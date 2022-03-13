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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Люцерн
1:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Грасcхоппер
0'
1' Желтая карточка
Кавабэ Хаяо
1:0
2' Гол в свои ворота
Бонатини Леонардо
39' Желтая карточка
Шульц Марвин
44'

Ход матча

1'
 
Кавабэ Хаяо
2'
Бонатини Леонардо
1:0
26'
Чумич Никола
Абубакар-Анкра Асума
 
39'
Шульц Марвин
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 7
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Грасcхоппер
2.20
3.65
3.15
Все Коэффициенты
32
Мюллер
Мариус
2
Дрэгер
Мохамед
46
Бурч
Марко
5
Симани
Денис
13
Фрыдек
Мартин
30
Яшари
Ардон
15
Шульц
Марвин
19
Угриниц
Филип
10
Кампо
Самуэле
27
Квасина
Марко
21
Абубакар-Анкра
Асума
1
Морейра
Андре
77
Болла
Бендегуз
33
Марграйттер
Георг
15
Секо
Аюму
31
Dominik
Schmid2
6
Абраши
Амир
40
Кавабэ
Хаяо
28
Герц
Кристиан
20
Жордау
Бруну
11
Бонатини
Леонардо
17
Сене
Кали
Люцерн
4-1-2-1-2
Грасcхоппер
4-1-2-1-2

История личных встреч

Люцерн
Грасcхоппер

29 матчей

69%
31%
20 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.8%
34.5%
20.7%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

69%
27.6%
3.4%
20 побед 8 ничьих 0 побед

23 матча

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 19 побед

Второй тайм

52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 12 побед

52 матча

38.5%
32.7%
28.8%
20 побед 17 ничьих 15 побед

Первый тайм

25%
38.5%
36.5%
13 побед 20 ничьих 19 побед

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
20 побед 20 ничьих 12 побед

История матчей

С
1:1
С
1:1
ТМК
0:2
ТМС
1:1
К
0:1
С
1:3
С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
2:2
С
4:1
С
1:1
С
3:2
С
4:3
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
3:3
С
2:0
С
1:0
С
3:2
С
1:1
С
4:1
С
1:3
С
1:2
С
0:2
С
1:1
С
0:0
ТМС
3:2
С
2:0
С
0:2
С
2:2
С
1:0
К
3:0
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
3:2
С
0:3
С
0:1
С
4:2
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
1:0
С
0:3
С
0:0
С
2:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угриниц Филип 4 0.15
Ндиайе Ибраима 3 0.12
Соргич Деян 3 (1) 0.12
Дрэгер Мохамед 2 0.08
Сидлер Сильван 2 0.08
Чумич Никола 2 0.08
Шюрпф Паскаль 2 0.08
Бурч Марко 1 0.04
Шульц Марвин 1 (1) 0.04
Квасина Марко 1 0.04
Ташар Варол 1 0.04
Верманн Йорди 1 0.04
Эмини Лорик 1 (1) 0.04
Кампо Самуэле 0 0
Гентнер Кристиан 0 0
Фрыдек Мартин 0 0
Домгени Давид 0 0
Яшари Ардон 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 9 0.35
Кавабэ Хаяо 5 0.19
Бонатини Леонардо 5 (3) 0.19
Марграйттер Георг 4 0.15
Герц Кристиан 3 0.12
Болла Бендегуз 3 0.12
Кампана Леонардо 3 (2) 0.12
Francis Momoh 2 0.08
Djibril Diani 2 0.08
Dominik Schmid2 1 0.04
Пушич Петар 1 0.04
Allan Arigoni 1 0.04
Гомеш Тоти 1 0.04
Леняни Эрмир 0 0
Ли Лэй 0 0
Демхасай Шкельчим 0 0
Жордау Бруну 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шульц Марвин 7 2
Угриниц Филип 7 0
Ташар Варол 4 1
Чумич Никола 3 1
Ндиайе Ибраима 4 0
Соргич Деян 3 0
Фаркаш Патрик 3 0
Верманн Йорди 3 0
Эмини Лорик 3 0
Яшари Ардон 3 0
Гентнер Кристиан 2 0
Симани Денис 2 0
Мюллер Мариус 2 0
Сидлер Сильван 2 0
Бурч Марко 2 0
Шюрпф Паскаль 1 0
Фрыдек Мартин 1 0
Гретер Симон 1 0
Дрэгер Мохамед 1 0
Кампо Самуэле 1 0
Абубакар-Анкра Асума 1 0
Домгени Давид 1 0
Алунга Иван 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герц Кристиан 7 0
Абраши Амир 5 1
Марграйттер Георг 6 0
Кавабэ Хаяо 5 0
Лоосли Ноа 4 0
Djibril Diani 4 0
Сене Кали 4 0
Гомеш Тоти 4 0
Леняни Эрмир 3 0
Пушич Петар 3 0
Жордау Бруну 3 0
Allan Arigoni 3 0
Dominik Schmid2 3 0
Бонатини Леонардо 2 0
Да Силва Нуну 2 0
Болла Бендегуз 2 0
Сантуш Андре 0 1
Демхасай Шкельчим 1 0
Морейра Андре 1 0
Francis Momoh 1 0
Кампана Леонардо 1 0
Рибейро Томас 1 0
Florian Hoxha 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
19
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
2
17%
1
5%
1-15
3
25%
1
5%
16-30
1
8%
4
21%
31-45
3
25%
5
26%
46-60
2
17%
4
21%
61-75
1
8%
4
21%
76-90

