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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Утрехт
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 22269
ПСВ
0'
20' Желтая карточка
Вормердам Дьянго
0:1
53' Гол
Захави Эран
86' Желтая карточка
Тезе Джордан
88' Желтая карточка
Махер Адам
90' Желтая карточка
Жуниор Мауро
90' Желтая карточка
Винисиус Карлос
90'+5

Ход матча

20'
Вормердам Дьянго
 
46'
 
Верман Йоэй
Гётце Марио
53'
0:1
Захави Эран
(Гакпо Коди)
61'
 
Боскальи Оливье
Обиспо Армандо
67'
Густафссон Симон
Remco Balk
 
79'
 
Вертессен Йорбе
Захави Эран
82'
Мейссен Рик
Ван дер Кюст Джевенсио
 
82'
Рийкс Мис
Ван Оверем Йорис
 
85'
 
Винисиус Карлос
Макс Филипп
86'
 
Тезе Джордан
88'
Махер Адам
 
90'
 
Жуниор Мауро
90'
 
Винисиус Карлос

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 15
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

16
Де
Кейзер
Фабиан
35
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
33
Ван
дер
Хорн
Майк
3
Сент
Джейго
Томми
21
Вормердам
Дьянго
6
Махер
Адам
8
Ван
Оверем
Йорис
27
Тимбер
Квинтен
22
Ван
де
Стрек
Сандер
30
Remco
Balk
9
Дувикас
Анастасиос
16
Дроммел
Йоэл
17
Жуниор
Мауро
3
Тезе
Джордан
4
Обиспо
Армандо
31
Макс
Филипп
15
Гутьеррес
Эрик
6
Сангаре
Ибрахим
25
Доан
Рицу
27
Гётце
Марио
11
Гакпо
Коди
7
Захави
Эран
Утрехт
4-2-3-1
ПСВ
4-2-3-1

История личных встреч

Утрехт
ПСВ

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

22 матча

100%
0 побед 0 ничьих 22 победы

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 19 побед

30 матчей

13.3%
13.3%
73.4%
4 победы 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

13.3%
40%
46.7%
4 победы 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

13.3%
23.3%
63.4%
4 победы 7 ничьих 19 побед

История матчей

Э
4:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
4:0
Э
3:0
Э
1:7
Э
3:0
Э
1:2
Э
0:2
К
1:3
Э
3:1
Э
3:1
Э
1:5
К
2:0
Э
1:0
Э
1:5
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:5
ПЛ
3:1
ПЛ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дувикас Анастасиос 7 (2) 0.27
Рамселар Барт 7 (1) 0.27
Силла Мусса 6 0.23
Махи Мимаун 4 0.15
Ван де Стрек Сандер 3 0.12
Густафссон Симон 3 (2) 0.12
Ван дер Хорн Майк 2 0.08
Янссен Виллем 2 0.08
Тимбер Квинтен 1 0.04
Махер Адам 1 0.04
Вормердам Дьянго 1 0.04
Ван дер Марел Марк 1 0.04
Верман Хенк 1 0.04
Ван Оверем Йорис 1 0.04
Маллахи Мохамед 1 0.04
Загре Артур 1 0.04
Бауссайд Отман 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Моконо Сильян 0 0
Remco Balk 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 8 (1) 0.31
Захави Эран 7 0.27
Вертессен Йорбе 6 0.23
Винисиус Карлос 5 0.19
Брума Арминду 5 0.19
Доан Рицу 5 0.19
Гётце Марио 3 0.12
Мадуэке Нони 3 0.12
Рамальо Андре 3 0.12
Мвене Филипп 3 0.12
Сангаре Ибрахим 3 0.12
Боскальи Оливье 3 0.12
Верман Йоэй 2 0.08
Жуниор Мауро 2 0.08
Ван Гинкел Марко 1 0.04
Прёппер Дэви 1 0.04
Томас Райан 1 0.04
Обиспо Армандо 1 0.04
Тезе Джордан 0 0
Гутьеррес Эрик 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0
Макс Филипп 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 10 0
Махер Адам 10 0
Янссен Виллем 6 0
Вормердам Дьянго 4 0
Тимбер Квинтен 4 0
Ван де Стрек Сандер 3 0
Ван дер Хорн Майк 2 0
Тер Авест Хидде 2 0
Пас Мартен 2 0
Силла Мусса 2 0
Керк Джирано 1 0
Бауссайд Отман 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Маллахи Мохамед 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макс Филипп 4 0
Обиспо Армандо 4 0
Тезе Джордан 4 0
Гётце Марио 3 0
Ван Гинкел Марко 3 0
Сангаре Ибрахим 3 0
Винисиус Карлос 3 0
Жуниор Мауро 3 0
Рамальо Андре 2 0
Гутьеррес Эрик 2 0
Брума Арминду 1 0
Боскальи Оливье 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
30
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 10
17 Не забивали 14
5
19%
5
17%
1-15
3
11%
4
13%
16-30
3
11%
3
10%
31-45
4
15%
5
17%
46-60
6
22%
6
20%
61-75
6
22%
7
23%
76-90

Пропущено

14
11
10 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
3
21%
1
9%
1-15
3
21%
1
9%
16-30
4
29%
1
9%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
2
14%
4
36%
76-90

Забито

16
34
5 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
3
19%
4
12%
1-15
1
6%
8
24%
16-30
1
6%
2
6%
31-45
3
19%
9
26%
46-60
3
19%
3
9%
61-75
5
31%
8
24%
76-90

Пропущено

19
19
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
3
16%
4
21%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
4
21%
5
26%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
1
5%
5
26%
61-75
5
26%
3
16%
76-90

Забито

43
64
16 В 1-м тайме 26
27 Во 2-м тайме 38
12 Забивали первыми 18
7 Не забивали 2
8
19%
9
14%
1-15
4
9%
12
19%
16-30
4
9%
5
8%
31-45
7
16%
14
22%
46-60
9
21%
9
14%
61-75
11
26%
15
23%
76-90

Пропущено

33
30
20 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 18
6
18%
5
17%
1-15
6
18%
3
10%
16-30
8
24%
6
20%
31-45
4
12%
2
7%
46-60
2
6%
7
23%
61-75
7
21%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Херенвен - Утрехт 1:2 Утрехт - Витесс 1:1 Хераклес - Утрехт 1:0
Утрехт - Камбюр 3:2 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - Аякс 0:3 Утрехт - Твенте 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 НАК Бреда - Утрехт 3:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Камбюр - Утрехт 2:1 Витесс - Утрехт 2:1 Утрехт - Виллем II 5:1 СтеДоКо - Утрехт 0:5 Утрехт - Херенвен 2:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2
ПСВ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ПСВ - Копенгаген 4:4 ПСВ - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2
Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 ПСВ - Херенвен 3:1 ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 ПСВ - Аякс 1:2 ПСВ - Телстар 2:1 Гронинген - ПСВ 0:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Ваалвейк - ПСВ 1:4 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Херенвен - ПСВ 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 26 20 3 3 77 - 11 63
2. ПСВ 26 20 1 5 63 - 31 61
3. Фейеноорд 0:0 26 16 5 5 57 - 23 53
4. АЗ Алкмаар 25 16 3 6 50 - 29 51
5. Твенте 25 14 6 5 39 - 30 48
6. Витесс 25 12 5 8 32 - 39 41
7. Утрехт 26 11 7 8 43 - 33 40
8. Гронинген 26 8 9 9 32 - 36 33
9. Камбюр 26 10 3 13 43 - 55 33
10. НЕК Неймеген 26 8 7 11 33 - 43 31
11. Херенвен 26 7 6 13 22 - 36 27
12. Гоу Эхед Иглс 26 7 6 13 27 - 43 27
13. Хераклес 26 7 6 13 27 - 35 27
14. Ваалвейк 26 5 9 12 28 - 42 24
15. Фортуна Ситтард 25 6 4 15 26 - 53 22
16. Виллем II 26 6 4 16 21 - 44 22
17. ПЕК Зволле 0:0 26 5 6 15 19 - 39 21
18. Спарта Роттердам 24 4 8 12 20 - 37 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 1 2 49 - 5 31
2. ПСВ 13 10 0 3 35 - 18 30
3. Фейеноорд 0:0 13 9 2 2 32 - 12 29
4. АЗ Алкмаар 12 9 2 1 28 - 12 29
5. Твенте 12 7 4 1 18 - 8 25
6. Утрехт 13 7 4 2 27 - 14 25
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гронинген 13 4 6 3 14 - 12 18
9. Витесс 12 5 2 5 15 - 23 17
10. Камбюр 13 5 1 7 25 - 29 16
11. Гоу Эхед Иглс 13 5 1 7 17 - 21 16
12. Ваалвейк 13 4 2 7 11 - 21 14
13. Спарта Роттердам 14 3 5 6 12 - 19 14
14. Фортуна Ситтард 12 4 2 6 14 - 24 14
15. Виллем II 13 4 2 7 10 - 18 14
16. Херенвен 13 3 2 8 12 - 21 11
17. ПЕК Зволле 0:0 13 2 5 6 8 - 13 11
18. НЕК Неймеген 12 2 4 6 12 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 2 1 28 - 6 32
2. ПСВ 13 10 1 2 28 - 13 31
3. Витесс 13 7 3 3 17 - 16 24
4. Фейеноорд 0:0 13 7 3 3 25 - 11 24
5. Твенте 13 7 2 4 21 - 22 23
6. АЗ Алкмаар 13 7 1 5 22 - 17 22
7. НЕК Неймеген 14 6 3 5 21 - 25 21
8. Камбюр 13 5 2 6 18 - 26 17
9. Херенвен 13 4 4 5 10 - 15 16
10. Утрехт 13 4 3 6 16 - 19 15
11. Гронинген 13 4 3 6 18 - 24 15
12. Гоу Эхед Иглс 13 2 5 6 10 - 22 11
13. ПЕК Зволле 0:0 13 3 1 9 11 - 26 10
14. Ваалвейк 13 1 7 5 17 - 21 10
15. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
16. Виллем II 13 2 2 9 11 - 26 8
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 8 - 18 6
18. Хераклес 12 0 2 10 8 - 22 2
  • Второй тайм
  • 95'
    ПСВ владели мячом большую часть игры и выиграли.
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Утрехт: 40%, ПСВ: 60%.
  • Угловой
    95'
    Гакпо Коди из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
  • 95'
    Махер Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 94'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
  • 93'
    Томми Сент-Яго из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
  • 93'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    92'
    Судье надоело, что Жуниор Мауро тянет время и он наказал его горчичником
  • Желтая карточка
    92'
    Винисиус Карлос получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    92'
    Винисиус Карлос из команды ПСВ толкнул локтем оппонента. Это Ван де Стрек Сандер заработал фол
  • 92'
    Винисиус Карлос нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 92'
    Гакпо Коди из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 91'
    Винисиус Карлос из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Угловой
    91'
    Гакпо Коди из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Мейссен Рик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 91'
    Гакпо Коди из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 90'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Контроль мяча: Утрехт: 40%, ПСВ: 60%.
