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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Базель
2:0
Конец матча

Стадион:
Серветт
0'
29' Красная карточка
Диалло Мусса
38' Желтая карточка
Клиши Гаэль
42' Желтая карточка
Дулин Давид
1:0
69' Гол
Чипперфилд Лиам
85' Вторая желтая карточка
Клиши Гаэль
85' Желтая карточка
Сассо Венсан
2:0
88' Гол
Салаи Адам
90'+3
1
Линднер
Хайнц
30
Тавареш
Томаш
20
Фрай
Фабиан
21
Пельмар
Анди
3
Каттербах
Ноа
7
Касами
Пайтим
23
Бургер
Ваутер
27
Ндой
Дан
9
Эспозито
Себастьяно
96
Фернандеш
Желсон
II
11
Салаи
Адам
32
Фрик
Джереми
7
Диалло
Мусса
33
Вуйоз
Николя
23
Сассо
Венсан
3
Клиши
Гаэль
8
Конья
Тимоте
28
Дулин
Давид
17
Имери
Кастриот
9
Стеванович
Мирослав
12
Роделен
Ронни
10
Схалк
Алекс
Базель
4-2-3-1
Серветт
4-3-3

История личных встреч

Базель
Серветт

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

19 матчей

63.2%
15.8%
21%
12 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

47.4%
47.4%
5.2%
9 побед 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

С
2:2
С
5:1
С
5:0
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
2:2
С
2:2
С
2:0
С
3:1
С
2:0
С
1:2
С
3:2
С
0:1
С
2:1
С
5:0
С
3:0
С
0:4
ТМС
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 14 (2) 0.54
Миллар Лиам 5 0.19
Штокер Валентин 4 0.15
Эспозито Себастьяно 4 (1) 0.15
Касами Пайтим 3 0.12
Ндой Дан 3 0.12
Ланг Михаэль 3 0.12
Чалов Фёдор 3 0.12
Фрай Фабиан 3 (1) 0.12
Жегрова Эдон 2 0.08
Малес Дариан 2 0.08
Лопес Серхио 2 0.08
Салаи Адам 2 0.08
Паласиос Матиас 1 0.04
Каттербах Ноа 1 0.04
Петретта Рауль 1 0.04
Джюмарт Эрай 1 0.04
Чипперфилд Лиам 1 0.04
Фернандеш Желсон II 0 0
Тавареш Томаш 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имери Кастриот 9 (2) 0.35
Киэ Грежон 6 0.23
Стеванович Мирослав 4 (1) 0.15
Конья Тимоте 4 0.15
Роделен Ронни 3 0.12
Схалк Алекс 3 0.12
Руй Стив 3 0.12
Антунес Алексис 2 0.08
Валь Тео 1 (1) 0.04
Сотье Антони 1 0.04
Сассо Венсан 1 0.04
Бедья Крис 1 0.04
Вуйоз Николя 1 0.04
Клиши Гаэль 0 0
Сеспедес Борис 0 0
Оберлин Димитри 0 0
Диалло Мусса 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрай Фабиан 8 0
Бургер Ваутер 6 1
Джака Таулант 6 0
Петретта Рауль 4 0
Паласиос Матиас 4 0
Касами Пайтим 3 0
Лопес Серхио 3 0
Пельмар Анди 3 0
Тавареш Томаш 3 0
Ндой Дан 3 0
Кабрал Артур 3 0
Джюмарт Эрай 1 1
Эспозито Себастьяно 1 1
Штокер Валентин 2 0
Ланг Михаэль 2 0
Кинтилья Хорди 2 0
Чалов Фёдор 2 0
Миллар Лиам 2 0
Каттербах Ноа 2 0
Павлович Страхиня 1 0
Фернандеш Желсон II 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассо Венсан 8 1
Клиши Гаэль 5 1
Фрик Джереми 3 1
Диалло Мусса 3 1
Сотье Антони 4 0
Дулин Давид 4 0
Сеспедес Борис 4 0
Киэ Грежон 4 0
Руй Стив 3 0
Роделен Ронни 2 0
Валь Тео 2 0
Севрен Йоан 2 0
Имери Кастриот 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Стеванович Мирослав 1 0
Бедья Крис 1 0
Конья Тимоте 1 0
Антунес Алексис 1 0
Мендеш Папу 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
21
13 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
14 Не забивали 14
3
10%
2
10%
1-15
3
10%
2
10%
16-30
7
23%
4
19%
31-45
6
19%
3
14%
46-60
6
19%
4
19%
61-75
6
19%
6
29%
76-90

