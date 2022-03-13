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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Спартак Москва
1:1
Первый тайм: 13'

Стадион:
Краснодар
0'
0:1
5' Гол
Сперцян Эдуард
1:1
12' Гол
Бакаев Зелимхан
13'
0:1. Гол Эдуарда Сперцяна (видео...

Ход матча

5'
0:1
Сперцян Эдуард
12'
Бакаев Зелимхан
1:1
Прогнозы 151
Спартак Москва 78.8% (119)
X 11.3% (17)
Краснодар 9.9% (15)
0
выиграет Спартак Москва, со счетом 3:1
Тяжело судить о силе гостей, у которых практически новый коллектив и тренер. «Спартак» порадовал в последнем... Ещё
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Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Краснодар
2.65
4.85
6.18
Все Коэффициенты
Новости
57
Селихов
Александр
3
Кофрие
Максимилиано
2
Жиго
Самуэль
14
Джикия
Георгий
8
Мозес
Виктор
17
Мартинс
Кристофер
18
Умяров
Наиль
6
Айртон
Лукас
10
Бакаев
Зелимхан
24
Промес
Куинси
19
Николсон
Шамар
39
Сафонов
Матвей
98
Петров
Сергей
4
Мартынович
Александр
2
Сорокин
Егор
18
Чернов
Евгений
53
Черников
Александр
69
Манелов
Ираклий
88
Кривцов
Никита
74
Сперцян
Эдуард
11
Ионов
Алексей
29
Ильин
Владимир
Спартак Москва
3-4-2-1
Краснодар
4-2-3-1

История личных встреч

Спартак Москва
Краснодар

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед

25 матчей

60%
8%
32%
15 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
6:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
К«П
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ТМК
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:4
ПЛ
4:0
К
2:1
К
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Куинси 5 0.24
Соболев Александр Сергеевич 4 (3) 0.19
Понсе Эсекель 4 0.19
Зобнин Роман 2 0.1
Джикия Георгий 1 0.05
Жиго Самуэль 1 0.05
Литвинов Руслан 1 0.05
Мозес Виктор 1 0.05
Николсон Шамар 1 0.05
Умяров Наиль 1 0.05
Айртон Лукас 1 0.05
Бакаев Зелимхан 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рассказов Николай 0 0
Крал Алекс 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 6 (1) 0.3
Сперцян Эдуард 5 (1) 0.25
Кабелла Реми 4 0.2
Крыховяк Гжегож 4 (3) 0.2
Ильин Владимир 4 0.2
Классон Виктор 3 (1) 0.15
Де Вильена Тонни 2 0.1
Ионов Алексей 1 0.05
Газинский Юрий 1 0.05
Спайич Урош 1 0.05
Черников Александр 1 0.05
Манелов Ираклий 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 6 1
Кофрие Максимилиано 4 2
Рассказов Николай 5 1
Жиго Самуэль 6 0
Умяров Наиль 6 0
Бакаев Зелимхан 5 0
Айртон Лукас 5 0
Литвинов Руслан 2 1
Мозес Виктор 3 0
Джикия Георгий 3 0
Хендрикс Йоррит 2 0
Зобнин Роман 2 0
Игнатов Михаил 1 0
Мирзов Резиуан 1 0
Промес Куинси 1 0
Селихов Александр 1 0
Ларссон Джордан 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 9 1
Крыховяк Гжегож 1 2
Де Вильена Тонни 4 0
Рамирес Кристиан 4 0
Сперцян Эдуард 4 0
Кабелла Реми 3 0
Газинский Юрий 3 0
Классон Виктор 3 0
Сорокин Егор 3 0
Спайич Урош 1 1
Кордоба Джон 2 0
Ильин Владимир 2 0
Петров Сергей 1 0
Мартынович Александр 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Апеков Руслан 1 0
Корнюшин Даниил 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
19
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
14%
2
11%
1-15
3
21%
3
16%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
2
14%
5
26%
61-75
5
36%
5
26%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
8%
2
18%
1-15
3
25%
1
9%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
3
25%
1
9%
76-90

Забито

8
13
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
0
0%
2
15%
1-15
1
13%
4
31%
16-30
3
38%
2
15%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
1
8%
76-90

Пропущено

16
7
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
2
29%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
2
29%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
6
38%
2
29%
76-90

Забито

22
32
9 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
2
9%
4
13%
1-15
4
18%
7
22%
16-30
3
14%
4
13%
31-45
3
14%
4
13%
46-60
3
14%
7
22%
61-75
7
32%
6
19%
76-90

Пропущено

28
18
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
1
4%
4
22%
1-15
7
25%
1
6%
16-30
3
11%
5
28%
31-45
5
18%
2
11%
46-60
3
11%
3
17%
61-75
9
32%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0
Спартак Москва - Пюник 1:1 Спартак Москва - Лива 5:1 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Джохор Дарул 1:1 Спартак Москва - Рига 0:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Сочи - Спартак Москва 3:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Уфа - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Наполи 2:1 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Зенит - Спартак Москва 7:1
Краснодар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Краснодар - Урал 2:1 Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Краснодар - Мальмё 2:0
Хеккен - Краснодар 1:2 Волеренга - Краснодар 0:1 Краснодар - Жилина 3:2 Легия - Краснодар 2:1 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Сочи - Краснодар 1:2 Химки - Краснодар 3:3 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 ФК Кубань - Краснодар 3:0 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Краснодар - Уфа 1:1 Краснодар - Рубин 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Сочи 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 21 13 6 2 50 - 23 45
2. Динамо Москва Заявка 21 13 3 5 40 - 23 42
3. ЦСКА Москва Заявка 21 12 3 6 26 - 17 39
4. Сочи Заявка 21 12 2 7 33 - 21 38
5. Краснодар 1:1 Заявка 20 9 6 5 32 - 20 33
6. Ахмат Заявка 21 10 1 10 27 - 27 31
7. Локомотив Москва Заявка 20 8 7 5 28 - 23 31
8. Крылья Советов Заявка 20 8 5 7 25 - 21 29
9. Спартак Москва 1:1 Заявка 21 7 6 8 23 - 29 27
10. Рубин Заявка 20 7 4 9 27 - 31 25
11. Нижний Новгород Заявка 21 6 5 10 19 - 31 23
12. Урал Заявка 21 4 8 9 13 - 21 20
13. Арсенал Тула Заявка 21 5 5 11 24 - 43 20
14. Ростов Заявка 19 4 6 9 30 - 36 18
15. Уфа Заявка 21 3 8 10 18 - 30 17
16. Химки Заявка 21 2 9 10 18 - 37 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 33 - 13 28
2. Сочи Заявка 10 7 0 3 22 - 9 21
3. Ахмат Заявка 11 7 0 4 18 - 12 21
4. Динамо Москва Заявка 11 6 2 3 19 - 10 20
5. ЦСКА Москва Заявка 10 6 2 2 11 - 5 20
6. Локомотив Москва Заявка 11 6 1 4 18 - 13 19
7. Крылья Советов Заявка 11 5 3 3 17 - 10 18
8. Краснодар 1:1 Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Спартак Москва 1:1 Заявка 11 4 4 3 15 - 13 16
10. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
11. Арсенал Тула Заявка 10 3 4 3 12 - 15 13
12. Уфа Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
13. Нижний Новгород Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
14. Химки Заявка 11 1 7 3 10 - 14 10
15. Урал Заявка 10 1 6 3 5 - 8 9
16. Ростов Заявка 10 2 2 6 17 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 10 7 1 2 21 - 13 22
2. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 12 19
3. Сочи Заявка 11 5 2 4 11 - 12 17
4. Зенит Заявка 10 4 5 1 17 - 10 17
5. Краснодар 1:1 Заявка 11 4 4 3 19 - 13 16
6. Нижний Новгород Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
7. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
8. Рубин Заявка 11 3 2 6 13 - 20 11
9. Спартак Москва 1:1 Заявка 10 3 2 5 8 - 16 11
10. Урал Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
11. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
12. Ахмат Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
13. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
14. Арсенал Тула Заявка 11 2 1 8 12 - 28 7
15. Уфа Заявка 11 1 3 7 7 - 18 6
16. Химки Заявка 10 1 2 7 8 - 23 5
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  • Первый тайм
  • Видеоповтор
    13'
    ВАР проверяет эпизод на предмет офсайда у Николсона. Все застыли в ожидании.
  • Офсайд
    12'
    Николсон справа прорвался к воротам, обыграл трёх соперников и откатил мяч на набегавшего Бакаева. Зелимхан точно пробил в дальний угол. Но...
  • Офсайд
    11'
    Бакаев справа забежал в офсайд.
  • 10'
    Айртон слева прорвался к воротам после заброса Жиго, но не попал по мячу, нанося удар.
  • Фол, нарушение
    9'
    Ильин у центрального круга руками придержал Кофрие.
  • 8'
    "Спартак" расположился на чужой половине поля, но мяч к воротам доставить не может.
  • Фол, нарушение
    7'
    Кривцов на фланге ударил локтем в горло Айртона.
  • Описание гола
    5'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    СПЕРЦЯН!!! Сперцян со штрафного низом пробил под стенкой в левый угол.
  • Фол, нарушение
    5'
    Жиго перед штрафной площадью мяч попал в руку. Восемнадцать метров до ворот.
  • 4'
    Сафонов постоял с мячом на линии штрафной площади и аккуратно сделал пас направо на партнёра.
  • 3'
    Айртон слева вперёд не пошёл, а откатил мяч на Селихова.
  • 2'
    "Спартак" играет в красных футболках и белых трусах, "Краснодар" - в зелёно-чёрной форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Открытие Банк Арене"!
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Прогнозы на матч Спартак Москва 1:1 Краснодар

Исход игры
Спартак Москва
78.7% (118)
Ничья
11.3% (17)
Краснодар
10% (15)
Тотал 2.5
Больше
65.22% (75)
Меньше
34.78% (40)
Обе команды забьют
Да
70.43% (81)
Нет
29.57% (34)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
37.3% (56)
1:0 Спартак Москва
11.3% (17)
2:0 Спартак Москва
8.7% (13)
1:1 Ничья
5.3% (8)
3:1 Спартак Москва
4% (6)
2:2 Ничья
3.3% (5)
1:2 Краснодар
2.7% (4)
0:1 Краснодар
1.3% (2)
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