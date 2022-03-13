Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: МАК3ПАРК
14' Желтая карточкаВан Ден Белт Томас
1:0
45' ГолВан Полен Брам
53' Желтая карточкаКекчю Оркун
1:1
67' ГолСинистерра Луис
71' Желтая карточкаВан дер Верфф Майкел
79' Желтая карточкаНакаяма Юта
1:2
81' ГолДессерс Сириль
Ход матча
45'
1:0
53'
67'
79'
81'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
1 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 7
-
3 Угловые 6
-
2 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
34
Mees
de
Wit
19
Редан
Дайшон
10
Кекчю
Оркун
14
Нелсон
Райс
26
Тиль
Гус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Mees de WitПолузащитник
-
19 Редан ДайшонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
-
11 Аджич ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Де Вал МаксНападающий
-
Главный тренер: Dick Schreuder
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
-
14 Нелсон РайсПолузащитник
-
26 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Янсен ТейсВратарь
-
49 Троос ТейнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ПЕК Зволле
Фейеноорд
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
21 матч
23.8%
9.5%
66.7%
5 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
9.5%
52.4%
38.1%
2 победы 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
28.6%
14.3%
57.1%
6 побед 3 ничьи 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Редан Дайшон
|4
|0.15
|Ван Полен Брам
|4 (2)
|0.15
|Mees de Wit
|4
|0.15
|Дарфалу Усама
|2
|0.08
|Ван Ден Белт Томас
|2
|0.08
|Накаяма Юта
|1
|0.04
|Саймак Мустафа
|1
|0.04
|Хюйбертс Дин
|1
|0.04
|Samir Lagsir
|1
|0.04
|Пабай Марк
|0
|0
|Штридер Рико
|0
|0
|Паал Кеннет
|0
|0
|Клемент Пелле
|0
|0
|Аджич Лука
|0
|0
|Рейндерс Элиано
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиль Гус
|13
|0.5
|Линссен Брайан
|11
|0.42
|Синистерра Луис
|9
|0.35
|Кекчю Оркун
|6 (2)
|0.23
|Дессерс Сириль
|6
|0.23
|Джаханбакш Алиреза
|4
|0.15
|Тоорнстра Йенс
|3
|0.12
|Сенеси Маркос
|2
|0.08
|Эурснес Фредрик
|1
|0.04
|Маласиа Тирелл
|1
|0.04
|Хендрикс Йоррит
|1
|0.04
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.04
|Баннис Науфаль
|1
|0.04
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Димерс Марк
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Нелсон Райс
|0
|0
Карточки
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mees de Wit
|6
|0
|Накаяма Юта
|5
|0
|Керстен Сэм
|3
|1
|Саймак Мустафа
|4
|0
|Штридер Рико
|4
|0
|Ван Ден Белт Томас
|4
|0
|Вут Симен
|2
|1
|Кастанер Жервейн
|3
|0
|Ван Полен Брам
|2
|0
|Тедич Слободан
|2
|0
|Рейндерс Элиано
|2
|0
|Хюйбертс Дин
|2
|0
|Ван дер Верфф Майкел
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Пабай Марк
|1
|0
|Elikia Mbinga
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эурснес Фредрик
|5
|0
|Кекчю Оркун
|5
|0
|Сенеси Маркос
|4
|0
|Маласиа Тирелл
|4
|0
|Тоорнстра Йенс
|3
|0
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0
|Линссен Брайан
|2
|0
|Нелсон Райс
|2
|0
|Тиль Гус
|2
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|2
|0
|Слот Арне
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Хендрикс Рамон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
27
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
4
15%
16-30
1
10%
7
26%
31-45
0
0%
6
22%
46-60
1
10%
3
11%
61-75
5
50%
7
26%
76-90
Пропущено
14
12
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
14%
1
8%
1-15
4
29%
4
33%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
2
14%
4
33%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Забито
13
33
8 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 14
7
54%
7
21%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
1
8%
6
18%
31-45
1
8%
6
18%
46-60
3
23%
4
12%
61-75
1
8%
7
21%
76-90
Пропущено
24
11
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
6
25%
1
9%
1-15
1
4%
2
18%
16-30
4
17%
4
36%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
2
8%
2
18%
61-75
6
25%
2
18%
76-90
Забито
23
60
12 В 1-м тайме 27
11 Во 2-м тайме 33
10 Забивали первыми 16
10 Не забивали 2
8
35%
7
12%
1-15
2
9%
7
12%
16-30
2
9%
13
22%
31-45
1
4%
12
20%
46-60
4
17%
7
12%
61-75
6
26%
14
23%
76-90
Пропущено
38
23
19 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 9
15 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 15
8
21%
2
9%
1-15
5
13%
6
26%
16-30
6
16%
6
26%
31-45
7
18%
4
17%
46-60
5
13%
3
13%
61-75
7
18%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
ПЕК Зволле
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4
ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 НАК Бреда - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 ПЕК Зволле - Маастрихт 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 4:1 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Партизан - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Гронинген 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1
Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Витесс 0:1 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Аякс 0:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Маккаби Хайфа 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Твенте - Фейеноорд 0:0 Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|26
|20
|3
|3
|77 - 11
|63
|2.
