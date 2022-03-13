0:0
Первый тайм: 38'
Стадион: Mercedes-Benz Stadium
30' Желтая карточкаCristian Jonatan Ortiz
35' Желтая карточкаФранко Алан
Ход матча
35'
15
Гутман
Эндрю
13
Сейдич
Амар
11
Леннон
Брукс
28
Вольф
Тайлер
21
Франко
Алан
15
Ben
Bender
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гутман ЭндрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
-
11 Леннон БруксНападающий
- Нападающий
-
28 Вольф ТайлерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
26 Caleb Wiley
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ben BenderПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Полузащитник
-
12 Риос ДаниэльНападающий
-
-
31 George Marks
-
36 Koa Santos
-
Главный тренер: Рамирес Мигель Анхель
Результаты последних матчей
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2
Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:3
Шарлотта
(2 матча)
100%
0 побед 0 ничьих 2 поражения