Самарцы не могут забить питерцам уже два домашних поединка кряду и их вновь ждет тяжелое испытание на... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сергеев Иван
|7 (2)
|0.35
|Сарвели Владислав
|7
|0.35
|Ежов Роман
|2
|0.1
|Глушенков Максим
|2
|0.1
|Зиньковский Антон
|1
|0.05
|Чернов Никита
|1
|0.05
|Игнатьев Иван
|1
|0.05
|Бегич Сильвие
|1
|0.05
|Пиняев Сергей
|1
|0.05
|Горшков Юрий
|0
|0
|Бейл Гленн
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзюба Артём
|10 (1)
|0.48
|Клаудиньо
|7 (1)
|0.33
|Азмун Сердар
|7 (1)
|0.33
|Ерохин Александр
|6
|0.29
|Малком Филипе
|4
|0.19
|Сутормин Алексей
|4 (4)
|0.19
|Вендел Маркус
|3
|0.14
|Мостовой Андрей
|3
|0.14
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.05
|Круговой Данил
|1
|0.05
|Чистяков Дмитрий
|1
|0.05
|Алберто Юри
|1
|0.05
|Кузяев Далер
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Барриос Вилмар
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванисеня Дмитрий
|5
|1
|Горшков Юрий
|4
|0
|Пруцев Данил
|4
|0
|Чернов Никита
|3
|0
|Ежов Роман
|1
|1
|Зеффан Мехди
|2
|0
|Якуба Денис
|2
|0
|Зиньковский Антон
|2
|0
|Бейл Гленн
|2
|0
|Сергеев Иван
|2
|0
|Бегич Сильвие
|2
|0
|Солдатенков Александр
|2
|0
|Ломаев Иван
|2
|0
|Витюгов Максим
|2
|0
|Божин Сергей
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кузяев Далер
|5
|1
|Азмун Сердар
|3
|1
|Клаудиньо
|3
|1
|Ракицкий Ярослав
|4
|0
|Вендел Маркус
|3
|0
|Ерохин Александр
|2
|0
|Ловрен Деян
|2
|0
|Чистяков Дмитрий
|2
|0
|Сутормин Алексей
|2
|0
|Барриос Вилмар
|2
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Круговой Данил
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:0 Заявка
|21
|13
|6
|2
|49 - 22
|45
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|40 - 23
|42
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|26 - 17
|39
|4.
|Сочи
|Заявка
|21
|12
|2
|7
|33 - 21
|38
|5.
|Краснодар
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|31 - 19
|32
|6.
|Ахмат
|Заявка
|21
|10
|1
|10
|27 - 27
|31
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|28 - 23
|31
|8.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|20
|8
|5
|7
|24 - 20
|29
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|22 - 28
|26
|10.
|Рубин
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|27 - 31
|25
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|19 - 31
|23
|12.
|Урал
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|13 - 21
|20
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|24 - 43
|20
|14.
|Ростов
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|30 - 36
|18
|15.
|Уфа
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|18 - 30
|17
|16.
|Химки
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|18 - 37
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:0 Заявка
|11
|9
|1
|1
|33 - 13
|28
|2.
|Сочи
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|22 - 9
|21
|3.
|Ахмат
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|18 - 12
|21
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 10
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|11 - 5
|20
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|7.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|8.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|10.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|10 - 14
|10
|15.
|Урал
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|5 - 8
|9
|16.
|Ростов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|17 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|21 - 13
|22
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 12
|19
|3.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|4.
|Зенит
|0:0 Заявка
|10
|4
|5
|1
|16 - 9
|17
|5.
|Краснодар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 15
|13
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|8.
|Рубин
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 20
|11
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 16
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|11.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|12.
|Ахмат
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|13.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 16
|10
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 28
|7
|15.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
|16.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 23
|5