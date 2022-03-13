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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Гройтер Фюрт
 
Позже

Стадион:
РБ Лейпциг
Прогнозы 114
Гройтер Фюрт 0.9% (1)
X 6.1% (7)
РБ Лейпциг 93% (106)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ничья
РБ Лейпциг
9.39
5.85
1.33
Все Коэффициенты
Новости
26
Линде
Андреас
18
Майерхёфер
Марко
24
Виргевер
Ник
4
Бауэр
Максимилиан
15
Виллемс
Джетро
33
Зегуйн
Пауль
13
Кристиансен
Макс
37
Грин
Джулиан
16
Нильсен
Ховард
40
Левелинг
Джейми
10
Хргота
Бранимир
1
Гулачи
Петер
16
Клостерманн
Лукас
4
Орбан
Вилли
2
Симакан
Мохамед
39
Хенрихс
Бенджамин
27
Лаймер
Конрад
8
Айдара
Амаду
3
Анхелиньо
Хосе
10
Форсберг
Эмиль
18
Нкунку
Кристофер
33
Андре
Силва
Гройтер Фюрт
4-3-1-2
РБ Лейпциг
3-4-1-2

История личных встреч

Гройтер Фюрт
РБ Лейпциг

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

Б
4:1
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
2:0
Б2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 8 (5) 0.32
Левелинг Джейми 4 0.16
Нильсен Ховард 2 0.08
Дуджак Джереми 2 0.08
Иттен Седрик 2 0.08
Тильман Тимоти 1 0.04
Гризбек Себастьян 1 0.04
Майерхёфер Марко 1 0.04
Зегуйн Пауль 0 0
Иттер Джанлука 0 0
Абиама Диксон 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 14 (1) 0.56
Андре Силва 9 (3) 0.36
Поульсен Юссуф 5 0.2
Собослаи Доминик 4 0.16
Форсберг Эмиль 4 (3) 0.16
Айдара Амаду 3 0.12
Хенрихс Бенджамин 2 0.08
Анхелиньо Хосе 2 0.08
Ольмо Дани 2 0.08
Гвардиол Йошко 2 0.08
Лаймер Конрад 1 0.04
Орбан Вилли 1 0.04
Мукиэле Норди 1 0.04
Новоа Уго 1 0.04
Броббей Брайан 0 0
Кампль Кевин 0 0
Клостерманн Лукас 0 0
Адамс Тайлер 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зегуйн Пауль 9 0
Гризбек Себастьян 5 0
Кристиансен Макс 4 0
Бауэр Максимилиан 4 0
Виллемс Джетро 3 0
Хргота Бранимир 3 0
Иттер Джанлука 3 0
Левелинг Джейми 3 0
Сарпей Ханс 2 0
Нильсен Ховард 2 0
Барри Абдурахман 2 0
Абиама Диксон 2 0
Стефан Леитл 1 0
Виргевер Ник 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Грин Джулиан 1 0
Иттен Седрик 1 0
Хоогма Джастин 1 0
Тильман Тимоти 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гвардиол Йошко 5 0
Симакан Мохамед 4 0
Кампль Кевин 3 0
Хенрихс Бенджамин 3 0
Анхелиньо Хосе 3 0
Адамс Тайлер 3 0
Поульсен Юссуф 2 0
Нкунку Кристофер 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Айдара Амаду 2 0
Собослаи Доминик 2 0
Джисс Марш 1 0
Гулачи Петер 1 0
Форсберг Эмиль 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Орбан Вилли 1 0
Андре Силва 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Ольмо Дани 1 0
Тедеско Доменико 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
17
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
2
15%
2
12%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
3
23%
2
12%
46-60
5
38%
5
29%
29%
61-75
2
15%
3
18%
76-90

Пропущено

17
13
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
12%
4
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
24%
1
8%
31-45
2
12%
4
31%
46-60
3
18%
2
15%
61-75
6
35%
2
15%
76-90

Забито

13
35
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 26
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
6
17%
16-30
5
38%
3
9%
31-45
1
8%
10
29%
46-60
3
23%
8
23%
61-75
2
15%
8
23%
76-90

Пропущено

44
15
15 В 1-м тайме 5
29 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
5
11%
1
7%
1-15
4
9%
1
7%
16-30
6
14%
3
20%
31-45
9
20%
5
33%
46-60
9
20%
2
13%
61-75
11
25%
3
20%
76-90

Забито

26
52
10 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 36
9 Забивали первыми 14
8 Не забивали 4
3
12%
2
4%
1-15
2
8%
9
17%
16-30
5
19%
5
10%
31-45
4
15%
12
23%
46-60
8
31%
13
25%
61-75
4
15%
11
21%
76-90

