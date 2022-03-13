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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ганновер 96
0:3
Конец матча

Стадион:
Нюрнберг
0'
0:1
26' Гол
Шлаймер Лукас
63' Желтая карточка
Шлаймер Лукас
0:2
83' Гол
Краусс Том
0:3
87' Гол
Шуранов Эрик
90'+1
16
Цилер
Рон-Роберт
21
Муроя
Сэй
28
Франке
Марсель
31
Бёрнер
Юлиан
3
Хульт
Никлас
35
Димерс
Марк
13
Кайзер
Доминик
15
Тойхерт
Седрик
11
Майна
Линтон
22
Штольце
Себастьян
17
Хинтерзеер
Лукас
26
Матения
Кристиан
2
Фишер
Килиан
16
Шиндлер
Кристофер
4
Сёренсен
Асгер
29
Хандверкер
Тим
14
Краусс
Том
15
Нюрнбергер
Фабиан
8
Думан
Тайлан
24
Дели
Матс
Мёллер
36
Шлаймер
Лукас
20
Кёпке
Паскаль
Ганновер 96
4-2-3-1
Нюрнберг
4-2-3-1

История личных встреч

Ганновер 96
Нюрнберг

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

20 матчей

55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

Б2
0:0
Б2
1:2
Б2
2:5
Б2
0:3
Б2
0:4
Б
2:0
Б
2:0
Б2
1:0
Б2
2:0
Б
0:2
Б
3:3
Б
2:2
Б
4:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
3:1
Б
3:1
Б
1:3
Б
0:2
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Керк Себастьян 7 0.27
Майна Линтон 4 0.15
Дукш Марвин 2 0.08
Кайзер Доминик 2 0.08
Штольце Себастьян 2 0.08
Бейер Максимилиан 2 0.08
Эрнст Себастьян 1 0.04
Тойхерт Седрик 1 0.04
Хульт Никлас 1 0.04
Бёрнер Юлиан 1 0.04
Вайдандт Хендрик 1 0.04
Муслия Флоран 1 0.04
Хинтерзеер Лукас 0 0
Муроя Сэй 0 0
Цилер Рон-Роберт 0 0
Димерс Марк 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуранов Эрик 6 0.23
Доведан Никола 5 0.19
Темпельман Лино 4 0.15
Дели Матс Мёллер 3 0.12
Кёпке Паскаль 3 0.12
Гайс Йоханнес 3 0.12
Шаффлер Мануэль 3 0.12
Краусс Том 2 0.08
Нюрнбергер Фабиан 2 0.08
Думан Тайлан 2 0.08
Валентини Энрико 2 (2) 0.08
Хандверкер Тим 1 0.04
Шлаймер Лукас 1 0.04
Шиндлер Кристофер 1 0.04
Борковски Деннис 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрнер Юлиан 7 1
Ондуа Гаэль 5 0
Эрнст Себастьян 5 0
Дем Янник 4 0
Хульт Никлас 3 0
Кайзер Доминик 3 0
Штольце Себастьян 3 0
Бейер Максимилиан 3 0
Трибулл Том 2 0
Дукш Марвин 2 0
Франке Марсель 2 0
Муроя Сэй 2 0
Вайдандт Хендрик 2 0
Майна Линтон 2 0
Хансен Мартин 1 0
Цилер Рон-Роберт 1 0
Димерс Марк 1 0
Окс Филипп 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темпельман Лино 10 0
Доведан Никола 5 1
Гайс Йоханнес 4 0
Сёренсен Асгер 4 0
Нюрнбергер Фабиан 4 0
Шиндлер Кристофер 3 0
Матения Кристиан 3 0
Шаффлер Мануэль 1 1
Валентини Энрико 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Думан Тайлан 2 0
Шлаймер Лукас 2 0
Хюбнер Флориан 1 0
Кёпке Паскаль 1 0
Хандверкер Тим 1 0
Краусс Том 1 0
Фишер Килиан 1 0
Шуранов Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
22
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
2
18%
2
9%
1-15
1
9%
6
27%
16-30
3
27%
1
5%
31-45
1
9%
5
23%
46-60
2
18%
2
9%
61-75
2
18%
6
27%
76-90

Пропущено

15
16
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
6
40%
5
31%
76-90

Забито

18
18
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
2
11%
2
11%
1-15
4
22%
2
11%
16-30
4
22%
2
11%
31-45
5
28%
6
33%
46-60
1
6%
4
22%
61-75
2
11%
2
11%
76-90

Пропущено

18
16
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
11%
3
19%
1-15
7
39%
2
13%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
4
22%
6
38%
76-90

