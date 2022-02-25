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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Боруссия Д
 
Позже

Стадион:
Арминия
Прогнозы 28
Боруссия Д 92.9% (26)
X 3.6% (1)
Арминия 3.6% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Боруссия Д
Ничья
Арминия
1.31
6.40
12.00
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Боруссия Д
Арминия

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

Б
1:3
Б
3:0
Б
0:2
ТМС
0:2
Б
6:0
Б
0:0
Б
2:2
Б
6:1

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 16 (3) 0.67
Ройс Марко 9 0.38
Брандт Юлиан 5 0.21
Мален Дониэлл 4 0.17
Геррейро Рафаэль 4 (1) 0.17
Азар Торган 4 0.17
Беллингхем Джуд 3 0.13
Тиггес Штеффен 3 0.13
Джан Эмре 3 (3) 0.13
Мёнье Тома 2 0.08
Дауд Махмуд 2 0.08
Джованни Рейна 2 0.08
Хуммельс Матс 1 0.04
Вольф Мариус 1 0.04
Мукоко Юссуфа 1 0.04
Шульц Нико 0 0
Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окугава Масая 8 0.32
Виммер Патрик 3 0.12
Клос Фабиан 3 (2) 0.12
Серра Янни 2 0.08
Лаурсен Якоб-Баррет 2 0.08
Ласм Бриан 2 0.08
Кастро Гонсало 1 0.04
Шёпф Алессандро 1 0.04
Крюгер Флориан 0 0
Притль Мануэль 0 0
Бруннер Седрик 0 0
Хак Робин 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллингхем Джуд 7 0
Дауд Махмуд 5 1
Хуммельс Матс 4 0
Мёнье Тома 4 0
Холанн Эрлинг 3 0
Розе Марко 1 1
Витсель Аксель 2 0
Ройс Марко 2 0
Шульц Нико 2 0
Брандт Юлиан 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Вольф Мариус 2 0
Загаду Дан-Аксель 2 0
Понграчич Марин 2 0
Джан Эмре 1 0
Азар Торган 1 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0
Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 7 0
Виммер Патрик 5 0
Бруннер Седрик 4 0
Андраде Андреас 4 0
Клос Фабиан 2 1
Шёпф Алессандро 2 1
Нильссон Йоаким 3 0
Притль Мануэль 3 0
Василиадис Себастиан 3 0
Ласм Бриан 2 0
Хак Робин 2 0
Ортега Штефан 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Де Медина Натан 1 0
Рамос Гильерме 1 0
Пипер Амос 1 0
Циборра Леннарт 1 0

Голы по времени матча

Забито

39
10
17 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 5
12 Забивали первыми 4
12 Не забивали 18
6
15%
1
10%
1-15
5
13%
2
20%
16-30
6
15%
2
20%
31-45
6
15%
2
20%
46-60
6
15%
1
10%
61-75
10
26%
2
20%
76-90

Пропущено

18
16
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
3
17%
3
19%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
3
17%
5
31%
46-60
3
17%
3
19%
61-75
6
33%
3
19%
76-90

Забито

23
12
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
1
4%
2
17%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
6
26%
1
8%
31-45
4
17%
4
33%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
6
26%
3
25%
76-90

Пропущено

21
17
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
5
29%
29%
16-30
4
19%
4
24%
31-45
5
24%
2
12%
46-60
3
14%
5
29%
29%
61-75
3
14%
1
6%
76-90

Забито

62
22
26 В 1-м тайме 9
36 Во 2-м тайме 13
17 Забивали первыми 9
2 Не забивали 9
7
11%
3
14%
1-15
7
11%
3
14%
16-30
12
19%
3
14%
31-45
10
16%
6
27%
46-60
10
16%
2
9%
61-75
16
26%
5
23%
76-90

