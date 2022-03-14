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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Оденсе
2:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 6153
Ольборг
0'
0:1
3' Гол
Kasper Waarst Hoegh
7' Желтая карточка
Теландер Расмус
1:1
15' Гол
Джейбали Иссам
39' Желтая карточка
Хёйхольт Мальте
2:1
53' Гол
Фенгер Макс
2:2
62' Гол
Макарич Милан
2:3
77' Гол
Куск Каспер
81' Желтая карточка
Паллесен Кристоффер
90'+7

Ход матча

3'
0:1
Kasper Waarst Hoegh
7'
 
Теландер Расмус
15'
Джейбали Иссам
(Микельсон Николас)
1:1
29'
 
Макарич Милан
Kasper Waarst Hoegh
39'
 
Хёйхольт Мальте
53'
Фенгер Макс
(Джейбали Иссам)
2:1
58'
 
Феррейра Педру
Кристенсен Магнус
58'
 
Куск Каспер
Хёйхольт Мальте
58'
 
Тораринссон Гудмундур
Альманн Якоб
62'
2:2
Макарич Милан
(Куск Каспер)
73'
Jakob Martinsen
Свеннсен Сандер
 
76'
 
Anosike Ementa
Феррейра Педру
77'
2:3
Куск Каспер
(Anosike Ementa)
80'
Кадри Башким
Фенгер Макс
 
81'
 
Паллесен Кристоффер
90'
Клеве Троэльс
Тверсков Йеппе
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 3
  • 3 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

13
Бернат
Ханс
Кристиан
2
Микельсон
Николас
5
Ларсен
Каспер
22
Mihajlo
Ivancevic
25
Кинг
Джоэл
20
Окосун
Айо
6
Тверсков
Йеппе
11
Сабби
Эммануэль
7
Джейбали
Иссам
10
Свеннсен
Сандер
15
Фенгер
Макс
1
Ринне
Якоб
5
Гранли
Даниэль
26
Теландер
Расмус
15
Хагельскьер
Андерс
2
Паллесен
Кристоффер
14
Хёйхольт
Мальте
16
Кристенсен
Магнус
8
Фоссум
Ивер
3
Альманн
Якоб
18
Андреасен
Лука
39
Kasper
Waarst
Hoegh
Оденсе
4-2-3-1
Ольборг
3-5-2

История личных встреч

Оденсе
Ольборг

23 матча

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

65.2%
30.4%
4.4%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.2%
39.1%
8.7%
12 побед 9 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 13 побед

44 матча

36.4%
25%
38.6%
16 побед 11 ничьих 17 побед

Первый тайм

34.1%
36.4%
29.5%
15 побед 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

27.3%
43.2%
29.5%
12 побед 19 ничьих 13 побед

История матчей

СД
2:0
СБЗВ
1:0
СБЗВ
3:2
СД
0:2
СД
2:1
ТМС
2:1
ТМС
3:4
СД
0:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
0:1
СД
0:2
СД
0:0
СД
4:0
СД
2:2
СД
3:2
СД
0:1
СД
5:1
СД
0:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
2:3
СД
1:0
СД
0:0
СД
3:4
СД
2:2
СД
0:4
СД
1:2
СЛ
2:1
СЛ
2:1
ТМС
2:1
СЛ
0:1
СЛ
6:0
СЛ
1:2
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
2:1
ТМС
2:0
СЛ
0:1
СЛ
1:1
СЛ
0:3
ТМС
1:1
СЛ
2:0
СЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джейбали Иссам 6 (1) 0.29
Мадс Фрокьяер-Йенсен 5 0.24
Фенгер Макс 5 0.24
Сабби Эммануэль 2 0.1
Шельвик Йорген 2 0.1
Томасен Йенс 2 0.1
Лидер Март 2 0.1
Кадри Башким 1 0.05
Опондо Мозес 1 0.05
Андерсен Александр 1 0.05
Клеве Троэльс 1 0.05
Свеннсен Сандер 1 0.05
Jakob Martinsen 1 0.05
Микельсон Николас 0 0
Тверсков Йеппе 0 0
Трандарсон Арон-Элис 0 0
Кинг Джоэл 0 0
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андреасен Лука 7 0.33
Фоссум Ивер 6 (1) 0.29
Макарич Милан 5 0.24
Куск Каспер 4 0.19
Kasper Waarst Hoegh 3 0.14
Теландер Расмус 2 0.1
Феррейра Педру 2 0.1
Гранли Даниэль 1 0.05
Росс Матиас 1 0.05
Прица Тим 1 0.05
Хагельскьер Андерс 1 0.05
Паллесен Кристоффер 0 0
Frederik Boersting 0 0
Anosike Ementa 0 0
Альманн Якоб 0 0
Эррайс Руфо 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джейбали Иссам 4 1
Сабби Эммануэль 5 0
Томасен Йенс 4 0
Ларсен Каспер 3 0
Трандарсон Арон-Элис 3 0
Мадс Фрокьяер-Йенсен 3 0
Окосун Айо 3 0
Andreas Alm 1 1
Тверсков Йеппе 2 0
Кадри Башким 1 0
Андерсен Александр 1 0
Клеве Троэльс 1 0
Микельсон Николас 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Кинг Джоэл 1 0
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Педру 7 1
Паллесен Кристоффер 5 0
Теландер Расмус 5 0
Кристенсен Магнус 5 0
Хёйхольт Мальте 5 0
Альманн Якоб 4 0
Росс Матиас 4 0
Frederik Boersting 3 0
Хагельскьер Андерс 3 0
Гранли Даниэль 2 0
Ринне Якоб 1 0
Макарич Милан 1 0
Эррайс Руфо 1 0
Anosike Ementa 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
18
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
4
21%
1
6%
1-15
4
21%
3
17%
16-30
1
5%
5
28%
31-45
5
26%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
5
26%
3
17%
76-90

