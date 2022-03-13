Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Мисиджан Вирджил из команды Твенте наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

42' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Садилек Михал получил желтую карточку от судьи

36' Плегесуэло Хулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

34' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

34' Карлссон Йеспер III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Плегесуэло Хулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Твенте отменен из-за положения "вне игры".

31' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

27' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Отличный пас сделал Смал Гийс из команды Твенте . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

25' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Твенте

21' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Рейндерс Тиджани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Плегесуэло Хулио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Плегесуэло Хулио из команды Твенте направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

13' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Пеер Копмейнерс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

7' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

3' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Твенте начинает с центра поля