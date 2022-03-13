Первый тайм

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Отличный пас сделал Тиль Гус из команды Фейеноорд . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

26' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

25' Матч возобновится спорным мячом

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Плохо сыграл Ван Ден Белт Томас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

24' Дарфалу Усама предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Сенеси Маркос из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

20' Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Игрок Синистерра Луис из команды Фейеноорд неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

19' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Марсиано Офир взял и забрал мяч на выходе

18' Отличный пас сделал Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

17' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Редан Дайшон получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Редан Дайшон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Нелсон Райс имел все шансы забить, но Костас Лампроу сделал отличный сейв!

13' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Плохо сыграл Накаяма Юта - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

11' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Сенеси Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Дарфалу Усама имел все шансы забить, но Офир Марциано сделал отличный сейв!

7' ШАНС! Дарфалу Усама вышел один на один с голкипером...

7' Саймак Мустафа разрезает оборону соперника отличным пасом

5' Игрок Тиль Гус из команды Фейеноорд неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

5' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Накаяма Юта выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.