РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
0:1
Первый тайм: 38'
Стадион: Казань Арена
0:1
13' ГолПолоз Дмитрий
19' Красная карточкаЛисакович Виталий
|1 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
Ход матча
13'
0:1
22
Дюпин
Юрий
38
Мусаев
Леон
15
Глебов
Данил
22
Соу
Али
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Мусаев ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кафанов Виталий
История личных встреч
Рубин
Ростов
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
26 матчей
38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
6 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|8 (1)
|0.38
|Лисакович Виталий
|3
|0.14
|Ин-Бом Хван
|2
|0.1
|Бакаев Солтмурад
|2
|0.1
|Хакшабанович Сеад
|1
|0.05
|Кварацхелия Хвича
|1
|0.05
|Костюков Михаил
|1
|0.05
|Деспотович Джордже
|1 (1)
|0.05
|Йевтич Дарко
|1
|0.05
|Самошников Илья
|1
|0.05
|Онугха Герман
|1
|0.05
|Абильдгор Оливер
|1
|0.05
|Кучаев Константин
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полоз Дмитрий
|9 (4)
|0.45
|Глебов Данил
|4
|0.2
|Комличенко Николай
|4 (1)
|0.2
|Соу Али
|3
|0.15
|Хасимото Кэнто
|2
|0.1
|Алмквист Понтус
|2
|0.1
|Терентьев Денис
|1
|0.05
|Байрамян Хорен
|1
|0.05
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0.05
|Осипенко Максим
|1
|0.05
|Тугарев Роман
|0
|0
|Фольмер Кирилл
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
|Сухомлинов Данила
|0
|0
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абильдгор Оливер
|6
|1
|Зотов Георгий
|6
|0
|Уремович Филип
|6
|0
|Кварацхелия Хвича
|5
|0
|Бегич Сильвие
|4
|0
|Самошников Илья
|4
|0
|Ин-Бом Хван
|4
|0
|Мусаев Леон
|2
|1
|Зуев Александр
|3
|0
|Онугха Герман
|3
|0
|Бакаев Солтмурад
|3
|0
|Деспотович Джордже
|2
|0
|Лисакович Виталий
|0
|1
|Шатов Олег
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Йевтич Дарко
|1
|0
|Костюков Михаил
|1
|0
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Тальби Монтассар
|1
|0
|Нижегородов Константин
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баштуш Бартоломеу
|4
|0
|Сухомлинов Данила
|4
|0
|Терентьев Денис
|3
|0
|Байрамян Хорен
|3
|0
|Осипенко Максим
|3
|0
|Калинин Игорь
|3
|0
|Хаджикадунич Деннис
|3
|0
|Мелёхин Виктор
|3
|0
|Песьяков Сергей
|2
|0
|Комличенко Николай
|2
|0
|Поярков Николай
|2
|0
|Алмквист Понтус
|2
|0
|Глебов Данил
|2
|0
|Лангович Андрей
|2
|0
|Мамаев Павел
|1
|0
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|Хасимото Кэнто
|1
|0
|Соу Али
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Щетинин Кирилл
|1
|0
|Сильянов Александр
|1
|0
|Норманн Матиас
|1
|0
|Гигович Армин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
13
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
9%
3
23%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
3
27%
4
31%
76-90
Пропущено
14
16
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
7%
2
13%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
2
14%
3
19%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
4
29%
2
13%
61-75
3
21%
5
31%
76-90
Забито
12
16
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 1
13 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
4
25%
16-30
4
33%
2
13%
31-45
1
8%
4
25%
46-60
2
17%
3
19%
61-75
2
17%
3
19%
76-90
Пропущено
21
21
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 9
3
14%
4
19%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
4
19%
7
33%
31-45
6
29%
2
10%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
3
14%
3
14%
76-90
Забито
23
29
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
2
9%
3
10%
1-15
3
13%
6
21%
16-30
5
22%
4
14%
31-45
4
17%
5
17%
46-60
4
17%
4
14%
61-75
5
22%
7
24%
76-90
Пропущено
35
37
16 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 18
4
11%
6
16%
1-15
6
17%
5
14%
16-30
6
17%
10
27%
31-45
7
20%
4
11%
46-60
6
17%
4
11%
61-75
6
17%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ахмат - Рубин 1:2 Рубин - Ротор 2:1 Зенит - Рубин 3:2 Рубин - Тобол 2:0
ЦСКА Москва - Рубин 1:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 5:0 Рубин - Динамо Батуми 2:2 Химки - Рубин 0:0 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Рубин - Факел 4:4 Крылья Советов - Рубин 2:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:3 Сочи - Рубин 1:2 Ростов - Рубин 5:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Рубин 1:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Краснодар - Рубин 2:1
Ростов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ростов - Сочи 0:1 Краснодар - Ростов 2:2 Мольде - Ростов 0:2 Ростов - Хёугесунн 0:2
Ростов - Линенсе 2:1 Хеккен - Ростов 0:0 Ростов - Штуттгарт 1:2 Ростов - Спарта Прага 0:2 Ростов - Урал 1:4 Зенит - Ростов 2:2 Ахмат - Ростов 2:0 Ростов - Уфа 2:2 Ростов - Рубин 5:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Сочи - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Ростов - Ахмат 1:2 Чайка - Ростов 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|50 - 23
|45
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|40 - 23
|42
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|26 - 17
|39
|4.
|Сочи
|Заявка
|21
|12
|2
|7
|33 - 21
|38
|5.
|Краснодар
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|33 - 20
|35
|6.
|Ахмат
|Заявка
|21
|10
|1
|10
|27 - 27
|31
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|28 - 23
|31
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|25 - 21
|29
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|23 - 30
|26
|10.
|Рубин
|0:1 Заявка
|21
|7
|4
|10
|27 - 32
|25
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|19 - 31
|23
|12.
|Ростов
|1:0 Заявка
|20
|5
|6
|9
|31 - 36
|21
|13.
|Урал
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|13 - 21
|20
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|24 - 43
|20
|15.
|Уфа
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|18 - 30
|17
|16.
|Химки
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|18 - 37
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|33 - 13
|28
|2.
|Сочи
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|22 - 9
|21
|3.
|Ахмат
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|18 - 12
|21
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 10
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|11 - 5
|20
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 10
|18
|8.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Рубин
|0:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|10 - 14
|10
|15.
|Урал
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|5 - 8
|9
|16.
|Ростов
|1:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|17 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|21 - 13
|22
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 12
|19
|3.
|Краснодар
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 13
|18
|4.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|5.
|Зенит
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 10
|17
|6.
|Ростов
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 16
|13
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 15
|13
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|9.
|Рубин
|0:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 20
|11
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 16
|11
|11.
|Урал
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|13.
|Ахмат
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 28
|7
|15.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
|16.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 23
|5
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рубин 0:1 Ростов
Исход игры
Рубин
71% (120)
Ничья
14.8% (25)
Ростов
14.2% (24)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (54)
Меньше
53.85% (63)
Обе команды забьют
Да
62.39% (73)
Нет
37.61% (44)
Популярный счёт
2:1 Рубин
29.6% (50)
1:0 Рубин
23.1% (39)
1:1 Ничья
11.2% (19)
1:2 Ростов
2.4% (4)
2:0 Рубин
1.8% (3)
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