Пропущено

14
25
4 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
1
7%
3
12%
1-15
3
21%
3
12%
16-30
0
0%
5
20%
31-45
2
14%
4
16%
46-60
1
7%
4
16%
61-75
7
50%
6
24%
76-90

Забито

25
20
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 16
3
12%
2
10%
1-15
3
12%
5
25%
16-30
4
16%
4
20%
31-45
6
24%
4
20%
46-60
2
8%
3
15%
61-75
7
28%
2
10%
76-90

Пропущено

17
20
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
12%
2
10%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
1
6%
5
25%
31-45
4
24%
5
25%
46-60
3
18%
3
15%
61-75
4
24%
4
20%
76-90

Забито

56
41
23 В 1-м тайме 19
33 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 16
1 Не забивали 4
6
11%
4
10%
1-15
6
11%
7
17%
16-30
11
20%
8
20%
31-45
12
21%
7
17%
46-60
8
14%
7
17%
61-75
13
23%
8
20%
76-90

Пропущено

31
45
10 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 21
3
10%
5
11%
1-15
6
19%
4
9%
16-30
1
3%
10
22%
31-45
6
19%
9
20%
46-60
4
13%
7
16%
61-75
11
35%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Марсель - Базель 2:1 Лугано - Базель 0:2 Базель - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Базель 4:2
Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Янг Бойз - Базель 3:1 Базель - Сьон 3:3 Люцерн - Базель 0:3 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лугано - Базель 1:2 Базель - Зандхаузен 3:1 Базель - Грасcхоппер 2:2 Янг Бойз - Базель 1:1 Серветт - Базель 2:2 Базель - Карабах 3:0 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Люцерн - Базель 1:3 Кайрат - Базель 2:3 Базель - Санкт-Галлен 0:1
Серветт
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Грасcхоппер - Серветт 2:4 Серветт - Янг Бойз 1:0 Лугано - Серветт 2:0 Серветт - Люцерн 1:1
Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Цюрих - Серветт 1:0 Стад Лозанна-Уши - Серветт 0:0 Сьон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Базель 2:2 Янг Бойз - Серветт 1:2 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Серветт - Цюрих 1:2 Лугано - Серветт 2:1 Тун - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Серветт 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 26 18 5 3 59 - 33 59
2. Базель 26 12 11 3 56 - 31 47
3. Янг Бойз 26 12 9 5 59 - 34 45
4. Лугано 26 13 3 10 34 - 34 42
5. Серветт 26 10 5 11 40 - 46 35
6. Санкт-Галлен 26 9 7 10 45 - 47 34
7. Сьон 26 8 6 12 33 - 47 30
8. Грасcхоппер 26 6 9 11 40 - 42 27
9. Люцерн 26 4 10 12 28 - 47 22
10. Лозанна-Спорт 26 2 7 17 22 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 13 10 2 1 33 - 15 32
2. Янг Бойз 13 8 4 1 28 - 15 28
3. Базель 13 6 6 1 31 - 14 24
4. Лугано 13 7 2 4 17 - 17 23
5. Сьон 13 6 2 5 16 - 15 20
6. Санкт-Галлен 13 4 6 3 23 - 21 18
7. Серветт 12 5 3 4 20 - 20 18
8. Грасcхоппер 13 3 5 5 23 - 24 14
9. Люцерн 13 3 2 8 13 - 23 11
10. Лозанна-Спорт 14 1 4 9 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 13 8 3 2 26 - 18 27
2. Базель 13 6 5 2 25 - 17 23
3. Лугано 13 6 1 6 17 - 17 19
4. Серветт 14 5 2 7 20 - 26 17
5. Янг Бойз 13 4 5 4 31 - 19 17
6. Санкт-Галлен 13 5 1 7 22 - 26 16
7. Грасcхоппер 13 3 4 6 17 - 18 13
8. Люцерн 13 1 8 4 15 - 24 11
9. Сьон 13 2 4 7 17 - 32 10
10. Лозанна-Спорт 12 1 3 8 8 - 21 6
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Дулин Давид получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Клиши Гаэль получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    УДАЛЕНИЕ! - Диалло Мусса увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Базель 2:0 Серветт онлайн

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