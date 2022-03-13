Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Галгенваард Зрители: 22269
20' Желтая карточкаВормердам Дьянго
0:1
53' ГолЗахави Эран
86' Желтая карточкаТезе Джордан
88' Желтая карточкаМахер Адам
90' Желтая карточкаЖуниор Мауро
90' Желтая карточкаВинисиус Карлос
Ход матча
20'
53'
0:1
86'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
6 Угловые 15
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
30
Remco
Balk
16
Дроммел
Йоэл
17
Жуниор
Мауро
31
Макс
Филипп
25
Доан
Рицу
27
Гётце
Марио
11
Гакпо
Коди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Remco BalkПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
46 Мейссен РикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Рийкс МисПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Доан РицуПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
11 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Верман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мадуэке НониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Утрехт
ПСВ
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
22 матча
100%
0 побед 0 ничьих 22 победы
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 19 побед
30 матчей
13.3%
13.3%
73.4%
4 победы 4 ничьи 22 победы
Первый тайм
13.3%
40%
46.7%
4 победы 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
13.3%
23.3%
63.4%
4 победы 7 ничьих 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дувикас Анастасиос
|7 (2)
|0.27
|Рамселар Барт
|7 (1)
|0.27
|Силла Мусса
|6
|0.23
|Махи Мимаун
|4
|0.15
|Ван де Стрек Сандер
|3
|0.12
|Густафссон Симон
|3 (2)
|0.12
|Ван дер Хорн Майк
|2
|0.08
|Янссен Виллем
|2
|0.08
|Тимбер Квинтен
|1
|0.04
|Махер Адам
|1
|0.04
|Вормердам Дьянго
|1
|0.04
|Ван дер Марел Марк
|1
|0.04
|Верман Хенк
|1
|0.04
|Ван Оверем Йорис
|1
|0.04
|Маллахи Мохамед
|1
|0.04
|Загре Артур
|1
|0.04
|Бауссайд Отман
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Моконо Сильян
|0
|0
|Remco Balk
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|8 (1)
|0.31
|Захави Эран
|7
|0.27
|Вертессен Йорбе
|6
|0.23
|Винисиус Карлос
|5
|0.19
|Брума Арминду
|5
|0.19
|Доан Рицу
|5
|0.19
|Гётце Марио
|3
|0.12
|Мадуэке Нони
|3
|0.12
|Рамальо Андре
|3
|0.12
|Мвене Филипп
|3
|0.12
|Сангаре Ибрахим
|3
|0.12
|Боскальи Оливье
|3
|0.12
|Верман Йоэй
|2
|0.08
|Жуниор Мауро
|2
|0.08
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.04
|Прёппер Дэви
|1
|0.04
|Томас Райан
|1
|0.04
|Обиспо Армандо
|1
|0.04
|Тезе Джордан
|0
|0
|Гутьеррес Эрик
|0
|0
|Ромеро Максимильяно
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Марел Марк
|10
|0
|Махер Адам
|10
|0
|Янссен Виллем
|6
|0
|Вормердам Дьянго
|4
|0
|Тимбер Квинтен
|4
|0
|Ван де Стрек Сандер
|3
|0
|Ван дер Хорн Майк
|2
|0
|Тер Авест Хидде
|2
|0
|Пас Мартен
|2
|0
|Силла Мусса
|2
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Бауссайд Отман
|1
|0
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|Маллахи Мохамед
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макс Филипп
|4
|0
|Обиспо Армандо
|4
|0
|Тезе Джордан
|4
|0
|Гётце Марио
|3
|0
|Ван Гинкел Марко
|3
|0
|Сангаре Ибрахим
|3
|0
|Винисиус Карлос
|3
|0
|Жуниор Мауро
|3
|0
|Рамальо Андре
|2
|0
|Гутьеррес Эрик
|2
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Боскальи Оливье
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
30
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 10
17 Не забивали 14
5
19%
5
17%
1-15
3
11%
4
13%
16-30
3
11%
3
10%
31-45
4
15%
5
17%
46-60
6
22%
6
20%
61-75
6
22%
7
23%
76-90
Пропущено
14
11
10 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
3
21%
1
9%
1-15
3
21%
1
9%
16-30
4
29%
1
9%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
2
14%
4
36%
76-90
Забито
16
34
5 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
3
19%
4
12%
1-15
1
6%
8
24%
16-30
1
6%
2
6%
31-45
3
19%
9
26%
46-60
3
19%
3
9%
61-75
5
31%
8
24%
76-90
Пропущено
19
19
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
3
16%
4
21%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
4
21%
5
26%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
1
5%
5
26%
61-75
5
26%
3
16%
76-90
Забито
43
64
16 В 1-м тайме 26
27 Во 2-м тайме 38
12 Забивали первыми 18
7 Не забивали 2
8
19%
9
14%
1-15
4
9%
12
19%
16-30
4
9%
5
8%
31-45
7
16%
14
22%
46-60
9
21%
9
14%
61-75
11
26%
15
23%
76-90
Пропущено
33
30
20 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 18
6
18%
5
17%
1-15
6
18%
3
10%
16-30
8
24%
6
20%
31-45
4
12%
2
7%
46-60
2
6%
7
23%
61-75
7
21%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Херенвен - Утрехт 1:2 Утрехт - Витесс 1:1 Хераклес - Утрехт 1:0
Утрехт - Камбюр 3:2 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - Аякс 0:3 Утрехт - Твенте 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 НАК Бреда - Утрехт 3:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Камбюр - Утрехт 2:1 Витесс - Утрехт 2:1 Утрехт - Виллем II 5:1 СтеДоКо - Утрехт 0:5 Утрехт - Херенвен 2:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2
ПСВ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ПСВ - Копенгаген 4:4 ПСВ - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2
Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 ПСВ - Херенвен 3:1 ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 ПСВ - Аякс 1:2 ПСВ - Телстар 2:1 Гронинген - ПСВ 0:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Ваалвейк - ПСВ 1:4 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Херенвен - ПСВ 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|26
|20
|3
|3
|77 - 11
|63
|2.
