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  3. США: МЛС
Атланта Юнайтед
2:1
Конец матча

Стадион:
Шарлотта
0'
30' Желтая карточка
Cristian Jonatan Ortiz
36' Желтая карточка
Франко Алан
1:0
59' Пенальти
Мартинес Хосеф
1:1
66' Гол
Adam Armour
76' Желтая карточка
Бронико Брандт
84' Желтая карточка
Риос Даниэль
87' Желтая карточка
Кэмпбелл Джордж
90' Желтая карточка
Алонсо Освальдо
2:1
90' Гол
Малрейни Джейк
90'+9
1
Гузан
Брэд
2
Эрнандес
Рональд
6
Alan
Franco1
32
Кэмпбелл
Джордж
15
Гутман
Эндрю
9
Россетто
Матеус
16
Алонсо
Освальдо
13
Сейдич
Амар
11
Леннон
Брукс
7
Мартинес
Хосеф
28
Вольф
Тайлер
1
Кахлина
Кристиян
4
Guzman
Corujo
14
Макоун
Кристиан
22
Фухс
Кристиан
24
Линдси
Джейлин
21
Франко
Алан
13
Бронико
Брандт
10
Cristian
Jonatan
Ortiz
15
Ben
Bender
11
Свидерски
Кароль
17
Orrin
McKinze
Gaines
Атланта Юнайтед
4-3-3
Шарлотта
3-5-2

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2
Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:3
Шарлотта
(2 матча)
100%
0 побед 0 ничьих 2 поражения
Шарлотта - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотта 3:0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Франко Алан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Cristian Jonatan Ortiz получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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