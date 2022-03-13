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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Хераклес
0:0
Перерыв

Стадион:
Витесс
0'
16' Желтая карточка
Бёйтинк Томас
20' Желтая карточка
Домджони Тони

Ход матча

16'
 
Бёйтинк Томас
20'
 
Домджони Тони
37'
 
Корнелисс Энцо
Де Регт Гиан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Хераклес
Ничья
Витесс
2.23
3.54
3.22
Все Коэффициенты
Новости
26
Букер
Кун
23
Фадига
Ноа
5
Ренте
Марко
13
Кнустер
Матс
3
Кваглиата
Джакомо
11
Лаурсен
Николай
6
Киомурцоглу
Орестис
14
Де
ла
Торре
Лука
7
Басачикоглу
Билал
30
Уахим
Анас
9
Бакыш
Синан
1
Шуберт
Маркус
16
Ороз
Алоис
6
Расмуссен
Якоб
18
Гайек
Томаш
54
Де
Регт
Гиан
8
Тронстад
Сондре
22
Домджони
Тони
32
Виттек
Максимилиан
29
Бёйтинк
Томас
11
Фредериксен
Николай
9
Грбич
Адриан
Хераклес
4-4-2
Витесс
3-4-2-1

История личных встреч

Хераклес
Витесс

12 матчей

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

31 матч

16.1%
32.3%
51.6%
5 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

9.7%
41.9%
48.4%
3 победы 13 ничьих 15 побед

Второй тайм

22.6%
32.3%
45.1%
7 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

Э
2:1
Э
0:2
Э
3:0
К
0:2
Э
1:1
Э
3:2
К
0:2
Э
4:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:1
К
4:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
3:1
Э
3:5
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
6:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сирхейс Кай 4 0.15
Бюргзорг Делано 4 0.15
Аззауи Исмаил 3 0.12
Бакыш Синан 3 0.12
Лаурсен Николай 3 0.12
Влут Рай 3 (1) 0.12
Киомурцоглу Орестис 2 0.08
Басачикоглу Билал 1 0.04
Арментерос Самуэль 1 0.04
Де ла Торре Лука 1 0.04
Ренте Марко 1 0.04
Кваглиата Джакомо 0 0
Ханссон Эмиль 0 0
Уахим Анас 0 0
Роскен Рубен 0 0
Сиерра Элиас 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икома Луис 11 (2) 0.44
Фредериксен Николай 7 0.28
Духи Данило 3 0.12
Ороз Алоис 3 0.12
Тронстад Сондре 2 0.08
Бёйтинк Томас 2 0.08
Гбоо Янн 2 0.08
Базур Рихедли 1 0.04
Дарфалу Усама 1 0.04
Виттек Максимилиан 0 0
Даса Элазар 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0
Манхуф Миллион 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кваглиата Джакомо 8 0
Фадига Ноа 6 0
Ренте Марко 5 0
Де ла Торре Лука 4 0
Влут Рай 3 0
Басачикоглу Билал 3 0
Кнустер Матс 3 0
Бюргзорг Делано 3 0
Бакбоорд Навайо 3 0
Бакыш Синан 1 1
Киомурцоглу Орестис 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Бласвих Янис 1 0
Лаурсен Николай 1 0
Схоофс Лукас 1 0
Уахим Анас 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 8 1
Базур Рихедли 7 0
Бёйтинк Томас 5 1
Виттек Максимилиан 6 0
Расмуссен Якоб 3 1
Икома Луис 3 1
Тронстад Сондре 4 0
Ороз Алоис 4 0
Духи Данило 2 1
Таннан Уссама 2 0
Фредериксен Николай 2 0
Грбич Адриан 0 1
Дарфалу Усама 1 0
Шуберт Маркус 1 0
Домджони Тони 1 0
Даса Элазар 1 0
Вруг Патрик 1 0
Уйсман Дан 1 0
Манхуф Миллион 1 0
Thomas Letsch 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
18
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
1
6%
2
11%
1-15
2
11%
4
22%
16-30
5
28%
3
17%
31-45
3
17%
4
22%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
5
28%
3
17%
76-90

Пропущено

14
15
4 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
14%
2
13%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
1
7%
5
33%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
5
36%
1
7%
76-90

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 15
1
10%
3
19%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
1
10%
6
38%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
3
30%
3
19%
76-90

Пропущено

20
21
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
5%
3
14%
1-15
5
25%
5
24%
16-30
3
15%
3
14%
31-45
5
25%
4
19%
46-60
4
20%
2
10%
61-75
2
10%
4
19%
76-90

Забито

28
34
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 11
8 Не забивали 5
2
7%
5
15%
1-15
3
11%
4
12%
16-30
7
25%
5
15%
31-45
4
14%
10
29%
29%
46-60
4
14%
4
12%
61-75
8
29%
6
18%
76-90

