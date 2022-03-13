Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: АФАС
8' Желтая карточкаКопмейнерс Пер
30' Undefined phrase: football_event_Daan Rots
38' Желтая карточкаСадилек Михал
Ход матча
30'
38'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
18
Эвьен
Хэкон
10
Де
Вит
Дани
39
Daan
Rots
14
Влап
Михел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Реус БоВратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
-
26 Керкез МилошЗащитник
- Защитник
-
20 Класи ЙордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Pascal Jansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Daan RotsПолузащитник
-
14 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Пири КикЗащитник
- Полузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Max Bruns
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Твенте
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
29 матчей
51.7%
13.8%
34.5%
15 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
37.9%
41.4%
20.7%
11 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.9%
31%
31.1%
11 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлссон Йеспер III
|13 (4)
|0.5
|Павлидис Вангелис
|9
|0.35
|Де Вит Дани
|7
|0.27
|Гудмундссон Альберт
|4 (1)
|0.15
|Рейндерс Тиджани
|3
|0.12
|Абухлал Закария
|3
|0.12
|Бёкема Сэм
|3
|0.12
|Вайндал Оуэн
|1
|0.04
|Сугавара Юкинари
|1
|0.04
|Инди Мартинс
|1
|0.04
|Витри Аслак Фонн
|1
|0.04
|Эвьен Хэкон
|1
|0.04
|Павлидис Василис
|1
|0.04
|Класи Йорди
|1
|0.04
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Сова Камаль
|0
|0
|Поку Эрнест
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Волфсвинкель Рикки
|12 (5)
|0.46
|Проппер Робин
|5
|0.19
|Лимниос Димитрис
|4
|0.15
|Manfred Ugalde
|3
|0.12
|Влап Михел
|3
|0.12
|Мисиджан Вирджил
|2
|0.08
|Daan Rots
|2
|0.08
|Зерруки Рамиз
|2
|0.08
|Садилек Михал
|1
|0.04
|Mees Hilgers
|1
|0.04
|Бренет Джошуа
|1
|0.04
|Бош Йессе
|1
|0.04
|Мениг Квинси
|0
|0
|Черны Вацлав
|0
|0
|Трупе Джованни
|0
|0
|Плегесуэло Хулио
|0
|0
|Смал Гийс
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мидтше Фредрик
|5
|0
|Хацидиакос Пантелис
|5
|0
|Вайндал Оуэн
|5
|0
|Павлидис Вангелис
|4
|0
|Гудмундссон Альберт
|4
|0
|Класи Йорди
|2
|1
|Инди Мартинс
|3
|0
|Де Вит Дани
|3
|0
|Сугавара Юкинари
|3
|0
|Карлссон Йеспер III
|2
|0
|Летсерт Тимо
|1
|0
|Виндаль-Йенсен Петер
|1
|0
|Абухлал Закария
|1
|0
|Рейндерс Тиджани
|1
|0
|Копмейнерс Пер
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зерруки Рамиз
|7
|1
|Садилек Михал
|5
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|4
|0
|Илич Лука
|1
|1
|Проппер Робин
|2
|0
|Мениг Квинси
|2
|0
|Бренет Джошуа
|2
|0
|Лимниос Димитрис
|2
|0
|Влап Михел
|2
|0
|Manfred Ugalde
|2
|0
|Остерволде Джейден
|2
|0
|Daan Rots
|2
|0
|Брама Вут
|1
|0
|Трупе Джованни
|1
|0
|Плегесуэло Хулио
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Mees Hilgers
|1
|0
|Max Bruns
|1
|0
|Luca Everink
|1
|0
|Рон Янс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
22
14 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
5
19%
4
18%
1-15
5
19%
2
9%
16-30
4
15%
6
27%
31-45
5
19%
3
14%
46-60
1
4%
2
9%
61-75
7
26%
5
23%
76-90
Пропущено
13
21
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
5
38%
2
10%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
2
15%
2
10%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
1
8%
6
29%
61-75
3
23%
7
33%
76-90
Забито
22
17
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
3
14%
5
29%
29%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
5
23%
1
6%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
5
23%
6
35%
76-90
Пропущено
17
9
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 6
2
12%
1
11%
1-15
4
24%
1
11%
16-30
3
18%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
4
24%
1
11%
61-75
4
24%
1
11%
76-90
Забито
49
39
25 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 17
6 Не забивали 2
8
16%
9
23%
1-15
8
16%
4
10%
16-30
9
18%
7
18%
31-45
8
16%
5
13%
46-60
4
8%
3
8%
61-75
12
24%
11
28%
76-90
Пропущено
30
30
17 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 17
7
23%
3
10%
1-15
5
17%
2
7%
16-30
5
17%
4
13%
31-45
1
3%
6
20%
46-60
5
17%
7
23%
61-75
7
23%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1
АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0
Твенте
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Твенте - Камбюр 1:0 Ваалвейк - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Аякс - Твенте 5:0
Твенте - Витесс 3:0 Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - Херенвен 2:0 Утрехт - Твенте 1:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 Твенте - Фейеноорд 2:1 Твенте - Ваалвейк 2:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Твенте - Фейеноорд 0:0 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 5:2 Осс - Твенте 0:2 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 Твенте - Виллем II 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|26
|20
|3
|3
|77 - 11
|63
|2.
