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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Рубин
 
Позже

Стадион:
Ростов
Прогнозы 53
Рубин 75.5% (40)
X 17% (9)
Ростов 7.5% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Рубин
Ничья
Ростов
2.05
4.12
4.32
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Рубин
Ростов

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

26 матчей

38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
6 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
5:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 8 (1) 0.4
Лисакович Виталий 3 0.15
Ин-Бом Хван 2 0.1
Бакаев Солтмурад 2 0.1
Хакшабанович Сеад 1 0.05
Кварацхелия Хвича 1 0.05
Костюков Михаил 1 0.05
Деспотович Джордже 1 (1) 0.05
Йевтич Дарко 1 0.05
Самошников Илья 1 0.05
Онугха Герман 1 0.05
Абильдгор Оливер 1 0.05
Кучаев Константин 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полоз Дмитрий 8 (4) 0.42
Глебов Данил 4 0.21
Комличенко Николай 4 (1) 0.21
Соу Али 3 0.16
Хасимото Кэнто 2 0.11
Алмквист Понтус 2 0.11
Терентьев Денис 1 0.05
Байрамян Хорен 1 0.05
Баштуш Бартоломеу 1 0.05
Осипенко Максим 1 0.05
Фольмер Кирилл 0 0
Гигович Армин 0 0
Сухомлинов Данила 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абильдгор Оливер 6 1
Зотов Георгий 6 0
Уремович Филип 6 0
Кварацхелия Хвича 5 0
Бегич Сильвие 4 0
Самошников Илья 4 0
Ин-Бом Хван 4 0
Мусаев Леон 2 1
Зуев Александр 3 0
Онугха Герман 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Деспотович Джордже 2 0
Шатов Олег 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Йевтич Дарко 1 0
Костюков Михаил 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Тальби Монтассар 1 0
Нижегородов Константин 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баштуш Бартоломеу 4 0
Сухомлинов Данила 4 0
Терентьев Денис 3 0
Байрамян Хорен 3 0
Осипенко Максим 3 0
Калинин Игорь 3 0
Хаджикадунич Деннис 3 0
Мелёхин Виктор 3 0
Песьяков Сергей 2 0
Комличенко Николай 2 0
Поярков Николай 2 0
Алмквист Понтус 2 0
Глебов Данил 2 0
Лангович Андрей 2 0
Мамаев Павел 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Хасимото Кэнто 1 0
Соу Али 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Сильянов Александр 1 0
Норманн Матиас 1 0
Гигович Армин 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
13
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
9%
3
23%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
3
27%
4
31%
76-90

Пропущено

14
16
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
7%
2
13%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
2
14%
3
19%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
4
29%
2
13%
61-75
3
21%
5
31%
76-90

Забито

12
16
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 1
13 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
4
25%
16-30
4
33%
2
13%
31-45
1
8%
4
25%
46-60
2
17%
3
19%
61-75
2
17%
3
19%
76-90

Пропущено

21
21
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 9
3
14%
4
19%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
4
19%
7
33%
31-45
6
29%
2
10%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
3
14%
3
14%
76-90

Забито

23
29
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
2
9%
3
10%
1-15
3
13%
6
21%
16-30
5
22%
4
14%
31-45
4
17%
5
17%
46-60
4
17%
4
14%
61-75
5
22%
7
24%
76-90

