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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Аякс
0:0
Перерыв

Стадион:
Бенфика
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогнозы 164
Аякс 82.9% (136)
X 11% (18)
Бенфика 6.1% (10)
+1
выиграет Аякс, со счетом 1:0
Команды играют в равный футбол. Но все же "на классе" сильнее окажется Аякс
Sergy bolel97 #
0
выиграет Аякс, со счетом 2:1
В этом сезоне "евреи" все домашние матчи провели с позиции силы, поэтому и не удивляет их высокая... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Бенфика
1.47
5.85
8.74
Все Коэффициенты
Новости
24
Онана
Андре
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
8
Гравенберх
Райан
4
Альварес
Эдсон
11
Антони
23
Бергёйс
Стивен
10
Тадич
Душан
22
Алле
Себастьян
99
Влаходимос
Одиссей
2
Жилберто
Жуниор
30
Отаменди
Николас
5
Вертонген
Ян
3
Гримальдо
Алехандро
49
Адель
Таарабт
28
Вайгль
Юлиан
27
Силва
Рафа
88
Рамуш
Гонсалу
7
Эвертон
Соарес
9
Нуньес
Дарвин
Аякс
4-2-3-1
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Аякс
Бенфика

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:2
ЛЧ
1:1
ЛЧ
1:0
ТМС
0:1
ТМС
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 11 (1) 1.38
Бергёйс Стивен 3 0.38
Антони 2 0.25
Тадич Душан 2 0.25
Блинд Дэйли 1 0.13
Классен Дэви 1 0.13
Нерес Давид 1 0.13
Мазрауи Нуссер 0 0
Тальяфико Николас 0 0
Шуурс Перр 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Гравенберх Райан 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуньес Дарвин 3 (1) 0.38
Яремчук Роман 2 0.25
Родригес Фелипе II 1 0.13
Жилберто Жуниор 1 0.13
Силва Рафа 1 0.13
Мариу Жоау 0 0
Гримальдо Алехандро 0 0
Вайгль Юлиан 0 0
Рамуш Гонсалу 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 4 0
Тимбер Юррьен 2 0
Антони 1 0
Бергёйс Стивен 1 0
Алле Себастьян 1 0
Шуурс Перр 1 0
Мазрауи Нуссер 1 0
Мартинес Лисандро 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 2 0
Мариу Жоау 2 0
Гримальдо Алехандро 2 0
Силва Рафа 2 0
Вайгль Юлиан 2 0
Яремчук Роман 2 0
Адель Таарабт 1 0
Влаходимос Одиссей 1 0
Жилберто Жуниор 1 0
Рамуш Гонсалу 1 0
Лукас VI 1 0
Нуньес Дарвин 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
15%
1
14%
1-15
3
23%
2
29%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
2
29%
61-75
2
15%
2
29%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
3
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

22
9
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
3
14%
1
11%
1-15
5
23%
2
22%
16-30
3
14%
1
11%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
5
23%
3
33%
61-75
2
9%
2
22%
76-90

