Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Erve Asito
16' Желтая карточкаБёйтинк Томас
20' Желтая карточкаДомджони Тони
Ход матча
16'
20'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 0
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
26
Букер
Кун
23
Фадига
Ноа
13
Кнустер
Матс
30
Уахим
Анас
16
Ороз
Алоис
18
Гайек
Томаш
54
Де
Регт
Гиан
- Основной состав
-
26 Букер КунВратарь
-
23 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Уахим АнасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Ялвинг РобинВратарь
-
25 Поллей РобинЗащитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Сзоке АдрианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Ороз АлоисЗащитник
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
54 Де Регт ГианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
-
20 Гбоо ЯннПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Летш Томас
История личных встреч
Хераклес
Витесс
12 матчей
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
31 матч
16.1%
32.3%
51.6%
5 побед 10 ничьих 16 побед
Первый тайм
9.7%
41.9%
48.4%
3 победы 13 ничьих 15 побед
Второй тайм
22.6%
32.3%
45.1%
7 побед 10 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сирхейс Кай
|4
|0.15
|Бюргзорг Делано
|4
|0.15
|Аззауи Исмаил
|3
|0.12
|Бакыш Синан
|3
|0.12
|Лаурсен Николай
|3
|0.12
|Влут Рай
|3 (1)
|0.12
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0.08
|Басачикоглу Билал
|1
|0.04
|Арментерос Самуэль
|1
|0.04
|Де ла Торре Лука
|1
|0.04
|Ренте Марко
|1
|0.04
|Кваглиата Джакомо
|0
|0
|Ханссон Эмиль
|0
|0
|Уахим Анас
|0
|0
|Роскен Рубен
|0
|0
|Сиерра Элиас
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икома Луис
|11 (2)
|0.44
|Фредериксен Николай
|7
|0.28
|Духи Данило
|3
|0.12
|Ороз Алоис
|3
|0.12
|Тронстад Сондре
|2
|0.08
|Бёйтинк Томас
|2
|0.08
|Гбоо Янн
|2
|0.08
|Базур Рихедли
|1
|0.04
|Дарфалу Усама
|1
|0.04
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
|Расмуссен Якоб
|0
|0
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|Манхуф Миллион
|0
|0
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кваглиата Джакомо
|8
|0
|Фадига Ноа
|6
|0
|Ренте Марко
|5
|0
|Де ла Торре Лука
|4
|0
|Влут Рай
|3
|0
|Басачикоглу Билал
|3
|0
|Кнустер Матс
|3
|0
|Бюргзорг Делано
|3
|0
|Бакбоорд Навайо
|3
|0
|Бакыш Синан
|1
|1
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Сирхейс Кай
|2
|0
|Бласвих Янис
|1
|0
|Лаурсен Николай
|1
|0
|Схоофс Лукас
|1
|0
|Уахим Анас
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беро Матуш
|8
|1
|Базур Рихедли
|7
|0
|Бёйтинк Томас
|5
|1
|Виттек Максимилиан
|6
|0
|Расмуссен Якоб
|3
|1
|Икома Луис
|3
|1
|Тронстад Сондре
|4
|0
|Ороз Алоис
|4
|0
|Духи Данило
|2
|1
|Таннан Уссама
|2
|0
|Фредериксен Николай
|2
|0
|Грбич Адриан
|0
|1
|Дарфалу Усама
|1
|0
|Шуберт Маркус
|1
|0
|Домджони Тони
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
|Вруг Патрик
|1
|0
|Уйсман Дан
|1
|0
|Манхуф Миллион
|1
|0
|Thomas Letsch
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
18
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
1
6%
2
11%
1-15
2
11%
4
22%
16-30
5
28%
3
17%
31-45
3
17%
4
22%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
5
28%
3
17%
76-90
Пропущено
14
15
4 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
14%
2
13%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
1
7%
5
33%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
5
36%
1
7%
76-90
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 15
1
10%
3
19%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
1
10%
6
38%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
3
30%
3
19%
76-90
Пропущено
20
21
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
5%
3
14%
1-15
5
25%
5
24%
16-30
3
15%
3
14%
31-45
5
25%
4
19%
46-60
4
20%
2
10%
61-75
2
10%
4
19%
76-90
Забито
28
34
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 11
8 Не забивали 5
2
7%
5
15%
1-15
3
11%
4
12%
16-30
7
25%
5
15%
31-45
4
14%
10
29%
29%
46-60
4
14%
4
12%
61-75
8
29%
6
18%
76-90
Пропущено
34
36
13 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
3
9%
5
14%
1-15
6
18%
9
25%
16-30
4
12%
8
22%
31-45
7
21%
5
14%
46-60
7
21%
4
11%
61-75
7
21%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Хераклес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ПСВ - Хераклес 3:1 Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Хераклес - Утрехт 1:0
Аякс - Хераклес 3:0 Камбюр - Хераклес 0:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Хераклес - Камбюр 1:1 Хераклес - Гронинген 4:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Витесс - Хераклес 2:1 Хераклес - Херенвен 0:1 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна - Хераклес 2:1 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Аякс 0:0 АСВХ - Хераклес 1:3
Витесс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - Рома 0:1 Витесс - Сонабель Уагадугу 0:1 Витесс - Полис Уагудугу 1:1
Витесс - НЕК Неймеген 4:1 Дуанес - Витесс 1:0 Витесс - Рапид Вена 2:0 Утрехт - Витесс 1:1 Рапид Вена - Витесс 2:1 Витесс - ПСВ 0:5 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Витесс - Гронинген 1:3 Витесс - ДВС '33 2:0 Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Дуанес 1:0 Полис Уагудугу - Витесс 1:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 Сонабель Уагадугу - Витесс 1:3 Спарта Роттердам - Витесс 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|26
|20
|3
|3
|77 - 11
|63
|2.
