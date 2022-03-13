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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Утрехт
0:0
Перерыв

Стадион:
ПСВ
0'
20' Желтая карточка
Вормердам Дьянго

Ход матча

20'
Вормердам Дьянго
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
ПСВ
4.40
4.15
1.75
Все Коэффициенты
16
Де
Кейзер
Фабиан
35
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
33
Ван
дер
Хорн
Майк
3
Сент
Джейго
Томми
21
Вормердам
Дьянго
6
Махер
Адам
8
Ван
Оверем
Йорис
27
Тимбер
Квинтен
22
Ван
де
Стрек
Сандер
30
Remco
Balk
9
Дувикас
Анастасиос
16
Дроммел
Йоэл
17
Жуниор
Мауро
3
Тезе
Джордан
4
Обиспо
Армандо
31
Макс
Филипп
15
Гутьеррес
Эрик
6
Сангаре
Ибрахим
25
Доан
Рицу
27
Гётце
Марио
11
Гакпо
Коди
7
Захави
Эран
Утрехт
4-2-3-1
ПСВ
4-2-3-1

История личных встреч

Утрехт
ПСВ

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

22 матча

100%
0 побед 0 ничьих 22 победы

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 19 побед

30 матчей

13.3%
13.3%
73.4%
4 победы 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

13.3%
40%
46.7%
4 победы 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

13.3%
23.3%
63.4%
4 победы 7 ничьих 19 побед

История матчей

Э
4:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
4:0
Э
3:0
Э
1:7
Э
3:0
Э
1:2
Э
0:2
К
1:3
Э
3:1
Э
3:1
Э
1:5
К
2:0
Э
1:0
Э
1:5
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:5
ПЛ
3:1
ПЛ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дувикас Анастасиос 7 (2) 0.27
Рамселар Барт 7 (1) 0.27
Силла Мусса 6 0.23
Махи Мимаун 4 0.15
Ван де Стрек Сандер 3 0.12
Густафссон Симон 3 (2) 0.12
Ван дер Хорн Майк 2 0.08
Янссен Виллем 2 0.08
Тимбер Квинтен 1 0.04
Махер Адам 1 0.04
Вормердам Дьянго 1 0.04
Ван дер Марел Марк 1 0.04
Верман Хенк 1 0.04
Ван Оверем Йорис 1 0.04
Маллахи Мохамед 1 0.04
Загре Артур 1 0.04
Бауссайд Отман 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Моконо Сильян 0 0
Remco Balk 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 8 (1) 0.31
Захави Эран 6 0.23
Вертессен Йорбе 6 0.23
Винисиус Карлос 5 0.19
Брума Арминду 5 0.19
Доан Рицу 5 0.19
Гётце Марио 3 0.12
Мадуэке Нони 3 0.12
Рамальо Андре 3 0.12
Мвене Филипп 3 0.12
Сангаре Ибрахим 3 0.12
Боскальи Оливье 3 0.12
Верман Йоэй 2 0.08
Жуниор Мауро 2 0.08
Ван Гинкел Марко 1 0.04
Прёппер Дэви 1 0.04
Томас Райан 1 0.04
Обиспо Армандо 1 0.04
Тезе Джордан 0 0
Гутьеррес Эрик 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0
Макс Филипп 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 10 0
Махер Адам 9 0
Янссен Виллем 6 0
Вормердам Дьянго 4 0
Тимбер Квинтен 4 0
Ван де Стрек Сандер 3 0
Ван дер Хорн Майк 2 0
Тер Авест Хидде 2 0
Пас Мартен 2 0
Силла Мусса 2 0
Керк Джирано 1 0
Бауссайд Отман 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Маллахи Мохамед 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макс Филипп 4 0
Обиспо Армандо 4 0
Гётце Марио 3 0
Ван Гинкел Марко 3 0
Сангаре Ибрахим 3 0
Тезе Джордан 3 0
Рамальо Андре 2 0
Гутьеррес Эрик 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Жуниор Мауро 2 0
Брума Арминду 1 0
Боскальи Оливье 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
29
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
5
19%
5
17%
1-15
3
11%
4
14%
16-30
3
11%
3
10%
31-45
4
15%
4
14%
46-60
6
22%
6
21%
61-75
6
22%
7
24%
76-90

