Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

96' Плегесуэло Хулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

94' Смал Гийс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Матч возобновится спорным мячом

92' Ох, нехорошо это выглядит. Инди Мартинс получил травму и медбригада забирает его с поля.

91' Инди Мартинс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

89' Плегесуэло Хулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Игрок Лимниос Димитрис из команды Твенте неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

86' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Хорошую попытку сделал Лимниос Димитрис . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

80' Удар от ворот произведет Твенте

80' Де Вит Дани решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

78' Проппер Робин получил желтую карточку от судьи

78' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

78' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

76' Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Садилек Михал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Хацидиакос Пантелис получил желтую карточку от судьи

74' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

70' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Матч возобновится спорным мячом

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Абухлал Закария имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!

64' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Тактическая замена. Пеер Копмейнерс уходит с поля и его заменяет Класи Йорди

62' Г О О О О Л - Бренет Джошуа забивает с правой ноги!

62' Смал Гийс разрезает оборону соперника отличным пасом

58' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Смал Гийс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

51' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

49' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

48' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота