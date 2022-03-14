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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Рубин
0:1
Первый тайм: 38'

Стадион:
Ростов
0'
0:1
13' Гол
Полоз Дмитрий
19' Красная карточка
Лисакович Виталий
38'
Лисакович получает красную карто...
0:1. Гол Дмитрия Полоза (видео)....
Лисакович увидел мышку и несет е...

Ход матча

13'
0:1
Полоз Дмитрий
(Тугарев Роман)
19'
Лисакович Виталий
 
27'
Онугха Герман
Бакаев Солтмурад
 
Прогнозы 169
Рубин 71% (120)
X 14.8% (25)
Ростов 14.2% (24)
+1
выиграет Рубин, со счетом 2:1
Сегодня отдадим предпочтение хозяевам, у которых будет поддержка трибун и достаточно мощный состав, который... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рубин
Ничья
Ростов
2.42
3.44
4.10
Все Коэффициенты
Новости
22
Дюпин
Юрий
31
Зотов
Георгий
4
Бегич
Сильвие
3
Тальби
Монтассар
8
Ломовицкий
Александр
38
Мусаев
Леон
7
Бакаев
Солтмурад
23
Зуев
Александр
98
Кучаев
Константин
21
Кварацхелия
Хвича
44
Лисакович
Виталий
30
Песьяков
Сергей
87
Лангович
Андрей
92
Мелёхин
Виктор
55
Осипенко
Максим
45
Сильянов
Александр
15
Глебов
Данил
23
Тугарев
Роман
88
Щетинин
Кирилл
19
Байрамян
Хорен
7
Полоз
Дмитрий
22
Соу
Али
Рубин
4-1-4-1
Ростов
4-1-4-1

История личных встреч

Рубин
Ростов

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

26 матчей

38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
6 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
5:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 8 (1) 0.38
Лисакович Виталий 3 0.14
Ин-Бом Хван 2 0.1
Бакаев Солтмурад 2 0.1
Хакшабанович Сеад 1 0.05
Кварацхелия Хвича 1 0.05
Костюков Михаил 1 0.05
Деспотович Джордже 1 (1) 0.05
Йевтич Дарко 1 0.05
Самошников Илья 1 0.05
Онугха Герман 1 0.05
Абильдгор Оливер 1 0.05
Кучаев Константин 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полоз Дмитрий 9 (4) 0.45
Глебов Данил 4 0.2
Комличенко Николай 4 (1) 0.2
Соу Али 3 0.15
Хасимото Кэнто 2 0.1
Алмквист Понтус 2 0.1
Терентьев Денис 1 0.05
Байрамян Хорен 1 0.05
Баштуш Бартоломеу 1 0.05
Осипенко Максим 1 0.05
Тугарев Роман 0 0
Фольмер Кирилл 0 0
Гигович Армин 0 0
Сухомлинов Данила 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абильдгор Оливер 6 1
Зотов Георгий 6 0
Уремович Филип 6 0
Кварацхелия Хвича 5 0
Бегич Сильвие 4 0
Самошников Илья 4 0
Ин-Бом Хван 4 0
Мусаев Леон 2 1
Зуев Александр 3 0
Онугха Герман 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Деспотович Джордже 2 0
Лисакович Виталий 0 1
Шатов Олег 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Йевтич Дарко 1 0
Костюков Михаил 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Тальби Монтассар 1 0
Нижегородов Константин 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баштуш Бартоломеу 4 0
Сухомлинов Данила 4 0
Терентьев Денис 3 0
Байрамян Хорен 3 0
Осипенко Максим 3 0
Калинин Игорь 3 0
Хаджикадунич Деннис 3 0
Мелёхин Виктор 3 0
Песьяков Сергей 2 0
Комличенко Николай 2 0
Поярков Николай 2 0
Алмквист Понтус 2 0
Глебов Данил 2 0
Лангович Андрей 2 0
Мамаев Павел 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Хасимото Кэнто 1 0
Соу Али 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Сильянов Александр 1 0
Норманн Матиас 1 0
Гигович Армин 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
13
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
9%
3
23%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
3
27%
4
31%
76-90

Пропущено

14
16
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
7%
2
13%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
2
14%
3
19%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
4
29%
2
13%
61-75
3
21%
5
31%
76-90

Забито

12
16
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 1
13 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
4
25%
16-30
4
33%
2
13%
31-45
1
8%
4
25%
46-60
2
17%
3
19%
61-75
2
17%
3
19%
76-90

Пропущено

21
21
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 9
3
14%
4
19%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
4
19%
7
33%
31-45
6
29%
2
10%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
3
14%
3
14%
76-90

Забито

23
29
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
2
9%
3
10%
1-15
3
13%
6
21%
16-30
5
22%
4
14%
31-45
4
17%
5
17%
46-60
4
17%
4
14%
61-75
5
22%
7
24%
76-90