Пропущено

13
11
10 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
23%
1
9%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
4
31%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
2
15%
4
36%
76-90

Забито

16
34
5 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
3
19%
4
12%
1-15
1
6%
8
24%
16-30
1
6%
2
6%
31-45
3
19%
9
26%
46-60
3
19%
3
9%
61-75
5
31%
8
24%
76-90

Пропущено

19
19
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
3
16%
4
21%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
4
21%
5
26%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
1
5%
5
26%
61-75
5
26%
3
16%
76-90

Забито

43
63
16 В 1-м тайме 26
27 Во 2-м тайме 37
12 Забивали первыми 17
6 Не забивали 2
8
19%
9
14%
1-15
4
9%
12
19%
16-30
4
9%
5
8%
31-45
7
16%
13
21%
46-60
9
21%
9
14%
61-75
11
26%
15
24%
76-90

Пропущено

32
30
20 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 18
6
19%
5
17%
1-15
6
19%
3
10%
16-30
8
25%
6
20%
31-45
3
9%
2
7%
46-60
2
6%
7
23%
61-75
7
22%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Херенвен - Утрехт 1:2 Утрехт - Витесс 1:1 Хераклес - Утрехт 1:0
Утрехт - Камбюр 3:2 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - Аякс 0:3 Утрехт - Твенте 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 НАК Бреда - Утрехт 3:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Камбюр - Утрехт 2:1 Витесс - Утрехт 2:1 Утрехт - Виллем II 5:1 СтеДоКо - Утрехт 0:5 Утрехт - Херенвен 2:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2
ПСВ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ПСВ - Копенгаген 4:4 ПСВ - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2
Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 ПСВ - Херенвен 3:1 ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 ПСВ - Аякс 1:2 ПСВ - Телстар 2:1 Гронинген - ПСВ 0:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Ваалвейк - ПСВ 1:4 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Херенвен - ПСВ 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 26 20 3 3 77 - 11 63
2. ПСВ 0:0 26 19 2 5 62 - 31 59
3. Фейеноорд 25 16 4 5 57 - 23 52
4. АЗ Алкмаар 25 16 3 6 50 - 29 51
5. Твенте 25 14 6 5 39 - 30 48
6. Витесс 0:0 25 12 5 8 32 - 39 41
7. Утрехт 0:0 26 11 8 7 43 - 32 41
8. Гронинген 26 8 9 9 32 - 36 33
9. Камбюр 26 10 3 13 43 - 55 33
10. НЕК Неймеген 26 8 7 11 33 - 43 31
11. Херенвен 26 7 6 13 22 - 36 27
12. Гоу Эхед Иглс 26 7 6 13 27 - 43 27
13. Хераклес 0:0 26 7 6 13 27 - 35 27
14. Ваалвейк 26 5 9 12 28 - 42 24
15. Фортуна Ситтард 25 6 4 15 26 - 53 22
16. Виллем II 26 6 4 16 21 - 44 22
17. Спарта Роттердам 24 4 8 12 20 - 37 20
18. ПЕК Зволле 25 5 5 15 19 - 39 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 1 2 49 - 5 31
2. ПСВ 0:0 13 10 0 3 35 - 18 30
3. Фейеноорд 13 9 2 2 32 - 12 29
4. АЗ Алкмаар 12 9 2 1 28 - 12 29
5. Утрехт 0:0 13 7 5 1 27 - 13 26
6. Твенте 12 7 4 1 18 - 8 25
7. Хераклес 0:0 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гронинген 13 4 6 3 14 - 12 18
9. Витесс 0:0 12 5 2 5 15 - 23 17
10. Камбюр 13 5 1 7 25 - 29 16
11. Гоу Эхед Иглс 13 5 1 7 17 - 21 16
12. Спарта Роттердам 14 3 5 6 12 - 19 14
13. Виллем II 13 4 2 7 10 - 18 14
14. Ваалвейк 13 4 2 7 11 - 21 14
15. Фортуна Ситтард 12 4 2 6 14 - 24 14
16. Херенвен 13 3 2 8 12 - 21 11
17. НЕК Неймеген 12 2 4 6 12 - 18 10
18. ПЕК Зволле 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 2 1 28 - 6 32
2. ПСВ 0:0 13 9 2 2 27 - 13 29
3. Витесс 0:0 13 7 3 3 17 - 16 24
4. Фейеноорд 12 7 2 3 25 - 11 23
5. Твенте 13 7 2 4 21 - 22 23
6. АЗ Алкмаар 13 7 1 5 22 - 17 22
7. НЕК Неймеген 14 6 3 5 21 - 25 21
8. Камбюр 13 5 2 6 18 - 26 17
9. Херенвен 13 4 4 5 10 - 15 16
10. Утрехт 0:0 13 4 3 6 16 - 19 15
11. Гронинген 13 4 3 6 18 - 24 15
12. Гоу Эхед Иглс 13 2 5 6 10 - 22 11
13. ПЕК Зволле 13 3 1 9 11 - 26 10
14. Ваалвейк 13 1 7 5 17 - 21 10
15. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
16. Виллем II 13 2 2 9 11 - 26 8
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 8 - 18 6
18. Хераклес 0:0 12 0 2 10 8 - 22 2
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  • Первый тайм
  • 47'
    Команда ПСВ имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Утрехт: 36%, ПСВ: 64%.
  • 46'
    Ремко Балк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Макс Филипп из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Фабиан де Кейзер не дал случится голу! Гакпо Коди должен был забивать, но Фабиан де Кейзер сделал отличный сейв
  • 46'
    Доан Рицу из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 46'
    Гётце Марио из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    46'
    Гакпо Коди наказан за толчок Махер Адам
  • 46'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Макс Филипп из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Сангаре Ибрахим из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 45'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Гакпо Коди и Доан Рицу из команды ПСВ.