|ПСВ
|26
|20
|1
|5
|63 - 31
|61
|3.
|Фейеноорд
|26
|17
|4
|5
|59 - 24
|55
|4.
|АЗ Алкмаар
|25
|16
|3
|6
|50 - 29
|51
|5.
|Твенте
|25
|14
|6
|5
|39 - 30
|48
|6.
|Витесс
|25
|12
|5
|8
|32 - 39
|41
|7.
|Утрехт
|26
|11
|7
|8
|43 - 33
|40
|8.
|Гронинген
|26
|8
|9
|9
|32 - 36
|33
|9.
|Камбюр
|26
|10
|3
|13
|43 - 55
|33
|10.
|НЕК Неймеген
|26
|8
|7
|11
|33 - 43
|31
|11.
|Херенвен
|26
|7
|6
|13
|22 - 36
|27
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|26
|7
|6
|13
|27 - 43
|27
|13.
|Хераклес
|26
|7
|6
|13
|27 - 35
|27
|14.
|Ваалвейк
|26
|5
|9
|12
|28 - 42
|24
|15.
|Фортуна Ситтард
|25
|6
|4
|15
|26 - 53
|22
|16.
|Виллем II
|26
|6
|4
|16
|21 - 44
|22
|17.
|Спарта Роттердам
|24
|4
|8
|12
|20 - 37
|20
|18.
|ПЕК Зволле
|26
|5
|5
|16
|20 - 41
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|10
|1
|2
|49 - 5
|31
|2.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|35 - 18
|30
|3.
|Фейеноорд
|13
|9
|2
|2
|32 - 12
|29
|4.
|АЗ Алкмаар
|12
|9
|2
|1
|28 - 12
|29
|5.
|Твенте
|12
|7
|4
|1
|18 - 8
|25
|6.
|Утрехт
|13
|7
|4
|2
|27 - 14
|25
|7.
|Хераклес
|14
|7
|4
|3
|19 - 13
|25
|8.
|Гронинген
|13
|4
|6
|3
|14 - 12
|18
|9.
|Витесс
|12
|5
|2
|5
|15 - 23
|17
|10.
|Камбюр
|13
|5
|1
|7
|25 - 29
|16
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|5
|1
|7
|17 - 21
|16
|12.
|Спарта Роттердам
|14
|3
|5
|6
|12 - 19
|14
|13.
|Виллем II
|13
|4
|2
|7
|10 - 18
|14
|14.
|Ваалвейк
|13
|4
|2
|7
|11 - 21
|14
|15.
|Фортуна Ситтард
|12
|4
|2
|6
|14 - 24
|14
|16.
|Херенвен
|13
|3
|2
|8
|12 - 21
|11
|17.
|НЕК Неймеген
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|18.
|ПЕК Зволле
|13
|2
|4
|7
|9 - 15
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|2.
|ПСВ
|13
|10
|1
|2
|28 - 13
|31
|3.
|Фейеноорд
|13
|8
|2
|3
|27 - 12
|26
|4.
|Витесс
|13
|7
|3
|3
|17 - 16
|24
|5.
|Твенте
|13
|7
|2
|4
|21 - 22
|23
|6.
|АЗ Алкмаар
|13
|7
|1
|5
|22 - 17
|22
|7.
|НЕК Неймеген
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
|8.
|Камбюр
|13
|5
|2
|6
|18 - 26
|17
|9.
|Херенвен
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|10.
|Утрехт
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|11.
|Гронинген
|13
|4
|3
|6
|18 - 24
|15
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|2
|5
|6
|10 - 22
|11
|13.
|ПЕК Зволле
|13
|3
|1
|9
|11 - 26
|10
|14.
|Ваалвейк
|13
|1
|7
|5
|17 - 21
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|13
|2
|2
|9
|12 - 29
|8
|16.
|Виллем II
|13
|2
|2
|9
|11 - 26
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|12
|0
|2
|10
|8 - 22
|2