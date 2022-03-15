Команды играют в равный футбол. Но все же "на классе" сильнее окажется Аякс
Sergy bolel97 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алле Себастьян
|11 (1)
|1.38
|Бергёйс Стивен
|3
|0.38
|Антони
|2
|0.25
|Тадич Душан
|2
|0.25
|Блинд Дэйли
|1
|0.13
|Классен Дэви
|1
|0.13
|Нерес Давид
|1
|0.13
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
|Тальяфико Николас
|0
|0
|Шуурс Перр
|0
|0
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Гравенберх Райан
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуньес Дарвин
|3 (1)
|0.38
|Яремчук Роман
|2
|0.25
|Родригес Фелипе II
|1
|0.13
|Жилберто Жуниор
|1
|0.13
|Силва Рафа
|1
|0.13
|Мариу Жоау
|0
|0
|Гримальдо Алехандро
|0
|0
|Вайгль Юлиан
|0
|0
|Рамуш Гонсалу
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|4
|0
|Тимбер Юррьен
|2
|0
|Антони
|1
|0
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Алле Себастьян
|1
|0
|Шуурс Перр
|1
|0
|Мазрауи Нуссер
|1
|0
|Мартинес Лисандро
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|2
|0
|Мариу Жоау
|2
|0
|Гримальдо Алехандро
|2
|0
|Силва Рафа
|2
|0
|Вайгль Юлиан
|2
|0
|Яремчук Роман
|2
|0
|Адель Таарабт
|1
|0
|Влаходимос Одиссей
|1
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Рамуш Гонсалу
|1
|0
|Лукас VI
|1
|0
|Нуньес Дарвин
|1
|0