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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПЕК Зволле
1:2
Конец матча

Стадион:
Фейеноорд
0'
14' Желтая карточка
Ван Ден Белт Томас
1:0
45' Гол
Ван Полен Брам
53' Желтая карточка
Кекчю Оркун
1:1
67' Гол
Синистерра Луис
71' Желтая карточка
Ван дер Верфф Майкел
79' Желтая карточка
Накаяма Юта
1:2
81' Гол
Дессерс Сириль
90'+17

Ход матча

14'
Ван Ден Белт Томас
 
31'
Паал Кеннет
Дарфалу Усама
 
45'
Ван Полен Брам
1:0
53'
 
Кекчю Оркун
55'
 
Валемарк Патрик
Нелсон Райс
65'
 
Линссен Брайан
Тиль Гус
66'
 
Тоорнстра Йенс
Гертрейда Лютсхарел
67'
1:1
Синистерра Луис
(Линссен Брайан)
71'
Ван дер Верфф Майкел
 
79'
Накаяма Юта
 
81'
1:2
Дессерс Сириль
84'
Тедич Слободан
Клемент Пелле
 
84'
Кастанер Жервейн
Андерсон Джаван
 
84'
 
Педерсен Маркус Гольмгрен
Дессерс Сириль
89'
Де Вал Макс
Ван дер Верфф Майкел
 
89'
Аджич Лука
Ван Ден Белт Томас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 6
  • 2 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

1
Лампру
Костантинос
2
Ван
Полен
Брам
4
Накаяма
Юта
30
Ван
дер
Верфф
Майкел
21
Андерсон
Джаван
6
Саймак
Мустафа
20
Ван
Ден
Белт
Томас
10
Клемент
Пелле
34
Mees
de
Wit
19
Редан
Дайшон
29
Дарфалу
Усама
21
Марсиано
Офир
3
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
4
Сенеси
Маркос
5
Маласиа
Тирелл
17
Эурснес
Фредрик
10
Кекчю
Оркун
14
Нелсон
Райс
26
Тиль
Гус
7
Синистерра
Луис
33
Дессерс
Сириль
ПЕК Зволле
3-5-2
Фейеноорд
4-2-3-1

История личных встреч

ПЕК Зволле
Фейеноорд

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

21 матч

23.8%
9.5%
66.7%
5 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

9.5%
52.4%
38.1%
2 победы 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
6 побед 3 ничьи 12 побед

История матчей

Э
4:0
Э
1:0
Э
0:2
Э
3:4
Э
1:0
Э
3:1
Э
3:0
Э
3:4
Э
0:0
Э
2:2
Э
3:0
Э
3:1
Э
2:0
К
3:0
Э
3:0
Э
2:0
Э
3:0
Э
2:1
Э
3:2
Э
2:0
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Редан Дайшон 4 0.15
Ван Полен Брам 4 (2) 0.15
Mees de Wit 4 0.15
Дарфалу Усама 2 0.08
Ван Ден Белт Томас 2 0.08
Накаяма Юта 1 0.04
Саймак Мустафа 1 0.04
Хюйбертс Дин 1 0.04
Samir Lagsir 1 0.04
Пабай Марк 0 0
Штридер Рико 0 0
Паал Кеннет 0 0
Клемент Пелле 0 0
Аджич Лука 0 0
Рейндерс Элиано 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиль Гус 13 0.5
Линссен Брайан 11 0.42
Синистерра Луис 9 0.35
Кекчю Оркун 6 (2) 0.23
Дессерс Сириль 6 0.23
Джаханбакш Алиреза 4 0.15
Тоорнстра Йенс 3 0.12
Сенеси Маркос 2 0.08
Эурснес Фредрик 1 0.04
Маласиа Тирелл 1 0.04
Хендрикс Йоррит 1 0.04
Гертрейда Лютсхарел 1 0.04
Баннис Науфаль 1 0.04
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Траунер Гернот 0 0
Димерс Марк 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Нелсон Райс 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mees de Wit 6 0
Накаяма Юта 5 0
Керстен Сэм 3 1
Саймак Мустафа 4 0
Штридер Рико 4 0
Ван Ден Белт Томас 4 0
Вут Симен 2 1
Кастанер Жервейн 3 0
Ван Полен Брам 2 0
Тедич Слободан 2 0
Рейндерс Элиано 2 0
Хюйбертс Дин 2 0
Ван дер Верфф Майкел 1 0
Клемент Пелле 1 0
Ван Вермескеркен Саи 1 0
Редан Дайшон 1 0
Пабай Марк 1 0
Elikia Mbinga 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эурснес Фредрик 5 0
Кекчю Оркун 5 0
Сенеси Маркос 4 0
Маласиа Тирелл 4 0
Тоорнстра Йенс 3 0
Джаханбакш Алиреза 2 0
Линссен Брайан 2 0
Нелсон Райс 2 0
Тиль Гус 2 0
Гертрейда Лютсхарел 2 0
Слот Арне 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
27
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
4
15%
16-30
1
10%
7
26%
31-45
0
0%
6
22%
46-60
1
10%
3
11%
61-75
5
50%
7
26%
76-90