|ПСВ
|26
|20
|1
|5
|63 - 31
|61
|3.
|Фейеноорд
|26
|17
|4
|5
|59 - 24
|55
|4.
|АЗ Алкмаар
|0:0
|26
|16
|4
|6
|50 - 29
|52
|5.
|Твенте
|0:0
|26
|14
|7
|5
|39 - 30
|49
|6.
|Витесс
|25
|12
|5
|8
|32 - 39
|41
|7.
|Утрехт
|26
|11
|7
|8
|43 - 33
|40
|8.
|Гронинген
|26
|8
|9
|9
|32 - 36
|33
|9.
|Камбюр
|26
|10
|3
|13
|43 - 55
|33
|10.
|НЕК Неймеген
|26
|8
|7
|11
|33 - 43
|31
|11.
|Херенвен
|26
|7
|6
|13
|22 - 36
|27
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|26
|7
|6
|13
|27 - 43
|27
|13.
|Хераклес
|26
|7
|6
|13
|27 - 35
|27
|14.
|Ваалвейк
|26
|5
|9
|12
|28 - 42
|24
|15.
|Фортуна Ситтард
|25
|6
|4
|15
|26 - 53
|22
|16.
|Виллем II
|26
|6
|4
|16
|21 - 44
|22
|17.
|Спарта Роттердам
|24
|4
|8
|12
|20 - 37
|20
|18.
|ПЕК Зволле
|26
|5
|5
|16
|20 - 41
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|10
|1
|2
|49 - 5
|31
|2.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|35 - 18
|30
|3.
|АЗ Алкмаар
|0:0
|13
|9
|3
|1
|28 - 12
|30
|4.
|Фейеноорд
|13
|9
|2
|2
|32 - 12
|29
|5.
|Твенте
|0:0
|12
|7
|4
|1
|18 - 8
|25
|6.
|Утрехт
|13
|7
|4
|2
|27 - 14
|25
|7.
|Хераклес
|14
|7
|4
|3
|19 - 13
|25
|8.
|Гронинген
|13
|4
|6
|3
|14 - 12
|18
|9.
|Витесс
|12
|5
|2
|5
|15 - 23
|17
|10.
|Камбюр
|13
|5
|1
|7
|25 - 29
|16
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|5
|1
|7
|17 - 21
|16
|12.
|Спарта Роттердам
|14
|3
|5
|6
|12 - 19
|14
|13.
|Виллем II
|13
|4
|2
|7
|10 - 18
|14
|14.
|Ваалвейк
|13
|4
|2
|7
|11 - 21
|14
|15.
|Фортуна Ситтард
|12
|4
|2
|6
|14 - 24
|14
|16.
|Херенвен
|13
|3
|2
|8
|12 - 21
|11
|17.
|НЕК Неймеген
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|18.
|ПЕК Зволле
|13
|2
|4
|7
|9 - 15
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|2.
|ПСВ
|13
|10
|1
|2
|28 - 13
|31
|3.
|Фейеноорд
|13
|8
|2
|3
|27 - 12
|26
|4.
|Твенте
|0:0
|14
|7
|3
|4
|21 - 22
|24
|5.
|Витесс
|13
|7
|3
|3
|17 - 16
|24
|6.
|АЗ Алкмаар
|0:0
|13
|7
|1
|5
|22 - 17
|22
|7.
|НЕК Неймеген
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
|8.
|Камбюр
|13
|5
|2
|6
|18 - 26
|17
|9.
|Херенвен
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|10.
|Утрехт
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|11.
|Гронинген
|13
|4
|3
|6
|18 - 24
|15
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|2
|5
|6
|10 - 22
|11
|13.
|ПЕК Зволле
|13
|3
|1
|9
|11 - 26
|10
|14.
|Ваалвейк
|13
|1
|7
|5
|17 - 21
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|13
|2
|2
|9
|12 - 29
|8
|16.
|Виллем II
|13
|2
|2
|9
|11 - 26
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|12
|0
|2
|10
|8 - 22
|2