Айртон слева прорвался к воротам после заброса Жиго, но не попал по мячу, нанося удар.

Николсон справа прорвался к воротам, обыграл трёх соперников и откатил мяч на набегавшего Бакаева. Зелимхан точно пробил в дальний угол. Но...

ВАР проверяет эпизод на предмет офсайда у Николсона. Все застыли в ожидании.

8' "Спартак" расположился на чужой половине поля, но мяч к воротам доставить не может.

7' Кривцов на фланге ударил локтем в горло Айртона.

5' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

СПЕРЦЯН!!! Сперцян со штрафного низом пробил под стенкой в левый угол.

5' Жиго перед штрафной площадью мяч попал в руку. Восемнадцать метров до ворот.

4' Сафонов постоял с мячом на линии штрафной площади и аккуратно сделал пас направо на партнёра.

3' Айртон слева вперёд не пошёл, а откатил мяч на Селихова.

2' "Спартак" играет в красных футболках и белых трусах, "Краснодар" - в зелёно-чёрной форме.