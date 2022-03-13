Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Бохум имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Тута нанес удар головой, но Мануэль Риманн спокойно отбил мяч.

47' После удара головой, который сделал Хинтереггер Мартин мяч выносится вратарем на угловой

47' Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Патрик Остерхаге - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

46' Патрик Остерхаге задерживает мяч рукой

45' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Машович Эрхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Машович Эрхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Выглядело как неплохой момент. Кнауфф Ансгар из команды Айнтрахт Фр закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

43' Отличные скиллы показывает Кнауфф Ансгар , обводя своих соперников

43' Удар от ворот произведет Бохум

43' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

42' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

41' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

41' Машович Эрхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Реджбекай Элвис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Белла-Котчап Армель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

38' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Машович Эрхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Бохум

33' Бокхорн Эберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Удар от ворот произведет Бохум

31' Костич Филип не смог попасть в створ ударом издали

31' Костич Филип пробил со штрафного прямо в стенку

30' Лосилья Антони - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

28' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Машович Эрхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Кевин Трапп не дал случится голу! Асано Такума должен был забивать, но Кевин Трапп сделал отличный сейв

23' Матч возобновится спорным мячом

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Стафилидис Костас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Белла-Котчап Армель из команды Бохум

18' Удар от ворот произведет Бохум

18' Белла-Котчап Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Лосилья Антони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Плохо сыграл Хинтереггер Мартин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

15' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

15' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Полтер Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Тута из команды Айнтрахт Фр

11' Машович Эрхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Отличные скиллы показывает Костич Филип , обводя своих соперников

10' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Бохум

6' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Белла-Котчап Армель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Удар от ворот произведет Бохум

2' ШАНС! Камада Даити нанес удар с лета, но не попал по воротам!

2' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Бохум начинает с центра поля