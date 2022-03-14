Дания: Суперлига Дании 2021-2022
2:3
Конец матча
Стадион: Nature Energy Park Зрители: 6153
0:1
3' ГолKasper Waarst Hoegh
7' Желтая карточкаТеландер Расмус
1:1
15' ГолДжейбали Иссам
39' Желтая карточкаХёйхольт Мальте
2:1
53' ГолФенгер Макс
2:2
62' ГолМакарич Милан
2:3
77' ГолКуск Каспер
81' Желтая карточкаПаллесен Кристоффер
Ход матча
3'
15'
39'
53'
2:1
62'
2:2
77'
2:3
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
3 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 7
-
8 Угловые 3
-
3 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
25
Кинг
Джоэл
20
Окосун
Айо
15
Фенгер
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кинг ДжоэлЗащитник
-
20 Окосун АйоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Фенгер МаксНападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Эстрём РобинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Soeren Krogh
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Куск КасперПолузащитник
- Нападающий
-
40 Theo Sander
-
-
Главный тренер: Lars Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Оденсе
Ольборг
23 матча
69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
65.2%
30.4%
4.4%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.2%
39.1%
8.7%
12 побед 9 ничьих 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 13 побед
44 матча
36.4%
25%
38.6%
16 побед 11 ничьих 17 побед
Первый тайм
34.1%
36.4%
29.5%
15 побед 16 ничьих 13 побед
Второй тайм
27.3%
43.2%
29.5%
12 побед 19 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джейбали Иссам
|6 (1)
|0.29
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|5
|0.24
|Фенгер Макс
|5
|0.24
|Сабби Эммануэль
|2
|0.1
|Шельвик Йорген
|2
|0.1
|Томасен Йенс
|2
|0.1
|Лидер Март
|2
|0.1
|Кадри Башким
|1
|0.05
|Опондо Мозес
|1
|0.05
|Андерсен Александр
|1
|0.05
|Клеве Троэльс
|1
|0.05
|Свеннсен Сандер
|1
|0.05
|Jakob Martinsen
|1
|0.05
|Микельсон Николас
|0
|0
|Тверсков Йеппе
|0
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|0
|0
|Кинг Джоэл
|0
|0
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андреасен Лука
|7
|0.33
|Фоссум Ивер
|6 (1)
|0.29
|Макарич Милан
|5
|0.24
|Куск Каспер
|4
|0.19
|Kasper Waarst Hoegh
|3
|0.14
|Теландер Расмус
|2
|0.1
|Феррейра Педру
|2
|0.1
|Гранли Даниэль
|1
|0.05
|Росс Матиас
|1
|0.05
|Прица Тим
|1
|0.05
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.05
|Паллесен Кристоффер
|0
|0
|Frederik Boersting
|0
|0
|Anosike Ementa
|0
|0
|Альманн Якоб
|0
|0
|Эррайс Руфо
|0
|0
Карточки
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джейбали Иссам
|4
|1
|Сабби Эммануэль
|5
|0
|Томасен Йенс
|4
|0
|Ларсен Каспер
|3
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|3
|0
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|3
|0
|Окосун Айо
|3
|0
|Andreas Alm
|1
|1
|Тверсков Йеппе
|2
|0
|Кадри Башким
|1
|0
|Андерсен Александр
|1
|0
|Клеве Троэльс
|1
|0
|Микельсон Николас
|1
|0
|Бернат Ханс Кристиан
|1
|0
|Кинг Джоэл
|1
|0
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Педру
|7
|1
|Паллесен Кристоффер
|5
|0
|Теландер Расмус
|5
|0
|Кристенсен Магнус
|5
|0
|Хёйхольт Мальте
|5
|0
|Альманн Якоб
|4
|0
|Росс Матиас
|4
|0
|Frederik Boersting
|3
|0
|Хагельскьер Андерс
|3
|0
|Гранли Даниэль
|2
|0
|Ринне Якоб
|1
|0
|Макарич Милан
|1
|0
|Эррайс Руфо
|1
|0
|Anosike Ementa
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
18
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
4
21%
1
6%
1-15
4
21%
3
17%
16-30
1
5%
5
28%
31-45
5
26%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
5
26%
3
17%
76-90
Пропущено
17
11
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
18%
2
18%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
18%
3
27%
31-45
3
18%
3
