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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Лозанна-Спорт
1:1
Второй тайм: 50'

Стадион:
Янг Бойз
0'
7' Желтая карточка
Зохури Армель
1:0
38' Гол
Zeki Amdouni
48' Желтая карточка
Кукурузович Степан
1:1
49' Гол
Сибачо Жордан
50'

Ход матча

7'
Зохури Армель
 
38'
Zeki Amdouni
(Саншеш Алвин)
1:0
48'
Кукурузович Степан
 
49'
1:1
Сибачо Жордан

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 8
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 35 Владение мячом, % 65
Лучшие коэффициенты
Лозанна-Спорт
Ничья
Янг Бойз
6.83
5.05
1.46
Все Коэффициенты
40
Диао
Мори
24
Зохури
Армель
6
Монтейру
Элтон
51
Anel
Husic
30
Требель
Адриен
20
Маю
Хишам
80
Саншеш
Алвин
7
Кукурузович
Степан
29
Пундже
Максим
9
Zeki
Amdouni
33
Шпильман
Марвин
26
Фон
Балльмоос
Давид
27
Lewin
Blum
28
Лустенбергер
Фабиан
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
13
Нгамале
Муми
8
Сьерро
Венсан
30
Лаупер
Сандро
7
Варга
Кевин
15
Элиа
Мешак
17
Сибачо
Жордан
Лозанна-Спорт
3-1-4-2
Янг Бойз
4-4-2

История личных встреч

Лозанна-Спорт
Янг Бойз

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

27 матчей

14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы

Первый тайм

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 16 побед

34 матча

11.8%
20.6%
67.6%
4 победы 7 ничьих 23 победы

Первый тайм

11.8%
41.2%
47%
4 победы 14 ничьих 16 побед

Второй тайм

11.8%
41.2%
47%
4 победы 14 ничьих 16 побед

История матчей

ТМК
3:1
С
3:2
С
1:6
С
2:4
С
1:0
С
4:2
С
0:3
ТМС
5:2
ТМС
2:0
ТМК
2:2
С
4:1
С
1:4
С
2:1
С
3:0
С
2:0
С
0:0
С
1:2
С
7:2
ТМК
2:1
ТМС
0:0
С
0:1
С
5:3
С
3:2
С
1:3
С
3:1
С
0:0
С
2:1
С
0:0
С
1:3
С
0:0
С
4:1
С
0:3
ТМС
3:3
К
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна-Спорт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кукурузович Степан 5 (4) 0.19
Zeki Amdouni 5 0.19
Маю Хишам 2 0.08
Уаттара Брахима 2 0.08
Пуэртас Кэмерон 2 (1) 0.08
Anel Husic 1 0.04
Монтейру Элтон 1 0.04
Rodrigo Pollero 1 0.04
Койл Трей 1 0.04
Зохури Армель 0 0
Шафик Фуад 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Барес Габриэль 0 0
Саншеш Алвин 0 0
Kouadio Jean 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибачо Жордан 16 (3) 0.62
Фасснахт Кристиан 9 0.35
Канга Вилфрид 8 0.31
Элиа Мешак 6 0.23
Нгамале Муми 4 (2) 0.15
Мамбимби Феликс 3 0.12
Ридер Фабиан 2 0.08
Эбишер Мишель 2 0.08
Сулеймани Миралем 1 0.04
Гарсия Улиссес 1 0.04
Хефти Сильван 1 0.04
Сьерро Венсан 1 0.04
Али Мохамед 1 0.04
Фернандес Эдимилсон 0 0
Мартинс Кристофер 0 0
Lewin Blum 0 0

Карточки

Лозанна-Спорт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сузуки Тоити 8 0
Anel Husic 7 0
Зохури Армель 7 0
Пуэртас Кэмерон 5 1
Томас Тразье 5 1
Шафик Фуад 4 1
Kouadio Jean 3 1
Гриппо Симоне 4 0
Диао Мори 4 0
Маю Хишам 4 0
Karim Sow 4 0
Требель Адриен 2 1
Монтейру Элтон 3 0
Zeki Amdouni 3 0
Кукурузович Степан 2 0
Койл Трей 2 0
Барес Габриэль 2 0
Саншеш Алвин 2 0
Уаттара Брахима 2 0
Коне Ламин 1 0
Пундже Максим 1 0
Джордж Майрон 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Rodrigo Pollero 1 0
Mohamed Amdouni 1 0
Нанизаямо Микаэль 1 0
Nassim Zoukit 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Кристофер 4 2
Лаупер Сандро 6 0
Зесигер Седрик 6 0
Гарсия Улиссес 4 1
Сьерро Венсан 5 0
Нгамале Муми 5 0
Али Мохамед 5 0
Эбишер Мишель 4 0
Ридер Фабиан 4 0
Масейрас Кентен 2 1
Лефор Жордан 2 0
Шпильман Марвин 2 0
Элиа Мешак 2 0
Сулеймани Миралем 1 0
Фернандес Эдимилсон 1 0
Фон Балльмоос Давид 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Бюрги Николас 1 0
Мамбимби Феликс 1 0
Ниассе Шейх 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
29
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
4
33%
2
7%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
2
17%
4
14%
31-45
0
0%
8
28%
46-60
1
8%
5
17%
61-75
5
42%
6
21%
76-90

