Германия: Бундеслига 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Deutsche Bank Park
0:1
19' ГолПолтер Себастьян
25' Желтая карточкаСоу Джибриль
30' Желтая карточкаЛосилья Антони
45' Желтая карточкаПатрик Остерхаге
1:1
46' Гол в свои воротаМашович Эрхан
2:1
52' ГолКамада Даити
65' Желтая карточкаБокхорн Эберт
73' Желтая карточкаБорре Рафаэль
90' Желтая карточкаПасьенса Гонсало
90' Желтая карточкаБелла-Котчап Армель
Ход матча
19'
25'
30'
45'
46'
1:1
52'
2:1
65'
73'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 4
-
9 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
35
Тута
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Асано ТакумаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Граве ПаульВратарь
- Защитник
-
29 Лайч МаксимЗащитник
- Защитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
-
38 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Reis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Бохум
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борре Рафаэль
|7
|0.27
|Линнстрем Йеспер
|5
|0.19
|Костич Филип
|3
|0.12
|Н'Дика Эван
|3
|0.12
|Камада Даити
|3
|0.12
|Тута
|3
|0.12
|Соу Джибриль
|2
|0.08
|Хёуге Йенс
|2
|0.08
|Хрустиц Айдин
|2
|0.08
|Пасьенса Гонсало
|2 (1)
|0.08
|Роде Себастьян
|1
|0.04
|Хинтереггер Мартин
|1
|0.04
|Ламмерс Сэм
|1
|0.04
|Якич Кристиян
|1
|0.04
|Кнауфф Ансгар
|1
|0.04
|Дурм Эрик
|0
|0
|Ленц Кристофер
|0
|0
|Ахе Рагнар
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полтер Себастьян
|8 (1)
|0.31
|Хольтманн Геррит
|4
|0.15
|Пантович Милош
|3
|0.12
|Цоллер Симон
|2
|0.08
|Лосилья Антони
|2
|0.08
|Блум Данни
|2
|0.08
|Лёвен Эдуард
|1 (1)
|0.04
|Асано Такума
|1
|0.04
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0.04
|Локадия Юрген
|1 (1)
|0.04
|Новотны Сома
|1
|0.04
|Гамбоа Кристиан
|1
|0.04
|Лайч Максим
|1
|0.04
|Стафилидис Костас
|0
|0
|Патрик Остерхаге
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ленц Кристофер
|5
|0
|Соу Джибриль
|5
|0
|Якич Кристиян
|5
|0
|Тута
|3
|1
|Хинтереггер Мартин
|4
|0
|Чендлер Тимоти
|4
|0
|Борре Рафаэль
|4
|0
|Пасьенса Гонсало
|3
|0
|Трапп Кевин
|2
|0
|Да Коста Данни
|2
|0
|Костич Филип
|2
|0
|Туре Альмами
|2
|0
|Хёуге Йенс
|2
|0
|Н'Дика Эван
|2
|0
|Хасебе Макото
|1
|0
|Роде Себастьян
|1
|0
|Дурм Эрик
|1
|0
|Ламмерс Сэм
|1
|0
|Хрустиц Айдин
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гамбоа Кристиан
|5
|0
|Реджбекай Элвис
|5
|0
|Машович Эрхан
|5
|0
|Данило Соарес
|4
|0
|Белла-Котчап Армель
|4
|0
|Лосилья Антони
|3
|0
|Теше Роберт
|1
|1
|Полтер Себастьян
|2
|0
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Риман Мануэль
|2
|0
|Цоллер Симон
|2
|0
|Пантович Милош
|2
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|0
|Патрик Остерхаге
|2
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Лайч Максим
|1
|0
|Бокхорн Эберт
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
12
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
2
17%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
33%
4
33%
76-90
Пропущено
18
22
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
4
22%
2
9%
1-15
4
22%
4
18%
16-30
1
6%
2
9%
31-45
1
6%
4
18%
46-60
4
22%
5
23%
61-75
4
22%
5
23%
76-90
Забито
22
20
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
2
9%
2
10%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
5
23%
5
25%
31-45
5
23%
3
15%
46-60
3
14%
5
25%
61-75
4
18%
3
15%
76-90
Пропущено
22
11
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
2
9%
1
9%
1-15
5
23%
1
9%
16-30
4
18%
4
36%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
4
18%
1
9%
61-75
4
18%
3
27%
76-90
Забито
37
32
17 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 11
6 Не забивали 8
3
8%
2
6%
1-15
7
19%
4
13%
16-30
7
19%
8
25%
31-45
7
19%
6
19%
46-60
4
11%
5
16%
61-75
9
24%
7
22%
76-90
Пропущено
40
33
20 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 18
6
15%
3
9%
1-15
9
23%
5
15%
16-30
5
13%
6
18%
31-45
4
10%
5
15%
46-60
8
20%
6
18%
61-75
8
20%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0
Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2
Бохум
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бохум - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Фрайбург 1:2 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Штуттгарт - Бохум 1:1
