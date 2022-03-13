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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ингольштадт
0:3
Конец матча

Стадион:
Шальке 04
0'
34' Желтая карточка
Франке Доминик
38' Желтая карточка
Тиау Малик
49' Желтая карточка
Каминьски Марцин
53' Желтая карточка
Линсмайер Денис
0:1
55' Гол
Саласар Родриго
0:2
71' Гол
Тиау Малик
0:3
81' Гол
Дрекслер Доминик
87' Желтая карточка
Сулеймани Вальмир
90'+1
39
Стоянович
Деян
22
Гебауэр
Кристиан
5
Антонич
Нико
16
Муслиу
Визар
3
Франке
Доминик
35
Бильбия
Филип
34
Рохль
Мерлин
23
Линсмайер
Денис
26
Пик
Флориан
32
Шмидт
Патрик
II
30
Кутшке
Штефан
30
Фрайсль
Мартин
3
Итакура
Ко
33
Тиау
Малик
35
Каминьски
Марцин
27
Ранфтль
Райнхольд
24
Дрекслер
Доминик
17
Флик
Флориан
42
Чалханоглу
Керим
7
Чурлинов
Дарко
11
Бюльтер
Мариус
9
Теродде
Симон
Ингольштадт
4-4-2
Шальке 04
3-4-2-1

История личных встреч

Ингольштадт
Шальке 04

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

Б2
3:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
3:0
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ингольштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бильбия Филип 5 0.19
Кая Фатих 3 (1) 0.12
Эккерт Айенса Деннис 2 0.08
Кутшке Штефан 2 0.08
Гаус Марсель 1 0.04
Рохль Мерлин 1 0.04
Антонич Нико 1 0.04
Пик Флориан 1 0.04
Сулеймани Вальмир 1 0.04
Гебауэр Кристиан 1 0.04
Келлер Томас 1 0.04
Франке Доминик 0 0
Маркс Ян-Хендрик 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теродде Симон 19 0.73
Бюльтер Мариус 7 0.27
Оуведжан Томас 3 0.12
Саласар Родриго 3 0.12
Каминьски Марцин 2 0.08
Пирингер Марвин 2 0.08
Дрекслер Доминик 2 0.08
Чурлинов Дарко 2 0.08
Латца Данни 2 0.08
Итакура Ко 2 0.08
Тиау Малик 2 0.08
Виннхейм Андреас 1 0.04
Айдин Мехмет 1 0.04
Идризи Бленди 1 0.04
Палссон Виктор 0 0
Ранфтль Райнхольд 0 0
Чалханоглу Керим 0 0
Флик Флориан 0 0
Михайлов Ярослав 0 0

Карточки

Ингольштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прайссингер Рико 7 0
Сарпей Ханс 4 1
Линсмайер Денис 5 0
Гаус Марсель 3 1
Кутшке Штефан 4 0
Франке Доминик 4 0
Келлер Томас 4 0
Рохль Мерлин 4 0
Эккерт Айенса Деннис 3 0
Байстер Максимилиан 2 0
Стоянович Деян 2 0
Рёзелер Нильс 2 0
Антонич Нико 2 0
Пик Флориан 2 0
Шмидт Патрик II 2 0
Хоукинс Джален 2 0
Курцвег Петер 1 0
Сулеймани Вальмир 1 0
Кая Фатих 1 0
Бурджеллаб Нассим 1 0
Бильбия Филип 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирингер Марвин 5 0
Палссон Виктор 3 1
Каминьски Марцин 4 0
Саласар Родриго 4 0
Флик Флориан 4 0
Теродде Симон 3 0
Тиау Малик 3 0
Латца Данни 2 0
Дрекслер Доминик 2 0
Ранфтль Райнхольд 2 0
Бюльтер Мариус 2 0
Итакура Ко 2 0
Фрайсль Мартин 2 0
Идризи Бленди 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Сане Салиф 1 0
Виннхейм Андреас 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Чурлинов Дарко 1 0
Михайлов Ярослав 1 0
Хопп Мэттью 1 0
Матричани Хеннинг 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
18
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
1
13%
1
6%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
1
13%
4
22%
31-45
2
25%
2
11%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
2
25%
4
22%
76-90

Пропущено

20
12
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
4
20%
2
17%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
4
20%
2
17%
31-45
3
15%
3
25%
46-60
5
25%
1
8%
61-75
1
5%
3
25%
76-90

Забито

13
28
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 12
1
8%
3
11%
1-15
1
8%
4
14%
16-30
3
23%
3
11%
31-45
3
23%
2
7%
46-60
2
15%
6
21%
61-75
3
23%
10
36%
76-90

Пропущено

29
23
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
7%
4
17%
1-15
3
10%
2
9%
16-30
7
24%
2
9%
31-45
6
21%
4
17%
46-60
8
28%
5
22%
61-75
3
10%
6
26%
76-90

