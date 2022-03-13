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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Айнтрахт Фр
2:1
Конец матча

Стадион:
Бохум
0'
0:1
19' Гол
Полтер Себастьян
25' Желтая карточка
Соу Джибриль
30' Желтая карточка
Лосилья Антони
45' Желтая карточка
Патрик Остерхаге
1:1
46' Гол в свои ворота
Машович Эрхан
2:1
52' Гол
Камада Даити
65' Желтая карточка
Бокхорн Эберт
73' Желтая карточка
Борре Рафаэль
90' Желтая карточка
Пасьенса Гонсало
90' Желтая карточка
Белла-Котчап Армель
90'+6

Ход матча

19'
0:1
Полтер Себастьян
(Стафилидис Костас)
25'
Соу Джибриль
 
30'
 
Лосилья Антони
45'
 
Патрик Остерхаге
46'
Машович Эрхан
1:1
52'
Камада Даити
(Линнстрем Йеспер)
2:1
60'
 
Пантович Милош
Патрик Остерхаге
60'
 
Антви-Аджей Кристофер
Асано Такума
61'
 
Локадия Юрген
Хольтманн Геррит
65'
 
Бокхорн Эберт
72'
Ленц Кристофер
Линнстрем Йеспер
 
73'
Борре Рафаэль
 
77'
 
Лёвен Эдуард
Реджбекай Элвис
80'
Хёуге Йенс
Костич Филип
 
87'
Пасьенса Гонсало
Борре Рафаэль
 
87'
Хрустиц Айдин
Якич Кристиян
 
90'
Пасьенса Гонсало
 
90'
 
Белла-Котчап Армель

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 113
Айнтрахт Фр 90.3% (102)
X 7.1% (8)
Бохум 2.7% (3)
0
выиграет Айнтрахт Фр, со счетом 1:0
В этой игре предпочтение команде хозяев, которые в хорошей форме, что доказали в четверг. Более того,... Ещё
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Новости
1
Трапп
Кевин
35
Тута
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
36
Кнауфф
Ансгар
6
Якич
Кристиян
8
Соу
Джибриль
10
Костич
Филип
29
Линнстрем
Йеспер
15
Камада
Даити
19
Борре
Рафаэль
1
Риман
Мануэль
11
Бокхорн
Эберт
4
Машович
Эрхан
37
Белла-Котчап
Армель
16
Стафилидис
Костас
8
Лосилья
Антони
10
Асано
Такума
20
Реджбекай
Элвис
6
Патрик
Остерхаге
17
Хольтманн
Геррит
40
Полтер
Себастьян
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Бохум
4-1-4-1

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Бохум

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

Б
2:0
К
2:0
Б2
3:0
Б2
0:2
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
4:0
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борре Рафаэль 7 0.27
Линнстрем Йеспер 5 0.19
Костич Филип 3 0.12
Н'Дика Эван 3 0.12
Камада Даити 3 0.12
Тута 3 0.12
Соу Джибриль 2 0.08
Хёуге Йенс 2 0.08
Хрустиц Айдин 2 0.08
Пасьенса Гонсало 2 (1) 0.08
Роде Себастьян 1 0.04
Хинтереггер Мартин 1 0.04
Ламмерс Сэм 1 0.04
Якич Кристиян 1 0.04
Кнауфф Ансгар 1 0.04
Дурм Эрик 0 0
Ленц Кристофер 0 0
Ахе Рагнар 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полтер Себастьян 8 (1) 0.31
Хольтманн Геррит 4 0.15
Пантович Милош 3 0.12
Цоллер Симон 2 0.08
Лосилья Антони 2 0.08
Блум Данни 2 0.08
Лёвен Эдуард 1 (1) 0.04
Асано Такума 1 0.04
Антви-Аджей Кристофер 1 0.04
Локадия Юрген 1 (1) 0.04
Новотны Сома 1 0.04
Гамбоа Кристиан 1 0.04
Лайч Максим 1 0.04
Стафилидис Костас 0 0
Патрик Остерхаге 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ленц Кристофер 5 0
Соу Джибриль 5 0
Якич Кристиян 5 0
Тута 3 1
Хинтереггер Мартин 4 0
Чендлер Тимоти 4 0
Борре Рафаэль 4 0
Пасьенса Гонсало 3 0
Трапп Кевин 2 0
Да Коста Данни 2 0
Костич Филип 2 0
Туре Альмами 2 0
Хёуге Йенс 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Хасебе Макото 1 0
Роде Себастьян 1 0
Дурм Эрик 1 0
Ламмерс Сэм 1 0
Хрустиц Айдин 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гамбоа Кристиан 5 0
Реджбекай Элвис 5 0
Машович Эрхан 5 0
Данило Соарес 4 0
Белла-Котчап Армель 4 0
Лосилья Антони 3 0
Теше Роберт 1 1
Полтер Себастьян 2 0
Стафилидис Костас 2 0
Риман Мануэль 2 0
Цоллер Симон 2 0
Пантович Милош 2 0
Антви-Аджей Кристофер 2 0
Патрик Остерхаге 2 0
Асано Такума 1 0
Лайч Максим 1 0
Бокхорн Эберт 1 0
Лабропулос Василис 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
12
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
2
17%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
33%
4
33%
76-90

Пропущено

18
22
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
4
22%
2
9%
1-15
4
22%
4
18%
16-30
1
6%
2
9%
31-45
1
6%
4
18%
46-60
4
22%
5
23%
61-75
4
22%
5
23%
76-90

