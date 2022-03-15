Слева со штрафного навес последовал к дальней штанге, где Вертонген не смог головой прицельно пробить по воротам.

Отаменди врезался головой в висок Онане у ворот "Аякса". Медики обеих команд вызваны на поле.

Все вернулись в игру. "Аякс" неспешно отправился вперёд.

44' Тимбер на фланге сбил Нуньеса.

43' Силва попытался убежать вперёд по правому флангу, но упустил мяч за боковую линию поля.

42' Гравенберх слева сделал пас вперёд на Тадича, который упустил мяч за пределы поля.

40' Тадич слева прострелил на Бергёйса, который оказался не готов нанести удар в касание. А обработка мяча с потерей времени привела к нивелированию остроты.

39' Гравенберх от углового флага откатил мяч на Тадича, который исполнил подачу к воротам. В штрафной площади кто-то из игроков "Аякса" нарушил правила.

38' Гравенберх слева сместился к центру и с двадцати двух метров пробил под перекладину. Влаходимос в прыжке отвёл угрозу от ворот.

36' Антини справа сместился в центр и с двадцати трёх метров пробил в левый угол. Влаходимос прыгнул к штанге и забрал мяч в руки.

35' Блинду слева через трёх соперников не удалось прорваться в штрафную площадь.

34' Антони от углового флага навесил к ближней штанге, где Тимбер головой не попал по мячу.

33' Подачу Блинда слева к воротам заблокировал Отаменди.

32' Тадич справа навесил на Тимбера, который головой пробил выше ворот.

31' Тадич справа со штрафного навесил низко и гости мяч от ворот выбили.

30' Эвертон на фланге у линии штрафной площади ударил по ногам Антони.

29' Прострел Блинда слева в штрафную площадь перехватил Силва.

28' Бергёйс на линии штрафной площади сыграл на подборе и с лёта пробил выше ворот.

27' Хозяева быстро разыграли угловой удар. Бергёйс справа навесил к дальней штанге, куда сместился Влаходимос и забрал мяч руками.

26' Адель Таарабт у чужой штрафной площади грубо сыграл против Тадича.

25' Следующая подача Гримальдо последовала к ближней штанге. Хозяева вынесли мяч от ворот.

24' Гримальдо от углового флага навесил на Отаменди, которому соперники помешали прицельно пробить головой.

23' Гримальдо от углового флага покатил мяч на партнёра. После ответного паса Алехандро навесил к дальней штанге, где партнёры заработали следующий "стандарт".

22' Альварес в центре поля после верховой борьбы неудачно приземлился. Медики оказывают помощь Эдсону.

20' Гравенберх от углового флага покатил мяч на Тадича. Подача Душана нашла голову Альвареса, который пробил выше ворот.

19' Навес Бергёйса слева к воротам заблокирован.

18' Бергёйс разыграл угловой удар с партнёром, а его подача справа к воротам заблокирована соперниками.

17' Напомню, что любой ничейный результат в основное время приведёт к назначению двух дополнительных таймов по пятнадцать минут. Затем может быть и серия пенальти.

16' "Аякс" постепенно обозначает своё преимущество в центре поля, но впереди у хозяев опасно сыграть пока не получается.

15' Рамуш в центре поля попал ногой в грудь Мартинесу.

14' Тадич слева оказался в офсайде.

13' Альварес после подачи от углового флага головой пробил правее ворот.

12' Нуньес слева забежал в офсайд.

11' Блинд у центрального круга ударил сзади по ногам Силву.

10' Алле отправил мяч в ворота после прострела Тадича слева, но арбитры зафиксировали офсайд у автора голевой передачи.

9' Рамуш оказался в офсайде.

8' "Бенфика" не собирается отсиживаться в обороне. Гости атакуют пока только правым флангом.

7' Гримальдо справа прошёл вперёд, но его пас на Нуньеса получился неудобным для партнёра.

6' Блинд в центре поля прихватил руками Силву.

5' Тадич слева навесил на Антони, который головой пробил правее ворот.

4' Гравенберх разыграл первый угловой удар в матче с партнёрами. Доставить мяч в штрафную площадь хозяевам не удалось.

3' Тадич слева сделал заброс в штрафную площадь на Бергёйса, чей прострел в центр соперники заблокировали.

2' "Аякс" играет в бело-красной форме, "Бенфика" - в чёрной.