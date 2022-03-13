Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:3
Конец матча
Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена
0:1
26' ГолШлаймер Лукас
63' Желтая карточкаШлаймер Лукас
0:2
83' ГолКраусс Том
0:3
87' ГолШуранов Эрик
Ход матча
26'
63'
83'
0:2
87'
0:3
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 14
-
4 Удары в створ 5
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 10
-
47 Владение мячом, % 53
21
Муроя
Сэй
31
Бёрнер
Юлиан
35
Димерс
Марк
11
Майна
Линтон
14
Краусс
Том
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Защитник
-
35 Димерс МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Майна ЛинтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Дем ЯнникЗащитник
- Полузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Окс ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Гудра МикНападающий
-
Главный тренер: Christoph Dabrowski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Клаус КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Шуранов ЭрикНападающий
-
17 Йенс Кастроп
-
Главный тренер: Robert Klauss
История личных встреч
Ганновер 96
Нюрнберг
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
20 матчей
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Керк Себастьян
|7
|0.27
|Майна Линтон
|4
|0.15
|Дукш Марвин
|2
|0.08
|Кайзер Доминик
|2
|0.08
|Штольце Себастьян
|2
|0.08
|Бейер Максимилиан
|2
|0.08
|Эрнст Себастьян
|1
|0.04
|Тойхерт Седрик
|1
|0.04
|Хульт Никлас
|1
|0.04
|Бёрнер Юлиан
|1
|0.04
|Вайдандт Хендрик
|1
|0.04
|Муслия Флоран
|1
|0.04
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Муроя Сэй
|0
|0
|Цилер Рон-Роберт
|0
|0
|Димерс Марк
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуранов Эрик
|6
|0.23
|Доведан Никола
|5
|0.19
|Темпельман Лино
|4
|0.15
|Дели Матс Мёллер
|3
|0.12
|Кёпке Паскаль
|3
|0.12
|Гайс Йоханнес
|3
|0.12
|Шаффлер Мануэль
|3
|0.12
|Краусс Том
|2
|0.08
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0.08
|Думан Тайлан
|2
|0.08
|Валентини Энрико
|2 (2)
|0.08
|Хандверкер Тим
|1
|0.04
|Шлаймер Лукас
|1
|0.04
|Шиндлер Кристофер
|1
|0.04
|Борковски Деннис
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрнер Юлиан
|7
|1
|Ондуа Гаэль
|5
|0
|Эрнст Себастьян
|5
|0
|Дем Янник
|4
|0
|Хульт Никлас
|3
|0
|Кайзер Доминик
|3
|0
|Штольце Себастьян
|3
|0
|Бейер Максимилиан
|3
|0
|Трибулл Том
|2
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Франке Марсель
|2
|0
|Муроя Сэй
|2
|0
|Вайдандт Хендрик
|2
|0
|Майна Линтон
|2
|0
|Хансен Мартин
|1
|0
|Цилер Рон-Роберт
|1
|0
|Димерс Марк
|1
|0
|Окс Филипп
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Темпельман Лино
|10
|0
|Доведан Никола
|5
|1
|Гайс Йоханнес
|4
|0
|Сёренсен Асгер
|4
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|4
|0
|Шиндлер Кристофер
|3
|0
|Матения Кристиан
|3
|0
|Шаффлер Мануэль
|1
|1
|Валентини Энрико
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Думан Тайлан
|2
|0
|Шлаймер Лукас
|2
|0
|Хюбнер Флориан
|1
|0
|Кёпке Паскаль
|1
|0
|Хандверкер Тим
|1
|0
|Краусс Том
|1
|0
|Фишер Килиан
|1
|0
|Шуранов Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
22
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
2
18%
2
9%
1-15
1
9%
6
27%
16-30
3
27%
1
5%
31-45
1
9%
5
23%
46-60
2
18%
2
9%
61-75
2
18%
6
27%
76-90
Пропущено
15
16
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
6
40%
5
31%
76-90
Забито
18
18
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
2
11%
2
11%
1-15
4
22%
2
11%
16-30
4
22%
2
11%
31-45
5
28%
6
33%
46-60
1
6%
4
22%
61-75
2
11%
2
11%
76-90
Пропущено
18
16
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
11%
3
19%
1-15
7
39%
2
13%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
4
22%
6
38%
76-90
Забито
29
40
16 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 16
8 Не забивали 4
4
14%
4
10%
1-15
5
17%
8
20%
16-30
7
24%
3
8%
31-45
6
21%
11
28%
46-60
3
10%
6
15%
61-75
4
14%
8
20%
76-90
Пропущено
33
32
15 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 16
2
6%
5
16%
1-15
9
27%
4
13%
16-30
4
12%
6
19%
31-45
4
12%
4
13%
46-60
4
12%
2
6%
61-75
10
30%
11
34%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3
Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Ян - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1
Нюрнберг
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Нюрнберг - Гамбург 2:1 Ганза - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Ян 2:0 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1
Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Альтах 2:0 Нюрнберг - Вердер 1:2 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|53 - 33
|48
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|52 - 37
|48
|3.
|Вердер
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|50 - 36
|48
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|39 - 33
|45
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|52 - 32
|44
|6.
|Хайденхайм
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|34 - 34
|42
|7.
|Гамбург
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|45 - 26
|41
|8.
|Падерборн
|Заявка
|26
|9
|10
|7
|46 - 37
|37
|9.
|Карлсруэ
|1:1 Заявка
|26
|8
|10
|8
|43 - 40
|34
|10.
|Ян
|1:1 Заявка
|26
|9
|6
|11
|43 - 39
|33
|11.
|Ганза
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|34 - 43
|31
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|24 - 38
|31
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|35 - 45
|31
|14.
|Фортуна
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|32 - 33
|31
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|30 - 43
|30
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|25 - 35
|27
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|24 - 48
|19
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|22 - 51
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 13
|29
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 12
|28
|3.
|Гамбург
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 14
|24
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 17
|24
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|31 - 20
|23
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 15
|23
|7.
|Вердер
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 12
|22
|8.
|Карлсруэ
|1:1 Заявка
|14
|5
|6
|3
|26 - 20
|21
|9.
|Ян
|1:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|27 - 22
|18
|10.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 22
|17
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|13.
|Фортуна
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 17
|16
|14.
|Ганза
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 21
|12
|15.
|Падерборн
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|19 - 22
|12
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 23
|11
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|9 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 24
|26
|2.
|Падерборн
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|27 - 15
|25
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 16
|24
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 12
|21
|6.
|Зандхаузен
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 20
|20
|7.
|Санкт-Паули
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 24
|19
|8.
|Ганза
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 22
|19
|9.
|Гамбург
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 12
|17
|10.
|Ян
|1:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 22
|15
|12.
|Фортуна
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 16
|15
|13.
|Хайденхайм
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 22
|14
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 23
|14
|15.
|Карлсруэ
|1:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 21
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 25
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 29
|8