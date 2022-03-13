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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Базель
0:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Серветт
0'
29' Красная карточка
Диалло Мусса
38' Желтая карточка
Клиши Гаэль
42' Желтая карточка
Дулин Давид
44'

Ход матча

29'
 
Диалло Мусса
38'
 
Клиши Гаэль
42'
 
Дулин Давид

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 65 Владение мячом, % 35
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Серветт
2.35
3.86
2.94
Все Коэффициенты
1
Линднер
Хайнц
30
Тавареш
Томаш
20
Фрай
Фабиан
21
Пельмар
Анди
3
Каттербах
Ноа
7
Касами
Пайтим
23
Бургер
Ваутер
27
Ндой
Дан
9
Эспозито
Себастьяно
96
Фернандеш
Желсон
II
11
Салаи
Адам
32
Фрик
Джереми
7
Диалло
Мусса
33
Вуйоз
Николя
23
Сассо
Венсан
3
Клиши
Гаэль
8
Конья
Тимоте
28
Дулин
Давид
17
Имери
Кастриот
9
Стеванович
Мирослав
12
Роделен
Ронни
10
Схалк
Алекс
Базель
4-2-3-1
Серветт
4-3-3

История личных встреч

Базель
Серветт

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

19 матчей

63.2%
15.8%
21%
12 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

47.4%
47.4%
5.2%
9 побед 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

С
2:2
С
5:1
С
5:0
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
2:2
С
2:2
С
2:0
С
3:1
С
2:0
С
1:2
С
3:2
С
0:1
С
2:1
С
5:0
С
3:0
С
0:4
ТМС
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 14 (2) 0.54
Миллар Лиам 5 0.19
Штокер Валентин 4 0.15
Эспозито Себастьяно 4 (1) 0.15
Касами Пайтим 3 0.12
Ндой Дан 3 0.12
Ланг Михаэль 3 0.12
Чалов Фёдор 3 0.12
Фрай Фабиан 3 (1) 0.12
Жегрова Эдон 2 0.08
Малес Дариан 2 0.08
Лопес Серхио 2 0.08
Паласиос Матиас 1 0.04
Каттербах Ноа 1 0.04
Петретта Рауль 1 0.04
Салаи Адам 1 0.04
Джюмарт Эрай 1 0.04
Фернандеш Желсон II 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имери Кастриот 9 (2) 0.35
Киэ Грежон 6 0.23
Стеванович Мирослав 4 (1) 0.15
Конья Тимоте 4 0.15
Роделен Ронни 3 0.12
Схалк Алекс 3 0.12
Руй Стив 3 0.12
Антунес Алексис 2 0.08
Валь Тео 1 (1) 0.04
Сотье Антони 1 0.04
Сассо Венсан 1 0.04
Бедья Крис 1 0.04
Вуйоз Николя 1 0.04
Клиши Гаэль 0 0
Сеспедес Борис 0 0
Оберлин Димитри 0 0
Диалло Мусса 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрай Фабиан 8 0
Бургер Ваутер 6 1
Джака Таулант 6 0
Петретта Рауль 4 0
Паласиос Матиас 4 0
Касами Пайтим 3 0
Лопес Серхио 3 0
Пельмар Анди 3 0
Тавареш Томаш 3 0
Ндой Дан 3 0
Кабрал Артур 3 0
Джюмарт Эрай 1 1
Эспозито Себастьяно 1 1
Штокер Валентин 2 0
Ланг Михаэль 2 0
Кинтилья Хорди 2 0
Чалов Фёдор 2 0
Миллар Лиам 2 0
Каттербах Ноа 2 0
Павлович Страхиня 1 0
Фернандеш Желсон II 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассо Венсан 7 1
Фрик Джереми 3 1
Клиши Гаэль 4 0
Сотье Антони 4 0
Сеспедес Борис 4 0
Киэ Грежон 4 0
Дулин Давид 3 0
Руй Стив 3 0
Диалло Мусса 3 0
Роделен Ронни 2 0
Валь Тео 2 0
Севрен Йоан 2 0
Имери Кастриот 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Стеванович Мирослав 1 0
Бедья Крис 1 0
Конья Тимоте 1 0
Антунес Алексис 1 0
Мендеш Папу 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
21
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
3
10%
2
10%
1-15
3
10%
2
10%
16-30
7
24%
4
19%
31-45
6
21%
3
14%
46-60
5
17%
4
19%
61-75
5
17%
6
29%
76-90

