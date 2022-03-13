Швейцария: Суперлига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Свисспорарена
1' Желтая карточкаКавабэ Хаяо
1:0
2' Гол в свои воротаБонатини Леонардо
39' Желтая карточкаШульц Марвин
71' Желтая карточкаAllan Arigoni
Ход матча
1'
2'
39'
71'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
3 Офсайды 5
-
10 Нарушения правил 18
-
49 Владение мячом, % 51
46
Бурч
Марко
30
Яшари
Ардон
15
Шульц
Марвин
15
Секо
Аюму
40
Кавабэ
Хаяо
20
Жордау
Бруну
17
Сене
Кали
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Яшари АрдонПолузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
17 Гретер СимонЗащитник
-
16 Ташар ВаролПолузащитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чумич НиколаНападающий
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Жордау БрунуПолузащитник
- Нападающий
-
17 Сене КалиНападающий
- Запасные игроки
-
27 Mateo MaticВратарь
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
-
4 Ли ЛэйЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чжон Сан БинНападающий
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
История личных встреч
Люцерн
Грасcхоппер
29 матчей
69%
31%
20 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.8%
34.5%
20.7%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
69%
27.6%
3.4%
20 побед 8 ничьих 0 побед
23 матча
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 19 побед
Второй тайм
52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 12 побед
52 матча
38.5%
32.7%
28.8%
20 побед 17 ничьих 15 побед
Первый тайм
25%
38.5%
36.5%
13 побед 20 ничьих 19 побед
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
20 побед 20 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угриниц Филип
|4
|0.15
|Ндиайе Ибраима
|3
|0.12
|Соргич Деян
|3 (1)
|0.12
|Дрэгер Мохамед
|2
|0.08
|Сидлер Сильван
|2
|0.08
|Чумич Никола
|2
|0.08
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.08
|Бурч Марко
|1
|0.04
|Шульц Марвин
|1 (1)
|0.04
|Квасина Марко
|1
|0.04
|Ташар Варол
|1
|0.04
|Верманн Йорди
|1
|0.04
|Эмини Лорик
|1 (1)
|0.04
|Кампо Самуэле
|0
|0
|Гентнер Кристиан
|0
|0
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Домгени Давид
|0
|0
|Яшари Ардон
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|9
|0.35
|Кавабэ Хаяо
|5
|0.19
|Бонатини Леонардо
|5 (3)
|0.19
|Марграйттер Георг
|4
|0.15
|Герц Кристиан
|3
|0.12
|Болла Бендегуз
|3
|0.12
|Кампана Леонардо
|3 (2)
|0.12
|Francis Momoh
|2
|0.08
|Djibril Diani
|2
|0.08
|Dominik Schmid2
|1
|0.04
|Пушич Петар
|1
|0.04
|Allan Arigoni
|1
|0.04
|Гомеш Тоти
|1
|0.04
|Леняни Эрмир
|0
|0
|Ли Лэй
|0
|0
|Демхасай Шкельчим
|0
|0
|Жордау Бруну
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шульц Марвин
|8
|2
|Угриниц Филип
|7
|0
|Ташар Варол
|4
|1
|Чумич Никола
|3
|1
|Ндиайе Ибраима
|4
|0
|Соргич Деян
|3
|0
|Фаркаш Патрик
|3
|0
|Верманн Йорди
|3
|0
|Эмини Лорик
|3
|0
|Яшари Ардон
|3
|0
|Гентнер Кристиан
|2
|0
|Симани Денис
|2
|0
|Мюллер Мариус
|2
|0
|Сидлер Сильван
|2
|0
|Бурч Марко
|2
|0
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|Фрыдек Мартин
|1
|0
|Гретер Симон
|1
|0
|Дрэгер Мохамед
|1
|0
|Кампо Самуэле
|1
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0
|Домгени Давид
|1
|0
|Алунга Иван
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герц Кристиан
|7
|0
|Абраши Амир
|5
|1
|Марграйттер Георг
|6
|0
|Кавабэ Хаяо
|5
|0
|Лоосли Ноа
|4
|0
|Allan Arigoni
|4
|0
|Djibril Diani
|4
|0
|Сене Кали
|4
|0
|Гомеш Тоти
|4
|0
|Леняни Эрмир
|3
|0
|Пушич Петар
|3
|0
|Жордау Бруну
|3
|0
|Dominik Schmid2
|3
|0
|Бонатини Леонардо
|2
|0
|Да Силва Нуну
|2
|0
|Болла Бендегуз
|2
|0