Пропущено

17
11
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
18%
2
18%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
18%
3
27%
31-45
3
18%
3
27%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
2
18%
76-90

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
5
45%
3
20%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
9%
4
27%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
3
27%
3
20%
76-90

Пропущено

17
15
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
3
18%
3
20%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
2
12%
3
20%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
4
24%
4
27%
61-75
4
24%
2
13%
76-90

Забито

30
33
15 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
9
30%
4
12%
1-15
5
17%
4
12%
16-30
1
3%
8
24%
31-45
6
20%
7
21%
46-60
1
3%
4
12%
61-75
8
27%
6
18%
76-90

Пропущено

34
26
14 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 13
6
18%
5
19%
1-15
3
9%
2
8%
16-30
5
15%
6
23%
31-45
5
15%
5
19%
46-60
7
21%
4
15%
61-75
8
24%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Митьюлланд 2:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Заря - Оденсе 3:2
Оденсе - Вайле 0:0 Силькеборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Фредерисия 2:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 0:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Оденсе - Виборг 2:3 Брондбю - Оденсе 2:1 Оденсе - Орхус 0:0 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Силькеборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Оденсе - Вайле 6:0 Виборг - Оденсе 1:1 Хельсингёр - Оденсе 0:3 Ольборг - Оденсе 2:0
Ольборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ольборг - Вайле 0:0 Ольборг - Силькеборг 1:4 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Ольборг - Сённерйюск 0:0
Венсюссель - Ольборг 1:5 Венсюссель - Ольборг 1:4 Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Ольборг - Сигма Оломоуц 0:3 Ольборг - Копенгаген 1:3 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Ольборг - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Ольборг - Виборг 2:5 Орхус - Ольборг 1:0 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Ольборг 0:4 Ольборг - Оденсе 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 21 13 6 2 42 - 13 45
2. Брондбю 21 11 7 3 30 - 21 40
3. Митьюлланд 21 12 3 6 36 - 22 39
4. Ольборг 21 10 5 6 33 - 26 35
5. Раннерс 21 9 5 7 25 - 24 32
6. Силькеборг 21 7 10 4 34 - 20 31
7. Виборг 21 6 8 7 30 - 32 26
8. Орхус 21 6 7 8 23 - 28 25
9. Оденсе 21 4 9 8 31 - 33 21
10. Нордшелланн 21 5 6 10 24 - 36 21
11. Вайле 21 3 4 14 19 - 48 13
12. Сённерйюск 21 2 6 13 16 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 11 7 3 1 16 - 9 24
2. Митьюлланд 11 7 0 4 22 - 11 21
3. Копенгаген 10 5 4 1 18 - 7 19
4. Раннерс 11 5 3 3 15 - 13 18
5. Силькеборг 10 4 4 2 14 - 7 16
6. Орхус 10 4 3 3 14 - 12 15
7. Ольборг 10 4 2 4 15 - 15 14
8. Оденсе 11 3 4 4 20 - 16 13
9. Вайле 10 3 3 4 14 - 18 12
10. Нордшелланн 11 2 5 4 12 - 17 11
11. Виборг 11 2 4 5 12 - 15 10
12. Сённерйюск 10 2 3 5 10 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 11 8 2 1 24 - 6 26
2. Ольборг 11 6 3 2 18 - 11 21
3. Митьюлланд 10 5 3 2 14 - 11 18
4. Брондбю 10 4 4 2 14 - 12 16
5. Виборг 10 4 4 2 18 - 17 16
6. Силькеборг 11 3 6 2 20 - 13 15
7. Раннерс 10 4 2 4 10 - 11 14
8. Нордшелланн 10 3 1 6 12 - 19 10
9. Орхус 11 2 4 5 9 - 16 10
10. Оденсе 10 1 5 4 11 - 17 8
11. Сённерйюск 11 0 3 8 6 - 19 3
12. Вайле 11 0 1 10 5 - 30 1
  • До матча
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