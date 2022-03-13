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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПЕК Зволле
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Фейеноорд
0'
14' Желтая карточка
Ван Ден Белт Томас
26'

Ход матча

14'
Ван Ден Белт Томас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ПЕК Зволле
Ничья
Фейеноорд
7.50
4.85
1.47
Все Коэффициенты
1
Лампру
Костантинос
2
Ван
Полен
Брам
4
Накаяма
Юта
30
Ван
дер
Верфф
Майкел
21
Андерсон
Джаван
6
Саймак
Мустафа
20
Ван
Ден
Белт
Томас
10
Клемент
Пелле
34
Mees
de
Wit
19
Редан
Дайшон
29
Дарфалу
Усама
21
Марсиано
Офир
3
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
4
Сенеси
Маркос
5
Маласиа
Тирелл
17
Эурснес
Фредрик
10
Кекчю
Оркун
14
Нелсон
Райс
26
Тиль
Гус
7
Синистерра
Луис
33
Дессерс
Сириль
ПЕК Зволле
3-5-2
Фейеноорд
4-2-3-1

История личных встреч

ПЕК Зволле
Фейеноорд

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

21 матч

23.8%
9.5%
66.7%
5 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

9.5%
52.4%
38.1%
2 победы 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
6 побед 3 ничьи 12 побед

История матчей

Э
4:0
Э
1:0
Э
0:2
Э
3:4
Э
1:0
Э
3:1
Э
3:0
Э
3:4
Э
0:0
Э
2:2
Э
3:0
Э
3:1
Э
2:0
К
3:0
Э
3:0
Э
2:0
Э
3:0
Э
2:1
Э
3:2
Э
2:0
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Редан Дайшон 4 0.15
Mees de Wit 4 0.15
Ван Полен Брам 3 (2) 0.12
Дарфалу Усама 2 0.08
Ван Ден Белт Томас 2 0.08
Накаяма Юта 1 0.04
Саймак Мустафа 1 0.04
Хюйбертс Дин 1 0.04
Samir Lagsir 1 0.04
Пабай Марк 0 0
Штридер Рико 0 0
Паал Кеннет 0 0
Клемент Пелле 0 0
Аджич Лука 0 0
Рейндерс Элиано 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиль Гус 13 0.5
Линссен Брайан 11 0.42
Синистерра Луис 8 0.31
Кекчю Оркун 6 (2) 0.23
Дессерс Сириль 5 0.19
Джаханбакш Алиреза 4 0.15
Тоорнстра Йенс 3 0.12
Сенеси Маркос 2 0.08
Эурснес Фредрик 1 0.04
Маласиа Тирелл 1 0.04
Хендрикс Йоррит 1 0.04
Гертрейда Лютсхарел 1 0.04
Баннис Науфаль 1 0.04
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Траунер Гернот 0 0
Димерс Марк 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Нелсон Райс 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mees de Wit 6 0
Керстен Сэм 3 1
Саймак Мустафа 4 0
Штридер Рико 4 0
Накаяма Юта 4 0
Ван Ден Белт Томас 4 0
Вут Симен 2 1
Кастанер Жервейн 3 0
Ван Полен Брам 2 0
Тедич Слободан 2 0
Рейндерс Элиано 2 0
Хюйбертс Дин 2 0
Клемент Пелле 1 0
Ван Вермескеркен Саи 1 0
Редан Дайшон 1 0
Пабай Марк 1 0
Elikia Mbinga 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эурснес Фредрик 5 0
Сенеси Маркос 4 0
Маласиа Тирелл 4 0
Кекчю Оркун 4 0
Тоорнстра Йенс 3 0
Джаханбакш Алиреза 2 0
Линссен Брайан 2 0
Нелсон Райс 2 0
Тиль Гус 2 0
Гертрейда Лютсхарел 2 0
Слот Арне 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
25
3 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
4
16%
16-30
0
0%
7
28%
31-45
0
0%
6
24%
46-60
1
11%
2
8%
61-75
5
56%
6
24%
76-90

Пропущено

12
11
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
17%
1
9%
1-15
4
33%
4
36%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
2
17%
4
36%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
33
8 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 13
7
54%
7
21%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
1
8%
6
18%
31-45
1
8%
6
18%
46-60
3
23%
4
12%
61-75
1
8%
7
21%
76-90

