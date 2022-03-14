Второй тайм

97' После классного второго тайма Ольборг совершает камбэк и уходит с поля победителем!

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Плохо сыграл Аносике Эмента - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

97' Теландер Расмус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

96' Клеве Троэльс из команды Оденсе навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

95' Оденсе выполняет удар от ворот.

95' Хагельскьер Андерс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

95' Матч возобновлен

95' Ох, нехорошо это выглядит. Тораринссон Гудмундур получил травму и медбригада забирает его с поля.

94' Тораринссон Гудмундур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Удар от ворот произведет Ольборг

93' Jakob Breum из команды Оденсе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

91' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Матч возобновится спорным мячом

90' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Сабби Эммануэль имел все шансы забить, но Джейкоб Ринн сделал отличный сейв!

88' Ханс Кристиан Бернат не дал случится голу! Макарич Милан должен был забивать, но Ханс Кристиан Бернат сделал отличный сейв

88' Аносике Эмента выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Хагельскьер Андерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Макарич Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Должен был быть гол! Jakob Breum имел отличный шанс, но Джейкоб Ринн не дал голу состоятся!

85' Отличные скиллы показывает Jakob Breum , обводя своих соперников

85' Макарич Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Паллесен Кристоффер имел все шансы забить, но Ханс Кристиан Бернат сделал отличный сейв!

82' Удар от ворот произведет Ольборг

82' Сегодняшная посещаемость составляет 6153 болельщиков

82' Микельсон Николас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

81' Паллесен Кристоффер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

80' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Тораринссон Гудмундур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Сабби Эммануэль из команды Оденсе делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

79' Отличные скиллы показывает Сабби Эммануэль , обводя своих соперников

79' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Теландер Расмус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

77' Г О О О О Л - Куск Каспер забивает с левой ноги!

77' ШАНС! Куск Каспер вышел один на один с голкипером...

76' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Феррейра Педру получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Феррейра Педру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Должен был быть гол! Сабби Эммануэль имел отличный шанс, но Джейкоб Ринн не дал голу состоятся!

75' Отличные скиллы показывает Сабби Эммануэль , обводя своих соперников

73' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Оденсе выполняет удар от ворот.

72' Андреасен Лука из команды Ольборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

71' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Джейкоб Ринн не дал случится голу! Сабби Эммануэль должен был забивать, но Джейкоб Ринн сделал отличный сейв

70' Микельсон Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Оденсе выполняет удар от ворот.

66' Окосун Айо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Ларсен Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Бернат Ханс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Матч возобновлен

58' Ринне Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Г О О О О Л - Фенгер Макс забивает с левой ноги!

52' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

48' Ольборг выполняет удар от ворот.

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля