2:1
Конец матча
Стадион: Mercedes-Benz Stadium
30' Желтая карточкаCristian Jonatan Ortiz
36' Желтая карточкаФранко Алан
1:0
59' ПенальтиМартинес Хосеф
1:1
66' ГолAdam Armour
76' Желтая карточкаБронико Брандт
84' Желтая карточкаРиос Даниэль
87' Желтая карточкаКэмпбелл Джордж
90' Желтая карточкаАлонсо Освальдо
2:1
90' ГолМалрейни Джейк
Ход матча
36'
59'
1:0
66'
1:1
76'
84'
87'
90'
90'
15
Гутман
Эндрю
13
Сейдич
Амар
11
Леннон
Брукс
28
Вольф
Тайлер
21
Франко
Алан
15
Ben
Bender
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гутман ЭндрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
-
11 Леннон БруксНападающий
- Нападающий
-
28 Вольф ТайлерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
26 Caleb Wiley
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ben BenderПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Полузащитник
-
12 Риос ДаниэльНападающий
-
-
31 George Marks
-
36 Koa Santos
-
Главный тренер: Рамирес Мигель Анхель
Результаты последних матчей
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2
Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:3
Шарлотта
(2 матча)
100%
0 побед 0 ничьих 2 поражения