Пропущено

35
37
16 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 18
4
11%
6
16%
1-15
6
17%
5
14%
16-30
6
17%
10
27%
31-45
7
20%
4
11%
46-60
6
17%
4
11%
61-75
6
17%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ахмат - Рубин 1:2 Рубин - Ротор 2:1 Зенит - Рубин 3:2 Рубин - Тобол 2:0
ЦСКА Москва - Рубин 1:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 5:0 Рубин - Динамо Батуми 2:2 Химки - Рубин 0:0 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Рубин - Факел 4:4 Крылья Советов - Рубин 2:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:3 Сочи - Рубин 1:2 Ростов - Рубин 5:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Рубин 1:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Краснодар - Рубин 2:1
Ростов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ростов - Сочи 0:1 Краснодар - Ростов 2:2 Мольде - Ростов 0:2 Ростов - Хёугесунн 0:2
Ростов - Линенсе 2:1 Хеккен - Ростов 0:0 Ростов - Штуттгарт 1:2 Ростов - Спарта Прага 0:2 Ростов - Урал 1:4 Зенит - Ростов 2:2 Ахмат - Ростов 2:0 Ростов - Уфа 2:2 Ростов - Рубин 5:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Сочи - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Ростов - Ахмат 1:2 Чайка - Ростов 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 20 13 5 2 49 - 22 44
2. Динамо Москва Заявка 20 12 3 5 36 - 22 39
3. Сочи Заявка 20 12 1 7 33 - 21 37
4. ЦСКА Москва Заявка 20 11 3 6 24 - 16 36
5. Краснодар Заявка 19 9 5 5 31 - 19 32
6. Локомотив Москва Заявка 19 8 7 4 27 - 21 31
7. Ахмат Заявка 20 10 0 10 27 - 27 30
8. Крылья Советов Заявка 19 8 4 7 24 - 20 28
9. Спартак Москва Заявка 20 7 5 8 22 - 28 26
10. Рубин Заявка 20 7 4 9 27 - 31 25
11. Нижний Новгород Заявка 20 6 4 10 19 - 31 22
12. Арсенал Тула Заявка 20 5 5 10 23 - 39 20
13. Урал Заявка 20 4 7 9 13 - 21 19
14. Ростов Заявка 19 4 6 9 30 - 36 18
15. Уфа Заявка 20 3 7 10 18 - 30 16
16. Химки Заявка 20 2 8 10 18 - 37 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 33 - 13 28
2. Сочи Заявка 10 7 0 3 22 - 9 21
3. Ахмат Заявка 11 7 0 4 18 - 12 21
4. Динамо Москва Заявка 11 6 2 3 19 - 10 20
5. ЦСКА Москва Заявка 10 6 2 2 11 - 5 20
6. Локомотив Москва Заявка 10 6 1 3 17 - 11 19
7. Крылья Советов Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
8. Краснодар Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Спартак Москва Заявка 10 4 3 3 14 - 12 15
10. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Нижний Новгород Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
14. Химки Заявка 10 1 6 3 10 - 14 9
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Ростов Заявка 10 2 2 6 17 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 17 - 12 19
2. Сочи Заявка 10 5 1 4 11 - 12 16
3. Зенит Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
4. ЦСКА Москва Заявка 10 5 1 4 13 - 11 16
5. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
6. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Нижний Новгород Заявка 10 3 3 4 9 - 15 12
8. Рубин Заявка 11 3 2 6 13 - 20 11
9. Спартак Москва Заявка 10 3 2 5 8 - 16 11
10. Урал Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
11. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
12. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
13. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
14. Арсенал Тула Заявка 11 2 1 8 12 - 28 7
15. Уфа Заявка 11 1 3 7 7 - 18 6
16. Химки Заявка 10 1 2 7 8 - 23 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 марта 2022, осталось 2 дня 10 часов 27 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Рубин 75.5% (40)
    X 17% (9)
    Ростов 7.5% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Ростов
    2.05
    4.12
    4.32
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Рубин - Ростов

    Исход игры
    Рубин
    75.5% (40)
    Ничья
    17% (9)
    Ростов
    7.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.31% (22)
    Меньше
    57.69% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    59.62% (31)
    Нет
    40.38% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Рубин
    35.8% (19)
    1:0 Рубин
    35.8% (19)
    1:1 Ничья
    17% (9)
    1:2 Ростов
    5.7% (3)
    2:0 Рубин
    3.8% (2)
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