РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Самара Арена
История личных встреч
Крылья Советов
Зенит
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
200%
2 победы 4 ничьи 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 11 побед
21 матч
4.8%
14.3%
80.9%
1 победа 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
19%
23.8%
57.2%
4 победы 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
9.5%
38.1%
52.4%
2 победы 8 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сергеев Иван
|7 (2)
|0.37
|Сарвели Владислав
|7
|0.37
|Ежов Роман
|2
|0.11
|Глушенков Максим
|2
|0.11
|Зиньковский Антон
|1
|0.05
|Чернов Никита
|1
|0.05
|Игнатьев Иван
|1
|0.05
|Бегич Сильвие
|1
|0.05
|Пиняев Сергей
|1
|0.05
|Горшков Юрий
|0
|0
|Бейл Гленн
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзюба Артём
|10 (1)
|0.5
|Клаудиньо
|7 (1)
|0.35
|Азмун Сердар
|7 (1)
|0.35
|Ерохин Александр
|6
|0.3
|Малком Филипе
|4
|0.2
|Сутормин Алексей
|4 (4)
|0.2
|Вендел Маркус
|3
|0.15
|Мостовой Андрей
|3
|0.15
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.05
|Круговой Данил
|1
|0.05
|Чистяков Дмитрий
|1
|0.05
|Алберто Юри
|1
|0.05
|Кузяев Далер
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Барриос Вилмар
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванисеня Дмитрий
|5
|1
|Горшков Юрий
|4
|0
|Пруцев Данил
|4
|0
|Чернов Никита
|3
|0
|Ежов Роман
|1
|1
|Зеффан Мехди
|2
|0
|Якуба Денис
|2
|0
|Зиньковский Антон
|2
|0
|Бейл Гленн
|2
|0
|Сергеев Иван
|2
|0
|Бегич Сильвие
|2
|0
|Солдатенков Александр
|2
|0
|Ломаев Иван
|2
|0
|Витюгов Максим
|2
|0
|Божин Сергей
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кузяев Далер
|5
|1
|Азмун Сердар
|3
|1
|Ракицкий Ярослав
|4
|0
|Клаудиньо
|2
|1
|Вендел Маркус
|3
|0
|Ерохин Александр
|2
|0
|Ловрен Деян
|2
|0
|Чистяков Дмитрий
|2
|0
|Сутормин Алексей
|2
|0
|Барриос Вилмар
|2
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Круговой Данил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
17
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
0
0%
1
6%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
3
21%
5
29%
29%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
3
21%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
4
36%
2
25%
61-75
1
9%
3
38%
76-90
Забито
8
33
6 В 1-м тайме 16
2 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
12 Не забивали 9
2
25%
3
9%
1-15
3
38%
3
9%
16-30
1
13%
10
30%
31-45
2
25%
5
15%
46-60
0
0%
4
12%
61-75
0
0%
8
24%
76-90
Пропущено
11
13
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 9
1
9%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
2
18%
4
31%
61-75
4
36%
1
8%
76-90
Забито
22
50
10 В 1-м тайме 25
12 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 15
5 Не забивали 1
2
9%
4
8%
1-15
4
18%
6
12%
16-30
4
18%
15
30%
31-45
7
32%
5
10%
46-60
2
9%
7
14%
61-75
3
14%
13
26%
76-90
Пропущено
22
21
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 15
3
14%
2
10%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
6
27%
6
29%
61-75
5
23%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0 Крылья Советов - Академия Пандев 0:0
Крылья Советов - Радник Сурдулица 2:0 Крылья Советов - Целе 1:1 Крылья Советов - Щегед 2:0 Крылья Советов - Рубин 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - Урал 1:1 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 Урал - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Зенит - Крылья Советов 2:1
Зенит
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Зенит - Уфа 2:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 Зенит - Рубин 3:2 Бетис - Зенит 0:0
Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|49 - 22
|44
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|36 - 22
|39
|3.
|Сочи
|Заявка
|20
|12
|1
|7
|33 - 21
|37
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|24 - 16
|36
|5.
|Краснодар
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|31 - 19
|32
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|27 - 21
|31
|7.
|Ахмат
|Заявка
|20
|10
|0
|10
|27 - 27
|30
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 20
|28
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|22 - 28
|26
|10.
|Рубин
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|27 - 31
|25
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|19 - 31
|22
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|23 - 39
|20
|13.
|Урал
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|13 - 21
|19
|14.
|Ростов
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|30 - 36
|18
|15.
|Уфа
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|18 - 30
|16
|16.
|Химки
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|18 - 37
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|33 - 13
|28
|2.
|Сочи
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|22 - 9
|21
|3.
|Ахмат
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|18 - 12
|21
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 10
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|11 - 5
|20
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 11
|19
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|8.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|10.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|14.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 14
|9
|15.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|Ростов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|17 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 12
|19
|2.
|Сочи
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 12
|16
|3.
|Зенит
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 9
|16
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 11
|16
|5.
|Краснодар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 15
|12
|8.
|Рубин
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 20
|11
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 16
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|12.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 16
|10
|13.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 15
|9
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 28
|7
|15.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
|16.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 23
|5
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Крылья Советов - Зенит
Исход игры
Крылья Советов
2.6% (1)
Ничья
7.7% (3)
Зенит
89.7% (35)
Тотал 2.5
Больше
67.57% (25)
Меньше
32.43% (12)
Обе команды забьют
Да
67.57% (25)
Нет
32.43% (12)
Популярный счёт
1:2 Зенит
41% (16)
0:2 Зенит
17.9% (7)
1:3 Зенит
12.8% (5)
0:3 Зенит
5.1% (2)
1:1 Ничья
5.1% (2)
0:1 Зенит
5.1% (2)
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