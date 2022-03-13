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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
АЗ Алкмаар
0:1
Конец матча

Стадион:
Твенте
0'
8' Желтая карточка
Копмейнерс Пер
30' Undefined phrase: football_event_
Daan Rots
38' Желтая карточка
Садилек Михал
0:1
62' Гол
Бренет Джошуа
75' Желтая карточка
Хацидиакос Пантелис
78' Желтая карточка
Проппер Робин
90'+6

Ход матча

8'
Копмейнерс Пер
 
30'
 
Daan Rots
38'
 
Садилек Михал
46'
Сова Камаль
Эвьен Хэкон
 
46'
Абухлал Закария
Павлидис Вангелис
 
61'
 
Черны Вацлав
Мисиджан Вирджил
62'
0:1
Бренет Джошуа
(Смал Гийс)
63'
Витри Аслак Фонн
Сугавара Юкинари
 
63'
Класи Йорди
Копмейнерс Пер
 
74'
 
Бош Йессе
Влап Михел
74'
 
Лимниос Димитрис
Daan Rots
75'
Хацидиакос Пантелис
 
78'
 
Проппер Робин
82'
Бёкема Сэм
Хацидиакос Пантелис
 
90'
 
Пири Кик
Зерруки Рамиз

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 3 Офсайды 4
  • 14 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

1
Виндаль-Йенсен
Петер
2
Сугавара
Юкинари
3
Хацидиакос
Пантелис
4
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
18
Эвьен
Хэкон
14
Копмейнерс
Пер
24
Рейндерс
Тиджани
11
Карлссон
Йеспер
III
10
Де
Вит
Дани
9
Павлидис
Вангелис
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
3
Проппер
Робин
4
Плегесуэло
Хулио
5
Смал
Гийс
19
Зерруки
Рамиз
23
Садилек
Михал
39
Daan
Rots
14
Влап
Михел
10
Мисиджан
Вирджил
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
АЗ Алкмаар
4-4-1-1
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Твенте

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

29 матчей

51.7%
13.8%
34.5%
15 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

37.9%
41.4%
20.7%
11 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.9%
31%
31.1%
11 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

К
1:2
Э
3:1
Э
4:1
Э
1:3
Э
2:0
Э
3:0
К
4:0
Э
0:4
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
3:1
Э
0:2
К
3:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
1:2
Э
0:3
Э
3:0
Э
2:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Йеспер III 13 (4) 0.5
Павлидис Вангелис 9 0.35
Де Вит Дани 7 0.27
Гудмундссон Альберт 4 (1) 0.15
Рейндерс Тиджани 3 0.12
Абухлал Закария 3 0.12
Бёкема Сэм 3 0.12
Вайндал Оуэн 1 0.04
Сугавара Юкинари 1 0.04
Инди Мартинс 1 0.04
Витри Аслак Фонн 1 0.04
Эвьен Хэкон 1 0.04
Павлидис Василис 1 0.04
Класи Йорди 1 0.04
Мидтше Фредрик 0 0
Сова Камаль 0 0
Поку Эрнест 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 12 (5) 0.46
Проппер Робин 5 0.19
Лимниос Димитрис 4 0.15
Manfred Ugalde 3 0.12
Влап Михел 3 0.12
Мисиджан Вирджил 2 0.08
Daan Rots 2 0.08
Бренет Джошуа 2 0.08
Зерруки Рамиз 2 0.08
Садилек Михал 1 0.04
Mees Hilgers 1 0.04
Бош Йессе 1 0.04
Смал Гийс 0 0
Мениг Квинси 0 0
Черны Вацлав 0 0
Трупе Джованни 0 0
Плегесуэло Хулио 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хацидиакос Пантелис 6 0
Мидтше Фредрик 5 0
Вайндал Оуэн 5 0
Павлидис Вангелис 4 0
Гудмундссон Альберт 4 0
Класи Йорди 2 1
Инди Мартинс 3 0
Де Вит Дани 3 0
Сугавара Юкинари 3 0
Карлссон Йеспер III 2 0
Летсерт Тимо 1 0
Виндаль-Йенсен Петер 1 0
Абухлал Закария 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0
Копмейнерс Пер 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 7 1
Садилек Михал 5 1
Ван Волфсвинкель Рикки 4 0
Проппер Робин 3 0
Илич Лука 1 1
Мениг Квинси 2 0
Бренет Джошуа 2 0
Лимниос Димитрис 2 0
Влап Михел 2 0
Manfred Ugalde 2 0
Остерволде Джейден 2 0
Daan Rots 2 0
Брама Вут 1 0
Трупе Джованни 1 0
Плегесуэло Хулио 1 0
Смал Гийс 1 0
Mees Hilgers 1 0
Max Bruns 1 0
Luca Everink 1 0
Рон Янс 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
23
14 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 10
16 Не забивали 13
5
19%
4
17%
1-15
5
19%
2
9%
16-30
4
15%
6
26%
31-45
5
19%
3
13%
46-60
1
4%
3
13%
61-75
7
26%
5
22%
76-90