|ПСВ
|0:0
|26
|19
|2
|5
|62 - 31
|59
|3.
|Фейеноорд
|25
|16
|4
|5
|57 - 23
|52
|4.
|АЗ Алкмаар
|25
|16
|3
|6
|50 - 29
|51
|5.
|Твенте
|25
|14
|6
|5
|39 - 30
|48
|6.
|Витесс
|0:0
|25
|12
|5
|8
|32 - 39
|41
|7.
|Утрехт
|0:0
|26
|11
|8
|7
|43 - 32
|41
|8.
|Гронинген
|26
|8
|9
|9
|32 - 36
|33
|9.
|Камбюр
|26
|10
|3
|13
|43 - 55
|33
|10.
|НЕК Неймеген
|26
|8
|7
|11
|33 - 43
|31
|11.
|Херенвен
|26
|7
|6
|13
|22 - 36
|27
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|26
|7
|6
|13
|27 - 43
|27
|13.
|Хераклес
|0:0
|26
|7
|6
|13
|27 - 35
|27
|14.
|Ваалвейк
|26
|5
|9
|12
|28 - 42
|24
|15.
|Фортуна Ситтард
|25
|6
|4
|15
|26 - 53
|22
|16.
|Виллем II
|26
|6
|4
|16
|21 - 44
|22
|17.
|Спарта Роттердам
|24
|4
|8
|12
|20 - 37
|20
|18.
|ПЕК Зволле
|25
|5
|5
|15
|19 - 39
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|10
|1
|2
|49 - 5
|31
|2.
|ПСВ
|0:0
|13
|10
|0
|3
|35 - 18
|30
|3.
|Фейеноорд
|13
|9
|2
|2
|32 - 12
|29
|4.
|АЗ Алкмаар
|12
|9
|2
|1
|28 - 12
|29
|5.
|Утрехт
|0:0
|13
|7
|5
|1
|27 - 13
|26
|6.
|Твенте
|12
|7
|4
|1
|18 - 8
|25
|7.
|Хераклес
|0:0
|14
|7
|4
|3
|19 - 13
|25
|8.
|Гронинген
|13
|4
|6
|3
|14 - 12
|18
|9.
|Витесс
|0:0
|12
|5
|2
|5
|15 - 23
|17
|10.
|Камбюр
|13
|5
|1
|7
|25 - 29
|16
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|5
|1
|7
|17 - 21
|16
|12.
|Спарта Роттердам
|14
|3
|5
|6
|12 - 19
|14
|13.
|Виллем II
|13
|4
|2
|7
|10 - 18
|14
|14.
|Ваалвейк
|13
|4
|2
|7
|11 - 21
|14
|15.
|Фортуна Ситтард
|12
|4
|2
|6
|14 - 24
|14
|16.
|Херенвен
|13
|3
|2
|8
|12 - 21
|11
|17.
|НЕК Неймеген
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|18.
|ПЕК Зволле
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|2.
|ПСВ
|0:0
|13
|9
|2
|2
|27 - 13
|29
|3.
|Витесс
|0:0
|13
|7
|3
|3
|17 - 16
|24
|4.
|Фейеноорд
|12
|7
|2
|3
|25 - 11
|23
|5.
|Твенте
|13
|7
|2
|4
|21 - 22
|23
|6.
|АЗ Алкмаар
|13
|7
|1
|5
|22 - 17
|22
|7.
|НЕК Неймеген
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
|8.
|Камбюр
|13
|5
|2
|6
|18 - 26
|17
|9.
|Херенвен
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|10.
|Утрехт
|0:0
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|11.
|Гронинген
|13
|4
|3
|6
|18 - 24
|15
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|2
|5
|6
|10 - 22
|11
|13.
|ПЕК Зволле
|13
|3
|1
|9
|11 - 26
|10
|14.
|Ваалвейк
|13
|1
|7
|5
|17 - 21
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|13
|2
|2
|9
|12 - 29
|8
|16.
|Виллем II
|13
|2
|2
|9
|11 - 26
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|0:0
|12
|0
|2
|10
|8 - 22
|2