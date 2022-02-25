Германия: Бундеслига 2021-2022
Позже
Стадион: Сигнал Идуна Парк
История личных встреч
Боруссия Д
Арминия
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|16 (3)
|0.67
|Ройс Марко
|9
|0.38
|Брандт Юлиан
|5
|0.21
|Мален Дониэлл
|4
|0.17
|Геррейро Рафаэль
|4 (1)
|0.17
|Азар Торган
|4
|0.17
|Беллингхем Джуд
|3
|0.13
|Тиггес Штеффен
|3
|0.13
|Джан Эмре
|3 (3)
|0.13
|Мёнье Тома
|2
|0.08
|Дауд Махмуд
|2
|0.08
|Джованни Рейна
|2
|0.08
|Хуммельс Матс
|1
|0.04
|Вольф Мариус
|1
|0.04
|Мукоко Юссуфа
|1
|0.04
|Шульц Нико
|0
|0
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окугава Масая
|8
|0.32
|Виммер Патрик
|3
|0.12
|Клос Фабиан
|3 (2)
|0.12
|Серра Янни
|2
|0.08
|Лаурсен Якоб-Баррет
|2
|0.08
|Ласм Бриан
|2
|0.08
|Кастро Гонсало
|1
|0.04
|Шёпф Алессандро
|1
|0.04
|Крюгер Флориан
|0
|0
|Притль Мануэль
|0
|0
|Бруннер Седрик
|0
|0
|Хак Робин
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллингхем Джуд
|7
|0
|Дауд Махмуд
|5
|1
|Хуммельс Матс
|4
|0
|Мёнье Тома
|4
|0
|Холанн Эрлинг
|3
|0
|Розе Марко
|1
|1
|Витсель Аксель
|2
|0
|Ройс Марко
|2
|0
|Шульц Нико
|2
|0
|Брандт Юлиан
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Вольф Мариус
|2
|0
|Загаду Дан-Аксель
|2
|0
|Понграчич Марин
|2
|0
|Джан Эмре
|1
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|7
|0
|Виммер Патрик
|5
|0
|Бруннер Седрик
|4
|0
|Андраде Андреас
|4
|0
|Клос Фабиан
|2
|1
|Шёпф Алессандро
|2
|1
|Нильссон Йоаким
|3
|0
|Притль Мануэль
|3
|0
|Василиадис Себастиан
|3
|0
|Ласм Бриан
|2
|0
|Хак Робин
|2
|0
|Ортега Штефан
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Де Медина Натан
|1
|0
|Рамос Гильерме
|1
|0
|Пипер Амос
|1
|0
|Циборра Леннарт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
39
10
17 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 5
12 Забивали первыми 4
12 Не забивали 18
6
15%
1
10%
1-15
5
13%
2
20%
16-30
6
15%
2
20%
31-45
6
15%
2
20%
46-60
6
15%
1
10%
61-75
10
26%
2
20%
76-90
Пропущено
18
16
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
3
17%
3
19%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
3
17%
5
31%
46-60
3
17%
3
19%
61-75
6
33%
3
19%
76-90
Забито
23
12
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
1
4%
2
17%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
6
26%
1
8%
31-45
4
17%
4
33%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
6
26%
3
25%
76-90
Пропущено
21
17
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
5
29%
29%
16-30
4
19%
4
24%
31-45
5
24%
2
12%
46-60
3
14%
5
29%
29%
61-75
3
14%
1
6%
76-90
Забито
62
22
26 В 1-м тайме 9
36 Во 2-м тайме 13
17 Забивали первыми 9
2 Не забивали 9
7
11%
3
14%
1-15
7
11%
3
14%
16-30
12
19%
3
14%
31-45
10
16%
6
27%
46-60
10
16%
2
9%
61-75
16
26%
5
23%
76-90
Пропущено
39
33
16 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 18
5
13%
1
3%
1-15
5
13%
8
24%
16-30
6
15%
5
15%
31-45
8
21%
7
21%
46-60
6
15%
8
24%
61-75
9
23%
4
12%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4
Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3
Арминия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Арминия - Аугсбург 0:1 Байер Л - Арминия 3:0 Арминия - Унион Берлин 1:0 Хоффенхайм - Арминия 2:0
Арминия - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Фрайбург - Арминия 2:2 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|25
|19
|2
|4
|76 - 27
|59
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|24
|16
|2
|6
|64 - 37
|50
|3.
|Байер Л
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|64 - 40
|45
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|48 - 36
|43
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|51 - 29
|41
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|25
|11
|8
|6
|40 - 27
|41
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|32 - 33
|37
|8.
|Кёльн
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|36 - 39
|36
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|37 - 37
|34
|10.
|Майнц
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|35 - 29
|34
|11.
|Бохум
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|27 - 35
|32
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|27 - 37
|31
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|34 - 51
|27
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|27 - 41
|26
|15.
|Арминия
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|22 - 33
|25
|16.
|Герта
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|26 - 58
|23
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|31 - 47
|22
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|25
|3
|5
|17
|23 - 64
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|38 - 12
|31
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|39 - 18
|30
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 15
|28
|4.
|Майнц
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 7
|27
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 13
|26
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 13
|24
|7.
|Кёльн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 16
|24
|8.
|Бохум
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|9.
|Байер Л
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|33 - 19
|23
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 12
|22
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 21
|18
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|14.
|Герта
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 27
|15
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 26
|15
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 16
|13
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|18.
|Арминия
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|12 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|38 - 15
|28
|2.
|Байер Л
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|31 - 21
|22
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 21
|21
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|25 - 19
|20
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 20
|14
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 20
|13
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 14
|13
|10.
|Кёльн
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|16 - 23
|12
|11.
|Арминия
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 16
|12
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 22
|10
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 30
|9
|14.
|Герта
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 31
|8
|15.
|Бохум
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 23
|8
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 21
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|11 - 46
|1
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Прогнозы на матч Боруссия Д - Арминия
Исход игры
Боруссия Д
92.9% (26)
Ничья
3.6% (1)
Арминия
3.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (16)
Меньше
42.86% (12)
Обе команды забьют
Да
42.86% (12)
Нет
57.14% (16)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
35.7% (10)
3:1 Боруссия Д
21.4% (6)
3:0 Боруссия Д
14.3% (4)
2:1 Боруссия Д
14.3% (4)
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