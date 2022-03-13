  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2021-2022

Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Люцерн
1:0
Конец матча

Стадион:
Грасcхоппер
0'
1' Желтая карточка
Кавабэ Хаяо
1:0
2' Гол в свои ворота
Бонатини Леонардо
39' Желтая карточка
Шульц Марвин
71' Желтая карточка
Allan Arigoni
90'+5

Ход матча

1'
 
Кавабэ Хаяо
2'
Бонатини Леонардо
1:0
26'
Чумич Никола
Абубакар-Анкра Асума
 
39'
Шульц Марвин
 
46'
Гентнер Кристиан
Шульц Марвин
 
52'
 
Allan Arigoni
Болла Бендегуз
60'
 
Леняни Эрмир
Бонатини Леонардо
60'
 
Francis Momoh
Жордау Бруну
71'
 
Allan Arigoni
75'
 
Да Силва Нуну
Сене Кали
75'
 
Чжон Сан Бин
Кавабэ Хаяо
84'
Ндиайе Ибраима
Кампо Самуэле
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 5
  • 10 Нарушения правил 18
  • 49 Владение мячом, % 51
32
Мюллер
Мариус
2
Дрэгер
Мохамед
46
Бурч
Марко
5
Симани
Денис
13
Фрыдек
Мартин
30
Яшари
Ардон
15
Шульц
Марвин
19
Угриниц
Филип
10
Кампо
Самуэле
27
Квасина
Марко
21
Абубакар-Анкра
Асума
1
Морейра
Андре
77
Болла
Бендегуз
33
Марграйттер
Георг
15
Секо
Аюму
31
Dominik
Schmid2
6
Абраши
Амир
40
Кавабэ
Хаяо
28
Герц
Кристиан
20
Жордау
Бруну
11
Бонатини
Леонардо
17
Сене
Кали
Люцерн
4-1-2-1-2
Грасcхоппер
4-1-2-1-2

История личных встреч

Люцерн
Грасcхоппер

29 матчей

69%
31%
20 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.8%
34.5%
20.7%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

69%
27.6%
3.4%
20 побед 8 ничьих 0 побед

23 матча

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 19 побед

Второй тайм

52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 12 побед

52 матча

38.5%
32.7%
28.8%
20 побед 17 ничьих 15 побед

Первый тайм

25%
38.5%
36.5%
13 побед 20 ничьих 19 побед

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
20 побед 20 ничьих 12 побед

История матчей

С
1:1
С
1:1
ТМК
0:2
ТМС
1:1
К
0:1
С
1:3
С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
2:2
С
4:1
С
1:1
С
3:2
С
4:3
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
3:3
С
2:0
С
1:0
С
3:2
С
1:1
С
4:1
С
1:3
С
1:2
С
0:2
С
1:1
С
0:0
ТМС
3:2
С
2:0
С
0:2
С
2:2
С
1:0
К
3:0
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
3:2
С
0:3
С
0:1
С
4:2
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
1:0
С
0:3
С
0:0
С
2:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угриниц Филип 4 0.15
Ндиайе Ибраима 3 0.12
Соргич Деян 3 (1) 0.12
Дрэгер Мохамед 2 0.08
Сидлер Сильван 2 0.08
Чумич Никола 2 0.08
Шюрпф Паскаль 2 0.08
Бурч Марко 1 0.04
Шульц Марвин 1 (1) 0.04
Квасина Марко 1 0.04
Ташар Варол 1 0.04
Верманн Йорди 1 0.04
Эмини Лорик 1 (1) 0.04
Кампо Самуэле 0 0
Гентнер Кристиан 0 0
Фрыдек Мартин 0 0
Домгени Давид 0 0
Яшари Ардон 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 9 0.35
Кавабэ Хаяо 5 0.19
Бонатини Леонардо 5 (3) 0.19
Марграйттер Георг 4 0.15
Герц Кристиан 3 0.12
Болла Бендегуз 3 0.12
Кампана Леонардо 3 (2) 0.12
Francis Momoh 2 0.08
Djibril Diani 2 0.08
Dominik Schmid2 1 0.04
Пушич Петар 1 0.04
Allan Arigoni 1 0.04
Гомеш Тоти 1 0.04
Леняни Эрмир 0 0
Ли Лэй 0 0
Демхасай Шкельчим 0 0
Жордау Бруну 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шульц Марвин 8 2
Угриниц Филип 7 0
Ташар Варол 4 1
Чумич Никола 3 1
Ндиайе Ибраима 4 0
Соргич Деян 3 0
Фаркаш Патрик 3 0
Верманн Йорди 3 0
Эмини Лорик 3 0
Яшари Ардон 3 0
Гентнер Кристиан 2 0
Симани Денис 2 0
Мюллер Мариус 2 0
Сидлер Сильван 2 0
Бурч Марко 2 0
Шюрпф Паскаль 1 0
Фрыдек Мартин 1 0
Гретер Симон 1 0
Дрэгер Мохамед 1 0
Кампо Самуэле 1 0
Абубакар-Анкра Асума 1 0
Домгени Давид 1 0
Алунга Иван 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герц Кристиан 7 0
Абраши Амир 5 1
Марграйттер Георг 6 0
Кавабэ Хаяо 5 0
Лоосли Ноа 4 0
Allan Arigoni 4 0
Djibril Diani 4 0
Сене Кали 4 0
Гомеш Тоти 4 0
Леняни Эрмир 3 0
Пушич Петар 3 0
Жордау Бруну 3 0
Dominik Schmid2 3 0
Бонатини Леонардо 2 0
Да Силва Нуну 2 0
Болла Бендегуз 2 0
Сантуш Андре 0 1
Демхасай Шкельчим 1 0
Морейра Андре 1 0
Francis Momoh 1 0
Кампана Леонардо 1 0
Рибейро Томас 1 0
Florian Hoxha 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
20
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
2
17%
2
10%
1-15
3
25%
1
5%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
3
25%
5
25%
46-60
2
17%
4
20%
61-75
1
8%
4
20%
76-90

