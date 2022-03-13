ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда Фейеноорд имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Команда ПЕК Зволле забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

47' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Синистерра Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Г О О О О Л - Ван Полен Брам забивает ударом с правой ноги!

47' Плохо сыграл Сенеси Маркос - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

47' Плохо сыграл Сенеси Маркос - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Гертрейда Лютсхарел нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

45' Плохо сыграл Клемент Пелле - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

44' Хороший удар издали нанес Кекчю Оркун , но отличный сейв сделал Костас Лампроу. Угловой.

44' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Сенеси Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Накаяма Юта выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Гертрейда Лютсхарел пробует нанести удар издали, но Костас Лампроу держит все под контролем

38' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

35' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Лампру Костантинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Гертрейда Лютсхарел из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

34' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Отличные скиллы показывает Дессерс Сириль , обводя своих соперников

31' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Матч возобновлен

31' Матч остановлен

31' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

29' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Дарфалу Усама получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Дарфалу Усама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Отличный пас сделал Тиль Гус из команды Фейеноорд . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

26' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

25' Матч возобновится спорным мячом

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Плохо сыграл Ван Ден Белт Томас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

24' Дарфалу Усама предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Сенеси Маркос из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

20' Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Игрок Синистерра Луис из команды Фейеноорд неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

19' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Марсиано Офир взял и забрал мяч на выходе

18' Отличный пас сделал Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

17' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Редан Дайшон получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Редан Дайшон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Нелсон Райс имел все шансы забить, но Костас Лампроу сделал отличный сейв!

13' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Плохо сыграл Накаяма Юта - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

11' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Сенеси Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Дарфалу Усама имел все шансы забить, но Офир Марциано сделал отличный сейв!

7' ШАНС! Дарфалу Усама вышел один на один с голкипером...

7' Саймак Мустафа разрезает оборону соперника отличным пасом

5' Игрок Тиль Гус из команды Фейеноорд неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

5' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Накаяма Юта выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.