Пропущено

14
12
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
14%
1
8%
1-15
4
29%
4
33%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
2
14%
4
33%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Забито

13
33
8 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 14
7
54%
7
21%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
1
8%
6
18%
31-45
1
8%
6
18%
46-60
3
23%
4
12%
61-75
1
8%
7
21%
76-90

Пропущено

24
11
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
6
25%
1
9%
1-15
1
4%
2
18%
16-30
4
17%
4
36%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
2
8%
2
18%
61-75
6
25%
2
18%
76-90

Забито

23
60
12 В 1-м тайме 27
11 Во 2-м тайме 33
10 Забивали первыми 16
10 Не забивали 2
8
35%
7
12%
1-15
2
9%
7
12%
16-30
2
9%
13
22%
31-45
1
4%
12
20%
46-60
4
17%
7
12%
61-75
6
26%
14
23%
76-90

Пропущено

38
23
19 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 9
15 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 15
8
21%
2
9%
1-15
5
13%
6
26%
16-30
6
16%
6
26%
31-45
7
18%
4
17%
46-60
5
13%
3
13%
61-75
7
18%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4
ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 НАК Бреда - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 ПЕК Зволле - Маастрихт 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 4:1 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Партизан - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Гронинген 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1
Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Витесс 0:1 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Аякс 0:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Маккаби Хайфа 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Твенте - Фейеноорд 0:0 Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 26 20 3 3 77 - 11 63
2. ПСВ 26 20 1 5 63 - 31 61
3. Фейеноорд 26 17 4 5 59 - 24 55
4. АЗ Алкмаар 25 16 3 6 50 - 29 51
5. Твенте 25 14 6 5 39 - 30 48
6. Витесс 25 12 5 8 32 - 39 41
7. Утрехт 26 11 7 8 43 - 33 40
8. Гронинген 26 8 9 9 32 - 36 33
9. Камбюр 26 10 3 13 43 - 55 33
10. НЕК Неймеген 26 8 7 11 33 - 43 31
11. Херенвен 26 7 6 13 22 - 36 27
12. Гоу Эхед Иглс 26 7 6 13 27 - 43 27
13. Хераклес 26 7 6 13 27 - 35 27
14. Ваалвейк 26 5 9 12 28 - 42 24
15. Фортуна Ситтард 25 6 4 15 26 - 53 22
16. Виллем II 26 6 4 16 21 - 44 22
17. Спарта Роттердам 24 4 8 12 20 - 37 20
18. ПЕК Зволле 26 5 5 16 20 - 41 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 1 2 49 - 5 31
2. ПСВ 13 10 0 3 35 - 18 30
3. Фейеноорд 13 9 2 2 32 - 12 29
4. АЗ Алкмаар 12 9 2 1 28 - 12 29
5. Твенте 12 7 4 1 18 - 8 25
6. Утрехт 13 7 4 2 27 - 14 25
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гронинген 13 4 6 3 14 - 12 18
9. Витесс 12 5 2 5 15 - 23 17
10. Камбюр 13 5 1 7 25 - 29 16
11. Гоу Эхед Иглс 13 5 1 7 17 - 21 16
12. Спарта Роттердам 14 3 5 6 12 - 19 14
13. Виллем II 13 4 2 7 10 - 18 14
14. Ваалвейк 13 4 2 7 11 - 21 14
15. Фортуна Ситтард 12 4 2 6 14 - 24 14
16. Херенвен 13 3 2 8 12 - 21 11
17. НЕК Неймеген 12 2 4 6 12 - 18 10
18. ПЕК Зволле 13 2 4 7 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 2 1 28 - 6 32
2. ПСВ 13 10 1 2 28 - 13 31
3. Фейеноорд 13 8 2 3 27 - 12 26
4. Витесс 13 7 3 3 17 - 16 24
5. Твенте 13 7 2 4 21 - 22 23
6. АЗ Алкмаар 13 7 1 5 22 - 17 22
7. НЕК Неймеген 14 6 3 5 21 - 25 21
8. Камбюр 13 5 2 6 18 - 26 17
9. Херенвен 13 4 4 5 10 - 15 16
10. Утрехт 13 4 3 6 16 - 19 15
11. Гронинген 13 4 3 6 18 - 24 15
12. Гоу Эхед Иглс 13 2 5 6 10 - 22 11
13. ПЕК Зволле 13 3 1 9 11 - 26 10
14. Ваалвейк 13 1 7 5 17 - 21 10
15. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
16. Виллем II 13 2 2 9 11 - 26 8
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 8 - 18 6
18. Хераклес 12 0 2 10 8 - 22 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ПЕК Зволле 1:2 Фейеноорд онлайн

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