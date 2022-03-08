Лига чемпионов 2021-2022
Позже
Стадион: Йохан Кройф Арена
История личных встреч
Аякс
Бенфика
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алле Себастьян
|11 (1)
|1.57
|Бергёйс Стивен
|3
|0.43
|Антони
|2
|0.29
|Тадич Душан
|2
|0.29
|Блинд Дэйли
|1
|0.14
|Классен Дэви
|1
|0.14
|Нерес Давид
|1
|0.14
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
|Тальяфико Николас
|0
|0
|Шуурс Перр
|0
|0
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Гравенберх Райан
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуньес Дарвин
|3 (1)
|0.43
|Яремчук Роман
|2
|0.29
|Родригес Фелипе II
|1
|0.14
|Жилберто Жуниор
|1
|0.14
|Силва Рафа
|1
|0.14
|Мариу Жоау
|0
|0
|Гримальдо Алехандро
|0
|0
|Вайгль Юлиан
|0
|0
|Рамуш Гонсалу
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|4
|0
|Тимбер Юррьен
|2
|0
|Антони
|1
|0
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Алле Себастьян
|1
|0
|Шуурс Перр
|1
|0
|Мазрауи Нуссер
|1
|0
|Мартинес Лисандро
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|2
|0
|Мариу Жоау
|2
|0
|Гримальдо Алехандро
|2
|0
|Силва Рафа
|2
|0
|Вайгль Юлиан
|2
|0
|Яремчук Роман
|2
|0
|Адель Таарабт
|1
|0
|Влаходимос Одиссей
|1
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Рамуш Гонсалу
|1
|0
|Лукас VI
|1
|0
|Нуньес Дарвин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
15%
1
14%
1-15
3
23%
2
29%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
2
29%
61-75
2
15%
2
29%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
3
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
22
9
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
3
14%
1
11%
1-15
5
23%
2
22%
16-30
3
14%
1
11%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
5
23%
3
33%
61-75
2
9%
2
22%
76-90
Пропущено
7
11
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
4
36%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
1
14%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Камбюр - Аякс 2:3 Аякс - Ваалвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1
Бенфика - Аякс 2:2 Виллем II - Аякс 0:1 Аякс - Твенте 5:0 Аякс - Витесс 5:0 Аякс - Хераклес 3:0 ПСВ - Аякс 1:2 Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Спортинг Л 4:2 Аякс - Виллем II 5:0 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2
Бенфика
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бенфика - Визела 1:1 Портимоненсе - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 3:0 Бенфика - Аякс 2:2
Боавишта - Бенфика 2:2 Бенфика - Санта-Клара 2:1 Тондела - Бенфика 1:3 Бенфика - Жил Висенте 1:2 Бенфика - Спортинг Л 1:2 Бенфика - Боавишта 1:1 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Морейренсе 1:1 Бенфика - Пасуш де Феррейра 2:0 Порту - Бенфика 3:1 Порту - Бенфика 3:0 Бенфика - Маритиму 7:1 Бенфика - Спортинг Ковилья 3:0 Фамаликан - Бенфика 1:4 Бенфика - Динамо Киев 2:0 Бенфика - Спортинг Л 1:3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аякс - Бенфика
Исход игры
Аякс
76.9% (30)
Ничья
17.9% (7)
Бенфика
5.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
76.92% (30)
Меньше
23.08% (9)
Обе команды забьют
Да
87.18% (34)
Нет
12.82% (5)
Популярный счёт
2:1 Аякс
48.7% (19)
3:1 Аякс
12.8% (5)
2:0 Аякс
12.8% (5)
1:1 Ничья
10.3% (4)
2:2 Ничья
7.7% (3)
1:2 Бенфика
5.1% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!