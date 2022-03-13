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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Крылья Советов
0:0
Перерыв

Стадион:
Зенит
0'
3' Желтая карточка
Клаудиньо

Ход матча

3'
 
Клаудиньо

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 173 Количество точных передач 275
  • 83 Точность передач, % 86
  • 33 Владение мячом, % 67
  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 173 Количество точных передач 275
  • 83 Точность передач, % 86
  • 33 Владение мячом, % 67
Прогнозы 147
Крылья Советов 3.4% (5)
X 13.6% (20)
Зенит 83% (122)
0
выиграет Зенит, со счетом 0:3
Самарцы не могут забить питерцам уже два домашних поединка кряду и их вновь ждет тяжелое испытание на... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Зенит
7.00
4.90
1.72
Все Коэффициенты
Новости
1
Ломаев
Иван
23
Бейл
Гленн
4
Солдатенков
Александр
44
Барач
Матео
5
Горшков
Юрий
11
Ежов
Роман
6
Якуба
Денис
22
Костанза
Фернандо
17
Зиньковский
Антон
15
Глушенков
Максим
10
Сарвели
Владислав
41
Кержаков
Михаил
5
Барриос
Вилмар
2
Чистяков
Дмитрий
3
Дуглас
Сантос
19
Сутормин
Алексей
8
Вендел
Маркус
11
Клаудиньо
4
Круговой
Данил
10
Малком
Филипе
9
Алберто
Юри
22
Дзюба
Артём
Крылья Советов
4-4-2
Зенит
3-4-2-1

История личных встреч

Крылья Советов
Зенит

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
200%
2 победы 4 ничьи 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 11 побед

21 матч

4.8%
14.3%
80.9%
1 победа 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

19%
23.8%
57.2%
4 победы 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

9.5%
38.1%
52.4%
2 победы 8 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:5
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сергеев Иван 7 (2) 0.35
Сарвели Владислав 7 0.35
Ежов Роман 2 0.1
Глушенков Максим 2 0.1
Зиньковский Антон 1 0.05
Чернов Никита 1 0.05
Игнатьев Иван 1 0.05
Бегич Сильвие 1 0.05
Пиняев Сергей 1 0.05
Горшков Юрий 0 0
Бейл Гленн 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 10 (1) 0.48
Клаудиньо 7 (1) 0.33
Азмун Сердар 7 (1) 0.33
Ерохин Александр 6 0.29
Малком Филипе 4 0.19
Сутормин Алексей 4 (4) 0.19
Вендел Маркус 3 0.14
Мостовой Андрей 3 0.14
Ракицкий Ярослав 1 0.05
Круговой Данил 1 0.05
Чистяков Дмитрий 1 0.05
Алберто Юри 1 0.05
Кузяев Далер 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Барриос Вилмар 0 0
Дуглас Сантос 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванисеня Дмитрий 5 1
Горшков Юрий 4 0
Пруцев Данил 4 0
Чернов Никита 3 0
Ежов Роман 1 1
Зеффан Мехди 2 0
Якуба Денис 2 0
Зиньковский Антон 2 0
Бейл Гленн 2 0
Сергеев Иван 2 0
Бегич Сильвие 2 0
Солдатенков Александр 2 0
Ломаев Иван 2 0
Витюгов Максим 2 0
Божин Сергей 1 0
Глушенков Максим 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузяев Далер 5 1
Азмун Сердар 3 1
Клаудиньо 3 1
Ракицкий Ярослав 4 0
Вендел Маркус 3 0
Ерохин Александр 2 0
Ловрен Деян 2 0
Чистяков Дмитрий 2 0
Сутормин Алексей 2 0
Барриос Вилмар 2 0
Оздоев Магомед 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Малком Филипе 1 0
Круговой Данил 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
17
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
0
0%
1
6%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
3
21%
5
29%
29%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
3
21%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
4
36%
2
25%
61-75
1
9%
3
38%
76-90

Забито

8
33
6 В 1-м тайме 16
2 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
12 Не забивали 9
2
25%
3
9%
1-15
3
38%
3
9%
16-30
1
13%
10
30%
31-45
2
25%
5
15%
46-60
0
0%
4
12%
61-75
0
0%
8
24%
76-90