Пропущено

14
23
4 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
1
7%
3
13%
1-15
3
21%
3
13%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
2
14%
4
17%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
7
50%
5
22%
76-90

Забито

25
20
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
12 Не забивали 15
3
12%
2
10%
1-15
3
12%
5
25%
16-30
4
16%
4
20%
31-45
6
24%
4
20%
46-60
2
8%
3
15%
61-75
7
28%
2
10%
76-90

Пропущено

17
20
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
12%
2
10%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
1
6%
5
25%
31-45
4
24%
5
25%
46-60
3
18%
3
15%
61-75
4
24%
4
20%
76-90

Забито

54
41
23 В 1-м тайме 19
31 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 16
1 Не забивали 3
6
11%
4
10%
1-15
6
11%
7
17%
16-30
11
20%
8
20%
31-45
12
22%
7
17%
46-60
7
13%
7
17%
61-75
12
22%
8
20%
76-90

Пропущено

31
43
10 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 20
3
10%
5
12%
1-15
6
19%
4
9%
16-30
1
3%
10
23%
31-45
6
19%
9
21%
46-60
4
13%
6
14%
61-75
11
35%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Марсель - Базель 2:1 Лугано - Базель 0:2 Базель - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Базель 4:2
Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Янг Бойз - Базель 3:1 Базель - Сьон 3:3 Люцерн - Базель 0:3 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лугано - Базель 1:2 Базель - Зандхаузен 3:1 Базель - Грасcхоппер 2:2 Янг Бойз - Базель 1:1 Серветт - Базель 2:2 Базель - Карабах 3:0 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Люцерн - Базель 1:3 Кайрат - Базель 2:3 Базель - Санкт-Галлен 0:1
Серветт
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Грасcхоппер - Серветт 2:4 Серветт - Янг Бойз 1:0 Лугано - Серветт 2:0 Серветт - Люцерн 1:1
Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Цюрих - Серветт 1:0 Стад Лозанна-Уши - Серветт 0:0 Сьон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Базель 2:2 Янг Бойз - Серветт 1:2 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Серветт - Цюрих 1:2 Лугано - Серветт 2:1 Тун - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Серветт 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 26 18 5 3 59 - 33 59
2. Янг Бойз 26 12 9 5 59 - 34 45
3. Базель 0:0 26 11 12 3 54 - 31 45
4. Лугано 26 13 3 10 34 - 34 42
5. Серветт 0:0 26 10 6 10 40 - 44 36
6. Санкт-Галлен 26 9 7 10 45 - 47 34
7. Сьон 26 8 6 12 33 - 47 30
8. Грасcхоппер 0:1 26 6 9 11 40 - 42 27
9. Люцерн 1:0 26 4 10 12 28 - 47 22
10. Лозанна-Спорт 26 2 7 17 22 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 13 10 2 1 33 - 15 32
2. Янг Бойз 13 8 4 1 28 - 15 28
3. Лугано 13 7 2 4 17 - 17 23
4. Базель 0:0 13 5 7 1 29 - 14 22
5. Сьон 13 6 2 5 16 - 15 20
6. Санкт-Галлен 13 4 6 3 23 - 21 18
7. Серветт 0:0 12 5 3 4 20 - 20 18
8. Грасcхоппер 0:1 13 3 5 5 23 - 24 14
9. Люцерн 1:0 13 3 2 8 13 - 23 11
10. Лозанна-Спорт 14 1 4 9 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 13 8 3 2 26 - 18 27
2. Базель 0:0 13 6 5 2 25 - 17 23
3. Лугано 13 6 1 6 17 - 17 19
4. Серветт 0:0 14 5 3 6 20 - 24 18
5. Янг Бойз 13 4 5 4 31 - 19 17
6. Санкт-Галлен 13 5 1 7 22 - 26 16
7. Грасcхоппер 0:1 13 3 4 6 17 - 18 13
8. Люцерн 1:0 13 1 8 4 15 - 24 11
9. Сьон 13 2 4 7 17 - 32 10
10. Лозанна-Спорт 12 1 3 8 8 - 21 6
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    42'
    Дулин Давид получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Клиши Гаэль получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    УДАЛЕНИЕ! - Диалло Мусса увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Серветт
2.35
3.86
2.94
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Базель 0:0 Серветт онлайн

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