Бохум - Бавария 4:2 Герта - Бохум 1:1 Бохум - Фортуна 0:2 Бохум - Кёльн 2:2 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Бохум - Унион Берлин 0:1 Арминия - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Бохум 2:3 Бохум - Фрайбург 2:1 Байер Л - Бохум 1:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Боруссия М - Бохум 2:1 Бохум - Аугсбург 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|26
|19
|3
|4
|77 - 28
|60
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|25
|17
|2
|6
|65 - 37
|53
|3.
|Байер Л
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|64 - 41
|45
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|49 - 37
|44
|5.
|РБ Лейпциг
|5:1 Заявка
|26
|13
|5
|8
|56 - 30
|44
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|43 - 29
|44
|7.
|Кёльн
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|37 - 39
|39
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|33 - 34
|38
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|39 - 38
|37
|10.
|Майнц
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|35 - 29
|34
|11.
|Бохум
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|28 - 37
|32
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|29 - 40
|31
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|36 - 51
|30
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|27 - 41
|26
|15.
|Арминия
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|22 - 34
|25
|16.
|Герта
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|26 - 60
|23
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|32 - 48
|23
|18.
|Гройтер Фюрт
|1:5 Заявка
|26
|3
|5
|18
|24 - 69
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|40 - 18
|33
|2.
|Бавария
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|38 - 12
|31
|3.
|РБ Лейпциг
|5:1 Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 15
|28
|4.
|Майнц
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 7
|27
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 14
|27
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 14
|25
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|18 - 14
|25
|8.
|Кёльн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 16
|24
|9.
|Бохум
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|10.
|Байер Л
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|33 - 20
|23
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 21
|21
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 17
|16
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|15.
|Герта
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 27
|15
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 26
|15
|17.
|Гройтер Фюрт
|1:5 Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 23
|13
|18.
|Арминия
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|12 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|39 - 16
|29
|2.
|Байер Л
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|31 - 21
|22
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 21
|21
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|25 - 19
|20
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|7.
|РБ Лейпциг
|5:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 15
|16
|8.
|Кёльн
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 23
|15
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 23
|14
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 20
|13
|11.
|Арминия
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 22
|10
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 30
|9
|14.
|Герта
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 33
|8
|15.
|Бохум
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 25
|8
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 22
|8
|17.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|1:5 Заявка
|13
|0
|1
|12
|11 - 46
|1
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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:1 Бохум
Исход игры
Айнтрахт Фр
90.3% (102)
Ничья
7.1% (8)
Бохум
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
51.35% (57)
Меньше
48.65% (54)
Обе команды забьют
Да
56.76% (63)
Нет
43.24% (48)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
41.6% (47)
1:0 Айнтрахт Фр
25.7% (29)
2:0 Айнтрахт Фр
14.2% (16)
1:1 Ничья
5.3% (6)
3:1 Айнтрахт Фр
3.5% (4)
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