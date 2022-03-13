Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: BBBank Wildpark
14' Желтая карточкаГоллер Беньямин
0:1
31' ГолБесте Ян-Никлас
1:1
70' ГолХофманн Филипп
81' Желтая карточкаГондорф Жером
85' Желтая карточкаСаллер Бенедикт
Ход матча
14'
31'
0:1
70'
1:1
81'
85'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 6
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 12
-
54 Владение мячом, % 46
16
Хайзе
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Жакоб КилианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куэто ЛукасПолузащитник
-
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Кунц КевинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Фабер КонрадПолузащитник
-
14 Отто ДавидНападающий
-
27 Звартс ЙоэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
История личных встреч
Карлсруэ
Ян
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Филипп
|14
|0.54
|Ванитцек Марвин
|6 (2)
|0.23
|Шлойзенер Фабиан
|6
|0.23
|Чой Кён-Рок
|5
|0.19
|Батмаз Малик
|3
|0.12
|Гордон Даниэль
|2
|0.08
|Тиеде Марко
|1
|0.04
|Юнг Себастьян
|1
|0.04
|Кобальд Кристоф
|1
|0.04
|Котер Доминик
|1
|0.04
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0.04
|Голлер Беньямин
|1
|0.04
|Хайзе Филип
|0
|0
|Куэто Лукас
|0
|0
|Брайтхаупт Тим
|0
|0
|Лоренц Марк
|0
|0
|Гондорф Жером
|0
|0
|Кауфманн Фабио
|0
|0
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сингх Сарприт
|5
|0.19
|Безушков Макс
|5 (1)
|0.19
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0.15
|Альберс Андреас
|4 (1)
|0.15
|Брайткройц Стив
|3
|0.12
|Гимбер Бенедикт
|3
|0.12
|Отто Давид
|3
|0.12
|Макридис Хараламбос
|3
|0.12
|Бухальфа Карло
|3
|0.12
|Кеннеди Скотт
|2
|0.08
|Калисканер Каан
|2
|0.08
|Звартс Йоэл
|2
|0.08
|Векессер Эрик
|1
|0.04
|Саллер Бенедикт
|1
|0.04
|Гувара Леон
|1
|0.04
|Фабер Конрад
|0
|0
|Эльведи Ян
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванитцек Марвин
|5
|1
|Гондорф Жером
|6
|0
|Кобальд Кристоф
|6
|0
|Брайтхаупт Тим
|6
|0
|Хайзе Филип
|4
|0
|Хофманн Филипп
|4
|0
|Чой Кён-Рок
|2
|1
|Гордон Даниэль
|3
|0
|Голлер Беньямин
|3
|0
|Тиеде Марко
|2
|0
|Бормут Робин
|2
|0
|Батмаз Малик
|2
|0
|Герсбек Мариус
|0
|1
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|9
|0
|Саллер Бенедикт
|5
|0
|Сингх Сарприт
|5
|0
|Брайткройц Стив
|4
|0
|Векессер Эрик
|4
|0
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0
|Бухальфа Карло
|4
|0
|Отто Давид
|1
|1
|Безушков Макс
|2
|0
|Мориц Кристоф
|1
|0
|Нахрайнер Себастьян
|1
|0
|Гувара Леон
|1
|0
|Майер Александер II
|1
|0
|Кеннеди Скотт
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
14
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 17
4
15%
3
21%
1-15
5
19%
3
21%
16-30
4
15%
4
29%
31-45
4
15%
1
7%
46-60
3
11%
3
21%
61-75
7
26%
0
0%
76-90
Пропущено
17
17
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
18%
0
0%
1-15
5
29%
29%
2
12%
16-30
3
18%
4
24%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
1
6%
5
29%
29%
61-75
4
24%
4
24%
76-90
Забито
18
27
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
3
17%
5
19%
1-15
3
17%
2
7%
16-30
3
17%
4
15%
31-45
3
17%
5
19%
46-60
3
17%
3
11%
61-75
3
17%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
19
22
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
2
11%
3
14%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
10
53%
8
36%
46-60
3
16%
2
9%
61-75
1
5%
5
23%
76-90
Забито
45
41
22 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 15
2 Не забивали 6
7
16%
8
20%
1-15
8
18%
5
12%
16-30
7
16%
8
20%
31-45
7
16%
6
15%
46-60
6
13%
6
15%
61-75
10
22%
8
20%
76-90
Пропущено
36
39
16 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 20
5
14%
3
8%
1-15
7
19%
3
8%
16-30
4
11%
7
18%
31-45
11
31%
10
26%
46-60
4
11%
7
18%
61-75
5
14%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 1:1 Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2
Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Зандхаузен 0:2 Вердер - Карлсруэ 2:1 Мюнхен-1860 - Карлсруэ 0:1 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Фортуна - Карлсруэ 3:1
Ян
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Ян 1:0 Ян - Фортуна 0:0 Нюрнберг - Ян 2:0 Ян - Санкт-Паули 2:3
Шальке 04 - Ян 2:1 Аугсбург - Ян 3:3 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Зандхаузен - Ян 0:3 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Ян - Вердер 2:3 Хайденхайм - Ян 3:0 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Гамбург - Ян 4:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Ян - Ганза 2:3 Ингольштадт - Ян 0:3 Ян - Ганза 3:3 Ян - Ганновер 96 3:1 Падерборн - Ян 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|53 - 33
|48
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|52 - 37
|48
|3.
|Вердер
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|50 - 36
|48
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|39 - 33
|45
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|52 - 32
|44
|6.
|Хайденхайм
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|34 - 34
|42
|7.
|Гамбург
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|45 - 26
|41
|8.
|Падерборн
|Заявка
|26
|9
|10
|7
|46 - 37
|37
|9.
|Карлсруэ
|1:1 Заявка
|26
|8
|10
|8
|43 - 40
|34
|10.
|Ян
|1:1 Заявка
|26
|9
|6
|11
|43 - 39
|33
|11.
|Ганза
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|34 - 43
|31
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|24 - 38
|31
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|35 - 45
|31
|14.
|Фортуна
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|32 - 33
|31
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|30 - 43
|30
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|25 - 35
|27
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|24 - 48
|19
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|22 - 51
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 13
|29
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 12
|28
|3.
|Гамбург
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 14
|24
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 17
|24
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|31 - 20
|23
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 15
|23
|7.
|Вердер
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 12
|22
|8.
|Карлсруэ
|1:1 Заявка
|14
|5
|6
|3
|26 - 20
|21
|9.
|Ян
|1:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|27 - 22
|18
|10.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 22
|17
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|13.
|Фортуна
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 17
|16
|14.
|Ганза
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 21
|12
|15.
|Падерборн
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|19 - 22
|12
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 23
|11
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|9 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 24
|26
|2.
|Падерборн
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|27 - 15
|25
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 16
|24
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 12
|21
|6.
|Зандхаузен
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 20
|20
|7.
|Санкт-Паули
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 24
|19
|8.
|Ганза
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 22
|19
|9.
|Гамбург
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 12
|17
|10.
|Ян
|1:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 22
|15
|12.
|Фортуна
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 16
|15
|13.
|Хайденхайм
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 22
|14
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 23
|14
|15.
|Карлсруэ
|1:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 21
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 25
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 29
|8