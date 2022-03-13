Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Erve Asito
16' Желтая карточкаБёйтинк Томас
20' Желтая карточкаДомджони Тони
64' Желтая карточкаЛундинг Каспер
75' Желтая карточкаБеро Матуш
85' Желтая карточкаКваглиата Джакомо
Ход матча
16'
20'
64'
75'
79'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 2
-
8 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
26
Букер
Кун
23
Фадига
Ноа
13
Кнустер
Матс
30
Уахим
Анас
16
Ороз
Алоис
18
Гайек
Томаш
54
Де
Регт
Гиан
- Основной состав
-
26 Букер КунВратарь
-
23 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Уахим АнасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Ялвинг РобинВратарь
-
25 Поллей РобинЗащитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Сзоке АдрианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Ороз АлоисЗащитник
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
54 Де Регт ГианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
-
20 Гбоо ЯннПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Летш Томас
История личных встреч
Хераклес
Витесс
12 матчей
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
31 матч
16.1%
32.3%
51.6%
5 побед 10 ничьих 16 побед
Первый тайм
9.7%
41.9%
48.4%
3 победы 13 ничьих 15 побед
Второй тайм
22.6%
32.3%
45.1%
7 побед 10 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сирхейс Кай
|4
|0.15
|Бюргзорг Делано
|4
|0.15
|Аззауи Исмаил
|3
|0.12
|Бакыш Синан
|3
|0.12
|Лаурсен Николай
|3
|0.12
|Влут Рай
|3 (1)
|0.12
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0.08
|Басачикоглу Билал
|1
|0.04
|Арментерос Самуэль
|1
|0.04
|Де ла Торре Лука
|1
|0.04
|Ренте Марко
|1
|0.04
|Кваглиата Джакомо
|0
|0
|Ханссон Эмиль
|0
|0
|Уахим Анас
|0
|0
|Роскен Рубен
|0
|0
|Сиерра Элиас
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икома Луис
|11 (2)
|0.44
|Фредериксен Николай
|7
|0.28
|Духи Данило
|3
|0.12
|Ороз Алоис
|3
|0.12
|Тронстад Сондре
|2
|0.08
|Бёйтинк Томас
|2
|0.08
|Гбоо Янн
|2
|0.08
|Базур Рихедли
|1
|0.04
|Дарфалу Усама
|1
|0.04
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
|Расмуссен Якоб
|0
|0
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|Манхуф Миллион
|0
|0
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кваглиата Джакомо
|9
|0
|Фадига Ноа
|6
|0
|Ренте Марко
|5
|0
|Де ла Торре Лука
|4
|0
|Влут Рай
|3
|0
|Басачикоглу Билал
|3
|0
|Кнустер Матс
|3
|0
|Бюргзорг Делано
|3
|0
|Бакбоорд Навайо
|3
|0
|Бакыш Синан
|1
|1
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Сирхейс Кай
|2
|0
|Бласвих Янис
|1
|0
|Лаурсен Николай
|1
|0
|Схоофс Лукас
|1
|0
|Уахим Анас
|1
|0
|Лундинг Каспер
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беро Матуш
|9
|1
|Базур Рихедли
|7
|0
|Бёйтинк Томас
|5
|1
|Виттек Максимилиан
|6
|0
|Расмуссен Якоб
|3
|1
|Икома Луис
|3
|1
|Тронстад Сондре
|4
|0
|Ороз Алоис
|4
|0
|Духи Данило
|2
|1
|Таннан Уссама
|2
|0
|Фредериксен Николай
|2
|0
|Грбич Адриан
|0
|1
|Дарфалу Усама
|1
|0
|Шуберт Маркус
|1
|0
|Домджони Тони
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
|Вруг Патрик
|1
|0
|Уйсман Дан
|1
|0
|Манхуф Миллион
|1
|0
|Thomas Letsch
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
18
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
1
6%
2
11%
1-15
2
11%
4
22%
16-30
5
28%
3
17%
31-45
3
17%
4
22%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
5
28%
3
17%
76-90
Пропущено
14
15
4 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
14%
2
13%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
1
7%
5
33%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
5
36%
1
7%
76-90
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
18 Не забивали 16
1
10%
3
19%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
1
10%
6
38%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
3
30%
3
19%
76-90
Пропущено
20
21
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
5%
3
14%
1-15
5
25%
5
24%
16-30
3
15%
3
14%
31-45
5
25%
4
19%
46-60
4
20%
2
10%
61-75
2
10%
4
19%
76-90
Забито
28
34
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 11
9 Не забивали 6
2
7%
5
15%
1-15
3
11%
4
12%
16-30
7
25%
5
15%
31-45
4
14%
10
29%
29%
46-60
4
14%
4
12%
61-75
8
29%
6
18%
76-90
Пропущено
34
36
13 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
3
9%
5
14%
1-15
6
18%
9
25%
16-30
4
12%
8
22%
31-45
7
21%
5
14%
46-60
7
21%
4
11%
61-75
7
21%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Хераклес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ПСВ - Хераклес 3:1 Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Хераклес - Утрехт 1:0
Аякс - Хераклес 3:0 Камбюр - Хераклес 0:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Хераклес - Камбюр 1:1 Хераклес - Гронинген 4:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Витесс - Хераклес 2:1 Хераклес - Херенвен 0:1 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна - Хераклес 2:1 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Аякс 0:0 АСВХ - Хераклес 1:3
Витесс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - Рома 0:1 Витесс - Сонабель Уагадугу 0:1 Витесс - Полис Уагудугу 1:1
Витесс - НЕК Неймеген 4:1 Дуанес - Витесс 1:0 Витесс - Рапид Вена 2:0 Утрехт - Витесс 1:1 Рапид Вена - Витесс 2:1 Витесс - ПСВ 0:5 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Витесс - Гронинген 1:3 Витесс - ДВС '33 2:0 Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Дуанес 1:0 Полис Уагудугу - Витесс 1:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 Сонабель Уагадугу - Витесс 1:3 Спарта Роттердам - Витесс 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|26
|20
|3
|3
|77 - 11
|63
|2.