Пропущено

39
33
16 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 18
5
13%
1
3%
1-15
5
13%
8
24%
16-30
6
15%
5
15%
31-45
8
21%
7
21%
46-60
6
15%
8
24%
61-75
9
23%
4
12%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4
Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3
Арминия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Арминия - Аугсбург 0:1 Байер Л - Арминия 3:0 Арминия - Унион Берлин 1:0 Хоффенхайм - Арминия 2:0
Арминия - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Фрайбург - Арминия 2:2 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 25 19 2 4 76 - 27 59
2. Боруссия Д Заявка 24 16 2 6 64 - 37 50
3. Байер Л Заявка 25 13 6 6 64 - 40 45
4. Хоффенхайм Заявка 25 13 4 8 48 - 36 43
5. РБ Лейпциг Заявка 25 12 5 8 51 - 29 41
6. Фрайбург Заявка 25 11 8 6 40 - 27 41
7. Унион Берлин Заявка 25 10 7 8 32 - 33 37
8. Кёльн Заявка 25 9 9 7 36 - 39 36
9. Айнтрахт Фр Заявка 25 9 7 9 37 - 37 34
10. Майнц Заявка 24 10 4 10 35 - 29 34
11. Бохум Заявка 25 9 5 11 27 - 35 32
12. Вольфсбург Заявка 25 9 4 12 27 - 37 31
13. Боруссия М Заявка 25 7 6 12 34 - 51 27
14. Аугсбург Заявка 25 6 8 11 27 - 41 26
15. Арминия Заявка 25 5 10 10 22 - 33 25
16. Герта Заявка 25 6 5 14 26 - 58 23
17. Штуттгарт Заявка 25 5 7 13 31 - 47 22
18. Гройтер Фюрт Заявка 25 3 5 17 23 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 10 1 2 38 - 12 31
2. Боруссия Д Заявка 12 10 0 2 39 - 18 30
3. РБ Лейпциг Заявка 13 9 1 3 35 - 15 28
4. Майнц Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Хоффенхайм Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
6. Унион Берлин Заявка 12 7 3 2 17 - 13 24
7. Кёльн Заявка 13 7 3 3 20 - 16 24
8. Бохум Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
9. Байер Л Заявка 12 7 2 3 33 - 19 23
10. Фрайбург Заявка 12 6 4 2 21 - 12 22
11. Боруссия М Заявка 12 5 3 4 21 - 21 18
12. Вольфсбург Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
13. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
14. Герта Заявка 13 4 3 6 17 - 27 15
15. Штуттгарт Заявка 13 4 3 6 22 - 26 15
16. Айнтрахт Фр Заявка 12 3 4 5 14 - 16 13
17. Гройтер Фюрт Заявка 12 3 4 5 12 - 18 13
18. Арминия Заявка 13 2 7 4 12 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 9 1 2 38 - 15 28
2. Байер Л Заявка 13 6 4 3 31 - 21 22
3. Айнтрахт Фр Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
4. Боруссия Д Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
5. Фрайбург Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
6. Хоффенхайм Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
7. Вольфсбург Заявка 12 4 2 6 13 - 20 14
8. Унион Берлин Заявка 13 3 4 6 15 - 20 13
9. РБ Лейпциг Заявка 12 3 4 5 16 - 14 13
10. Кёльн Заявка 12 2 6 4 16 - 23 12
11. Арминия Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
12. Аугсбург Заявка 13 2 4 7 10 - 22 10
13. Боруссия М Заявка 13 2 3 8 13 - 30 9
14. Герта Заявка 12 2 2 8 9 - 31 8
15. Бохум Заявка 12 2 2 8 8 - 23 8
16. Штуттгарт Заявка 12 1 4 7 9 - 21 7
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 13 0 1 12 11 - 46 1
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Арминия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 марта 2022, осталось 2 дня 14 часов 44 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 28
    Боруссия Д 92.9% (26)
    X 3.6% (1)
    Арминия 3.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Арминия
    1.31
    6.40
    12.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Боруссия Д - Арминия онлайн

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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Арминия

    Исход игры
    Боруссия Д
    92.9% (26)
    Ничья
    3.6% (1)
    Арминия
    3.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (16)
    Меньше
    42.86% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    42.86% (12)
    Нет
    57.14% (16)
    Популярный счёт
    2:0 Боруссия Д
    35.7% (10)
    3:1 Боруссия Д
    21.4% (6)
    3:0 Боруссия Д
    14.3% (4)
    2:1 Боруссия Д
    14.3% (4)
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