  • 90'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    88'
    Махер Адам получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    88'
    Безумный фол. Махер Адам грубо играет против соперника. Пострадал Верман Йоэй
  • 88'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 88'
    Густафссон Симон из команды Утрехт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 88'
    Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает передачу одноклубнику.
  • 88'
    Вормердам Дьянго из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
  • 87'
    Верман Йоэй из команды ПСВ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 87'
    Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Фол, нарушение
    87'
    Сангаре Ибрахим из команды ПСВ фолит на Густафссон Симон, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
  • Желтая карточка
    86'
    Тезе Джордан получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Фол, нарушение
    86'
    Тезе Джордан нарушает правила. Фабиан де Кейзер пострадал
  • 86'
    Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе
  • 86'
    Гакпо Коди из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 86'
    Доан Рицу нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 85'
    Контроль мяча: Утрехт: 39%, ПСВ: 61%.
  • Угловой
    85'
    Гакпо Коди из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 85'
    Тактическая замена. Макс Филипп уходит с поля и его заменяет Винисиус Карлос
  • 85'
    Ван дер Хорн Майк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 85'
    Жуниор Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    84'
    Томми Сент-Яго из команды Утрехт заходит слишком далеко, он валит Вертессен Йорбе.
  • 84'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 83'
    Жуниор Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 83'
    Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 83'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 82'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 82'
    Тактическая замена. Ван Оверем Йорис уходит с поля и его заменяет Рийкс Мис
  • 82'
    Тактическая замена. Джевенсио ван дер Куст уходит с поля и его заменяет Мейссен Рик
  • 81'
    Сангаре Ибрахим нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 81'
    Доан Рицу нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 81'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 81'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 81'
    Гакпо Коди нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 81'
    Макс Филипп из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 80'
    Контроль мяча: Утрехт: 38%, ПСВ: 62%.
  • 80'
    Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    80'
    Гакпо Коди из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 79'
    Джевенсио ван дер Куст предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 79'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 79'
    Тактическая замена. Захави Эран уходит с поля и его заменяет Вертессен Йорбе
  • 78'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 78'
    Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
  • 78'
    Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
  • 77'
    Тимбер Квинтен из команды Утрехт отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 77'
    Тимбер Квинтен из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
  • 77'
    Тимбер Квинтен из команды Утрехт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 76'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 75'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 75'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 75'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 75'
    Сегодняшная посещаемость составляет 22269 болельщиков
  • 75'
    Контроль мяча: Утрехт: 37%, ПСВ: 63%.
  • 74'
    Жуниор Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 74'
    Густафссон Симон из команды Утрехт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 74'
    Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 74'
    Тезе Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    74'
    Махер Адам из команды Утрехт подал угловой справа.
  • 73'
    Боскальи Оливье предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 73'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 73'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 72'
    Вормердам Дьянго нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 72'
    Тезе Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 72'
    Ван Оверем Йорис из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
  • 72'
    Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт делает пас партнеру.
  • 72'
    Густафссон Симон из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 71'
    Утрехт пытается что-то создать.
  • Офсайд
    71'
    Гакпо Коди из команды ПСВ в офсайде
  • 70'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 70'
    Гакпо Коди из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 70'
    Контроль мяча: Утрехт: 37%, ПСВ: 63%.
  • 70'
    Джевенсио ван дер Куст выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    69'
    Гакпо Коди из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 69'
