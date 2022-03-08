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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Аякс
 
Позже

Стадион:
Бенфика
Прогнозы 40
Аякс 77.5% (31)
X 17.5% (7)
Бенфика 5% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Бенфика
1.47
5.60
7.49
Все Коэффициенты

История личных встреч

Аякс
Бенфика

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:2
ЛЧ
1:1
ЛЧ
1:0
ТМС
0:1
ТМС
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 11 (1) 1.57
Бергёйс Стивен 3 0.43
Антони 2 0.29
Тадич Душан 2 0.29
Блинд Дэйли 1 0.14
Классен Дэви 1 0.14
Нерес Давид 1 0.14
Мазрауи Нуссер 0 0
Тальяфико Николас 0 0
Шуурс Перр 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Гравенберх Райан 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуньес Дарвин 3 (1) 0.43
Яремчук Роман 2 0.29
Родригес Фелипе II 1 0.14
Жилберто Жуниор 1 0.14
Силва Рафа 1 0.14
Мариу Жоау 0 0
Гримальдо Алехандро 0 0
Вайгль Юлиан 0 0
Рамуш Гонсалу 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 4 0
Тимбер Юррьен 2 0
Антони 1 0
Бергёйс Стивен 1 0
Алле Себастьян 1 0
Шуурс Перр 1 0
Мазрауи Нуссер 1 0
Мартинес Лисандро 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 2 0
Мариу Жоау 2 0
Гримальдо Алехандро 2 0
Силва Рафа 2 0
Вайгль Юлиан 2 0
Яремчук Роман 2 0
Адель Таарабт 1 0
Влаходимос Одиссей 1 0
Жилберто Жуниор 1 0
Рамуш Гонсалу 1 0
Лукас VI 1 0
Нуньес Дарвин 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
15%
1
14%
1-15
3
23%
2
29%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
2
29%
61-75
2
15%
2
29%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
3
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

22
9
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
3
14%
1
11%
1-15
5
23%
2
22%
16-30
3
14%
1
11%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
5
23%
3
33%
61-75
2
9%
2
22%
76-90

Пропущено

7
11
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
4
36%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
1
14%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Камбюр - Аякс 2:3 Аякс - Ваалвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1
Бенфика - Аякс 2:2 Виллем II - Аякс 0:1 Аякс - Твенте 5:0 Аякс - Витесс 5:0 Аякс - Хераклес 3:0 ПСВ - Аякс 1:2 Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Спортинг Л 4:2 Аякс - Виллем II 5:0 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2
Бенфика
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бенфика - Визела 1:1 Портимоненсе - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 3:0 Бенфика - Аякс 2:2
Боавишта - Бенфика 2:2 Бенфика - Санта-Клара 2:1 Тондела - Бенфика 1:3 Бенфика - Жил Висенте 1:2 Бенфика - Спортинг Л 1:2 Бенфика - Боавишта 1:1 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Морейренсе 1:1 Бенфика - Пасуш де Феррейра 2:0 Порту - Бенфика 3:1 Порту - Бенфика 3:0 Бенфика - Маритиму 7:1 Бенфика - Спортинг Ковилья 3:0 Фамаликан - Бенфика 1:4 Бенфика - Динамо Киев 2:0 Бенфика - Спортинг Л 1:3
1/8 финала
0 Аякс
0 Бенфика
0 Манчестер Юнайтед
0 Атлетико М
0 Лилль
0 Челси
0 Ювентус
0 Вильярреал
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Финал
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аякс - Бенфика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 марта 2022, осталось 2 дня 13 часов 37 минут.



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    • Прогнозы 40
    Аякс 77.5% (31)
    X 17.5% (7)
    Бенфика 5% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аякс
    Ничья
    Бенфика
    1.47
    5.60
    7.49
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Аякс - Бенфика

    Исход игры
    Аякс
    76.9% (30)
    Ничья
    17.9% (7)
    Бенфика
    5.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.92% (30)
    Меньше
    23.08% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    87.18% (34)
    Нет
    12.82% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Аякс
    48.7% (19)
    3:1 Аякс
    12.8% (5)
    2:0 Аякс
    12.8% (5)
    1:1 Ничья
    10.3% (4)
    2:2 Ничья
    7.7% (3)
    1:2 Бенфика
    5.1% (2)
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