Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Fortuna Sittard Stadion
20' Желтая карточкаКроули Дэниэл
49' Желтая карточкаТирпан Микаэль
1:0
51' ГолФлемминг Зиан
66' Желтая карточкаСёнтьенс Матс
86' Желтая карточкаКокс Джордж
90' Желтая карточкаАнга-Лётшер Мартин
90' Желтая карточкаСиовас Димитрис
Ход матча
20'
49'
51'
1:0
66'
86'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
10 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 9
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 10
-
5 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
35
Кокс
Джордж
23
Ринстра
Бен
13
Овюсу
Лерой
27
Кён
Деррик
11
Кёлерт
Матс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
-
29 Мусаба РичиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гладон ПолНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
-
11 Кёлерт МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Нелом МикелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Denny Landzaat
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фортуна Ситтард
Виллем II
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёнтьенс Матс
|8 (2)
|0.32
|Флемминг Зиан
|6
|0.24
|Ринстра Бен
|2
|0.08
|Кокс Джордж
|2
|0.08
|Теки Тесфальдет
|1
|0.04
|Toshio Lake
|1
|0.04
|Дуарте Дерой
|1
|0.04
|Сиовас Димитрис
|1
|0.04
|Samy Baghdadi
|1
|0.04
|Лонвейк Найджел
|1
|0.04
|Tijjani Noslin
|1
|0.04
|Тирпан Микаэль
|0
|0
|Семеду Лисандру
|0
|0
Виллем II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вридт Квази
|4
|0.15
|Нуннели Че
|4
|0.15
|Кёлерт Матс
|3
|0.12
|Остинг Тейс
|2
|0.08
|Свенссон Макс
|1
|0.04
|Саглам Геркем
|1
|0.04
|Саддики Дрейс
|1
|0.04
|Кабангу Элтон
|1
|0.04
|Хорнкамп Ииц
|1
|0.04
|Румерату Годфрид
|1
|0.04
|Спиерингс Уэсли
|1
|0.04
|Кампецис Анаргирос
|0
|0
|Мервелд Ринго
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Рул
|4
|1
|Анга-Лётшер Мартин
|5
|0
|Ринстра Бен
|4
|0
|Тирпан Микаэль
|4
|0
|Флемминг Зиан
|4
|0
|Кокс Джордж
|4
|0
|Пинту Иву
|3
|0
|Сёнтьенс Матс
|3
|0
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Самбу Бассала
|2
|0
|Сиовас Димитрис
|1
|0
|Гладон Пол
|1
|0
|Ван Осх Яник
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Ферати Арианит
|1
|0
|Samy Baghdadi
|1
|0
|Йоханссон Райан
|1
|0
|Мусаба Ричи
|1
|0
|Лонвейк Найджел
|1
|0
Виллем II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саддики Дрейс
|5
|0
|Йенссен Ульрик
|3
|1
|Велленройтер Тимон
|4
|0
|Льонч Поль
|3
|0
|Вридт Квази
|3
|0
|Нелом Микел
|1
|1
|Кён Деррик
|1
|1
|Кроули Дэниэл
|2
|0
|Саглам Геркем
|2
|0
|Нуннели Че
|2
|0
|Бергстрём Эмиль
|0
|1
|Брондел Йорн
|0
|1
|Михелис Николаос
|0
|1
|Овюсу Лерой
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Кабангу Элтон
|1
|0
|Свенссон Макс
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Остинг Тейс
|1
|0
|Fred Grim
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
12
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
2
17%
16-30
2
14%
3
25%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
4
29%
3
25%
76-90
Пропущено
24
25
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
8%
5
20%
1-15
5
21%
4
16%
16-30
4
17%
1
4%
31-45
5
21%
3
12%
46-60
3
13%
3
12%
61-75
5
21%
9
36%
76-90
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 20
4
33%
3
33%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
2
22%
76-90
Пропущено
29
19
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
5
17%
0
0%
1-15
6
21%
6
32%
16-30
2
7%
2
11%
31-45
5
17%
4
21%
46-60
5
17%
3
16%
61-75
6
21%
4
21%
76-90
Забито
26
21
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 6
6 Не забивали 13
5
19%
3
14%
1-15
5
19%
3
14%
16-30
2
8%
4
19%
31-45
4
15%
4
19%
46-60
5
19%
2
10%
61-75
5
19%
5
24%
76-90
Пропущено
53
44
24 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 22
7
13%
5
11%
1-15
11
21%
10
23%
16-30
6
11%
3
7%
31-45
10
19%
7
16%
46-60
8
15%
6
14%
61-75
11
21%
13
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0
Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Фортуна Ситтард - Осс 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3
Виллем II
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Виллем II - Херенвен 0:0 Гронинген - Виллем II 1:0 Виллем II - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Виллем II 1:0
Виллем II - Ваалвейк 3:1 Виллем II - Твенте 0:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 Виллем II - Камбюр 1:3 Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Утрехт - Виллем II 5:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Твенте - Виллем II 1:1 Хераклес - Виллем II 3:2 Виллем II - ПСВ 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|26
|20
|3
|3
|77 - 11
|63
|2.