Пропущено

32
17
11 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
4
13%
2
12%
1-15
3
9%
3
18%
16-30
4
13%
1
6%
31-45
5
16%
3
18%
46-60
9
28%
2
12%
61-75
7
22%
6
35%
76-90

Забито

8
27
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 7
18 Не забивали 13
1
13%
5
19%
1-15
1
13%
2
7%
16-30
2
25%
2
7%
31-45
1
13%
3
11%
46-60
1
13%
7
26%
61-75
2
25%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

21
16
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
4
19%
1
6%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
4
19%
3
19%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
8
38%
4
25%
76-90

Забито

20
56
10 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 37
7 Забивали первыми 14
9 Не забивали 4
5
25%
7
13%
1-15
1
5%
6
11%
16-30
4
20%
6
11%
31-45
1
5%
11
20%
46-60
2
10%
12
21%
61-75
7
35%
14
25%
76-90

Пропущено

53
33
19 В 1-м тайме 15
34 Во 2-м тайме 18
18 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 20
8
15%
3
9%
1-15
3
6%
8
24%
16-30
8
15%
4
12%
31-45
7
13%
4
12%
46-60
12
23%
4
12%
61-75
15
28%
10
30%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна-Спорт
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0
Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Арау - Лозанна-Спорт 0:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Янг Бойз - Люцерн 2:2 Серветт - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2
Янг Бойз - Базель 3:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Янг Бойз - Лугано 1:0 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Сьон 6:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Янг Бойз - Тун 6:1 Лугано - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Базель 1:1 Янг Бойз - Сьон 4:3 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:2 Янг Бойз - Лугано 3:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Аталанта 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 26 18 5 3 59 - 33 59
2. Янг Бойз 1:1 26 12 9 5 58 - 33 45
3. Базель 25 11 11 3 54 - 31 44
4. Лугано 26 13 3 10 34 - 34 42
5. Серветт 25 10 5 10 40 - 44 35
6. Санкт-Галлен 26 9 7 10 45 - 47 34
7. Сьон 26 8 6 12 33 - 47 30
8. Грасcхоппер 25 6 9 10 40 - 41 27
9. Люцерн 25 3 10 12 27 - 47 19
10. Лозанна-Спорт 1:1 26 2 7 17 21 - 54 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 13 10 2 1 33 - 15 32
2. Янг Бойз 1:1 13 8 4 1 28 - 15 28
3. Лугано 13 7 2 4 17 - 17 23
4. Базель 12 5 6 1 29 - 14 21
5. Сьон 13 6 2 5 16 - 15 20
6. Санкт-Галлен 13 4 6 3 23 - 21 18
7. Серветт 12 5 3 4 20 - 20 18
8. Грасcхоппер 13 3 5 5 23 - 24 14
9. Люцерн 12 2 2 8 12 - 23 8
10. Лозанна-Спорт 1:1 14 1 4 9 13 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 13 8 3 2 26 - 18 27
2. Базель 13 6 5 2 25 - 17 23
3. Лугано 13 6 1 6 17 - 17 19
4. Серветт 13 5 2 6 20 - 24 17
5. Янг Бойз 1:1 13 4 5 4 30 - 18 17
6. Санкт-Галлен 13 5 1 7 22 - 26 16
7. Грасcхоппер 12 3 4 5 17 - 17 13
8. Люцерн 13 1 8 4 15 - 24 11
9. Сьон 13 2 4 7 17 - 32 10
10. Лозанна-Спорт 1:1 12 1 3 8 8 - 21 6
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    50'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Сибачо Жордан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    48'
    Кукурузович Степан получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Zeki Amdouni бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Зохури Армель получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Сибачо Жордан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лозанна-Спорт
Ничья
Янг Бойз
6.83
5.05
1.46
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лозанна-Спорт 1:1 Янг Бойз онлайн

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