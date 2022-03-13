Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:3
Конец матча
Стадион: Ауди-Шпортпарк
34' Желтая карточкаФранке Доминик
38' Желтая карточкаТиау Малик
49' Желтая карточкаКаминьски Марцин
53' Желтая карточкаЛинсмайер Денис
0:1
55' ГолСаласар Родриго
0:2
71' ГолТиау Малик
0:3
81' ГолДрекслер Доминик
87' Желтая карточкаСулеймани Вальмир
Ход матча
34'
38'
49'
53'
55'
0:1
71'
0:2
81'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 13
-
3 Удары в створ 5
-
7 Угловые 3
-
5 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 10
-
37 Владение мячом, % 63
16
Муслиу
Визар
34
Рохль
Мерлин
26
Пик
Флориан
33
Тиау
Малик
17
Флик
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Пик ФлорианПолузащитник
-
32 Шмидт ПатрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ruediger Rehm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Флик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Граммозис Димитриос
История личных встреч
Ингольштадт
Шальке 04
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ингольштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бильбия Филип
|5
|0.19
|Кая Фатих
|3 (1)
|0.12
|Эккерт Айенса Деннис
|2
|0.08
|Кутшке Штефан
|2
|0.08
|Гаус Марсель
|1
|0.04
|Рохль Мерлин
|1
|0.04
|Антонич Нико
|1
|0.04
|Пик Флориан
|1
|0.04
|Сулеймани Вальмир
|1
|0.04
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.04
|Келлер Томас
|1
|0.04
|Франке Доминик
|0
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теродде Симон
|19
|0.73
|Бюльтер Мариус
|7
|0.27
|Оуведжан Томас
|3
|0.12
|Саласар Родриго
|3
|0.12
|Каминьски Марцин
|2
|0.08
|Пирингер Марвин
|2
|0.08
|Дрекслер Доминик
|2
|0.08
|Чурлинов Дарко
|2
|0.08
|Латца Данни
|2
|0.08
|Итакура Ко
|2
|0.08
|Тиау Малик
|2
|0.08
|Виннхейм Андреас
|1
|0.04
|Айдин Мехмет
|1
|0.04
|Идризи Бленди
|1
|0.04
|Палссон Виктор
|0
|0
|Ранфтль Райнхольд
|0
|0
|Чалханоглу Керим
|0
|0
|Флик Флориан
|0
|0
|Михайлов Ярослав
|0
|0
Карточки
Ингольштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прайссингер Рико
|7
|0
|Сарпей Ханс
|4
|1
|Линсмайер Денис
|5
|0
|Гаус Марсель
|3
|1
|Кутшке Штефан
|4
|0
|Франке Доминик
|4
|0
|Келлер Томас
|4
|0
|Рохль Мерлин
|4
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|3
|0
|Байстер Максимилиан
|2
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Рёзелер Нильс
|2
|0
|Антонич Нико
|2
|0
|Пик Флориан
|2
|0
|Шмидт Патрик II
|2
|0
|Хоукинс Джален
|2
|0
|Курцвег Петер
|1
|0
|Сулеймани Вальмир
|1
|0
|Кая Фатих
|1
|0
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
|Бильбия Филип
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирингер Марвин
|5
|0
|Палссон Виктор
|3
|1
|Каминьски Марцин
|4
|0
|Саласар Родриго
|4
|0
|Флик Флориан
|4
|0
|Теродде Симон
|3
|0
|Тиау Малик
|3
|0
|Латца Данни
|2
|0
|Дрекслер Доминик
|2
|0
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0
|Бюльтер Мариус
|2
|0
|Итакура Ко
|2
|0
|Фрайсль Мартин
|2
|0
|Идризи Бленди
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Сане Салиф
|1
|0
|Виннхейм Андреас
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Чурлинов Дарко
|1
|0
|Михайлов Ярослав
|1
|0
|Хопп Мэттью
|1
|0
|Матричани Хеннинг
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
18
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
1
13%
1
6%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
1
13%
4
22%
31-45
2
25%
2
11%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
2
25%
4
22%
76-90
Пропущено
20
12
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
4
20%
2
17%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
4
20%
2
17%
31-45
3
15%
3
25%
46-60
5
25%
1
8%
61-75
1
5%
3
25%
76-90
Забито
13
28
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 12
1
8%
3
11%
1-15
1
8%
4
14%
16-30
3
23%
3
11%
31-45
3
23%
2
7%
46-60
2
15%
6
21%
61-75
3
23%
10
36%
76-90
Пропущено
29
23
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
7%
4
17%
1-15
3
10%
2
9%
16-30
7
24%
2
9%
31-45
6
21%
4
17%
46-60
8
28%
5
22%
61-75
3
10%
6
26%
76-90
Забито
21
46
9 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 29
6 Забивали первыми 14
10 Не забивали 1
2
10%
4
9%
1-15
3
14%
6
13%
16-30
4
19%
7
15%
31-45
5
24%
4
9%
46-60
2
10%
11
24%
61-75
5
24%
14
30%
76-90
Пропущено
49
35
23 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 17
6
12%
6
17%
1-15
6
12%
3
9%
16-30
11
22%
4
11%
31-45
9
18%
7
20%
46-60
13
27%
6
17%
61-75
4
8%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ингольштадт
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Вердер - Ингольштадт 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0
Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганза - Ингольштадт 1:1 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Ян 0:3 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Фортуна 1:2
Шальке 04
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шальке 04 - Ганза 3:4 Карлсруэ - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Падерборн 2:0 Фортуна - Шальке 04 2:1
Шальке 04 - Ян 2:1 Кёльн - Шальке 04 2:2 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Вердер - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Мюнхен-1860 - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|53 - 33
|48
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|52 - 37
|48
|3.
|Вердер
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|50 - 36
|48
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|39 - 33
|45
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|52 - 32
|44
|6.
|Хайденхайм
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|34 - 34
|42
|7.
|Гамбург
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|45 - 26
|41
|8.
|Падерборн
|Заявка
|26
|9
|10
|7
|46 - 37
|37
|9.
|Карлсруэ
|1:1 Заявка
|26
|8
|10
|8
|43 - 40
|34
|10.
|Ян
|1:1 Заявка
|26
|9
|6
|11
|43 - 39
|33
|11.
|Ганза
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|34 - 43
|31
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|24 - 38
|31
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|35 - 45
|31
|14.
|Фортуна
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|32 - 33
|31
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|30 - 43
|30
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|25 - 35
|27
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|24 - 48
|19
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|22 - 51
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 13
|29
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 12
|28
|3.
|Гамбург
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 14
|24
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 17
|24
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|31 - 20
|23
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 15
|23
|7.
|Вердер
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 12
|22
|8.
|Карлсруэ
|1:1 Заявка
|14
|5
|6
|3
|26 - 20
|21
|9.
|Ян
|1:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|27 - 22
|18
|10.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 22
|17
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|13.
|Фортуна
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 17
|16
|14.
|Ганза
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 21
|12
|15.
|Падерборн
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|19 - 22
|12
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 23
|11
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|9 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 24
|26
|2.
|Падерборн
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|27 - 15
|25
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 16
|24
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 12
|21
|6.
|Зандхаузен
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 20
|20
|7.
|Санкт-Паули
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 24
|19
|8.
|Ганза
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 22
|19
|9.
|Гамбург
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 12
|17
|10.
|Ян
|1:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 22
|15
|12.
|Фортуна
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 16
|15
|13.
|Хайденхайм
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 22
|14
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 23
|14
|15.
|Карлсруэ
|1:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 21
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 25
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 29
|8