|ПСВ
|26
|20
|1
|5
|63 - 31
|61
|3.
|Фейеноорд
|0:0
|26
|16
|5
|5
|57 - 23
|53
|4.
|АЗ Алкмаар
|25
|16
|3
|6
|50 - 29
|51
|5.
|Твенте
|25
|14
|6
|5
|39 - 30
|48
|6.
|Витесс
|25
|12
|5
|8
|32 - 39
|41
|7.
|Утрехт
|26
|11
|7
|8
|43 - 33
|40
|8.
|Гронинген
|26
|8
|9
|9
|32 - 36
|33
|9.
|Камбюр
|26
|10
|3
|13
|43 - 55
|33
|10.
|НЕК Неймеген
|26
|8
|7
|11
|33 - 43
|31
|11.
|Херенвен
|26
|7
|6
|13
|22 - 36
|27
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|26
|7
|6
|13
|27 - 43
|27
|13.
|Хераклес
|26
|7
|6
|13
|27 - 35
|27
|14.
|Ваалвейк
|26
|5
|9
|12
|28 - 42
|24
|15.
|Фортуна Ситтард
|25
|6
|4
|15
|26 - 53
|22
|16.
|Виллем II
|26
|6
|4
|16
|21 - 44
|22
|17.
|ПЕК Зволле
|0:0
|26
|5
|6
|15
|19 - 39
|21
|18.
|Спарта Роттердам
|24
|4
|8
|12
|20 - 37
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|10
|1
|2
|49 - 5
|31
|2.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|35 - 18
|30
|3.
|Фейеноорд
|0:0
|13
|9
|2
|2
|32 - 12
|29
|4.
|АЗ Алкмаар
|12
|9
|2
|1
|28 - 12
|29
|5.
|Твенте
|12
|7
|4
|1
|18 - 8
|25
|6.
|Утрехт
|13
|7
|4
|2
|27 - 14
|25
|7.
|Хераклес
|14
|7
|4
|3
|19 - 13
|25
|8.
|Гронинген
|13
|4
|6
|3
|14 - 12
|18
|9.
|Витесс
|12
|5
|2
|5
|15 - 23
|17
|10.
|Камбюр
|13
|5
|1
|7
|25 - 29
|16
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|5
|1
|7
|17 - 21
|16
|12.
|Ваалвейк
|13
|4
|2
|7
|11 - 21
|14
|13.
|Спарта Роттердам
|14
|3
|5
|6
|12 - 19
|14
|14.
|Фортуна Ситтард
|12
|4
|2
|6
|14 - 24
|14
|15.
|Виллем II
|13
|4
|2
|7
|10 - 18
|14
|16.
|Херенвен
|13
|3
|2
|8
|12 - 21
|11
|17.
|ПЕК Зволле
|0:0
|13
|2
|5
|6
|8 - 13
|11
|18.
|НЕК Неймеген
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|2.
|ПСВ
|13
|10
|1
|2
|28 - 13
|31
|3.
|Витесс
|13
|7
|3
|3
|17 - 16
|24
|4.
|Фейеноорд
|0:0
|13
|7
|3
|3
|25 - 11
|24
|5.
|Твенте
|13
|7
|2
|4
|21 - 22
|23
|6.
|АЗ Алкмаар
|13
|7
|1
|5
|22 - 17
|22
|7.
|НЕК Неймеген
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
|8.
|Камбюр
|13
|5
|2
|6
|18 - 26
|17
|9.
|Херенвен
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|10.
|Утрехт
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|11.
|Гронинген
|13
|4
|3
|6
|18 - 24
|15
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|2
|5
|6
|10 - 22
|11
|13.
|ПЕК Зволле
|0:0
|13
|3
|1
|9
|11 - 26
|10
|14.
|Ваалвейк
|13
|1
|7
|5
|17 - 21
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|13
|2
|2
|9
|12 - 29
|8
|16.
|Виллем II
|13
|2
|2
|9
|11 - 26
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|12
|0
|2
|10
|8 - 22
|2