|ПСВ
|0:0
|26
|19
|2
|5
|62 - 31
|59
|3.
|Фейеноорд
|25
|16
|4
|5
|57 - 23
|52
|4.
|АЗ Алкмаар
|25
|16
|3
|6
|50 - 29
|51
|5.
|Твенте
|25
|14
|6
|5
|39 - 30
|48
|6.
|Витесс
|0:0
|25
|12
|5
|8
|32 - 39
|41
|7.
|Утрехт
|0:0
|26
|11
|8
|7
|43 - 32
|41
|8.
|Гронинген
|26
|8
|9
|9
|32 - 36
|33
|9.
|Камбюр
|26
|10
|3
|13
|43 - 55
|33
|10.
|НЕК Неймеген
|26
|8
|7
|11
|33 - 43
|31
|11.
|Херенвен
|26
|7
|6
|13
|22 - 36
|27
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|26
|7
|6
|13
|27 - 43
|27
|13.
|Хераклес
|0:0
|26
|7
|6
|13
|27 - 35
|27
|14.
|Ваалвейк
|26
|5
|9
|12
|28 - 42
|24
|15.
|Фортуна Ситтард
|25
|6
|4
|15
|26 - 53
|22
|16.
|Виллем II
|26
|6
|4
|16
|21 - 44
|22
|17.
|Спарта Роттердам
|24
|4
|8
|12
|20 - 37
|20
|18.
|ПЕК Зволле
|25
|5
|5
|15
|19 - 39
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|10
|1
|2
|49 - 5
|31
|2.
|ПСВ
|0:0
|13
|10
|0
|3
|35 - 18
|30
|3.
|Фейеноорд
|13
|9
|2
|2
|32 - 12
|29
|4.
|АЗ Алкмаар
|12
|9
|2
|1
|28 - 12
|29
|5.
|Утрехт
|0:0
|13
|7
|5
|1
|27 - 13
|26
|6.
|Твенте
|12
|7
|4
|1
|18 - 8
|25
|7.
|Хераклес
|0:0
|14
|7
|4
|3
|19 - 13
|25
|8.
|Гронинген
|13
|4
|6
|3
|14 - 12
|18
|9.
|Витесс
|0:0
|12
|5
|2
|5
|15 - 23
|17
|10.
|Камбюр
|13
|5
|1
|7
|25 - 29
|16
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|5
|1
|7
|17 - 21
|16
|12.
|Спарта Роттердам
|14
|3
|5
|6
|12 - 19
|14
|13.
|Виллем II
|13
|4
|2
|7
|10 - 18
|14
|14.
|Ваалвейк
|13
|4
|2
|7
|11 - 21
|14
|15.
|Фортуна Ситтард
|12
|4
|2
|6
|14 - 24
|14
|16.
|Херенвен
|13
|3
|2
|8
|12 - 21
|11
|17.
|НЕК Неймеген
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|18.
|ПЕК Зволле
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|2.
|ПСВ
|0:0
|13
|9
|2
|2
|27 - 13
|29
|3.
|Витесс
|0:0
|13
|7
|3
|3
|17 - 16
|24
|4.
|Фейеноорд
|12
|7
|2
|3
|25 - 11
|23
|5.
|Твенте
|13
|7
|2
|4
|21 - 22
|23
|6.
|АЗ Алкмаар
|13
|7
|1
|5
|22 - 17
|22
|7.
|НЕК Неймеген
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
|8.
|Камбюр
|13
|5
|2
|6
|18 - 26
|17
|9.
|Херенвен
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|10.
|Утрехт
|0:0
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|11.
|Гронинген
|13
|4
|3
|6
|18 - 24
|15
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|2
|5
|6
|10 - 22
|11
|13.
|ПЕК Зволле
|13
|3
|1
|9
|11 - 26
|10
|14.
|Ваалвейк
|13
|1
|7
|5
|17 - 21
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|13
|2
|2
|9
|12 - 29
|8
|16.
|Виллем II
|13
|2
|2
|9
|11 - 26
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|0:0
|12
|0
|2
|10
|8 - 22
|2