|Сантуш Андре
|0
|1
|Демхасай Шкельчим
|1
|0
|Морейра Андре
|1
|0
|Francis Momoh
|1
|0
|Кампана Леонардо
|1
|0
|Рибейро Томас
|1
|0
|Florian Hoxha
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
20
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
2
17%
2
10%
1-15
3
25%
1
5%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
3
25%
5
25%
46-60
2
17%
4
20%
61-75
1
8%
4
20%
76-90
Пропущено
24
15
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
4
17%
5
33%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
5
21%
2
13%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
4
17%
4
27%
76-90
Забито
15
24
5 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
2
13%
2
8%
1-15
1
7%
6
25%
16-30
2
13%
5
21%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
8
53%
4
17%
76-90
Пропущено
24
23
17 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
9
38%
2
9%
1-15
4
17%
2
9%
16-30
4
17%
2
9%
31-45
2
8%
4
17%
46-60
2
8%
5
22%
61-75
3
13%
8
35%
76-90
Забито
27
44
11 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 13
6 Не забивали 3
4
15%
4
9%
1-15
4
15%
7
16%
16-30
3
11%
9
20%
31-45
3
11%
11
25%
46-60
4
15%
5
11%
61-75
9
33%
8
18%
76-90
Пропущено
48
38
28 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 24
20 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 21
13
27%
7
18%
1-15
7
15%
3
8%
16-30
8
17%
4
11%
31-45
7
15%
6
16%
46-60
6
13%
6
16%
61-75
7
15%
12
32%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Янг Бойз - Люцерн 2:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Серветт - Люцерн 1:1
Люцерн - Сьон 1:0 Biel/Bienne - Люцерн 0:5 Лугано - Люцерн 2:1 Люцерн - Базель 0:3 Люцерн - Альтах 2:2 Люцерн - Винтертур 0:1 Кринс - Люцерн 2:1 Люцерн - Серветт 0:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Цюрих - Люцерн 4:0 Люцерн - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 3:1 Люцерн - Сьон 0:1 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Шаффхаузен - Люцерн 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0
Грасcхоппер
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Грасcхоппер - Серветт 2:4 Грасcхоппер - Лугано 1:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2
Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Виль - Грасcхоппер 2:2 Базель - Грасcхоппер 2:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Грасcхоппер - Вадуц 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|26
|18
|5
|3
|59 - 33
|59
|2.
|Базель
|26
|12
|11
|3
|56 - 31
|47
|3.
|Янг Бойз
|26
|12
|9
|5
|59 - 34
|45
|4.
|Лугано
|26
|13
|3
|10
|34 - 34
|42
|5.
|Серветт
|26
|10
|5
|11
|40 - 46
|35
|6.
|Санкт-Галлен
|26
|9
|7
|10
|45 - 47
|34
|7.
|Сьон
|26
|8
|6
|12
|33 - 47
|30
|8.
|Грасcхоппер
|26
|6
|9
|11
|40 - 42
|27
|9.
|Люцерн
|26
|4
|10
|12
|28 - 47
|22
|10.
|Лозанна-Спорт
|26
|2
|7
|17
|22 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|13
|10
|2
|1
|33 - 15
|32
|2.
|Янг Бойз
|13
|8
|4
|1
|28 - 15
|28
|3.
|Базель
|13
|6
|6
|1
|31 - 14
|24
|4.
|Лугано
|13
|7
|2
|4
|17 - 17
|23
|5.
|Сьон
|13
|6
|2
|5
|16 - 15
|20
|6.
|Санкт-Галлен
|13
|4
|6
|3
|23 - 21
|18
|7.
|Серветт
|12
|5
|3
|4
|20 - 20
|18
|8.
|Грасcхоппер
|13
|3
|5
|5
|23 - 24
|14
|9.
|Люцерн
|13
|3
|2
|8
|13 - 23
|11
|10.
|Лозанна-Спорт
|14
|1
|4
|9
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|13
|8
|3
|2
|26 - 18
|27
|2.
|Базель
|13
|6
|5
|2
|25 - 17
|23
|3.
|Лугано
|13
|6
|1
|6
|17 - 17
|19
|4.
|Серветт
|14
|5
|2
|7
|20 - 26
|17
|5.
|Янг Бойз
|13
|4
|5
|4
|31 - 19
|17
|6.
|Санкт-Галлен
|13
|5
|1
|7
|22 - 26
|16
|7.
|Грасcхоппер
|13
|3
|4
|6
|17 - 18
|13
|8.
|Люцерн
|13
|1
|8
|4
|15 - 24
|11
|9.
|Сьон
|13
|2
|4
|7
|17 - 32
|10
|10.
|Лозанна-Спорт
|12
|1
|3
|8
|8 - 21
|6