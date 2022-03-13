Швейцария: Суперлига 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Санкт-Якоб Парк
29' Красная карточкаДиалло Мусса
38' Желтая карточкаКлиши Гаэль
42' Желтая карточкаДулин Давид
1:0
69' ГолЧипперфилд Лиам
85' Вторая желтая карточкаКлиши Гаэль
85' Желтая карточкаСассо Венсан
2:0
88' ГолСалаи Адам
Ход матча
29'
38'
42'
66'
69'
1:0
85'
85'
88'
2:0
89'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
10 Удары в створ 4
-
5 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 13
-
68 Владение мячом, % 32
20
Фрай
Фабиан
21
Пельмар
Анди
27
Ндой
Дан
11
Салаи
Адам
32
Фрик
Джереми
33
Вуйоз
Николя
23
Сассо
Венсан
28
Дулин
Давид
10
Схалк
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Фрай ФабианЗащитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Салаи АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
- Защитник
-
17 Миллар ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Чалов ФёдорНападающий
-
Главный тренер: Абаскал Гильермо
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Схалк АлексНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Бауэр МорицЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
-
4 Руй СтивЗащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гейгер Ален
История личных встреч
Базель
Серветт
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
19 матчей
63.2%
15.8%
21%
12 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
47.4%
47.4%
5.2%
9 побед 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|14 (2)
|0.54
|Миллар Лиам
|5
|0.19
|Штокер Валентин
|4
|0.15
|Эспозито Себастьяно
|4 (1)
|0.15
|Касами Пайтим
|3
|0.12
|Ндой Дан
|3
|0.12
|Ланг Михаэль
|3
|0.12
|Чалов Фёдор
|3
|0.12
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.12
|Жегрова Эдон
|2
|0.08
|Малес Дариан
|2
|0.08
|Лопес Серхио
|2
|0.08
|Салаи Адам
|2
|0.08
|Паласиос Матиас
|1
|0.04
|Каттербах Ноа
|1
|0.04
|Петретта Рауль
|1
|0.04
|Джюмарт Эрай
|1
|0.04
|Чипперфилд Лиам
|1
|0.04
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
|Тавареш Томаш
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имери Кастриот
|9 (2)
|0.35
|Киэ Грежон
|6
|0.23
|Стеванович Мирослав
|4 (1)
|0.15
|Конья Тимоте
|4
|0.15
|Роделен Ронни
|3
|0.12
|Схалк Алекс
|3
|0.12
|Руй Стив
|3
|0.12
|Антунес Алексис
|2
|0.08
|Валь Тео
|1 (1)
|0.04
|Сотье Антони
|1
|0.04
|Сассо Венсан
|1
|0.04
|Бедья Крис
|1
|0.04
|Вуйоз Николя
|1
|0.04
|Клиши Гаэль
|0
|0
|Сеспедес Борис
|0
|0
|Оберлин Димитри
|0
|0
|Диалло Мусса
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрай Фабиан
|8
|0
|Бургер Ваутер
|6
|1
|Джака Таулант
|6
|0
|Петретта Рауль
|4
|0
|Паласиос Матиас
|4
|0
|Касами Пайтим
|3
|0
|Лопес Серхио
|3
|0
|Пельмар Анди
|3
|0
|Тавареш Томаш
|3
|0
|Ндой Дан
|3
|0
|Кабрал Артур
|3
|0
|Джюмарт Эрай
|1
|1
|Эспозито Себастьяно
|1
|1
|Штокер Валентин
|2
|0
|Ланг Михаэль
|2
|0
|Кинтилья Хорди
|2
|0
|Чалов Фёдор
|2
|0
|Миллар Лиам
|2
|0
|Каттербах Ноа
|2
|0
|Павлович Страхиня
|1
|0
|Фернандеш Желсон II
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сассо Венсан
|8
|1
|Клиши Гаэль
|5
|1
|Фрик Джереми
|3
|1
|Диалло Мусса
|3
|1
|Сотье Антони
|4
|0
|Дулин Давид
|4
|0
|Сеспедес Борис
|4
|0
|Киэ Грежон
|4
|0
|Руй Стив
|3
|0
|Роделен Ронни
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Севрен Йоан
|2
|0
|Имери Кастриот
|2
|0
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|0
|Бедья Крис
|1
|0
|Конья Тимоте
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
|Мендеш Папу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