Пропущено

11
13
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 9
1
9%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
2
18%
4
31%
61-75
4
36%
1
8%
76-90

Забито

22
50
10 В 1-м тайме 25
12 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 15
5 Не забивали 1
2
9%
4
8%
1-15
4
18%
6
12%
16-30
4
18%
15
30%
31-45
7
32%
5
10%
46-60
2
9%
7
14%
61-75
3
14%
13
26%
76-90

Пропущено

22
21
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 15
3
14%
2
10%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
6
27%
6
29%
61-75
5
23%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0 Крылья Советов - Академия Пандев 0:0
Крылья Советов - Радник Сурдулица 2:0 Крылья Советов - Целе 1:1 Крылья Советов - Щегед 2:0 Крылья Советов - Рубин 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - Урал 1:1 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 Урал - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Зенит - Крылья Советов 2:1
Зенит
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Зенит - Уфа 2:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 Зенит - Рубин 3:2 Бетис - Зенит 0:0
Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 21 13 6 2 49 - 22 45
2. Динамо Москва Заявка 21 13 3 5 40 - 23 42
3. ЦСКА Москва Заявка 21 12 3 6 26 - 17 39
4. Сочи Заявка 21 12 2 7 33 - 21 38
5. Краснодар Заявка 19 9 5 5 31 - 19 32
6. Ахмат Заявка 21 10 1 10 27 - 27 31
7. Локомотив Москва Заявка 20 8 7 5 28 - 23 31
8. Крылья Советов 0:0 Заявка 20 8 5 7 24 - 20 29
9. Спартак Москва Заявка 20 7 5 8 22 - 28 26
10. Рубин Заявка 20 7 4 9 27 - 31 25
11. Нижний Новгород Заявка 21 6 5 10 19 - 31 23
12. Урал Заявка 21 4 8 9 13 - 21 20
13. Арсенал Тула Заявка 21 5 5 11 24 - 43 20
14. Ростов Заявка 19 4 6 9 30 - 36 18
15. Уфа Заявка 21 3 8 10 18 - 30 17
16. Химки Заявка 21 2 9 10 18 - 37 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 11 9 1 1 33 - 13 28
2. Сочи Заявка 10 7 0 3 22 - 9 21
3. Ахмат Заявка 11 7 0 4 18 - 12 21
4. Динамо Москва Заявка 11 6 2 3 19 - 10 20
5. ЦСКА Москва Заявка 10 6 2 2 11 - 5 20
6. Локомотив Москва Заявка 11 6 1 4 18 - 13 19
7. Крылья Советов 0:0 Заявка 11 5 3 3 16 - 9 18
8. Краснодар Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Спартак Москва Заявка 10 4 3 3 14 - 12 15
10. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
11. Арсенал Тула Заявка 10 3 4 3 12 - 15 13
12. Уфа Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
13. Нижний Новгород Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
14. Химки Заявка 11 1 7 3 10 - 14 10
15. Урал Заявка 10 1 6 3 5 - 8 9
16. Ростов Заявка 10 2 2 6 17 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 10 7 1 2 21 - 13 22
2. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 12 19
3. Сочи Заявка 11 5 2 4 11 - 12 17
4. Зенит 0:0 Заявка 10 4 5 1 16 - 9 17
5. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
6. Нижний Новгород Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
7. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
8. Рубин Заявка 11 3 2 6 13 - 20 11
9. Спартак Москва Заявка 10 3 2 5 8 - 16 11
10. Урал Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
11. Крылья Советов 0:0 Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
12. Ахмат Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
13. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
14. Арсенал Тула Заявка 11 2 1 8 12 - 28 7
15. Уфа Заявка 11 1 3 7 7 - 18 6
16. Химки Заявка 10 1 2 7 8 - 23 5
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Крылья Советов" - "Зенит" - 0:0.
  • 45'
    Заброс Вендела вперёд направо на Сутормина перехватил Зиньковский.
  • 44'
    "Зенит" в позиционной атаке. Навесы с флангов в штрафную площадь соперниками выносятся.
  • Фол, нарушение