Забито

21
46
9 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 29
6 Забивали первыми 14
10 Не забивали 1
2
10%
4
9%
1-15
3
14%
6
13%
16-30
4
19%
7
15%
31-45
5
24%
4
9%
46-60
2
10%
11
24%
61-75
5
24%
14
30%
76-90

Пропущено

49
35
23 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 17
6
12%
6
17%
1-15
6
12%
3
9%
16-30
11
22%
4
11%
31-45
9
18%
7
20%
46-60
13
27%
6
17%
61-75
4
8%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ингольштадт
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Вердер - Ингольштадт 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0
Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганза - Ингольштадт 1:1 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Ян 0:3 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Фортуна 1:2
Шальке 04
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шальке 04 - Ганза 3:4 Карлсруэ - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Падерборн 2:0 Фортуна - Шальке 04 2:1
Шальке 04 - Ян 2:1 Кёльн - Шальке 04 2:2 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Вердер - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Мюнхен-1860 - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 26 14 6 6 53 - 33 48
2. Санкт-Паули Заявка 26 14 6 6 52 - 37 48
3. Вердер Заявка 26 14 6 6 50 - 36 48
4. Нюрнберг Заявка 26 13 6 7 39 - 33 45
5. Шальке 04 Заявка 26 13 5 8 52 - 32 44
6. Хайденхайм Заявка 26 12 6 8 34 - 34 42
7. Гамбург Заявка 25 10 11 4 45 - 26 41
8. Падерборн Заявка 26 9 10 7 46 - 37 37
9. Карлсруэ 1:1 Заявка 26 8 10 8 43 - 40 34
10. Ян 1:1 Заявка 26 9 6 11 43 - 39 33
11. Ганза Заявка 26 8 7 11 34 - 43 31
12. Ганновер 96 Заявка 26 8 7 11 24 - 38 31
13. Хольштайн Киль Заявка 26 8 7 11 35 - 45 31
14. Фортуна Заявка 26 8 7 11 32 - 33 31
15. Зандхаузен Заявка 26 7 9 10 30 - 43 30
16. Динамо Дрезден Заявка 26 7 6 13 25 - 35 27
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 25 4 7 14 24 - 48 19
18. Ингольштадт Заявка 26 3 6 17 22 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 12 9 2 1 31 - 13 29
2. Хайденхайм Заявка 13 8 4 1 21 - 12 28
3. Гамбург Заявка 13 6 6 1 26 - 14 24
4. Дармштадт Заявка 13 7 3 3 28 - 17 24
5. Шальке 04 Заявка 13 7 2 4 31 - 20 23
6. Нюрнберг Заявка 13 7 2 4 19 - 15 23
7. Вердер Заявка 12 6 4 2 22 - 12 22
8. Карлсруэ 1:1 Заявка 14 5 6 3 26 - 20 21
9. Ян 1:1 Заявка 13 5 3 5 27 - 22 18
10. Динамо Дрезден Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
11. Хольштайн Киль Заявка 13 5 2 6 17 - 22 17
12. Ганновер 96 Заявка 13 4 4 5 10 - 16 16
13. Фортуна Заявка 13 4 4 5 20 - 17 16
14. Ганза Заявка 13 3 3 7 13 - 21 12
15. Падерборн Заявка 14 2 6 6 19 - 22 12
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 13 3 2 8 11 - 23 11
17. Зандхаузен Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
18. Ингольштадт Заявка 13 1 4 8 9 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 14 8 2 4 28 - 24 26
2. Падерборн Заявка 12 7 4 1 27 - 15 25
3. Дармштадт Заявка 13 7 3 3 25 - 16 24
4. Нюрнберг Заявка 13 6 4 3 20 - 18 22
5. Шальке 04 Заявка 13 6 3 4 21 - 12 21
6. Зандхаузен Заявка 14 5 5 4 18 - 20 20
7. Санкт-Паули Заявка 14 5 4 5 21 - 24 19
8. Ганза Заявка 13 5 4 4 21 - 22 19
9. Гамбург Заявка 12 4 5 3 19 - 12 17
10. Ян 1:1 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
11. Ганновер 96 Заявка 13 4 3 6 14 - 22 15
12. Фортуна Заявка 13 4 3 6 12 - 16 15
13. Хайденхайм Заявка 13 4 2 7 13 - 22 14
14. Хольштайн Киль Заявка 13 3 5 5 18 - 23 14
15. Карлсруэ 1:1 Заявка 12 3 4 5 17 - 20 13
16. Динамо Дрезден Заявка 13 2 3 8 9 - 21 9
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 13 - 25 8
18. Ингольштадт Заявка 13 2 2 9 13 - 29 8
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Тиау Малик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Франке Доминик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Где смотреть матч Ингольштадт 0:3 Шальке 04 онлайн

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