Пропущено

34
36
13 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
3
9%
5
14%
1-15
6
18%
9
25%
16-30
4
12%
8
22%
31-45
7
21%
5
14%
46-60
7
21%
4
11%
61-75
7
21%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ПСВ - Хераклес 3:1 Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Хераклес - Утрехт 1:0
Аякс - Хераклес 3:0 Камбюр - Хераклес 0:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Хераклес - Камбюр 1:1 Хераклес - Гронинген 4:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Витесс - Хераклес 2:1 Хераклес - Херенвен 0:1 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна - Хераклес 2:1 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Аякс 0:0 АСВХ - Хераклес 1:3
Витесс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - Рома 0:1 Витесс - Сонабель Уагадугу 0:1 Витесс - Полис Уагудугу 1:1
Витесс - НЕК Неймеген 4:1 Дуанес - Витесс 1:0 Витесс - Рапид Вена 2:0 Утрехт - Витесс 1:1 Рапид Вена - Витесс 2:1 Витесс - ПСВ 0:5 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Витесс - Гронинген 1:3 Витесс - ДВС '33 2:0 Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Дуанес 1:0 Полис Уагудугу - Витесс 1:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 Сонабель Уагадугу - Витесс 1:3 Спарта Роттердам - Витесс 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 26 20 3 3 77 - 11 63
2. ПСВ 0:0 26 19 2 5 62 - 31 59
3. Фейеноорд 25 16 4 5 57 - 23 52
4. АЗ Алкмаар 25 16 3 6 50 - 29 51
5. Твенте 25 14 6 5 39 - 30 48
6. Витесс 0:0 25 12 5 8 32 - 39 41
7. Утрехт 0:0 26 11 8 7 43 - 32 41
8. Гронинген 26 8 9 9 32 - 36 33
9. Камбюр 26 10 3 13 43 - 55 33
10. НЕК Неймеген 26 8 7 11 33 - 43 31
11. Херенвен 26 7 6 13 22 - 36 27
12. Гоу Эхед Иглс 26 7 6 13 27 - 43 27
13. Хераклес 0:0 26 7 6 13 27 - 35 27
14. Ваалвейк 26 5 9 12 28 - 42 24
15. Фортуна Ситтард 25 6 4 15 26 - 53 22
16. Виллем II 26 6 4 16 21 - 44 22
17. Спарта Роттердам 24 4 8 12 20 - 37 20
18. ПЕК Зволле 25 5 5 15 19 - 39 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 1 2 49 - 5 31
2. ПСВ 0:0 13 10 0 3 35 - 18 30
3. Фейеноорд 13 9 2 2 32 - 12 29
4. АЗ Алкмаар 12 9 2 1 28 - 12 29
5. Утрехт 0:0 13 7 5 1 27 - 13 26
6. Твенте 12 7 4 1 18 - 8 25
7. Хераклес 0:0 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гронинген 13 4 6 3 14 - 12 18
9. Витесс 0:0 12 5 2 5 15 - 23 17
10. Камбюр 13 5 1 7 25 - 29 16
11. Гоу Эхед Иглс 13 5 1 7 17 - 21 16
12. Спарта Роттердам 14 3 5 6 12 - 19 14
13. Виллем II 13 4 2 7 10 - 18 14
14. Ваалвейк 13 4 2 7 11 - 21 14
15. Фортуна Ситтард 12 4 2 6 14 - 24 14
16. Херенвен 13 3 2 8 12 - 21 11
17. НЕК Неймеген 12 2 4 6 12 - 18 10
18. ПЕК Зволле 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 2 1 28 - 6 32
2. ПСВ 0:0 13 9 2 2 27 - 13 29
3. Витесс 0:0 13 7 3 3 17 - 16 24
4. Фейеноорд 12 7 2 3 25 - 11 23
5. Твенте 13 7 2 4 21 - 22 23
6. АЗ Алкмаар 13 7 1 5 22 - 17 22
7. НЕК Неймеген 14 6 3 5 21 - 25 21
8. Камбюр 13 5 2 6 18 - 26 17
9. Херенвен 13 4 4 5 10 - 15 16
10. Утрехт 0:0 13 4 3 6 16 - 19 15
11. Гронинген 13 4 3 6 18 - 24 15
12. Гоу Эхед Иглс 13 2 5 6 10 - 22 11
13. ПЕК Зволле 13 3 1 9 11 - 26 10
14. Ваалвейк 13 1 7 5 17 - 21 10
15. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
16. Виллем II 13 2 2 9 11 - 26 8
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 8 - 18 6
18. Хераклес 0:0 12 0 2 10 8 - 22 2
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Хераклес
Ничья
Витесс
2.23
3.54
3.22
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Где смотреть матч Хераклес 0:0 Витесс онлайн

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