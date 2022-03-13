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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
АЗ Алкмаар
0:0
Перерыв

Стадион:
Твенте
0'
8' Желтая карточка
Копмейнерс Пер
30' Undefined phrase: football_event_
Daan Rots
38' Желтая карточка
Садилек Михал

Ход матча

8'
Копмейнерс Пер
 
30'
 
Daan Rots
38'
 
Садилек Михал

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
Твенте
1.85
3.64
4.53
Все Коэффициенты
1
Виндаль-Йенсен
Петер
2
Сугавара
Юкинари
3
Хацидиакос
Пантелис
4
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
18
Эвьен
Хэкон
14
Копмейнерс
Пер
24
Рейндерс
Тиджани
11
Карлссон
Йеспер
III
10
Де
Вит
Дани
9
Павлидис
Вангелис
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
3
Проппер
Робин
4
Плегесуэло
Хулио
5
Смал
Гийс
19
Зерруки
Рамиз
23
Садилек
Михал
39
Daan
Rots
14
Влап
Михел
10
Мисиджан
Вирджил
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
АЗ Алкмаар
4-4-1-1
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Твенте

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

29 матчей

51.7%
13.8%
34.5%
15 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

37.9%
41.4%
20.7%
11 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.9%
31%
31.1%
11 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

К
1:2
Э
3:1
Э
4:1
Э
1:3
Э
2:0
Э
3:0
К
4:0
Э
0:4
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
3:1
Э
0:2
К
3:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
1:2
Э
0:3
Э
3:0
Э
2:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Йеспер III 13 (4) 0.5
Павлидис Вангелис 9 0.35
Де Вит Дани 7 0.27
Гудмундссон Альберт 4 (1) 0.15
Рейндерс Тиджани 3 0.12
Абухлал Закария 3 0.12
Бёкема Сэм 3 0.12
Вайндал Оуэн 1 0.04
Сугавара Юкинари 1 0.04
Инди Мартинс 1 0.04
Витри Аслак Фонн 1 0.04
Эвьен Хэкон 1 0.04
Павлидис Василис 1 0.04
Класи Йорди 1 0.04
Мидтше Фредрик 0 0
Сова Камаль 0 0
Поку Эрнест 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 12 (5) 0.46
Проппер Робин 5 0.19
Лимниос Димитрис 4 0.15
Manfred Ugalde 3 0.12
Влап Михел 3 0.12
Мисиджан Вирджил 2 0.08
Daan Rots 2 0.08
Зерруки Рамиз 2 0.08
Садилек Михал 1 0.04
Mees Hilgers 1 0.04
Бренет Джошуа 1 0.04
Бош Йессе 1 0.04
Мениг Квинси 0 0
Черны Вацлав 0 0
Трупе Джованни 0 0
Плегесуэло Хулио 0 0
Смал Гийс 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мидтше Фредрик 5 0
Хацидиакос Пантелис 5 0
Вайндал Оуэн 5 0
Павлидис Вангелис 4 0
Гудмундссон Альберт 4 0
Класи Йорди 2 1
Инди Мартинс 3 0
Де Вит Дани 3 0
Сугавара Юкинари 3 0
Карлссон Йеспер III 2 0
Летсерт Тимо 1 0
Виндаль-Йенсен Петер 1 0
Абухлал Закария 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0
Копмейнерс Пер 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 7 1
Садилек Михал 5 1
Ван Волфсвинкель Рикки 4 0
Илич Лука 1 1
Проппер Робин 2 0
Мениг Квинси 2 0
Бренет Джошуа 2 0
Лимниос Димитрис 2 0
Влап Михел 2 0
Manfred Ugalde 2 0
Остерволде Джейден 2 0
Daan Rots 2 0
Брама Вут 1 0
Трупе Джованни 1 0
Плегесуэло Хулио 1 0
Смал Гийс 1 0
Mees Hilgers 1 0
Max Bruns 1 0
Luca Everink 1 0
Рон Янс 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
22
14 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
5
19%
4
18%
1-15
5
19%
2
9%
16-30
4
15%
6
27%
31-45
5
19%
3
14%
46-60
1
4%
2
9%
61-75
7
26%
5
23%
76-90

Пропущено

13
21
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
5
38%
2
10%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
2
15%
2
10%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
1
8%
6
29%
61-75
3
23%
7
33%
76-90

Забито

22
17
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
3
14%
5
29%
29%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
5
23%
1
6%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
5
23%
6
35%
76-90