  • 45'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 45'
    Контроль мяча: Утрехт: 39%, ПСВ: 61%.
  • 45'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 44'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 43'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 43'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 42'
    Дувикас Анастасиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    42'
    Гакпо Коди из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 42'
    Томми Сент-Яго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 42'
    Дроммел Йоэл из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 41'
    Ван дер Хорн Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    41'
    Гакпо Коди из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 41'
    Доан Рицу из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 41'
    Доан Рицу из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 40'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 40'
    Утрехт контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: Утрехт: 40%, ПСВ: 60%.
  • 40'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 39'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 39'
    Хорошую попытку сделал Ремко Балк. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 39'
    Дувикас Анастасиос из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 38'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 38'
    Сангаре Ибрахим нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 37'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 37'
    Гакпо Коди из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 37'
    Захави Эран из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 37'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 37'
    Гутьеррес Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Гутьеррес Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 36'
    Обиспо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Ремко Балк из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Утрехт пытается что-то создать.
  • 35'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Утрехт пытается что-то создать.
  • 35'
    Контроль мяча: Утрехт: 42%, ПСВ: 58%.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Утрехт
  • 34'
    Шанс! Захави Эран из команды ПСВ пробил головой, но мимо
  • Угловой
    34'
    Гакпо Коди из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 34'
    Захави Эран из команды ПСВ отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 34'
    Гутьеррес Эрик из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 34'
    Захави Эран из команды ПСВ отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 33'
    Доан Рицу из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 33'
    Захави Эран из команды ПСВ наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    33'
    Гакпо Коди из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 32'
    Макс Филипп из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 32'
    Гакпо Коди из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 32'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 31'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Гётце Марио
  • 31'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Дроммел Йоэл из команды ПСВ.
  • 31'
    Опасность предотвращена - Дроммел Йоэл из команды ПСВ вступил в отбор удачно
  • 30'
    Дувикас Анастасиос из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 30'
    Контроль мяча: Утрехт: 41%, ПСВ: 59%.
  • 30'
    Томми Сент-Яго из команды Утрехт четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 30'
    Гакпо Коди из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 30'
    Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт делает пас партнеру.
  • 29'
    Утрехт контролирует мяч.
  • 29'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Утрехт контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    27'
    Гакпо Коди возвращается на поле.
  • 27'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    26'
    Гакпо Коди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 25'
    Контроль мяча: Утрехт: 40%, ПСВ: 60%.
  • 25'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 25'
    Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
  • 25'
    Махер Адам делает длинную передачу вперед
  • 25'
    Утрехт пытается что-то создать.
  • 24'
    Тезе Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Вормердам Дьянго из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Джевенсио ван дер Куст выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Доан Рицу из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Ван дер Хорн Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    23'
    Гакпо Коди из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 23'
