0:1
Конец матча
Стадион: Ред Булл Арена
0:0
14' Не забитый пенальтиКлимала Патрик
39' Желтая карточкаТрапп Уилл
45' Желтая карточкаEmanuel Reynoso2
49' Желтая карточкаНилис Шон
0:1
51' ГолАмарилья Луис
56' Желтая карточкаЙервуд Дрю
Ход матча
14'
0:0
39'
45'
49'
51'
0:1
56'
15
Нилис
Шон
33
Лонг
Аарон
12
Нилис
Дилан
16
Йервуд
Дрю
47
Толкин
Джон
10
Морган
Льюис
20
Трапп
Уилл
17
Лод
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
-
12 Нилис ДиланПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
47 Толкин ДжонПолузащитник
-
10 Морган ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
-
37 Кларк КейденПолузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
-
28 Zachary Ryan
-
-
-
22 Serge Ngoma
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Эммингс ФредВратарь
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Данлади АбуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Эну АдриенНападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Миннесота Юнайтед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1