Пропущено

14
21
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
5
36%
2
10%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
2
14%
6
29%
61-75
3
21%
7
33%
76-90

Забито

22
17
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
3
14%
5
29%
29%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
5
23%
1
6%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
5
23%
6
35%
76-90

Пропущено

17
9
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 6
2
12%
1
11%
1-15
4
24%
1
11%
16-30
3
18%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
4
24%
1
11%
61-75
4
24%
1
11%
76-90

Забито

49
40
25 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 18
7 Не забивали 2
8
16%
9
23%
1-15
8
16%
4
10%
16-30
9
18%
7
18%
31-45
8
16%
5
13%
46-60
4
8%
4
10%
61-75
12
24%
11
28%
76-90

Пропущено

31
30
17 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 17
7
23%
3
10%
1-15
5
16%
2
7%
16-30
5
16%
4
13%
31-45
1
3%
6
20%
46-60
6
19%
7
23%
61-75
7
23%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1
АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0
Твенте
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Твенте - Камбюр 1:0 Ваалвейк - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Аякс - Твенте 5:0
Твенте - Витесс 3:0 Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - Херенвен 2:0 Утрехт - Твенте 1:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 Твенте - Фейеноорд 2:1 Твенте - Ваалвейк 2:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Твенте - Фейеноорд 0:0 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 5:2 Осс - Твенте 0:2 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 Твенте - Виллем II 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 26 20 3 3 77 - 11 63
2. ПСВ 26 20 1 5 63 - 31 61
3. Фейеноорд 26 17 4 5 59 - 24 55
4. Твенте 26 15 6 5 40 - 30 51
5. АЗ Алкмаар 26 16 3 7 50 - 30 51
6. Витесс 25 12 5 8 32 - 39 41
7. Утрехт 26 11 7 8 43 - 33 40
8. Гронинген 26 8 9 9 32 - 36 33
9. Камбюр 26 10 3 13 43 - 55 33
10. НЕК Неймеген 26 8 7 11 33 - 43 31
11. Херенвен 26 7 6 13 22 - 36 27
12. Гоу Эхед Иглс 26 7 6 13 27 - 43 27
13. Хераклес 26 7 6 13 27 - 35 27
14. Ваалвейк 26 5 9 12 28 - 42 24
15. Фортуна Ситтард 25 6 4 15 26 - 53 22
16. Виллем II 26 6 4 16 21 - 44 22
17. Спарта Роттердам 24 4 8 12 20 - 37 20
18. ПЕК Зволле 26 5 5 16 20 - 41 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 1 2 49 - 5 31
2. ПСВ 13 10 0 3 35 - 18 30
3. Фейеноорд 13 9 2 2 32 - 12 29
4. АЗ Алкмаар 13 9 2 2 28 - 13 29
5. Твенте 12 7 4 1 18 - 8 25
6. Утрехт 13 7 4 2 27 - 14 25
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гронинген 13 4 6 3 14 - 12 18
9. Витесс 12 5 2 5 15 - 23 17
10. Камбюр 13 5 1 7 25 - 29 16
11. Гоу Эхед Иглс 13 5 1 7 17 - 21 16
12. Спарта Роттердам 14 3 5 6 12 - 19 14
13. Виллем II 13 4 2 7 10 - 18 14
14. Ваалвейк 13 4 2 7 11 - 21 14
15. Фортуна Ситтард 12 4 2 6 14 - 24 14
16. Херенвен 13 3 2 8 12 - 21 11
17. НЕК Неймеген 12 2 4 6 12 - 18 10
18. ПЕК Зволле 13 2 4 7 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 2 1 28 - 6 32
2. ПСВ 13 10 1 2 28 - 13 31
3. Фейеноорд 13 8 2 3 27 - 12 26
4. Твенте 14 8 2 4 22 - 22 26
5. Витесс 13 7 3 3 17 - 16 24
6. АЗ Алкмаар 13 7 1 5 22 - 17 22
7. НЕК Неймеген 14 6 3 5 21 - 25 21
8. Камбюр 13 5 2 6 18 - 26 17
9. Херенвен 13 4 4 5 10 - 15 16
10. Утрехт 13 4 3 6 16 - 19 15
11. Гронинген 13 4 3 6 18 - 24 15
12. Гоу Эхед Иглс 13 2 5 6 10 - 22 11
13. ПЕК Зволле 13 3 1 9 11 - 26 10
14. Ваалвейк 13 1 7 5 17 - 21 10
15. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
16. Виллем II 13 2 2 9 11 - 26 8
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 8 - 18 6
18. Хераклес 12 0 2 10 8 - 22 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч АЗ Алкмаар 0:1 Твенте онлайн

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