    Обиспо Армандо оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Фабиан де Кейзер перевел мяч на угловой.
  • Угловой
    22'
    Гакпо Коди из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 22'
    Плохо сыграл Фабиан де Кейзер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 22'
    Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе
  • 21'
    Гакпо Коди из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Доан Рицу из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 21'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • Офсайд
    20'
    Захави Эран из команды ПСВ в офсайде
  • 20'
    Макс Филипп из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 20'
    Контроль мяча: Утрехт: 35%, ПСВ: 65%.
  • Желтая карточка
    20'
    Вормердам Дьянго - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    20'
    Вормердам Дьянго из команды Утрехт заходит слишком далеко, он валит Доан Рицу.
  • 19'
    Жуниор Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Вормердам Дьянго из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Тимбер Квинтен из команды Утрехт делает пас партнеру.
  • 19'
    Игрок Тимбер Квинтен из команды Утрехт неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • Угловой
    19'
    Махер Адам из команды Утрехт подал угловой справа.
  • 19'
    Плохо сыграл Сангаре Ибрахим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 19'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Томми Сент-Яго из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 18'
    Утрехт контролирует мяч.
  • 18'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 17'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 16'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Сангаре Ибрахим из команды ПСВ пытался отдать пас партнеру, но сделал это очень неудачно.
  • 16'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 15'
    Контроль мяча: Утрехт: 36%, ПСВ: 64%.
  • 15'
    Доан Рицу нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 15'
    Гакпо Коди из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 15'
    Гакпо Коди из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 15'
    Макс Филипп из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 14'
    Утрехт контролирует мяч.
  • 14'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 12'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 12'
    Опасность предотвращена - Макс Филипп из команды ПСВ вступил в отбор удачно
  • 12'
    Дувикас Анастасиос из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
  • 12'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Утрехт пытается что-то создать.
  • 11'
    Игрок Ремко Балк из команды Утрехт неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 11'
    Тимбер Квинтен из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Контроль мяча: Утрехт: 36%, ПСВ: 64%.
  • 10'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 9'
    Захави Эран нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 9'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 8'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 7'
    Утрехт контролирует мяч.
  • 7'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 7'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Доан Рицу из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 6'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 5'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Утрехт: 43%, ПСВ: 57%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Махер Адам из команды Утрехт фолит на Доан Рицу, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
  • 5'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 4'
    Макс Филипп нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 4'
    Макс Филипп пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    3'
    Безумный фол. Ван де Стрек Сандер грубо играет против соперника. Пострадал Сангаре Ибрахим
  • 3'
    Тезе Джордан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 3'
    Ван дер Хорн Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    3'
    Гакпо Коди из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 2'
    Томми Сент-Яго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 2'
    Доан Рицу из команды ПСВ направляет мяч в штрафную площадку, но Фабиан де Кейзер выбегает и ловит мяч
  • 2'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 1'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 1'
    Дувикас Анастасиос пробует нанести удар издали, но Джоэл Дроммел держит все под контролем
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Утрехт начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
ПСВ
4.40
4.15
1.75
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Где смотреть матч Утрехт 0:0 ПСВ онлайн

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