27%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
2
18%
76-90
Забито
11
15
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
5
45%
3
20%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
9%
4
27%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
3
27%
3
20%
76-90
Пропущено
17
15
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
3
18%
3
20%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
2
12%
3
20%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
4
24%
4
27%
61-75
4
24%
2
13%
76-90
Забито
30
33
15 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
9
30%
4
12%
1-15
5
17%
4
12%
16-30
1
3%
8
24%
31-45
6
20%
7
21%
46-60
1
3%
4
12%
61-75
8
27%
6
18%
76-90
Пропущено
34
26
14 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 13
6
18%
5
19%
1-15
3
9%
2
8%
16-30
5
15%
6
23%
31-45
5
15%
5
19%
46-60
7
21%
4
15%
61-75
8
24%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Митьюлланд 2:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Заря - Оденсе 3:2
Оденсе - Вайле 0:0 Силькеборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Фредерисия 2:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 0:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Оденсе - Виборг 2:3 Брондбю - Оденсе 2:1 Оденсе - Орхус 0:0 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Силькеборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Оденсе - Вайле 6:0 Виборг - Оденсе 1:1 Хельсингёр - Оденсе 0:3 Ольборг - Оденсе 2:0
Ольборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ольборг - Вайле 0:0 Ольборг - Силькеборг 1:4 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Ольборг - Сённерйюск 0:0
Венсюссель - Ольборг 1:5 Венсюссель - Ольборг 1:4 Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Ольборг - Сигма Оломоуц 0:3 Ольборг - Копенгаген 1:3 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Ольборг - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Ольборг - Виборг 2:5 Орхус - Ольборг 1:0 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Ольборг 0:4 Ольборг - Оденсе 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|21
|13
|6
|2
|42 - 13
|45
|2.
|Брондбю
|21
|11
|7
|3
|30 - 21
|40
|3.
|Митьюлланд
|21
|12
|3
|6
|36 - 22
|39
|4.
|Ольборг
|21
|10
|5
|6
|33 - 26
|35
|5.
|Раннерс
|21
|9
|5
|7
|25 - 24
|32
|6.
|Силькеборг
|21
|7
|10
|4
|34 - 20
|31
|7.
|Виборг
|21
|6
|8
|7
|30 - 32
|26
|8.
|Орхус
|21
|6
|7
|8
|23 - 28
|25
|9.
|Оденсе
|21
|4
|9
|8
|31 - 33
|21
|10.
|Нордшелланн
|21
|5
|6
|10
|24 - 36
|21
|11.
|Вайле
|21
|3
|4
|14
|19 - 48
|13
|12.
|Сённерйюск
|21
|2
|6
|13
|16 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|11
|7
|3
|1
|16 - 9
|24
|2.
|Митьюлланд
|11
|7
|0
|4
|22 - 11
|21
|3.
|Копенгаген
|10
|5
|4
|1
|18 - 7
|19
|4.
|Раннерс
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|5.
|Силькеборг
|10
|4
|4
|2
|14 - 7
|16
|6.
|Орхус
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|7.
|Ольборг
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|8.
|Оденсе
|11
|3
|4
|4
|20 - 16
|13
|9.
|Вайле
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|10.
|Нордшелланн
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|11.
|Виборг
|11
|2
|4
|5
|12 - 15
|10
|12.
|Сённерйюск
|10
|2
|3
|5
|10 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|11
|8
|2
|1
|24 - 6
|26
|2.
|Ольборг
|11
|6
|3
|2
|18 - 11
|21
|3.
|Митьюлланд
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|4.
|Брондбю
|10
|4
|4
|2
|14 - 12
|16
|5.
|Виборг
|10
|4
|4
|2
|18 - 17
|16
|6.
|Силькеборг
|11
|3
|6
|2
|20 - 13
|15
|7.
|Раннерс
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|8.
|Нордшелланн
|10
|3
|1
|6
|12 - 19
|10
|9.
|Орхус
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|10.
|Оденсе
|10
|1
|5
|4
|11 - 17
|8
|11.
|Сённерйюск
|11
|0
|3
|8
|6 - 19
|3
|12.
|Вайле
|11
|0
|1
|10
|5 - 30
|1