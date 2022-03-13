Томми Сент-Яго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Джевенсио ван дер Куст выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Джевенсио ван дер Куст предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе

Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда ПСВ имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Ремко Балк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Фабиан де Кейзер не дал случится голу! Гакпо Коди должен был забивать, но Фабиан де Кейзер сделал отличный сейв

46' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Макс Филипп из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет ПСВ

44' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Жуниор Мауро из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

42' Дувикас Анастасиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Томми Сент-Яго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Хорошую попытку сделал Ремко Балк. Удар в створ, но вратарь начеку

37' Гутьеррес Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Гутьеррес Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

36' Обиспо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Ремко Балк из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...

35' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Утрехт

31' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Судья сигнализирует, что Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Гётце Марио

31' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Дроммел Йоэл из команды ПСВ

30' Томми Сент-Яго из команды Утрехт четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.

30' Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт делает пас партнеру.

29' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Матч возобновится спорным мячом

26' Гакпо Коди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе

24' Тезе Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Джевенсио ван дер Куст выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Обиспо Армандо оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Фабиан де Кейзер перевел мяч на угловой.

22' Плохо сыграл Фабиан де Кейзер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

22' Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе

20' Вормердам Дьянго - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

19' Жуниор Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Игрок Тимбер Квинтен из команды Утрехт неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

19' Плохо сыграл Сангаре Ибрахим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

19' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Томми Сент-Яго из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

18' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет ПСВ

14' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет ПСВ

12' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Игрок Ремко Балк из команды Утрехт неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

7' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Доан Рицу из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

5' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Макс Филипп пробил со штрафного прямо в стенку

2' Томми Сент-Яго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Хорошую попытку сделал Захави Эран . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Дувикас Анастасиос пробует нанести удар издали, но Джоэл Дроммел держит все под контролем

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Утрехт начинает с центра поля