    Дувикас Анастасиос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    69'
    Гакпо Коди из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 68'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 68'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 68'
    Утрехт выполняет удар от ворот.
  • 67'
    Тактическая замена. Ремко Балк уходит с поля и его заменяет Густафссон Симон
  • 67'
    Отличный пас сделал Гакпо Коди из команды ПСВ. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 67'
    Гакпо Коди из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 66'
    Доан Рицу нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 66'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Контроль мяча: Утрехт: 37%, ПСВ: 63%.
  • 64'
    Верман Йоэй из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    64'
    Верман Йоэй наказан за толчок Ван дер Хорн Майк
  • 64'
    Утрехт контролирует мяч.
  • 63'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
  • 62'
    Махер Адам из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 62'
    Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 62'
    Игрок Дувикас Анастасиос из команды Утрехт неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 62'
    Вормердам Дьянго из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    62'
    Макс Филипп из команды ПСВ фолит на Тимбер Квинтен, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
  • 62'
    Томми Сент-Яго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 61'
    Гакпо Коди из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 61'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 61'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 61'
    Тактическая замена. Обиспо Армандо уходит с поля и его заменяет Боскальи Оливье
  • 60'
    Ван дер Хорн Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    60'
    Гакпо Коди из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 60'
    Контроль мяча: Утрехт: 36%, ПСВ: 64%.
  • 60'
    Доан Рицу из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 59'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 59'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 59'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 58'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 58'
    Шанс! Ван дер Хорн Майк из команды Утрехт пробил головой, но мимо
  • Угловой
    58'
    Махер Адам из команды Утрехт подал угловой справа.
  • 58'
    Обиспо Армандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    57'
    Махер Адам из команды Утрехт подал угловой справа.
  • 57'
    Тимбер Квинтен из команды Утрехт отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 57'
    Тимбер Квинтен из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
  • 57'
    Удар от ворот произведет Утрехт
  • 56'
    Захави Эран нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 56'
    Верман Йоэй из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 56'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: Утрехт: 36%, ПСВ: 64%.
  • 55'
    Гакпо Коди нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 55'
    Захави Эран из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 55'
    Доан Рицу из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 53'
    Гакпо Коди сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    53'
    Г О О О О Л - Захави Эран забивает с левой ноги!
  • 53'
    Гакпо Коди из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
  • 53'
    Макс Филипп из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 53'
    Выглядело как неплохой момент. Верман Йоэй из команды ПСВ закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 53'
    Захави Эран из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 51'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 51'
    Ван дер Хорн Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    51'
    Гакпо Коди из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 51'
    Макс Филипп мяч отрикошетил от ворот
  • 50'
    Доан Рицу из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 50'
    Гакпо Коди из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    50'
    Судья сигнализирует, что Махер Адам из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Доан Рицу
  • 50'
    Контроль мяча: Утрехт: 36%, ПСВ: 64%.
  • 50'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 49'
    Шанс! Ван дер Хорн Майк из команды Утрехт пробил головой, но мимо
  • Угловой
    49'
    Махер Адам из команды Утрехт подал угловой слева.
  • 49'
    Тезе Джордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 49'
    Джоэл Дроммел не дал случится голу! Ван дер Хорн Майк должен был забивать, но Джоэл Дроммел сделал отличный сейв
  • Угловой
    48'
    Махер Адам из команды Утрехт подал угловой справа.
  • 48'
    Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 48'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Дувикас Анастасиос из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 48'
    Утрехт пытается что-то создать.
  • 47'
    Утрехт контролирует мяч.
  • 46'
    Гакпо Коди из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 46'
    Тезе Джордан из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 46'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Тактическая замена. Гётце Марио уходит с поля и его заменяет Верман Йоэй