Пропущено

23
15
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
13%
5
33%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
5
22%
2
13%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
4
17%
4
27%
76-90

Забито

15
24
5 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
2
13%
2
8%
1-15
1
7%
6
25%
16-30
2
13%
5
21%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
8
53%
4
17%
76-90

Пропущено

24
23
17 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
9
38%
2
9%
1-15
4
17%
2
9%
16-30
4
17%
2
9%
31-45
2
8%
4
17%
46-60
2
8%
5
22%
61-75
3
13%
8
35%
76-90

Забито

27
43
11 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 12
5 Не забивали 3
4
15%
3
7%
1-15
4
15%
7
16%
16-30
3
11%
9
21%
31-45
3
11%
11
26%
46-60
4
15%
5
12%
61-75
9
33%
8
19%
76-90

Пропущено

47
38
27 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 24
19 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 21
12
26%
7
18%
1-15
7
15%
3
8%
16-30
8
17%
4
11%
31-45
7
15%
6
16%
46-60
6
13%
6
16%
61-75
7
15%
12
32%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Янг Бойз - Люцерн 2:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Серветт - Люцерн 1:1
Люцерн - Сьон 1:0 Biel/Bienne - Люцерн 0:5 Лугано - Люцерн 2:1 Люцерн - Базель 0:3 Люцерн - Альтах 2:2 Люцерн - Винтертур 0:1 Кринс - Люцерн 2:1 Люцерн - Серветт 0:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Цюрих - Люцерн 4:0 Люцерн - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 3:1 Люцерн - Сьон 0:1 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Шаффхаузен - Люцерн 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0
Грасcхоппер
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Грасcхоппер - Серветт 2:4 Грасcхоппер - Лугано 1:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2
Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Виль - Грасcхоппер 2:2 Базель - Грасcхоппер 2:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Грасcхоппер - Вадуц 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 26 18 5 3 59 - 33 59
2. Янг Бойз 26 12 9 5 59 - 34 45
3. Базель 0:0 26 11 12 3 54 - 31 45
4. Лугано 26 13 3 10 34 - 34 42
5. Серветт 0:0 26 10 6 10 40 - 44 36
6. Санкт-Галлен 26 9 7 10 45 - 47 34
7. Сьон 26 8 6 12 33 - 47 30
8. Грасcхоппер 0:1 26 6 9 11 40 - 42 27
9. Люцерн 1:0 26 4 10 12 28 - 47 22
10. Лозанна-Спорт 26 2 7 17 22 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 13 10 2 1 33 - 15 32
2. Янг Бойз 13 8 4 1 28 - 15 28
3. Лугано 13 7 2 4 17 - 17 23
4. Базель 0:0 13 5 7 1 29 - 14 22
5. Сьон 13 6 2 5 16 - 15 20
6. Санкт-Галлен 13 4 6 3 23 - 21 18
7. Серветт 0:0 12 5 3 4 20 - 20 18
8. Грасcхоппер 0:1 13 3 5 5 23 - 24 14
9. Люцерн 1:0 13 3 2 8 13 - 23 11
10. Лозанна-Спорт 14 1 4 9 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 13 8 3 2 26 - 18 27
2. Базель 0:0 13 6 5 2 25 - 17 23
3. Лугано 13 6 1 6 17 - 17 19
4. Серветт 0:0 14 5 3 6 20 - 24 18
5. Янг Бойз 13 4 5 4 31 - 19 17
6. Санкт-Галлен 13 5 1 7 22 - 26 16
7. Грасcхоппер 0:1 13 3 4 6 17 - 18 13
8. Люцерн 1:0 13 1 8 4 15 - 24 11
9. Сьон 13 2 4 7 17 - 32 10
10. Лозанна-Спорт 12 1 3 8 8 - 21 6
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Грасcхоппер
2.20
3.65
3.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Люцерн 1:0 Грасcхоппер онлайн

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