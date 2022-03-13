  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2021-2022

Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Карлсруэ
1:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Ян
0'
14' Желтая карточка
Голлер Беньямин
0:1
31' Гол
Бесте Ян-Никлас
1:1
70' Гол
Хофманн Филипп
81' Желтая карточка
Гондорф Жером
85' Желтая карточка
Саллер Бенедикт
90'+2

Ход матча

14'
Голлер Беньямин
 
31'
0:1
Бесте Ян-Никлас
(Безушков Макс)
46'
Кауфманн Фабио
Голлер Беньямин
 
46'
Куэто Лукас
Шлойзенер Фабиан
 
70'
Хофманн Филипп
(Хайзе Филип)
1:1
75'
 
Отто Давид
Бухальфа Карло
75'
 
Фабер Конрад
Макридис Хараламбос
81'
Гондорф Жером
 
85'
 
Саллер Бенедикт
89'
 
Йылдырым Айгюн
Бесте Ян-Никлас

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 12
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Карлсруэ
Ничья
Ян
2.24
3.50
3.38
Все Коэффициенты
35
Герсбек
Мариус
4
Ван
Рейн
Рикардо
3
Гордон
Даниэль
5
О'Шоунесси
Даниэль
16
Хайзе
Филип
14
Голлер
Беньямин
10
Ванитцек
Марвин
38
Брайтхаупт
Тим
8
Гондорф
Жером
24
Шлойзенер
Фабиан
33
Хофманн
Филипп
1
Майер
Александер
II
6
Саллер
Бенедикт
33
Эльведи
Ян
24
Кеннеди
Скотт
13
Векессер
Эрик
5
Гимбер
Бенедикт
7
Безушков
Макс
4
Бесте
Ян-Никлас
22
Бухальфа
Карло
26
Макридис
Хараламбос
19
Альберс
Андреас
Карлсруэ
4-5-1
Ян
4-2-3-1

История личных встреч

Карлсруэ
Ян

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
2:2
Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
4:1
2БПМ
2:2
2БПМ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Филипп 14 0.54
Ванитцек Марвин 6 (2) 0.23
Шлойзенер Фабиан 6 0.23
Чой Кён-Рок 5 0.19
Батмаз Малик 3 0.12
Гордон Даниэль 2 0.08
Тиеде Марко 1 0.04
Юнг Себастьян 1 0.04
Кобальд Кристоф 1 0.04
Котер Доминик 1 0.04
О'Шоунесси Даниэль 1 0.04
Голлер Беньямин 1 0.04
Хайзе Филип 0 0
Куэто Лукас 0 0
Брайтхаупт Тим 0 0
Лоренц Марк 0 0
Гондорф Жером 0 0
Кауфманн Фабио 0 0
Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сингх Сарприт 5 0.19
Безушков Макс 5 (1) 0.19
Бесте Ян-Никлас 4 0.15
Альберс Андреас 4 (1) 0.15
Брайткройц Стив 3 0.12
Гимбер Бенедикт 3 0.12
Отто Давид 3 0.12
Макридис Хараламбос 3 0.12
Бухальфа Карло 3 0.12
Кеннеди Скотт 2 0.08
Калисканер Каан 2 0.08
Звартс Йоэл 2 0.08
Векессер Эрик 1 0.04
Саллер Бенедикт 1 0.04
Гувара Леон 1 0.04
Фабер Конрад 0 0
Эльведи Ян 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванитцек Марвин 5 1
Гондорф Жером 6 0
Кобальд Кристоф 6 0
Брайтхаупт Тим 6 0
Хайзе Филип 4 0
Хофманн Филипп 4 0
Чой Кён-Рок 2 1
Гордон Даниэль 3 0
Голлер Беньямин 3 0
Тиеде Марко 2 0
Бормут Робин 2 0
Батмаз Малик 2 0
Герсбек Мариус 0 1
Юнг Себастьян 1 0
Шлойзенер Фабиан 1 0
О'Шоунесси Даниэль 1 0
Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 9 0
Саллер Бенедикт 5 0
Сингх Сарприт 5 0
Брайткройц Стив 4 0
Векессер Эрик 4 0
Бесте Ян-Никлас 4 0
Бухальфа Карло 4 0
Отто Давид 1 1
Безушков Макс 2 0
Мориц Кристоф 1 0
Нахрайнер Себастьян 1 0
Гувара Леон 1 0
Майер Александер II 1 0
Кеннеди Скотт 1 0
Калисканер Каан 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
14
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 17
4
15%
3
21%
1-15
5
19%
3
21%
16-30
4
15%
4
29%
31-45
4
15%
1
7%
46-60
3
11%
3
21%
61-75
7
26%
0
0%
76-90

Пропущено

17
17
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
18%
0
0%
1-15
5
29%
29%
2
12%
16-30
3
18%
4
24%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
1
6%
5
29%
29%
61-75
4
24%
4
24%
76-90

Забито

18
27
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
3
17%
5
19%
1-15
3
17%
2
7%
16-30
3
17%
4
15%
31-45
3
17%
5
19%
46-60
3
17%
3
11%
61-75
3
17%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

19
22
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
2
11%
3
14%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
10
53%
8
36%
46-60
3
16%
2
9%
61-75
1
5%
5
23%
76-90

