Зиньковский слева не смог прокинуть мяч мимо Барриоса.

Глушенков на левом фланге атаки прихватил руками за футболку Барриоса.

"Зенит" в позиционной атаке. Навесы с флангов в штрафную площадь соперниками выносятся.

41' Сутормин справа навесил в руки Ломаеву.

40' Сутормин справа сделал неточный пас вперёд на Клаудиньо.

39' Клаудиньо от углового флага навес к ближней штанге исполнил слабо. Хозяева выбили мяч из штрафной площади.

38' Вендел с двадцати двух метров пробил выше ворот.

37' Глушенков слева навесил в руки Кержакову.

36' Дуглас на чужой половине поля придержал руками Сарвели.

35' Чистяков в центральном круге в подкате выбил мяч у Глушенкова.

34' Сарвели слева прокинул мяч мимо Сутормина, но на подстраховке сыграл Барриос, позволивший сфере укатиться за пределы поля.

32' Удар Зиньковского слева из пределов штрафной площади заблокировал Барриос.

31' Дуглас справа со штрафного к одиннадцатиметровой отметке, откуда самарцы мяч выбили.

30' Якуба на фланге завалил на газон Малкома.

29' Дзюба забежал в офсайд.

28' Пас Малкома справа в центр штрафной площади на Дзюбу получился слабым и неточным.

26' Ежов на правом фланге не смог пройти Кругового, прокинув мяч мимо Данила.

25' У Вендела не прошёл заброс по центру в штрафную площадь на Алберто.

24' Подачу Зиньковского слева на Глушенкова прервал Дуглас.

22' Барач в центральном круге придержал руками Дзюбу.

21' Барриос слева навесил в руки Ломаеву.

20' Круговой в центре поля сбил Костанзу.

18' После перевода справа Зиньковский с пяти метров очень слабо пробил по воротам. Кержаков мяч остановил.

17' Подача Дзюбы слева к дальней штанге получилась слишком сильной и высокой.

16' Сутормин на правом фланге забрался в офсайд.

15' Вендел заброс вперёд по левому флангу на Кругового исполнил слишком сильно.

14' У Зиньковского не прошла передача вперёд по центру к штрафной площади на Глушенкова.

12' Круговой у чужой штрафной площади попал по ноге Якубе.

11' Удар Малкома справа от угла штрафной площади заблокирован соперниками.

10' Солдатенков не пустил Алберто слева в штрафную площадь.

8' Зиньковский с двадцати трёх метров низом пробил в левый угол. Кержаков прыгнул к штанге и забрал мяч в руки.

8' Клаудиньо справа с двадцати метров пробил в Ломиаева.

7' Удар Зиньковского справа с линии штрафной площади получился слабым, и Кержаков забрал мяч в руки.

6' Дуглас на фланге выбил мяч у Глушенкова.

5' Клаудиньо на чужой половине поля сбил Зиньковского и получил жёлтую карточку.

4' Дуглас разыграл угловой удар с Клаудиньо и не смог подстроиться под обратный пас.

3' Якуба не позволил Малкому пробить по воротам слева из пределов штрафной площади.

2' "Крылья Советов" играют в тёмно-синей форме, "Зенит" - в белой.