ОПАСНО! И тут же Онугха мог отличиться! Получил он снаряд на подступа к штрафной, после чего нанес мощный удар под перекладину, и сумел среагировать на выстрел здесь вратарь ростовчан!

Два кряду угловых подали футболисты "Рубина" у ворот соперника, но не удалось им в этой ситуации заработать никаких дивидендов.

Байрамян подыграл себе рукой, и рефери тут же дал свисток, отреагировав на фол игрока "Ростова", который на повышенных тонах пытался доказать судье, что ранее против него были нарушены правила.

10 минут до конца первого тайма остается играть соперникам. Гонят своих игроков вперед казанский трибуны, и "Рубин" даже в меньшинстве старается играть первым номером.

Массивную атаку на ворота провели игроки "Ростова", но Полоз оказался в центре в явно офсайде. Отметим это в нашем протоколе.

30' Онугха вместо Бакаева на поле появился тем временем в составе "Рубина",

29' Еще один угловой удар заработал "Ростов" на левом фланге. Пошла подача с левого края в центр штрафной, но на мяче был первый голкипер казанцев.

28' Оба наставника сейчас на ногах. Причем активнее ведет себя Слуцкий, который просит свой коллектив ни в коем случае не прижиматься к воротам.

27' В итоге на Байрамяна от угла поля пошла передача. Попытался игрок "Ростова" доставить сферу на ближний угол вратарской, где удачно орудовал на выходе Дюпин.

26' Мусаев успевает прервать опасную передачу от соперника. В подкате футболист выбивает сферу за боковую линию. Разыграет "Ростов" угловой удар.

25' Мог Хвича сейчас убегать у воротам, но отпустил мяч слишком далеко от себя, что повлияло на атака хозяев поля. Снаряд прибрали к своим ногам южане.

24' Ломовицкий выполнял прострельный пас с левого фланга - слишком простая передача для соперника. Удается обороняющемуся коллективу вынести мяч в центр поля.

23' Темп игры пытается сейчас успокоить "Ростов". Лангович же рукой зацепил по лицу Хвиче. Взревел стадион, но предупреждение перед собой игрок ростовчан не увидел.

22' А с Байрамяном уже все в порядке. Вернулся он на футбольное поле. Сможет игрок продолжить встречу, а вот Лисакович будет досматривать встречу уже из раздевалки.

20' Не совсем понятно мне, зачем же так играл Лисакович. Слишком грубым был его фол, и рефери решил не прощать футболиста, наказав его красной карточкой.

19' Невероятно! Лисаковича удаляет сейчас рефери! В очередной атаке "Ростова" наступает он на ногу Байрамяну сзади. Получает футболист прямую красную карточку.

18' Байрамян получил сейчас по ногам. Упал тот на газон. Без желтой карточки для соперника дело обошлось. Посмотрим, что будет дальше в поединке.

17' Продолжает мяч катать на чужой половине поля "Рубин", но пока от этого, честно говоря, немного толку. Хотя, как мне кажется, рано или поздно казанцы своему сопернику ответят.

15' Угловой удар заработали футболисты казанской команды. Последовала подача в центр штрафной, и после серии рикошетов мяч прилетел в руки голкиперу "Ростова",

14' Вот так, друзья, играл "Рубин" первым номером, но в итоге пропустил ног в свои ворота. Бывает и так, друзья. Посмотрим, чем ответят казанцы оппоненту теперь.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПОЛОЗ! 0:1!

Лангович получил мяч на правом фланге, после чего отдал пас на Тугарева. Тот прострелил в сторону Полоза, и игрок атаки "Ростова" в касание направил сферу в левую "девятку"!

12' Не дает просто продохнуть своему сопернику пока что "Рубин". Под постоянным давлением пребывает команда из Ростова. Это может слишком дорого ей стоить.

11' Кварацхелия отдал передачу на Зуева, который в касание пробивал по рамке соперника. но направил мяч прямо в защитника "Ростова".

10' Ломовицкий далековато отпустил от себя снаряд и сумел соперники выбить сферу подальше от ворот. Много у нас острых эпизодов. Ждем голов.

8' Здорово, конечно, комбинирует на чужой половине поля "Рубин". Коллектив Слуцкого, напомню, в первом круге проиграл своему сопернику со счетом 1:5, и сегодня намерен взять реванш.

7' МОМЕНТ! Кварацхелия снова слева ворвался в штрафную соперника. Не стал он бить с острого угла по воротам соперника, а отдал передачу на дальнюю штангу, где первым был один из оборонцев "Ростова".

6' Хвича! Сместился Кварацхелия с левого фланге в центр, после чего направил мяч в сторону правого угла, но не сумел попасть в ворота. Снаряд полетел выше цели!

5' Как-то легко одет Леонид Слуцкий. В спортивный костюм, а вот Валерий Карпин разодет в теплую зимнюю куртку, но также как и визави, наставник "Ростова" без шапки.

3' Владеет снарядом казанский коллектив в районе центрального круга. Хвича получает мяч на левом фланге, после чего следует от него подача в район центрального круга, где не оказывается никого из партнеров.

2' Футболисты "Рубина" вышли сегодня на газон в своем рубиновом обмундировании, в то время, как игроки "Ростова" вышли на футбольное поле в желто-синих цветах.