РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
1:1
Первый тайм: 13'
Стадион: Открытие Банк Арена
0:1
5' ГолСперцян Эдуард
1:1
12' ГолБакаев Зелимхан
|1 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
Ход матча
5'
0:1
12'
1:1
18
Умяров
Наиль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
88 Свинов ИльяВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
48 Исаенко ОлегЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Попов ОмарНападающий
-
Главный тренер: Aleksey Antonyuk
История личных встреч
Спартак Москва
Краснодар
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед
25 матчей
60%
8%
32%
15 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Куинси
|5
|0.24
|Соболев Александр Сергеевич
|4 (3)
|0.19
|Понсе Эсекель
|4
|0.19
|Зобнин Роман
|2
|0.1
|Джикия Георгий
|1
|0.05
|Жиго Самуэль
|1
|0.05
|Литвинов Руслан
|1
|0.05
|Мозес Виктор
|1
|0.05
|Николсон Шамар
|1
|0.05
|Умяров Наиль
|1
|0.05
|Айртон Лукас
|1
|0.05
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Рассказов Николай
|0
|0
|Крал Алекс
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|6 (1)
|0.3
|Сперцян Эдуард
|5 (1)
|0.25
|Кабелла Реми
|4
|0.2
|Крыховяк Гжегож
|4 (3)
|0.2
|Ильин Владимир
|4
|0.2
|Классон Виктор
|3 (1)
|0.15
|Де Вильена Тонни
|2
|0.1
|Ионов Алексей
|1
|0.05
|Газинский Юрий
|1
|0.05
|Спайич Урош
|1
|0.05
|Черников Александр
|1
|0.05
|Манелов Ираклий
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|1
|Кофрие Максимилиано
|4
|2
|Рассказов Николай
|5
|1
|Жиго Самуэль
|6
|0
|Умяров Наиль
|6
|0
|Бакаев Зелимхан
|5
|0
|Айртон Лукас
|5
|0
|Литвинов Руслан
|2
|1
|Мозес Виктор
|3
|0
|Джикия Георгий
|3
|0
|Хендрикс Йоррит
|2
|0
|Зобнин Роман
|2
|0
|Игнатов Михаил
|1
|0
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|Промес Куинси
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Ларссон Джордан
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Ломовицкий Александр
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|9
|1
|Крыховяк Гжегож
|1
|2
|Де Вильена Тонни
|4
|0
|Рамирес Кристиан
|4
|0
|Сперцян Эдуард
|4
|0
|Кабелла Реми
|3
|0
|Газинский Юрий
|3
|0
|Классон Виктор
|3
|0
|Сорокин Егор
|3
|0
|Спайич Урош
|1
|1
|Кордоба Джон
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Петров Сергей
|1
|0
|Мартынович Александр
|1
|0
|Сафонов Матвей
|1
|0
|Апеков Руслан
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
19
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
14%
2
11%
1-15
3
21%
3
16%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
2
14%
5
26%
61-75
5
36%
5
26%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
8%
2
18%
1-15
3
25%
1
9%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
3
25%
1
9%
76-90
Забито
8
13
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
0
0%
2
15%
1-15
1
13%
4
31%
16-30
3
38%
2
15%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
1
8%
76-90
Пропущено
16
7
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
2
29%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
2
29%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
6
38%
2
29%
76-90
Забито
22
32
9 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
2
9%
4
13%
1-15
4
18%
7
22%
16-30
3
14%
4
13%
31-45
3
14%
4
13%
46-60
3
14%
7
22%
61-75
7
32%
6
19%
76-90
Пропущено
28
18
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
1
4%
4
22%
1-15
7
25%
1
6%
16-30
3
11%
5
28%
31-45
5
18%
2
11%
46-60
3
11%
3
17%
61-75
9
32%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0
Спартак Москва - Пюник 1:1 Спартак Москва - Лива 5:1 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Джохор Дарул 1:1 Спартак Москва - Рига 0:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Сочи - Спартак Москва 3:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Уфа - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Наполи 2:1 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Зенит - Спартак Москва 7:1
Краснодар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Краснодар - Урал 2:1 Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Краснодар - Мальмё 2:0
Хеккен - Краснодар 1:2 Волеренга - Краснодар 0:1 Краснодар - Жилина 3:2 Легия - Краснодар 2:1 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Сочи - Краснодар 1:2 Химки - Краснодар 3:3 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 ФК Кубань - Краснодар 3:0 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Краснодар - Уфа 1:1 Краснодар - Рубин 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Сочи 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|50 - 23
|45
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|40 - 23
|42
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|26 - 17
|39
|4.
|Сочи
|Заявка
|21
|12
|2
|7
|33 - 21
|38
|5.
|Краснодар
|1:1 Заявка
|20
|9
|6
|5
|32 - 20
|33
|6.
|Ахмат
|Заявка
|21
|10
|1
|10
|27 - 27
|31
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|28 - 23
|31
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|25 - 21
|29
|9.
|Спартак Москва
|1:1 Заявка
|21
|7
|6
|8
|23 - 29
|27
|10.
|Рубин
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|27 - 31
|25
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|19 - 31
|23
|12.
|Урал
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|13 - 21
|20
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|24 - 43
|20
|14.
|Ростов
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|30 - 36
|18
|15.
|Уфа
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|18 - 30
|17
|16.
|Химки
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|18 - 37
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|33 - 13
|28
|2.
|Сочи
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|22 - 9
|21
|3.
|Ахмат
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|18 - 12
|21
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 10
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|11 - 5
|20
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 10
|18
|8.
|Краснодар
|1:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Спартак Москва
|1:1 Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 13
|16
|10.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|10 - 14
|10
|15.
|Урал
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|5 - 8
|9
|16.
|Ростов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|17 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|21 - 13
|22
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 12
|19
|3.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|4.
|Зенит
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 10
|17
|5.
|Краснодар
|1:1 Заявка
|11
|4
|4
|3
|19 - 13
|16
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 15
|13
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|8.
|Рубин
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 20
|11
|9.
|Спартак Москва
|1:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 16
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|12.
|Ахмат
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|13.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 16
|10
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 28
|7
|15.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
|16.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 23
|5
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Спартак Москва 1:1 Краснодар
Исход игры
Спартак Москва
78.7% (118)
Ничья
11.3% (17)
Краснодар
10% (15)
Тотал 2.5
Больше
65.22% (75)
Меньше
34.78% (40)
Обе команды забьют
Да
70.43% (81)
Нет
29.57% (34)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
37.3% (56)
1:0 Спартак Москва
11.3% (17)
2:0 Спартак Москва
8.7% (13)
1:1 Ничья
5.3% (8)
3:1 Спартак Москва
4% (6)
2:2 Ничья
3.3% (5)
1:2 Краснодар
2.7% (4)
0:1 Краснодар
1.3% (2)
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