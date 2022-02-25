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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Крылья Советов
 
Позже

Стадион:
Зенит
Прогнозы 39
Крылья Советов 2.6% (1)
X 7.7% (3)
Зенит 89.7% (35)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Зенит
7.00
4.90
1.54
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Крылья Советов
Зенит

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
200%
2 победы 4 ничьи 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 11 побед

21 матч

4.8%
14.3%
80.9%
1 победа 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

19%
23.8%
57.2%
4 победы 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

9.5%
38.1%
52.4%
2 победы 8 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:5
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сергеев Иван 7 (2) 0.37
Сарвели Владислав 7 0.37
Ежов Роман 2 0.11
Глушенков Максим 2 0.11
Зиньковский Антон 1 0.05
Чернов Никита 1 0.05
Игнатьев Иван 1 0.05
Бегич Сильвие 1 0.05
Пиняев Сергей 1 0.05
Горшков Юрий 0 0
Бейл Гленн 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 10 (1) 0.5
Клаудиньо 7 (1) 0.35
Азмун Сердар 7 (1) 0.35
Ерохин Александр 6 0.3
Малком Филипе 4 0.2
Сутормин Алексей 4 (4) 0.2
Вендел Маркус 3 0.15
Мостовой Андрей 3 0.15
Ракицкий Ярослав 1 0.05
Круговой Данил 1 0.05
Чистяков Дмитрий 1 0.05
Алберто Юри 1 0.05
Кузяев Далер 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Барриос Вилмар 0 0
Дуглас Сантос 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванисеня Дмитрий 5 1
Горшков Юрий 4 0
Пруцев Данил 4 0
Чернов Никита 3 0
Ежов Роман 1 1
Зеффан Мехди 2 0
Якуба Денис 2 0
Зиньковский Антон 2 0
Бейл Гленн 2 0
Сергеев Иван 2 0
Бегич Сильвие 2 0
Солдатенков Александр 2 0
Ломаев Иван 2 0
Витюгов Максим 2 0
Божин Сергей 1 0
Глушенков Максим 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузяев Далер 5 1
Азмун Сердар 3 1
Ракицкий Ярослав 4 0
Клаудиньо 2 1
Вендел Маркус 3 0
Ерохин Александр 2 0
Ловрен Деян 2 0
Чистяков Дмитрий 2 0
Сутормин Алексей 2 0
Барриос Вилмар 2 0
Оздоев Магомед 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Малком Филипе 1 0
Круговой Данил 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
17
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
0
0%
1
6%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
3
21%
5
29%
29%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
3
21%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
4
36%
2
25%
61-75
1
9%
3
38%
76-90

Забито

8
33
6 В 1-м тайме 16
2 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
12 Не забивали 9
2
25%
3
9%
1-15
3
38%
3
9%
16-30
1
13%
10
30%
31-45
2
25%
5
15%
46-60
0
0%
4
12%
61-75
0
0%
8
24%
76-90

Пропущено

11
13
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 9
1
9%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
2
18%
4
31%
61-75
4
36%
1
8%
76-90

Забито

22
50
10 В 1-м тайме 25
12 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 15
5 Не забивали 1
2
9%
4
8%
1-15
4
18%
6
12%
16-30
4
18%
15
30%
31-45
7
32%
5
10%
46-60
2
9%
7
14%
61-75
3
14%
13
26%
76-90

Пропущено

22
21
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 15
3
14%
2
10%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
6
27%
6
29%
61-75
5
23%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0 Крылья Советов - Академия Пандев 0:0
Крылья Советов - Радник Сурдулица 2:0 Крылья Советов - Целе 1:1 Крылья Советов - Щегед 2:0 Крылья Советов - Рубин 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - Урал 1:1 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 Урал - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Зенит - Крылья Советов 2:1
Зенит
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Зенит - Уфа 2:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 Зенит - Рубин 3:2 Бетис - Зенит 0:0
Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 20 13 5 2 49 - 22 44
2. Динамо Москва Заявка 20 12 3 5 36 - 22 39
3. Сочи Заявка 20 12 1 7 33 - 21 37
4. ЦСКА Москва Заявка 20 11 3 6 24 - 16 36
5. Краснодар Заявка 19 9 5 5 31 - 19 32
6. Локомотив Москва Заявка 19 8 7 4 27 - 21 31
7. Ахмат Заявка 20 10 0 10 27 - 27 30
8. Крылья Советов Заявка 19 8 4 7 24 - 20 28
9. Спартак Москва Заявка 20 7 5 8 22 - 28 26
10. Рубин Заявка 20 7 4 9 27 - 31 25
11. Нижний Новгород Заявка 20 6 4 10 19 - 31 22
12. Арсенал Тула Заявка 20 5 5 10 23 - 39 20
13. Урал Заявка 20 4 7 9 13 - 21 19
14. Ростов Заявка 19 4 6 9 30 - 36 18
15. Уфа Заявка 20 3 7 10 18 - 30 16
16. Химки Заявка 20 2 8 10 18 - 37 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 33 - 13 28
2. Сочи Заявка 10 7 0 3 22 - 9 21
3. Ахмат Заявка 11 7 0 4 18 - 12 21
4. Динамо Москва Заявка 11 6 2 3 19 - 10 20
5. ЦСКА Москва Заявка 10 6 2 2 11 - 5 20
6. Локомотив Москва Заявка 10 6 1 3 17 - 11 19
7. Крылья Советов Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
8. Краснодар Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Спартак Москва Заявка 10 4 3 3 14 - 12 15
10. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Нижний Новгород Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
14. Химки Заявка 10 1 6 3 10 - 14 9
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Ростов Заявка 10 2 2 6 17 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 17 - 12 19
2. Сочи Заявка 10 5 1 4 11 - 12 16
3. Зенит Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
4. ЦСКА Москва Заявка 10 5 1 4 13 - 11 16
5. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
6. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Нижний Новгород Заявка 10 3 3 4 9 - 15 12
8. Рубин Заявка 11 3 2 6 13 - 20 11
9. Спартак Москва Заявка 10 3 2 5 8 - 16 11
10. Урал Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
11. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
12. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
13. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
14. Арсенал Тула Заявка 11 2 1 8 12 - 28 7
15. Уфа Заявка 11 1 3 7 7 - 18 6
16. Химки Заявка 10 1 2 7 8 - 23 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 марта 2022, осталось 2 дня 20 часов 6 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Крылья Советов 2.6% (1)
    X 7.7% (3)
    Зенит 89.7% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Зенит
    7.00
    4.90
    1.54
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Крылья Советов - Зенит

    Исход игры
    Крылья Советов
    2.6% (1)
    Ничья
    7.7% (3)
    Зенит
    89.7% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.57% (25)
    Меньше
    32.43% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    67.57% (25)
    Нет
    32.43% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    41% (16)
    0:2 Зенит
    17.9% (7)
    1:3 Зенит
    12.8% (5)
    0:3 Зенит
    5.1% (2)
    1:1 Ничья
    5.1% (2)
    0:1 Зенит
    5.1% (2)
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