Пропущено

17
9
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 6
2
12%
1
11%
1-15
4
24%
1
11%
16-30
3
18%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
4
24%
1
11%
61-75
4
24%
1
11%
76-90

Забито

49
39
25 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 17
6 Не забивали 2
8
16%
9
23%
1-15
8
16%
4
10%
16-30
9
18%
7
18%
31-45
8
16%
5
13%
46-60
4
8%
3
8%
61-75
12
24%
11
28%
76-90

Пропущено

30
30
17 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 17
7
23%
3
10%
1-15
5
17%
2
7%
16-30
5
17%
4
13%
31-45
1
3%
6
20%
46-60
5
17%
7
23%
61-75
7
23%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1
АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0
Твенте
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Твенте - Камбюр 1:0 Ваалвейк - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Аякс - Твенте 5:0
Твенте - Витесс 3:0 Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - Херенвен 2:0 Утрехт - Твенте 1:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 Твенте - Фейеноорд 2:1 Твенте - Ваалвейк 2:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Твенте - Фейеноорд 0:0 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 5:2 Осс - Твенте 0:2 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 Твенте - Виллем II 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 26 20 3 3 77 - 11 63
2. ПСВ 26 20 1 5 63 - 31 61
3. Фейеноорд 26 17 4 5 59 - 24 55
4. АЗ Алкмаар 0:0 26 16 4 6 50 - 29 52
5. Твенте 0:0 26 14 7 5 39 - 30 49
6. Витесс 25 12 5 8 32 - 39 41
7. Утрехт 26 11 7 8 43 - 33 40
8. Гронинген 26 8 9 9 32 - 36 33
9. Камбюр 26 10 3 13 43 - 55 33
10. НЕК Неймеген 26 8 7 11 33 - 43 31
11. Херенвен 26 7 6 13 22 - 36 27
12. Гоу Эхед Иглс 26 7 6 13 27 - 43 27
13. Хераклес 26 7 6 13 27 - 35 27
14. Ваалвейк 26 5 9 12 28 - 42 24
15. Фортуна Ситтард 25 6 4 15 26 - 53 22
16. Виллем II 26 6 4 16 21 - 44 22
17. Спарта Роттердам 24 4 8 12 20 - 37 20
18. ПЕК Зволле 26 5 5 16 20 - 41 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 1 2 49 - 5 31
2. ПСВ 13 10 0 3 35 - 18 30
3. АЗ Алкмаар 0:0 13 9 3 1 28 - 12 30
4. Фейеноорд 13 9 2 2 32 - 12 29
5. Твенте 0:0 12 7 4 1 18 - 8 25
6. Утрехт 13 7 4 2 27 - 14 25
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гронинген 13 4 6 3 14 - 12 18
9. Витесс 12 5 2 5 15 - 23 17
10. Камбюр 13 5 1 7 25 - 29 16
11. Гоу Эхед Иглс 13 5 1 7 17 - 21 16
12. Спарта Роттердам 14 3 5 6 12 - 19 14
13. Виллем II 13 4 2 7 10 - 18 14
14. Ваалвейк 13 4 2 7 11 - 21 14
15. Фортуна Ситтард 12 4 2 6 14 - 24 14
16. Херенвен 13 3 2 8 12 - 21 11
17. НЕК Неймеген 12 2 4 6 12 - 18 10
18. ПЕК Зволле 13 2 4 7 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 2 1 28 - 6 32
2. ПСВ 13 10 1 2 28 - 13 31
3. Фейеноорд 13 8 2 3 27 - 12 26
4. Твенте 0:0 14 7 3 4 21 - 22 24
5. Витесс 13 7 3 3 17 - 16 24
6. АЗ Алкмаар 0:0 13 7 1 5 22 - 17 22
7. НЕК Неймеген 14 6 3 5 21 - 25 21
8. Камбюр 13 5 2 6 18 - 26 17
9. Херенвен 13 4 4 5 10 - 15 16
10. Утрехт 13 4 3 6 16 - 19 15
11. Гронинген 13 4 3 6 18 - 24 15
12. Гоу Эхед Иглс 13 2 5 6 10 - 22 11
13. ПЕК Зволле 13 3 1 9 11 - 26 10
14. Ваалвейк 13 1 7 5 17 - 21 10
15. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
16. Виллем II 13 2 2 9 11 - 26 8
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 8 - 18 6
18. Хераклес 12 0 2 10 8 - 22 2
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Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
Твенте
1.85
3.64
4.53
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Где смотреть матч АЗ Алкмаар 0:0 Твенте онлайн

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