Забито

22
20
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
2
9%
2
10%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
5
23%
5
25%
31-45
5
23%
3
15%
46-60
3
14%
5
25%
61-75
4
18%
3
15%
76-90

Пропущено

22
11
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
2
9%
1
9%
1-15
5
23%
1
9%
16-30
4
18%
4
36%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
4
18%
1
9%
61-75
4
18%
3
27%
76-90

Забито

37
32
17 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 11
6 Не забивали 8
3
8%
2
6%
1-15
7
19%
4
13%
16-30
7
19%
8
25%
31-45
7
19%
6
19%
46-60
4
11%
5
16%
61-75
9
24%
7
22%
76-90

Пропущено

40
33
20 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 18
6
15%
3
9%
1-15
9
23%
5
15%
16-30
5
13%
6
18%
31-45
4
10%
5
15%
46-60
8
20%
6
18%
61-75
8
20%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0
Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2
Бохум
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бохум - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Фрайбург 1:2 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Штуттгарт - Бохум 1:1
Бохум - Бавария 4:2 Герта - Бохум 1:1 Бохум - Фортуна 0:2 Бохум - Кёльн 2:2 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Бохум - Унион Берлин 0:1 Арминия - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Бохум 2:3 Бохум - Фрайбург 2:1 Байер Л - Бохум 1:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Боруссия М - Бохум 2:1 Бохум - Аугсбург 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 26 19 3 4 77 - 28 60
2. Боруссия Д Заявка 25 17 2 6 65 - 37 53
3. Байер Л Заявка 26 13 6 7 64 - 41 45
4. Хоффенхайм Заявка 26 13 5 8 49 - 37 44
5. РБ Лейпциг 5:1 Заявка 26 13 5 8 56 - 30 44
6. Фрайбург Заявка 26 12 8 6 43 - 29 44
7. Кёльн Заявка 26 10 9 7 37 - 39 39
8. Унион Берлин Заявка 26 10 8 8 33 - 34 38
9. Айнтрахт Фр Заявка 26 10 7 9 39 - 38 37
10. Майнц Заявка 24 10 4 10 35 - 29 34
11. Бохум Заявка 26 9 5 12 28 - 37 32
12. Вольфсбург Заявка 26 9 4 13 29 - 40 31
13. Боруссия М Заявка 26 8 6 12 36 - 51 30
14. Аугсбург Заявка 25 6 8 11 27 - 41 26
15. Арминия Заявка 26 5 10 11 22 - 34 25
16. Герта Заявка 26 6 5 15 26 - 60 23
17. Штуттгарт Заявка 26 5 8 13 32 - 48 23
18. Гройтер Фюрт 1:5 Заявка 26 3 5 18 24 - 69 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 13 11 0 2 40 - 18 33
2. Бавария Заявка 13 10 1 2 38 - 12 31
3. РБ Лейпциг 5:1 Заявка 13 9 1 3 35 - 15 28
4. Майнц Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Хоффенхайм Заявка 13 8 3 2 28 - 14 27
6. Фрайбург Заявка 13 7 4 2 24 - 14 25
7. Унион Берлин Заявка 13 7 4 2 18 - 14 25
8. Кёльн Заявка 13 7 3 3 20 - 16 24
9. Бохум Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
10. Байер Л Заявка 13 7 2 4 33 - 20 23
11. Боруссия М Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
12. Вольфсбург Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
13. Айнтрахт Фр Заявка 13 4 4 5 16 - 17 16
14. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
15. Герта Заявка 13 4 3 6 17 - 27 15
16. Штуттгарт Заявка 13 4 3 6 22 - 26 15
17. Гройтер Фюрт 1:5 Заявка 13 3 4 6 13 - 23 13
18. Арминия Заявка 13 2 7 4 12 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 2 2 39 - 16 29
2. Байер Л Заявка 13 6 4 3 31 - 21 22
3. Айнтрахт Фр Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
4. Боруссия Д Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
5. Фрайбург Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
6. Хоффенхайм Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
7. РБ Лейпциг 5:1 Заявка 13 4 4 5 21 - 15 16
8. Кёльн Заявка 13 3 6 4 17 - 23 15
9. Вольфсбург Заявка 13 4 2 7 15 - 23 14
10. Унион Берлин Заявка 13 3 4 6 15 - 20 13
11. Арминия Заявка 13 3 3 7 10 - 17 12
12. Аугсбург Заявка 13 2 4 7 10 - 22 10
13. Боруссия М Заявка 13 2 3 8 13 - 30 9
14. Герта Заявка 13 2 2 9 9 - 33 8
15. Бохум Заявка 13 2 2 9 9 - 25 8
16. Штуттгарт Заявка 13 1 5 7 10 - 22 8
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт 1:5 Заявка 13 0 1 12 11 - 46 1
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
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Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 113
Айнтрахт Фр 90.3% (102)
X 7.1% (8)
Бохум 2.7% (3)
0
выиграет Айнтрахт Фр, со счетом 1:0
В этой игре предпочтение команде хозяев, которые в хорошей форме, что доказали в четверг. Более того,... Ещё
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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:1 Бохум

Исход игры
Айнтрахт Фр
90.3% (102)
Ничья
7.1% (8)
Бохум
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
51.35% (57)
Меньше
48.65% (54)
Обе команды забьют
Да
56.76% (63)
Нет
43.24% (48)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
41.6% (47)
1:0 Айнтрахт Фр
25.7% (29)
2:0 Айнтрахт Фр
14.2% (16)
1:1 Ничья
5.3% (6)
3:1 Айнтрахт Фр
3.5% (4)
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