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Команда ПСВ имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Утрехт: 36%, ПСВ: 64%.
  • 46'
    Ремко Балк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Макс Филипп из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Фабиан де Кейзер не дал случится голу! Гакпо Коди должен был забивать, но Фабиан де Кейзер сделал отличный сейв
  • 46'
    Доан Рицу из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 46'
    Гётце Марио из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    46'
    Гакпо Коди наказан за толчок Махер Адам
  • 46'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Макс Филипп из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Сангаре Ибрахим из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 45'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Гакпо Коди и Доан Рицу из команды ПСВ.
  • 45'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 45'
    Контроль мяча: Утрехт: 39%, ПСВ: 61%.
  • 45'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 44'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 43'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 43'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 42'
    Дувикас Анастасиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    42'
    Гакпо Коди из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 42'
    Томми Сент-Яго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 42'
    Дроммел Йоэл из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 41'
    Ван дер Хорн Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    41'
    Гакпо Коди из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 41'
    Доан Рицу из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 41'
    Доан Рицу из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 40'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 40'
    Утрехт контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: Утрехт: 40%, ПСВ: 60%.
  • 40'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 39'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 39'
    Хорошую попытку сделал Ремко Балк. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 39'
    Дувикас Анастасиос из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 38'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 38'
    Сангаре Ибрахим нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 37'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 37'
    Гакпо Коди из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 37'
    Захави Эран из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 37'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 37'
    Гутьеррес Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Гутьеррес Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 36'
    Обиспо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Ремко Балк из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Утрехт пытается что-то создать.
  • 35'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Утрехт пытается что-то создать.
  • 35'
    Контроль мяча: Утрехт: 42%, ПСВ: 58%.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Утрехт
  • 34'
    Шанс! Захави Эран из команды ПСВ пробил головой, но мимо
  • Угловой
    34'
    Гакпо Коди из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 34'
    Захави Эран из команды ПСВ отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 34'
    Гутьеррес Эрик из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 34'
    Захави Эран из команды ПСВ отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 33'
    Доан Рицу из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 33'
    Захави Эран из команды ПСВ наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    33'
    Гакпо Коди из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 32'
    Макс Филипп из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 32'
    Гакпо Коди из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 32'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 31'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Гётце Марио
  • 31'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Дроммел Йоэл из команды ПСВ.
  • 31'
    Опасность предотвращена - Дроммел Йоэл из команды ПСВ вступил в отбор удачно
  • 30'
    Дувикас Анастасиос из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 30'
    Контроль мяча: Утрехт: 41%, ПСВ: 59%.
  • 30'
    Томми Сент-Яго из команды Утрехт четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 30'
    Гакпо Коди из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 30'
    Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт делает пас партнеру.
  • 29'
    Утрехт контролирует мяч.
  • 29'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Утрехт контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    27'
    Гакпо Коди возвращается на поле.
  • 27'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    26'
    Гакпо Коди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 25'
    Контроль мяча: Утрехт: 40%, ПСВ: 60%.
  • 25'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 25'
    Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
  • 25'
    Махер Адам делает длинную передачу вперед