21
13 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
14 Не забивали 14
3
10%
2
10%
1-15
3
10%
2
10%
16-30
7
23%
4
19%
31-45
6
19%
3
14%
46-60
6
19%
4
19%
61-75
6
19%
6
29%
76-90
Пропущено
14
25
4 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
1
7%
3
12%
1-15
3
21%
3
12%
16-30
0
0%
5
20%
31-45
2
14%
4
16%
46-60
1
7%
4
16%
61-75
7
50%
6
24%
76-90
Забито
25
20
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 16
3
12%
2
10%
1-15
3
12%
5
25%
16-30
4
16%
4
20%
31-45
6
24%
4
20%
46-60
2
8%
3
15%
61-75
7
28%
2
10%
76-90
Пропущено
17
20
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
12%
2
10%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
1
6%
5
25%
31-45
4
24%
5
25%
46-60
3
18%
3
15%
61-75
4
24%
4
20%
76-90
Забито
56
41
23 В 1-м тайме 19
33 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 16
1 Не забивали 4
6
11%
4
10%
1-15
6
11%
7
17%
16-30
11
20%
8
20%
31-45
12
21%
7
17%
46-60
8
14%
7
17%
61-75
13
23%
8
20%
76-90
Пропущено
31
45
10 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 21
3
10%
5
11%
1-15
6
19%
4
9%
16-30
1
3%
10
22%
31-45
6
19%
9
20%
46-60
4
13%
7
16%
61-75
11
35%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Марсель - Базель 2:1 Лугано - Базель 0:2 Базель - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Базель 4:2
Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Янг Бойз - Базель 3:1 Базель - Сьон 3:3 Люцерн - Базель 0:3 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лугано - Базель 1:2 Базель - Зандхаузен 3:1 Базель - Грасcхоппер 2:2 Янг Бойз - Базель 1:1 Серветт - Базель 2:2 Базель - Карабах 3:0 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Люцерн - Базель 1:3 Кайрат - Базель 2:3 Базель - Санкт-Галлен 0:1
Серветт
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Грасcхоппер - Серветт 2:4 Серветт - Янг Бойз 1:0 Лугано - Серветт 2:0 Серветт - Люцерн 1:1
Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Цюрих - Серветт 1:0 Стад Лозанна-Уши - Серветт 0:0 Сьон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Базель 2:2 Янг Бойз - Серветт 1:2 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Серветт - Цюрих 1:2 Лугано - Серветт 2:1 Тун - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Серветт 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|26
|18
|5
|3
|59 - 33
|59
|2.
|Базель
|26
|12
|11
|3
|56 - 31
|47
|3.
|Янг Бойз
|26
|12
|9
|5
|59 - 34
|45
|4.
|Лугано
|26
|13
|3
|10
|34 - 34
|42
|5.
|Серветт
|26
|10
|5
|11
|40 - 46
|35
|6.
|Санкт-Галлен
|26
|9
|7
|10
|45 - 47
|34
|7.
|Сьон
|26
|8
|6
|12
|33 - 47
|30
|8.
|Грасcхоппер
|26
|6
|9
|11
|40 - 42
|27
|9.
|Люцерн
|26
|4
|10
|12
|28 - 47
|22
|10.
|Лозанна-Спорт
|26
|2
|7
|17
|22 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|13
|10
|2
|1
|33 - 15
|32
|2.
|Янг Бойз
|13
|8
|4
|1
|28 - 15
|28
|3.
|Базель
|13
|6
|6
|1
|31 - 14
|24
|4.
|Лугано
|13
|7
|2
|4
|17 - 17
|23
|5.
|Сьон
|13
|6
|2
|5
|16 - 15
|20
|6.
|Санкт-Галлен
|13
|4
|6
|3
|23 - 21
|18
|7.
|Серветт
|12
|5
|3
|4
|20 - 20
|18
|8.
|Грасcхоппер
|13
|3
|5
|5
|23 - 24
|14
|9.
|Люцерн
|13
|3
|2
|8
|13 - 23
|11
|10.
|Лозанна-Спорт
|14
|1
|4
|9
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|13
|8
|3
|2
|26 - 18
|27
|2.
|Базель
|13
|6
|5
|2
|25 - 17
|23
|3.
|Лугано
|13
|6
|1
|6
|17 - 17
|19
|4.
|Серветт
|14
|5
|2
|7
|20 - 26
|17
|5.
|Янг Бойз
|13
|4
|5
|4
|31 - 19
|17
|6.
|Санкт-Галлен
|13
|5
|1
|7
|22 - 26
|16
|7.
|Грасcхоппер
|13
|3
|4
|6
|17 - 18
|13
|8.
|Люцерн
|13
|1
|8
|4
|15 - 24
|11
|9.
|Сьон
|13
|2
|4
|7
|17 - 32
|10
|10.
|Лозанна-Спорт
|12
|1
|3
|8
|8 - 21
|6