Пропущено

7
11
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
4
36%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
1
14%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Камбюр - Аякс 2:3 Аякс - Ваалвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1
Бенфика - Аякс 2:2 Виллем II - Аякс 0:1 Аякс - Твенте 5:0 Аякс - Витесс 5:0 Аякс - Хераклес 3:0 ПСВ - Аякс 1:2 Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Спортинг Л 4:2 Аякс - Виллем II 5:0 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2
Бенфика
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бенфика - Визела 1:1 Портимоненсе - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 3:0 Бенфика - Аякс 2:2
Боавишта - Бенфика 2:2 Бенфика - Санта-Клара 2:1 Тондела - Бенфика 1:3 Бенфика - Жил Висенте 1:2 Бенфика - Спортинг Л 1:2 Бенфика - Боавишта 1:1 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Морейренсе 1:1 Бенфика - Пасуш де Феррейра 2:0 Порту - Бенфика 3:1 Порту - Бенфика 3:0 Бенфика - Маритиму 7:1 Бенфика - Спортинг Ковилья 3:0 Фамаликан - Бенфика 1:4 Бенфика - Динамо Киев 2:0 Бенфика - Спортинг Л 1:3
1/8 финала
2 ПСЖ
3 Реал Мадрид
0 Спортинг Л
5 Манчестер Сити
2 Ред Булл Зальцбург
8 Бавария
1 Интер Милан
2 Ливерпуль
1 Вильярреал
1 Ювентус
2 Челси
0 Лилль
2 Бенфика
2 Аякс
1 Атлетико М
1 Манчестер Юнайтед
1/4 финала
Реал Мадрид
Манчестер Сити
Бавария
Ливерпуль
Ювентус
Челси
Аякс
Манчестер Юнайтед
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - 0:0.
  • 45'
    Все вернулись в игру. "Аякс" неспешно отправился вперёд.
  • Травма, повреждение
    45'
    Отаменди врезался головой в висок Онане у ворот "Аякса". Медики обеих команд вызваны на поле.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Дель  Серро в первом тайме.
  • 45'
    Слева со штрафного навес последовал к дальней штанге, где Вертонген не смог головой прицельно пробить по воротам.
  • Фол, нарушение
    44'
    Тимбер на фланге сбил Нуньеса.
  • 43'
    Силва попытался убежать вперёд по правому флангу, но упустил мяч за боковую линию поля.
  • 42'
    Гравенберх слева сделал пас вперёд на Тадича, который упустил мяч за пределы поля.
  • 40'
    Тадич слева прострелил на Бергёйса, который оказался не готов нанести удар в касание. А обработка мяча с потерей времени привела к нивелированию остроты.
  • Угловой
    39'
    Гравенберх от углового флага откатил мяч на Тадича, который исполнил подачу к воротам. В штрафной площади кто-то из игроков "Аякса" нарушил правила.
  • Опасный момент
    38'
    Гравенберх слева сместился к центру и с двадцати двух метров пробил под перекладину. Влаходимос в прыжке отвёл угрозу от ворот.
  • 36'
    Антини справа сместился в центр и с двадцати трёх метров пробил в левый угол. Влаходимос прыгнул к штанге и забрал мяч в руки.
  • 35'
    Блинду слева через трёх соперников не удалось прорваться в штрафную площадь.
  • Угловой
    34'
    Антони от углового флага навесил к ближней штанге, где Тимбер головой не попал по мячу.
  • 33'
    Подачу Блинда слева к воротам заблокировал Отаменди.
  • 32'
    Тадич справа навесил на Тимбера, который головой пробил выше ворот.
  • 31'
    Тадич справа со штрафного навесил низко и гости мяч от ворот выбили.
  • Фол, нарушение
    30'
    Эвертон на фланге у линии штрафной площади ударил по ногам Антони.
  • 29'
    Прострел Блинда слева в штрафную площадь перехватил Силва.
  • 28'
    Бергёйс на линии штрафной площади сыграл на подборе и с лёта пробил выше ворот.
  • Угловой
    27'
    Хозяева быстро разыграли угловой удар. Бергёйс справа навесил к дальней штанге, куда сместился Влаходимос и забрал мяч руками.
  • Фол, нарушение
    26'
    Адель Таарабт у чужой штрафной площади грубо сыграл против Тадича.
  • Угловой
    25'
    Следующая подача Гримальдо последовала к ближней штанге. Хозяева вынесли мяч от ворот.
  • Угловой
    24'
    Гримальдо от углового флага навесил на Отаменди, которому соперники помешали прицельно пробить головой.
  • Угловой
    23'
    Гримальдо от углового флага покатил мяч на партнёра. После ответного паса Алехандро навесил к дальней штанге, где партнёры заработали следующий "стандарт".
  • Травма, повреждение
    22'
    Альварес в центре поля после верховой борьбы неудачно приземлился. Медики оказывают помощь Эдсону.
  • Угловой
    20'
    Гравенберх от углового флага покатил мяч на Тадича. Подача Душана нашла голову Альвареса, который пробил выше ворот.
  • 19'
    Навес Бергёйса слева к воротам заблокирован.
  • Угловой
    18'
    Бергёйс разыграл угловой удар с партнёром, а его подача справа к воротам заблокирована соперниками.
  • 17'
    Напомню, что любой ничейный результат в основное время приведёт к назначению двух дополнительных таймов по пятнадцать минут. Затем может быть и серия пенальти.
  • 16'
    "Аякс" постепенно обозначает своё преимущество в центре поля, но впереди у хозяев опасно сыграть пока не получается.
  • Фол, нарушение
    15'
    Рамуш в центре поля попал ногой в грудь Мартинесу.
  • Офсайд
    14'
    Тадич слева оказался в офсайде.
  • Угловой
    13'
    Альварес после подачи от углового флага головой пробил правее ворот.
  • Офсайд
    12'
    Нуньес слева забежал в офсайд.
  • Фол, нарушение
    11'
    Блинд у центрального круга ударил сзади по ногам Силву.
  • Офсайд
    10'
    Алле отправил мяч в ворота после прострела Тадича слева, но арбитры зафиксировали офсайд у автора голевой передачи.
  • Офсайд
    9'
    Рамуш оказался в офсайде.
  • 8'
    "Бенфика" не собирается отсиживаться в обороне. Гости атакуют пока только правым флангом.
  • 7'
    Гримальдо справа прошёл вперёд, но его пас на Нуньеса получился неудобным для партнёра.
  • Фол, нарушение
    6'
    Блинд в центре поля прихватил руками Силву.
  • 5'
    Тадич слева навесил на Антони, который головой пробил правее ворот.
  • Угловой
    4'
    Гравенберх разыграл первый угловой удар в матче с партнёрами. Доставить мяч в штрафную площадь хозяевам не удалось.
  • 3'
    Тадич слева сделал заброс в штрафную площадь на Бергёйса, чей прострел в центр соперники заблокировали.
  • 2'
    "Аякс" играет в бело-красной форме, "Бенфика" - в чёрной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Йохан Кройф Арене"!
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Прогнозы на матч Аякс 0:0 Бенфика

Исход игры
Аякс
82.9% (136)
Ничья
11% (18)
Бенфика
6.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
73.55% (89)
Меньше
26.45% (32)
Обе команды забьют
Да
80.17% (97)
Нет
19.83% (24)
Популярный счёт
2:1 Аякс
33.5% (55)
3:1 Аякс
16.5% (27)
2:0 Аякс
11.6% (19)
1:1 Ничья
4.9% (8)
1:0 Аякс
3% (5)
2:2 Ничья
1.8% (3)
1:2 Бенфика
1.2% (2)
3:2 Аякс
1.2% (2)
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