Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Джакомо Квальята навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Джакомо Квальята нанес удар, но тот был заблокирован.

Даан Хейсман пробует нанести удар издали, но Коэн Бакер держит все под контролем

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Удар от ворот произведет Хераклес

48' Уахим Анас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Кнустер Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Виттек Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Удар от ворот произведет Хераклес

44' Матч возобновлен

43' Киомурцоглу Орестис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Домджони Тони из команды Витесс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

42' Басачикоглу Билал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Ренте Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Игрок Фредериксен Николай из команды Витесс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

39' Фредериксен Николай из команды Витесс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

39' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Шуберт Маркус взял и забрал мяч на выходе

34' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Виттек Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Кнустер Матс нанес удар головой, но Маркус Шуберт спокойно отбил мяч.

31' Виттек Максимилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

30' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Витесс

29' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Тронстад Сондре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Басачикоглу Билал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Джакомо Квальята наказан за толчок Ороз Алоис

25' Шуберт Маркус взял и забрал мяч на выходе

24' Басачикоглу Билал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Матч возобновлен

21' Бёйтинк Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Ренте Марко из команды Хераклес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

20' Басачикоглу Билал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Домджони Тони получил желтую карточку от судьи

19' Хераклес выполняет удар от ворот.

19' Домджони Тони из команды Витесс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

19' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Витесс выполняет удар от ворот.

18' Лаурсен Николай решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

17' Матч возобновлен

17' Киомурцоглу Орестис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Бёйтинк Томас получил желтую карточку от судьи

16' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Фредериксен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Ороз Алоис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Басачикоглу Билал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

12' Удар от ворот произведет Витесс

11' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Бёйтинк Томас из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

10' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Витесс

4' Басачикоглу Билал пробил со штрафного прямо в стенку

3' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Бакыш Синан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Витесс выполняет удар от ворот.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Хераклес начинает с центра поля