Пропущено

35
37
16 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 18
4
11%
6
16%
1-15
6
17%
5
14%
16-30
6
17%
10
27%
31-45
7
20%
4
11%
46-60
6
17%
4
11%
61-75
6
17%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ахмат - Рубин 1:2 Рубин - Ротор 2:1 Зенит - Рубин 3:2 Рубин - Тобол 2:0
ЦСКА Москва - Рубин 1:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 5:0 Рубин - Динамо Батуми 2:2 Химки - Рубин 0:0 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Рубин - Факел 4:4 Крылья Советов - Рубин 2:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:3 Сочи - Рубин 1:2 Ростов - Рубин 5:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Рубин 1:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Краснодар - Рубин 2:1
Ростов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ростов - Сочи 0:1 Краснодар - Ростов 2:2 Мольде - Ростов 0:2 Ростов - Хёугесунн 0:2
Ростов - Линенсе 2:1 Хеккен - Ростов 0:0 Ростов - Штуттгарт 1:2 Ростов - Спарта Прага 0:2 Ростов - Урал 1:4 Зенит - Ростов 2:2 Ахмат - Ростов 2:0 Ростов - Уфа 2:2 Ростов - Рубин 5:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Сочи - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Ростов - Ахмат 1:2 Чайка - Ростов 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 21 13 6 2 50 - 23 45
2. Динамо Москва Заявка 21 13 3 5 40 - 23 42
3. ЦСКА Москва Заявка 21 12 3 6 26 - 17 39
4. Сочи Заявка 21 12 2 7 33 - 21 38
5. Краснодар Заявка 20 10 5 5 33 - 20 35
6. Ахмат Заявка 21 10 1 10 27 - 27 31
7. Локомотив Москва Заявка 20 8 7 5 28 - 23 31
8. Крылья Советов Заявка 20 8 5 7 25 - 21 29
9. Спартак Москва Заявка 21 7 5 9 23 - 30 26
10. Рубин 0:1 Заявка 21 7 4 10 27 - 32 25
11. Нижний Новгород Заявка 21 6 5 10 19 - 31 23
12. Ростов 1:0 Заявка 20 5 6 9 31 - 36 21
13. Урал Заявка 21 4 8 9 13 - 21 20
14. Арсенал Тула Заявка 21 5 5 11 24 - 43 20
15. Уфа Заявка 21 3 8 10 18 - 30 17
16. Химки Заявка 21 2 9 10 18 - 37 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 33 - 13 28
2. Сочи Заявка 10 7 0 3 22 - 9 21
3. Ахмат Заявка 11 7 0 4 18 - 12 21
4. Динамо Москва Заявка 11 6 2 3 19 - 10 20
5. ЦСКА Москва Заявка 10 6 2 2 11 - 5 20
6. Локомотив Москва Заявка 11 6 1 4 18 - 13 19
7. Крылья Советов Заявка 11 5 3 3 17 - 10 18
8. Краснодар Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Спартак Москва Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Рубин 0:1 Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
11. Арсенал Тула Заявка 10 3 4 3 12 - 15 13
12. Уфа Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
13. Нижний Новгород Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
14. Химки Заявка 11 1 7 3 10 - 14 10
15. Урал Заявка 10 1 6 3 5 - 8 9
16. Ростов 1:0 Заявка 10 2 2 6 17 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 10 7 1 2 21 - 13 22
2. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 12 19
3. Краснодар Заявка 11 5 3 3 20 - 13 18
4. Сочи Заявка 11 5 2 4 11 - 12 17
5. Зенит Заявка 10 4 5 1 17 - 10 17
6. Ростов 1:0 Заявка 10 3 4 3 14 - 16 13
7. Нижний Новгород Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
8. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
9. Рубин 0:1 Заявка 11 3 2 6 13 - 20 11
10. Спартак Москва Заявка 10 3 2 5 8 - 16 11
11. Урал Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
12. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
13. Ахмат Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
14. Арсенал Тула Заявка 11 2 1 8 12 - 28 7
15. Уфа Заявка 11 1 3 7 7 - 18 6
16. Химки Заявка 10 1 2 7 8 - 23 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 37'
    Массивную атаку на ворота провели игроки "Ростова", но Полоз оказался в центре в явно офсайде. Отметим это в нашем протоколе.
  • 36'
    10 минут до конца первого тайма остается играть соперникам. Гонят своих игроков вперед казанский трибуны, и "Рубин" даже в меньшинстве старается играть первым номером.
  • Фол, нарушение
    34'
    Байрамян подыграл себе рукой, и рефери тут же дал свисток, отреагировав на фол игрока "Ростова", который на повышенных тонах пытался доказать судье, что ранее против него были нарушены правила.
  • Угловой
    33'
    Два кряду угловых подали футболисты "Рубина" у ворот соперника, но не удалось им в этой ситуации заработать никаких дивидендов.
  • Опасный момент
    32'
    ОПАСНО! И тут же Онугха мог отличиться! Получил он снаряд на подступа к штрафной, после чего нанес мощный удар под перекладину, и сумел среагировать на выстрел здесь вратарь ростовчан!
  • Замена
    30'
    Онугха вместо Бакаева на поле появился тем временем в составе "Рубина",
  • Угловой
    29'
    Еще один угловой удар заработал "Ростов" на левом фланге. Пошла подача с левого края в центр штрафной, но на мяче был первый голкипер казанцев.