Пропущено

24
11
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
6
25%
1
9%
1-15
1
4%
2
18%
16-30
4
17%
4
36%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
2
8%
2
18%
61-75
6
25%
2
18%
76-90

Забито

22
58
11 В 1-м тайме 27
11 Во 2-м тайме 31
9 Забивали первыми 16
10 Не забивали 2
8
36%
7
12%
1-15
2
9%
7
12%
16-30
1
5%
13
22%
31-45
1
5%
12
21%
46-60
4
18%
6
10%
61-75
6
27%
13
22%
76-90

Пропущено

36
22
19 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 9
15 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 14
8
22%
2
9%
1-15
5
14%
6
27%
16-30
6
17%
5
23%
31-45
7
19%
4
18%
46-60
4
11%
3
14%
61-75
6
17%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4
ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 НАК Бреда - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 ПЕК Зволле - Маастрихт 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 4:1 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Партизан - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Гронинген 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1
Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Витесс 0:1 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Аякс 0:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Маккаби Хайфа 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Твенте - Фейеноорд 0:0 Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 26 20 3 3 77 - 11 63
2. ПСВ 26 20 1 5 63 - 31 61
3. Фейеноорд 0:0 26 16 5 5 57 - 23 53
4. АЗ Алкмаар 25 16 3 6 50 - 29 51
5. Твенте 25 14 6 5 39 - 30 48
6. Витесс 25 12 5 8 32 - 39 41
7. Утрехт 26 11 7 8 43 - 33 40
8. Гронинген 26 8 9 9 32 - 36 33
9. Камбюр 26 10 3 13 43 - 55 33
10. НЕК Неймеген 26 8 7 11 33 - 43 31
11. Херенвен 26 7 6 13 22 - 36 27
12. Гоу Эхед Иглс 26 7 6 13 27 - 43 27
13. Хераклес 26 7 6 13 27 - 35 27
14. Ваалвейк 26 5 9 12 28 - 42 24
15. Фортуна Ситтард 25 6 4 15 26 - 53 22
16. Виллем II 26 6 4 16 21 - 44 22
17. ПЕК Зволле 0:0 26 5 6 15 19 - 39 21
18. Спарта Роттердам 24 4 8 12 20 - 37 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 1 2 49 - 5 31
2. ПСВ 13 10 0 3 35 - 18 30
3. Фейеноорд 0:0 13 9 2 2 32 - 12 29
4. АЗ Алкмаар 12 9 2 1 28 - 12 29
5. Твенте 12 7 4 1 18 - 8 25
6. Утрехт 13 7 4 2 27 - 14 25
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гронинген 13 4 6 3 14 - 12 18
9. Витесс 12 5 2 5 15 - 23 17
10. Камбюр 13 5 1 7 25 - 29 16
11. Гоу Эхед Иглс 13 5 1 7 17 - 21 16
12. Ваалвейк 13 4 2 7 11 - 21 14
13. Спарта Роттердам 14 3 5 6 12 - 19 14
14. Фортуна Ситтард 12 4 2 6 14 - 24 14
15. Виллем II 13 4 2 7 10 - 18 14
16. Херенвен 13 3 2 8 12 - 21 11
17. ПЕК Зволле 0:0 13 2 5 6 8 - 13 11
18. НЕК Неймеген 12 2 4 6 12 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 2 1 28 - 6 32
2. ПСВ 13 10 1 2 28 - 13 31
3. Витесс 13 7 3 3 17 - 16 24
4. Фейеноорд 0:0 13 7 3 3 25 - 11 24
5. Твенте 13 7 2 4 21 - 22 23
6. АЗ Алкмаар 13 7 1 5 22 - 17 22
7. НЕК Неймеген 14 6 3 5 21 - 25 21
8. Камбюр 13 5 2 6 18 - 26 17
9. Херенвен 13 4 4 5 10 - 15 16
10. Утрехт 13 4 3 6 16 - 19 15
11. Гронинген 13 4 3 6 18 - 24 15
12. Гоу Эхед Иглс 13 2 5 6 10 - 22 11
13. ПЕК Зволле 0:0 13 3 1 9 11 - 26 10
14. Ваалвейк 13 1 7 5 17 - 21 10
15. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
16. Виллем II 13 2 2 9 11 - 26 8
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 8 - 18 6
18. Хераклес 12 0 2 10 8 - 22 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПЕК Зволле
Ничья
Фейеноорд
7.50
4.85
1.47
Все Коэффициенты
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