|ПСВ
|26
|20
|1
|5
|63 - 31
|61
|3.
|Фейеноорд
|0:0
|26
|16
|5
|5
|57 - 23
|53
|4.
|АЗ Алкмаар
|25
|16
|3
|6
|50 - 29
|51
|5.
|Твенте
|25
|14
|6
|5
|39 - 30
|48
|6.
|Витесс
|25
|12
|5
|8
|32 - 39
|41
|7.
|Утрехт
|26
|11
|7
|8
|43 - 33
|40
|8.
|Гронинген
|26
|8
|9
|9
|32 - 36
|33
|9.
|Камбюр
|26
|10
|3
|13
|43 - 55
|33
|10.
|НЕК Неймеген
|26
|8
|7
|11
|33 - 43
|31
|11.
|Херенвен
|26
|7
|6
|13
|22 - 36
|27
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|26
|7
|6
|13
|27 - 43
|27
|13.
|Хераклес
|26
|7
|6
|13
|27 - 35
|27
|14.
|Ваалвейк
|26
|5
|9
|12
|28 - 42
|24
|15.
|Фортуна Ситтард
|25
|6
|4
|15
|26 - 53
|22
|16.
|Виллем II
|26
|6
|4
|16
|21 - 44
|22
|17.
|ПЕК Зволле
|0:0
|26
|5
|6
|15
|19 - 39
|21
|18.
|Спарта Роттердам
|24
|4
|8
|12
|20 - 37
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|10
|1
|2
|49 - 5
|31
|2.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|35 - 18
|30
|3.
|Фейеноорд
|0:0
|13
|9
|2
|2
|32 - 12
|29
|4.
|АЗ Алкмаар
|12
|9
|2
|1
|28 - 12
|29
|5.
|Твенте
|12
|7
|4
|1
|18 - 8
|25
|6.
|Утрехт
|13
|7
|4
|2
|27 - 14
|25
|7.
|Хераклес
|14
|7
|4
|3
|19 - 13
|25
|8.
|Гронинген
|13
|4
|6
|3
|14 - 12
|18
|9.
|Витесс
|12
|5
|2
|5
|15 - 23
|17
|10.
|Камбюр
|13
|5
|1
|7
|25 - 29
|16
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|5
|1
|7
|17 - 21
|16
|12.
|Ваалвейк
|13
|4
|2
|7
|11 - 21
|14
|13.
|Спарта Роттердам
|14
|3
|5
|6
|12 - 19
|14
|14.
|Фортуна Ситтард
|12
|4
|2
|6
|14 - 24
|14
|15.
|Виллем II
|13
|4
|2
|7
|10 - 18
|14
|16.
|Херенвен
|13
|3
|2
|8
|12 - 21
|11
|17.
|ПЕК Зволле
|0:0
|13
|2
|5
|6
|8 - 13
|11
|18.
|НЕК Неймеген
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|2.
|ПСВ
|13
|10
|1
|2
|28 - 13
|31
|3.
|Витесс
|13
|7
|3
|3
|17 - 16
|24
|4.
|Фейеноорд
|0:0
|13
|7
|3
|3
|25 - 11
|24
|5.
|Твенте
|13
|7
|2
|4
|21 - 22
|23
|6.
|АЗ Алкмаар
|13
|7
|1
|5
|22 - 17
|22
|7.
|НЕК Неймеген
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
|8.
|Камбюр
|13
|5
|2
|6
|18 - 26
|17
|9.
|Херенвен
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|10.
|Утрехт
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|11.
|Гронинген
|13
|4
|3
|6
|18 - 24
|15
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|2
|5
|6
|10 - 22
|11
|13.
|ПЕК Зволле
|0:0
|13
|3
|1
|9
|11 - 26
|10
|14.
|Ваалвейк
|13
|1
|7
|5
|17 - 21
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|13
|2
|2
|9
|12 - 29
|8
|16.
|Виллем II
|13
|2
|2
|9
|11 - 26
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|12
|0
|2
|10
|8 - 22
|2