Забито

29
40
16 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 16
8 Не забивали 4
4
14%
4
10%
1-15
5
17%
8
20%
16-30
7
24%
3
8%
31-45
6
21%
11
28%
46-60
3
10%
6
15%
61-75
4
14%
8
20%
76-90

Пропущено

33
32
15 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 16
2
6%
5
16%
1-15
9
27%
4
13%
16-30
4
12%
6
19%
31-45
4
12%
4
13%
46-60
4
12%
2
6%
61-75
10
30%
11
34%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3
Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Ян - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1
Нюрнберг
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Нюрнберг - Гамбург 2:1 Ганза - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Ян 2:0 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1
Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Альтах 2:0 Нюрнберг - Вердер 1:2 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 26 14 6 6 53 - 33 48
2. Санкт-Паули Заявка 26 14 6 6 52 - 37 48
3. Вердер Заявка 26 14 6 6 50 - 36 48
4. Нюрнберг Заявка 26 13 6 7 39 - 33 45
5. Шальке 04 Заявка 26 13 5 8 52 - 32 44
6. Хайденхайм Заявка 26 12 6 8 34 - 34 42
7. Гамбург Заявка 25 10 11 4 45 - 26 41
8. Падерборн Заявка 26 9 10 7 46 - 37 37
9. Карлсруэ 1:1 Заявка 26 8 10 8 43 - 40 34
10. Ян 1:1 Заявка 26 9 6 11 43 - 39 33
11. Ганза Заявка 26 8 7 11 34 - 43 31
12. Ганновер 96 Заявка 26 8 7 11 24 - 38 31
13. Хольштайн Киль Заявка 26 8 7 11 35 - 45 31
14. Фортуна Заявка 26 8 7 11 32 - 33 31
15. Зандхаузен Заявка 26 7 9 10 30 - 43 30
16. Динамо Дрезден Заявка 26 7 6 13 25 - 35 27
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 25 4 7 14 24 - 48 19
18. Ингольштадт Заявка 26 3 6 17 22 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 12 9 2 1 31 - 13 29
2. Хайденхайм Заявка 13 8 4 1 21 - 12 28
3. Гамбург Заявка 13 6 6 1 26 - 14 24
4. Дармштадт Заявка 13 7 3 3 28 - 17 24
5. Шальке 04 Заявка 13 7 2 4 31 - 20 23
6. Нюрнберг Заявка 13 7 2 4 19 - 15 23
7. Вердер Заявка 12 6 4 2 22 - 12 22
8. Карлсруэ 1:1 Заявка 14 5 6 3 26 - 20 21
9. Ян 1:1 Заявка 13 5 3 5 27 - 22 18
10. Динамо Дрезден Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
11. Хольштайн Киль Заявка 13 5 2 6 17 - 22 17
12. Ганновер 96 Заявка 13 4 4 5 10 - 16 16
13. Фортуна Заявка 13 4 4 5 20 - 17 16
14. Ганза Заявка 13 3 3 7 13 - 21 12
15. Падерборн Заявка 14 2 6 6 19 - 22 12
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 13 3 2 8 11 - 23 11
17. Зандхаузен Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
18. Ингольштадт Заявка 13 1 4 8 9 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 14 8 2 4 28 - 24 26
2. Падерборн Заявка 12 7 4 1 27 - 15 25
3. Дармштадт Заявка 13 7 3 3 25 - 16 24
4. Нюрнберг Заявка 13 6 4 3 20 - 18 22
5. Шальке 04 Заявка 13 6 3 4 21 - 12 21
6. Зандхаузен Заявка 14 5 5 4 18 - 20 20
7. Санкт-Паули Заявка 14 5 4 5 21 - 24 19
8. Ганза Заявка 13 5 4 4 21 - 22 19
9. Гамбург Заявка 12 4 5 3 19 - 12 17
10. Ян 1:1 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
11. Ганновер 96 Заявка 13 4 3 6 14 - 22 15
12. Фортуна Заявка 13 4 3 6 12 - 16 15
13. Хайденхайм Заявка 13 4 2 7 13 - 22 14
14. Хольштайн Киль Заявка 13 3 5 5 18 - 23 14
15. Карлсруэ 1:1 Заявка 12 3 4 5 17 - 20 13
16. Динамо Дрезден Заявка 13 2 3 8 9 - 21 9
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 13 - 25 8
18. Ингольштадт Заявка 13 2 2 9 13 - 29 8
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Шлаймер Лукас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ганновер 96 0:3 Нюрнберг онлайн

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