Пропущено

61
28
21 В 1-м тайме 10
40 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 19
7
11%
5
18%
1-15
4
7%
1
4%
16-30
10
16%
4
14%
31-45
11
18%
9
32%
46-60
12
20%
4
14%
61-75
17
28%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Бохум - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Герта 2:1
Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3
РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3
Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 26 19 3 4 77 - 28 60
2. Боруссия Д 1:0 Заявка 25 17 2 6 65 - 37 53
3. Байер Л Заявка 26 13 6 7 64 - 41 45
4. Хоффенхайм Заявка 26 13 5 8 49 - 37 44
5. Фрайбург Заявка 26 12 8 6 43 - 29 44
6. РБ Лейпциг Заявка 25 12 5 8 51 - 29 41
7. Кёльн Заявка 26 10 9 7 37 - 39 39
8. Унион Берлин Заявка 26 10 8 8 33 - 34 38
9. Айнтрахт Фр 2:1 Заявка 26 10 7 9 39 - 38 37
10. Майнц Заявка 24 10 4 10 35 - 29 34
11. Бохум 1:2 Заявка 26 9 5 12 28 - 37 32
12. Вольфсбург Заявка 26 9 4 13 29 - 40 31
13. Боруссия М Заявка 26 8 6 12 36 - 51 30
14. Аугсбург Заявка 25 6 8 11 27 - 41 26
15. Арминия 0:1 Заявка 26 5 10 11 22 - 34 25
16. Герта Заявка 26 6 5 15 26 - 60 23
17. Штуттгарт Заявка 26 5 8 13 32 - 48 23
18. Гройтер Фюрт Заявка 25 3 5 17 23 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 1:0 Заявка 13 11 0 2 40 - 18 33
2. Бавария Заявка 13 10 1 2 38 - 12 31
3. РБ Лейпциг Заявка 13 9 1 3 35 - 15 28
4. Майнц Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Хоффенхайм Заявка 13 8 3 2 28 - 14 27
6. Фрайбург Заявка 13 7 4 2 24 - 14 25
7. Унион Берлин Заявка 13 7 4 2 18 - 14 25
8. Кёльн Заявка 13 7 3 3 20 - 16 24
9. Бохум 1:2 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
10. Байер Л Заявка 13 7 2 4 33 - 20 23
11. Боруссия М Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
12. Вольфсбург Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
13. Айнтрахт Фр 2:1 Заявка 13 4 4 5 16 - 17 16
14. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
15. Герта Заявка 13 4 3 6 17 - 27 15
16. Штуттгарт Заявка 13 4 3 6 22 - 26 15
17. Гройтер Фюрт Заявка 12 3 4 5 12 - 18 13
18. Арминия 0:1 Заявка 13 2 7 4 12 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 2 2 39 - 16 29
2. Байер Л Заявка 13 6 4 3 31 - 21 22
3. Айнтрахт Фр 2:1 Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
4. Боруссия Д 1:0 Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
5. Фрайбург Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
6. Хоффенхайм Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
7. Кёльн Заявка 13 3 6 4 17 - 23 15
8. Вольфсбург Заявка 13 4 2 7 15 - 23 14
9. Унион Берлин Заявка 13 3 4 6 15 - 20 13
10. РБ Лейпциг Заявка 12 3 4 5 16 - 14 13
11. Арминия 0:1 Заявка 13 3 3 7 10 - 17 12
12. Аугсбург Заявка 13 2 4 7 10 - 22 10
13. Боруссия М Заявка 13 2 3 8 13 - 30 9
14. Герта Заявка 13 2 2 9 9 - 33 8
15. Бохум 1:2 Заявка 13 2 2 9 9 - 25 8
16. Штуттгарт Заявка 13 1 5 7 10 - 22 8
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 13 0 1 12 11 - 46 1
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 марта 2022, осталось 24 минуты.

    Главный судья: Яблонски Свен

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 114
    Гройтер Фюрт 0.9% (1)
    X 6.1% (7)
    РБ Лейпциг 93% (106)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Гройтер Фюрт
    Ничья
    РБ Лейпциг
    9.39
    5.85
    1.33
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг онлайн

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    Прогнозы на матч Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Гройтер Фюрт
    0.9% (1)
    Ничья
    6.1% (7)
    РБ Лейпциг
    93% (106)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (70)
    Меньше
    37.5% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (70)
    Нет
    37.5% (42)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    35.1% (40)
    0:2 РБ Лейпциг
    26.3% (30)
    1:3 РБ Лейпциг
    19.3% (22)
    1:1 Ничья
    5.3% (6)
    0:1 РБ Лейпциг
    4.4% (5)
    0:3 РБ Лейпциг
    3.5% (4)
    0:4 РБ Лейпциг
    1.8% (2)
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