Забито

45
41
22 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 15
2 Не забивали 6
7
16%
8
20%
1-15
8
18%
5
12%
16-30
7
16%
8
20%
31-45
7
16%
6
15%
46-60
6
13%
6
15%
61-75
10
22%
8
20%
76-90

Пропущено

36
39
16 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 20
5
14%
3
8%
1-15
7
19%
3
8%
16-30
4
11%
7
18%
31-45
11
31%
10
26%
46-60
4
11%
7
18%
61-75
5
14%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 1:1 Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2
Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Зандхаузен 0:2 Вердер - Карлсруэ 2:1 Мюнхен-1860 - Карлсруэ 0:1 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Фортуна - Карлсруэ 3:1
Ян
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Ян 1:0 Ян - Фортуна 0:0 Нюрнберг - Ян 2:0 Ян - Санкт-Паули 2:3
Шальке 04 - Ян 2:1 Аугсбург - Ян 3:3 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Зандхаузен - Ян 0:3 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Ян - Вердер 2:3 Хайденхайм - Ян 3:0 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Гамбург - Ян 4:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Ян - Ганза 2:3 Ингольштадт - Ян 0:3 Ян - Ганза 3:3 Ян - Ганновер 96 3:1 Падерборн - Ян 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 26 14 6 6 53 - 33 48
2. Санкт-Паули Заявка 26 14 6 6 52 - 37 48
3. Вердер Заявка 26 14 6 6 50 - 36 48
4. Нюрнберг Заявка 26 13 6 7 39 - 33 45
5. Шальке 04 Заявка 26 13 5 8 52 - 32 44
6. Хайденхайм Заявка 26 12 6 8 34 - 34 42
7. Гамбург Заявка 25 10 11 4 45 - 26 41
8. Падерборн Заявка 26 9 10 7 46 - 37 37
9. Карлсруэ 1:1 Заявка 26 8 10 8 43 - 40 34
10. Ян 1:1 Заявка 26 9 6 11 43 - 39 33
11. Ганза Заявка 26 8 7 11 34 - 43 31
12. Ганновер 96 Заявка 26 8 7 11 24 - 38 31
13. Хольштайн Киль Заявка 26 8 7 11 35 - 45 31
14. Фортуна Заявка 26 8 7 11 32 - 33 31
15. Зандхаузен Заявка 26 7 9 10 30 - 43 30
16. Динамо Дрезден Заявка 26 7 6 13 25 - 35 27
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 25 4 7 14 24 - 48 19
18. Ингольштадт Заявка 26 3 6 17 22 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 12 9 2 1 31 - 13 29
2. Хайденхайм Заявка 13 8 4 1 21 - 12 28
3. Гамбург Заявка 13 6 6 1 26 - 14 24
4. Дармштадт Заявка 13 7 3 3 28 - 17 24
5. Шальке 04 Заявка 13 7 2 4 31 - 20 23
6. Нюрнберг Заявка 13 7 2 4 19 - 15 23
7. Вердер Заявка 12 6 4 2 22 - 12 22
8. Карлсруэ 1:1 Заявка 14 5 6 3 26 - 20 21
9. Ян 1:1 Заявка 13 5 3 5 27 - 22 18
10. Динамо Дрезден Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
11. Хольштайн Киль Заявка 13 5 2 6 17 - 22 17
12. Ганновер 96 Заявка 13 4 4 5 10 - 16 16
13. Фортуна Заявка 13 4 4 5 20 - 17 16
14. Ганза Заявка 13 3 3 7 13 - 21 12
15. Падерборн Заявка 14 2 6 6 19 - 22 12
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 13 3 2 8 11 - 23 11
17. Зандхаузен Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
18. Ингольштадт Заявка 13 1 4 8 9 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 14 8 2 4 28 - 24 26
2. Падерборн Заявка 12 7 4 1 27 - 15 25
3. Дармштадт Заявка 13 7 3 3 25 - 16 24
4. Нюрнберг Заявка 13 6 4 3 20 - 18 22
5. Шальке 04 Заявка 13 6 3 4 21 - 12 21
6. Зандхаузен Заявка 14 5 5 4 18 - 20 20
7. Санкт-Паули Заявка 14 5 4 5 21 - 24 19
8. Ганза Заявка 13 5 4 4 21 - 22 19
9. Гамбург Заявка 12 4 5 3 19 - 12 17
10. Ян 1:1 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
11. Ганновер 96 Заявка 13 4 3 6 14 - 22 15
12. Фортуна Заявка 13 4 3 6 12 - 16 15
13. Хайденхайм Заявка 13 4 2 7 13 - 22 14
14. Хольштайн Киль Заявка 13 3 5 5 18 - 23 14
15. Карлсруэ 1:1 Заявка 12 3 4 5 17 - 20 13
16. Динамо Дрезден Заявка 13 2 3 8 9 - 21 9
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 13 - 25 8
18. Ингольштадт Заявка 13 2 2 9 13 - 29 8
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Бесте Ян-Никлас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Голлер Беньямин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Карлсруэ
Ничья
Ян
2.24
3.50
3.38
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Карлсруэ 1:1 Ян онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 