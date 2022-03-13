Германия: Бундеслига 2021-2022
Позже
Стадион: Sportpark Ronhof Thomas Sommer
24
Виргевер
Ник
33
Зегуйн
Пауль
37
Грин
Джулиан
33
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Зегуйн ПаульПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Новоа УгоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Гройтер Фюрт
РБ Лейпциг
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|8 (5)
|0.32
|Левелинг Джейми
|4
|0.16
|Нильсен Ховард
|2
|0.08
|Дуджак Джереми
|2
|0.08
|Иттен Седрик
|2
|0.08
|Тильман Тимоти
|1
|0.04
|Гризбек Себастьян
|1
|0.04
|Майерхёфер Марко
|1
|0.04
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Иттер Джанлука
|0
|0
|Абиама Диксон
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|14 (1)
|0.56
|Андре Силва
|9 (3)
|0.36
|Поульсен Юссуф
|5
|0.2
|Собослаи Доминик
|4
|0.16
|Форсберг Эмиль
|4 (3)
|0.16
|Айдара Амаду
|3
|0.12
|Хенрихс Бенджамин
|2
|0.08
|Анхелиньо Хосе
|2
|0.08
|Ольмо Дани
|2
|0.08
|Гвардиол Йошко
|2
|0.08
|Лаймер Конрад
|1
|0.04
|Орбан Вилли
|1
|0.04
|Мукиэле Норди
|1
|0.04
|Новоа Уго
|1
|0.04
|Броббей Брайан
|0
|0
|Кампль Кевин
|0
|0
|Клостерманн Лукас
|0
|0
|Адамс Тайлер
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зегуйн Пауль
|9
|0
|Гризбек Себастьян
|5
|0
|Кристиансен Макс
|4
|0
|Бауэр Максимилиан
|4
|0
|Виллемс Джетро
|3
|0
|Хргота Бранимир
|3
|0
|Иттер Джанлука
|3
|0
|Левелинг Джейми
|3
|0
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Нильсен Ховард
|2
|0
|Барри Абдурахман
|2
|0
|Абиама Диксон
|2
|0
|Стефан Леитл
|1
|0
|Виргевер Ник
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Грин Джулиан
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Хоогма Джастин
|1
|0
|Тильман Тимоти
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гвардиол Йошко
|5
|0
|Симакан Мохамед
|4
|0
|Кампль Кевин
|3
|0
|Хенрихс Бенджамин
|3
|0
|Анхелиньо Хосе
|3
|0
|Адамс Тайлер
|3
|0
|Поульсен Юссуф
|2
|0
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|Мукиэле Норди
|2
|0
|Айдара Амаду
|2
|0
|Собослаи Доминик
|2
|0
|Джисс Марш
|1
|0
|Гулачи Петер
|1
|0
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Орбан Вилли
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|Лаймер Конрад
|1
|0
|Ольмо Дани
|1
|0
|Тедеско Доменико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
17
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
2
15%
2
12%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
3
23%
2
12%
46-60
5
38%
5
29%
29%
61-75
2
15%
3
18%
76-90
Пропущено
17
13
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
12%
4
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
24%
1
8%
31-45
2
12%
4
31%
46-60
3
18%
2
15%
61-75
6
35%
2
15%
76-90
Забито
13
35
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 26
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
6
17%
16-30
5
38%
3
9%
31-45
1
8%
10
29%
46-60
3
23%
8
23%
61-75
2
15%
8
23%
76-90
Пропущено
44
15
15 В 1-м тайме 5
29 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
5
11%
1
7%
1-15
4
9%
1
7%
16-30
6
14%
3
20%
31-45
9
20%
5
33%
46-60
9
20%
2
13%
61-75
11
25%
3
20%
76-90
Забито
26
52
10 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 36
9 Забивали первыми 14
8 Не забивали 4
3
12%
2
4%
1-15
2
8%
9
17%
16-30
5
19%
5
10%
31-45
4
15%
12
23%
46-60
8
31%
13
25%
61-75
4
15%
11
21%
76-90
Пропущено
61
28
21 В 1-м тайме 10
40 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 19
7
11%
5
18%
1-15
4
7%
1
4%
16-30
10
16%
4
14%
31-45
11
18%
9
32%
46-60
12
20%
4
14%
61-75
17
28%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Бохум - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Герта 2:1
Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3
РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3
Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|26
|19
|3
|4
|77 - 28
|60
|2.
|Боруссия Д
|1:0 Заявка
|25
|17
|2
|6
|65 - 37
|53
|3.
|Байер Л
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|64 - 41
|45
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|49 - 37
|44
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|43 - 29
|44
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|51 - 29
|41
|7.
|Кёльн
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|37 - 39
|39
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|33 - 34
|38
|9.
|Айнтрахт Фр
|2:1 Заявка
|26
|10
|7
|9
|39 - 38
|37
|10.
|Майнц
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|35 - 29
|34
|11.
|Бохум
|1:2 Заявка
|26
|9
|5
|12
|28 - 37
|32
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|29 - 40
|31
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|36 - 51
|30
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|27 - 41
|26
|15.
|Арминия
|0:1 Заявка
|26
|5
|10
|11
|22 - 34
|25
|16.
|Герта
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|26 - 60
|23
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|32 - 48
|23
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|25
|3
|5
|17
|23 - 64
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|1:0 Заявка
|13
|11
|0
|2
|40 - 18
|33
|2.
|Бавария
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|38 - 12
|31
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 15
|28
|4.
|Майнц
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 7
|27
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 14
|27
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 14
|25
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|18 - 14
|25
|8.
|Кёльн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 16
|24
|9.
|Бохум
|1:2 Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|10.
|Байер Л
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|33 - 20
|23
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 21
|21
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|13.
|Айнтрахт Фр
|2:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 17
|16
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|15.
|Герта
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 27
|15
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 26
|15
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|18.
|Арминия
|0:1 Заявка
|13
|2
|7
|4
|12 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|39 - 16
|29
|2.
|Байер Л
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|31 - 21
|22
|3.
|Айнтрахт Фр
|2:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 21
|21
|4.
|Боруссия Д
|1:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|25 - 19
|20
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|7.
|Кёльн
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 23
|15
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 23
|14
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 20
|13
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 14
|13
|11.
|Арминия
|0:1 Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 22
|10
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 30
|9
|14.
|Герта
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 33
|8
|15.
|Бохум
|1:2 Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 25
|8
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 22
|8
|17.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|11 - 46
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг
Исход игры
Гройтер Фюрт
0.9% (1)
Ничья
6.1% (7)
РБ Лейпциг
93% (106)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (70)
Меньше
37.5% (42)
Обе команды забьют
Да
62.5% (70)
Нет
37.5% (42)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
35.1% (40)
0:2 РБ Лейпциг
26.3% (30)
1:3 РБ Лейпциг
19.3% (22)
1:1 Ничья
5.3% (6)
0:1 РБ Лейпциг
4.4% (5)
0:3 РБ Лейпциг
3.5% (4)
0:4 РБ Лейпциг
1.8% (2)
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