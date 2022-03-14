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  3. США: МЛС
Нью-Йорк Ред Буллз
0:1
Конец матча

Стадион:
Миннесота Юнайтед
0'
0:0
14' Не забитый пенальти
Климала Патрик
39' Желтая карточка
Трапп Уилл
45' Желтая карточка
Emanuel Reynoso2
49' Желтая карточка
Нилис Шон
0:1
51' Гол
Амарилья Луис
56' Желтая карточка
Йервуд Дрю
90'+5
1
Карлос
Мигел
Коронел
7
Эдвардс
Томас
15
Нилис
Шон
33
Лонг
Аарон
12
Нилис
Дилан
8
Амайя
Фрэнки
16
Йервуд
Дрю
47
Толкин
Джон
10
Морган
Льюис
21
Фернандес
Омир
9
Климала
Патрик
97
Сен
Клер
Дейн
31
Дотсон
Хассани
15
Боксолл
Михаэл
14
Коллман
Брент
27
Тейлор
Ди
Джей
20
Трапп
Уилл
33
Kervin
Arriaga
17
Лод
Робин
10
Emanuel
Reynoso2
7
Фрагапане
Франко
9
Амарилья
Луис
Нью-Йорк Ред Буллз
3-4-2-1
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Миннесота Юнайтед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

М
1:2
М
3:0
М
0:3

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Эмануэль Рейносо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Трапп Уилл получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Климала Патрик пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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