  • 28'
    Оба наставника сейчас на ногах. Причем активнее ведет себя Слуцкий, который просит свой коллектив ни в коем случае не прижиматься к воротам.
  • 27'
    В итоге на Байрамяна от угла поля пошла передача. Попытался игрок "Ростова" доставить сферу на ближний угол вратарской, где удачно орудовал на выходе Дюпин.
  • Угловой
    26'
    Мусаев успевает прервать опасную передачу от соперника. В подкате футболист выбивает сферу за боковую линию. Разыграет "Ростов" угловой удар.
  • 25'
    Мог Хвича сейчас убегать у воротам, но отпустил мяч слишком далеко от себя, что повлияло на атака хозяев поля. Снаряд прибрали к своим ногам южане.
  • 24'
    Ломовицкий выполнял прострельный пас с левого фланга - слишком простая передача для соперника. Удается обороняющемуся коллективу вынести мяч в центр поля.
  • Фол, нарушение
    23'
    Темп игры пытается сейчас успокоить "Ростов". Лангович же рукой зацепил по лицу Хвиче. Взревел стадион, но предупреждение перед собой игрок ростовчан не увидел.
  • 22'
    А с Байрамяном уже все в порядке. Вернулся он на футбольное поле. Сможет игрок продолжить встречу, а вот Лисакович будет досматривать встречу уже из раздевалки.
  • 20'
    Не совсем понятно мне, зачем же так играл Лисакович. Слишком грубым был его фол, и рефери решил не прощать футболиста, наказав его красной карточкой.
  • Красная карточка
    19'
    Невероятно! Лисаковича удаляет сейчас рефери! В очередной атаке "Ростова" наступает он на ногу Байрамяну сзади. Получает футболист прямую красную карточку.
  • 18'
    Байрамян получил сейчас по ногам. Упал тот на газон. Без желтой карточки для соперника дело обошлось. Посмотрим, что будет дальше в поединке.
  • 17'
    Продолжает мяч катать на чужой половине поля "Рубин", но пока от этого, честно говоря, немного толку. Хотя, как мне кажется, рано или поздно казанцы своему сопернику ответят.
  • Угловой
    15'
    Угловой удар заработали футболисты казанской команды. Последовала подача в центр штрафной, и после серии рикошетов мяч прилетел в руки голкиперу "Ростова",
  • 14'
    Вот так, друзья, играл "Рубин" первым номером, но в итоге пропустил ног в свои ворота. Бывает и так, друзья. Посмотрим, чем ответят казанцы оппоненту теперь.
  • Описание гола
    13'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПОЛОЗ! 0:1!
    Лангович получил мяч на правом фланге, после чего отдал пас на Тугарева. Тот прострелил в сторону Полоза, и игрок атаки "Ростова" в касание направил сферу в левую "девятку"!
  • 12'
    Не дает просто продохнуть своему сопернику пока что "Рубин". Под постоянным давлением пребывает команда из Ростова. Это может слишком дорого ей стоить.
  • 11'
    Кварацхелия отдал передачу на Зуева, который в касание пробивал по рамке соперника. но направил мяч прямо в защитника "Ростова".
  • 10'
    Ломовицкий далековато отпустил от себя снаряд и сумел соперники выбить сферу подальше от ворот. Много у нас острых эпизодов. Ждем голов.
  • 8'
    Здорово, конечно, комбинирует на чужой половине поля "Рубин". Коллектив Слуцкого, напомню, в первом круге проиграл своему сопернику со счетом 1:5, и сегодня намерен взять реванш.
  • Опасный момент
    7'
    МОМЕНТ! Кварацхелия снова слева ворвался в штрафную соперника. Не стал он бить с острого угла по воротам соперника, а отдал передачу на дальнюю штангу, где первым был один из оборонцев "Ростова".
  • Опасный момент
    6'
    Хвича! Сместился Кварацхелия с левого фланге в центр, после чего направил мяч в сторону правого угла, но не сумел попасть в ворота. Снаряд полетел выше цели!
  • 5'
    Как-то легко одет Леонид Слуцкий. В спортивный костюм, а вот Валерий Карпин разодет в теплую зимнюю куртку, но также как и визави, наставник "Ростова" без шапки. 
  • 3'
    Владеет снарядом казанский коллектив в районе центрального круга. Хвича получает мяч на левом фланге, после чего следует от него подача в район центрального круга, где не оказывается никого из партнеров.
  • 2'
    Футболисты "Рубина" вышли сегодня на газон в своем рубиновом обмундировании, в то время, как игроки "Ростова" вышли на футбольное поле в желто-синих цветах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала наша встреча! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
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Прогнозы на матч Рубин 0:1 Ростов

Исход игры
Рубин
71% (120)
Ничья
14.8% (25)
Ростов
14.2% (24)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (54)
Меньше
53.85% (63)
Обе команды забьют
Да
62.39% (73)
Нет
37.61% (44)
Популярный счёт
2:1 Рубин
29.6% (50)
1:0 Рубин
23.1% (39)
1:1 Ничья
11.2% (19)
1:2 Ростов
2.4% (4)
2:0 Рубин
1.8% (3)
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