    43'
    Глушенков на левом фланге атаки прихватил руками за футболку Барриоса.
  • 42'
    Зиньковский слева не смог прокинуть мяч мимо Барриоса.
  • 41'
    Сутормин справа навесил в руки Ломаеву.
  • 40'
    Сутормин справа сделал неточный пас вперёд на Клаудиньо.
  • Угловой
    39'
    Клаудиньо от углового флага навес к ближней штанге исполнил слабо. Хозяева выбили мяч из штрафной площади.
  • 38'
    Вендел с двадцати двух метров пробил выше ворот.
  • 37'
    Глушенков слева навесил в руки Кержакову.
  • Фол, нарушение
    36'
    Дуглас на чужой половине поля придержал руками Сарвели.
  • 35'
    Чистяков в центральном круге в подкате выбил мяч у Глушенкова.
  • 34'
    Сарвели слева прокинул мяч мимо Сутормина, но на подстраховке сыграл Барриос, позволивший сфере укатиться за пределы поля.
  • 32'
    Удар Зиньковского слева из пределов штрафной площади заблокировал Барриос.
  • 31'
    Дуглас справа со штрафного к одиннадцатиметровой отметке, откуда самарцы мяч выбили.
  • Фол, нарушение
    30'
    Якуба на фланге завалил на газон Малкома.
  • Офсайд
    29'
    Дзюба забежал в офсайд.
  • 28'
    Пас Малкома справа в центр штрафной площади на Дзюбу получился слабым и неточным.
  • 26'
    Ежов на правом фланге не смог пройти Кругового, прокинув мяч мимо Данила.
  • 25'
    У Вендела не прошёл заброс по центру в штрафную площадь на Алберто.
  • 24'
    Подачу Зиньковского слева на Глушенкова прервал Дуглас.
  • Фол, нарушение
    22'
    Барач в центральном круге придержал руками Дзюбу.
  • 21'
    Барриос слева навесил в руки Ломаеву.
  • Фол, нарушение
    20'
    Круговой в центре поля сбил Костанзу.
  • Опасный момент
    18'
    После перевода справа Зиньковский с пяти метров очень слабо пробил по воротам. Кержаков мяч остановил.
  • 17'
    Подача Дзюбы слева к дальней штанге получилась слишком сильной и высокой.
  • Офсайд
    16'
    Сутормин на правом фланге забрался в офсайд.
  • 15'
    Вендел заброс вперёд по левому флангу на Кругового исполнил слишком сильно.
  • 14'
    У Зиньковского не прошла передача вперёд по центру к штрафной площади на Глушенкова.
  • Фол, нарушение
    12'
    Круговой у чужой штрафной площади попал по ноге Якубе.
  • 11'
    Удар Малкома справа от угла штрафной площади заблокирован соперниками.
  • 10'
    Солдатенков не пустил Алберто слева в штрафную площадь.
  • 8'
    Зиньковский с двадцати трёх метров низом пробил в левый угол. Кержаков прыгнул к штанге и забрал мяч в руки.
  • 8'
    Клаудиньо справа с двадцати метров пробил в Ломиаева.
  • 7'
    Удар Зиньковского справа с линии штрафной площади получился слабым, и Кержаков забрал мяч в руки.
  • 6'
    Дуглас на фланге выбил мяч у Глушенкова.
  • Желтая карточка
    5'
    Клаудиньо на чужой половине поля сбил Зиньковского и получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    4'
    Дуглас разыграл угловой удар с Клаудиньо и не смог подстроиться под обратный пас.
  • 3'
    Якуба не позволил Малкому пробить по воротам слева из пределов штрафной площади.
  • 2'
    "Крылья Советов" играют в тёмно-синей форме, "Зенит" - в белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Самара Арене"!
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    3'
    Клаудиньо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Прогнозы на матч Крылья Советов 0:0 Зенит

Исход игры
Крылья Советов
3.4% (5)
Ничья
13.6% (20)
Зенит
83% (122)
Тотал 2.5
Больше
63.87% (76)
Меньше
36.13% (43)
Обе команды забьют
Да
69.75% (83)
Нет
30.25% (36)
Популярный счёт
1:2 Зенит
30.6% (45)
0:2 Зенит
14.3% (21)
1:3 Зенит
14.3% (21)
1:1 Ничья
7.5% (11)
0:1 Зенит
6.1% (9)
0:3 Зенит
2.7% (4)
2:2 Ничья
2.7% (4)
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