  • 25'
    Утрехт пытается что-то создать.
  • 24'
    Тезе Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Вормердам Дьянго из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Джевенсио ван дер Куст выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Доан Рицу из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Ван дер Хорн Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    23'
    Гакпо Коди из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 23'
    Обиспо Армандо оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Фабиан де Кейзер перевел мяч на угловой.
  • Угловой
    22'
    Гакпо Коди из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 22'
    Плохо сыграл Фабиан де Кейзер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 22'
    Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе
  • 21'
    Гакпо Коди из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Доан Рицу из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 21'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • Офсайд
    20'
    Захави Эран из команды ПСВ в офсайде
  • 20'
    Макс Филипп из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 20'
    Контроль мяча: Утрехт: 35%, ПСВ: 65%.
  • Желтая карточка
    20'
    Вормердам Дьянго - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    20'
    Вормердам Дьянго из команды Утрехт заходит слишком далеко, он валит Доан Рицу.
  • 19'
    Жуниор Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Вормердам Дьянго из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Тимбер Квинтен из команды Утрехт делает пас партнеру.
  • 19'
    Игрок Тимбер Квинтен из команды Утрехт неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • Угловой
    19'
    Махер Адам из команды Утрехт подал угловой справа.
  • 19'
    Плохо сыграл Сангаре Ибрахим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 19'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Томми Сент-Яго из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 18'
    Утрехт контролирует мяч.
  • 18'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 17'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 16'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Сангаре Ибрахим из команды ПСВ пытался отдать пас партнеру, но сделал это очень неудачно.
  • 16'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 15'
    Контроль мяча: Утрехт: 36%, ПСВ: 64%.
  • 15'
    Доан Рицу нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 15'
    Гакпо Коди из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 15'
    Гакпо Коди из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 15'
    Макс Филипп из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 14'
    Утрехт контролирует мяч.
  • 14'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 12'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 12'
    Опасность предотвращена - Макс Филипп из команды ПСВ вступил в отбор удачно
  • 12'
    Дувикас Анастасиос из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
  • 12'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Утрехт пытается что-то создать.
  • 11'
    Игрок Ремко Балк из команды Утрехт неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 11'
    Тимбер Квинтен из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Контроль мяча: Утрехт: 36%, ПСВ: 64%.
  • 10'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 9'
    Захави Эран нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 9'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 8'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 7'
    Утрехт контролирует мяч.
  • 7'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 7'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Доан Рицу из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 6'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 5'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Утрехт: 43%, ПСВ: 57%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Махер Адам из команды Утрехт фолит на Доан Рицу, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
  • 5'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 4'
    Макс Филипп нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 4'
    Макс Филипп пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    3'
    Безумный фол. Ван де Стрек Сандер грубо играет против соперника. Пострадал Сангаре Ибрахим
  • 3'
    Тезе Джордан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 3'
    Ван дер Хорн Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    3'
    Гакпо Коди из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 2'
    Томми Сент-Яго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 2'
    Хорошую попытку сделал Захави Эран. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 2'
    Доан Рицу из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
  • 2'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 1'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 1'
    Дувикас Анастасиос пробует нанести удар издали, но Джоэл Дроммел держит все под контролем
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Утрехт начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Утрехт 0:1 ПСВ онлайн

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