Гоу Эхед Иглс 13 2 5 6 10 - 22 11
13. ПЕК Зволле 13 3 1 9 11 - 26 10
14. Ваалвейк 13 1 7 5 17 - 21 10
15. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
16. Виллем II 13 2 2 9 11 - 26 8
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 8 - 18 6
18. Хераклес 0:0 12 0 2 10 8 - 22 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Фортуна Ситтард 1:0 Виллем II онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 