Пропущено

24
15
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
4
17%
5
33%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
5
21%
2
13%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
4
17%
4
27%
76-90

Забито

15
24
5 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
2
13%
2
8%
1-15
1
7%
6
25%
16-30
2
13%
5
21%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
8
53%
4
17%
76-90

Пропущено

24
23
17 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
9
38%
2
9%
1-15
4
17%
2
9%
16-30
4
17%
2
9%
31-45
2
8%
4
17%
46-60
2
8%
5
22%
61-75
3
13%
8
35%
76-90

Забито

27
44
11 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 13
6 Не забивали 3
4
15%
4
9%
1-15
4
15%
7
16%
16-30
3
11%
9
20%
31-45
3
11%
11
25%
46-60
4
15%
5
11%
61-75
9
33%
8
18%
76-90

Пропущено

48
38
28 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 24
20 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 21
13
27%
7
18%
1-15
7
15%
3
8%
16-30
8
17%
4
11%
31-45
7
15%
6
16%
46-60
6
13%
6
16%
61-75
7
15%
12
32%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Янг Бойз - Люцерн 2:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Серветт - Люцерн 1:1
Люцерн - Сьон 1:0 Biel/Bienne - Люцерн 0:5 Лугано - Люцерн 2:1 Люцерн - Базель 0:3 Люцерн - Альтах 2:2 Люцерн - Винтертур 0:1 Кринс - Люцерн 2:1 Люцерн - Серветт 0:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Цюрих - Люцерн 4:0 Люцерн - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 3:1 Люцерн - Сьон 0:1 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Шаффхаузен - Люцерн 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0
Грасcхоппер
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Грасcхоппер - Серветт 2:4 Грасcхоппер - Лугано 1:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2
Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Виль - Грасcхоппер 2:2 Базель - Грасcхоппер 2:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Грасcхоппер - Вадуц 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 26 18 5 3 59 - 33 59
2. Базель 26 12 11 3 56 - 31 47
3. Янг Бойз 26 12 9 5 59 - 34 45
4. Лугано 26 13 3 10 34 - 34 42
5. Серветт 26 10 5 11 40 - 46 35
6. Санкт-Галлен 26 9 7 10 45 - 47 34
7. Сьон 26 8 6 12 33 - 47 30
8. Грасcхоппер 26 6 9 11 40 - 42 27
9. Люцерн 26 4 10 12 28 - 47 22
10. Лозанна-Спорт 26 2 7 17 22 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 13 10 2 1 33 - 15 32
2. Янг Бойз 13 8 4 1 28 - 15 28
3. Базель 13 6 6 1 31 - 14 24
4. Лугано 13 7 2 4 17 - 17 23
5. Сьон 13 6 2 5 16 - 15 20
6. Санкт-Галлен 13 4 6 3 23 - 21 18
7. Серветт 12 5 3 4 20 - 20 18
8. Грасcхоппер 13 3 5 5 23 - 24 14
9. Люцерн 13 3 2 8 13 - 23 11
10. Лозанна-Спорт 14 1 4 9 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 13 8 3 2 26 - 18 27
2. Базель 13 6 5 2 25 - 17 23
3. Лугано 13 6 1 6 17 - 17 19
4. Серветт 14 5 2 7 20 - 26 17
5. Янг Бойз 13 4 5 4 31 - 19 17
6. Санкт-Галлен 13 5 1 7 22 - 26 16
7. Грасcхоппер 13 3 4 6 17 - 18 13
8. Люцерн 13 1 8 4 15 - 24 11
9. Сьон 13 2 4 7 17 - 32 10
10. Лозанна-Спорт 12 1 3 8 8 - 21 6
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Шульц Марвин получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Абубакар-Анкра Асума уходит с поля. Чумич Никола выходит вместо него
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Бонатини Леонардо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    1'
    Кавабэ Хаяо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Люцерн 1:0 Грасcхоппер онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 