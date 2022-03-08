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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Манчестер Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Атлетико М

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Атлетико М

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 6 0.86
Гринвуд Мэйсон 1 0.14
Магуайр Гарри 1 0.14
Теллес Алекс 1 0.14
Рэшфорд Маркус 1 0.14
Санчо Джедон 1 0.14
Эланга Энтони 1 0.14
Фернандеш Бруну 0 0
Шоу Люк 0 0
Лингард Джесси 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 4 0.57
Фелиш Жоау 1 0.14
Де Пауль Родриго 1 0.14
Корреа Анхель 1 0.14
Суарес Луис 1 (1) 0.14
Лоди Ренан 0 0
Коке Хорхе 0 0
Лемар Тома 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шоу Люк 2 0
Теллес Алекс 2 0
Уан-Биссака Аарон 0 1
Роналду Криштиану 1 0
Кавани Эдинсон 1 0
Матич Неманья 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Фред Сантос 1 0
Ван де Бек Донни 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Мактоминай Скотт 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Шоретире Шола 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фелипе Аугусто IV 1 1
Суарес Луис 2 0
Кондогбия Жоффрей 2 0
Льоренте Маркос 2 0
Фелиш Жоау 2 0
Гризманн Антуан 0 1
Карраско Янник 0 1
Коке Хорхе 1 0
Эррера Эктор 1 0
Корреа Анхель 1 0
Хименес Хосе 1 0
Эрмосо Марио 1 0
Мандава Рейнилду 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
4
80%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
40%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
60%
76-90

Забито

12
8
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
2
17%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
6
50%
4
50%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
33%
3
33%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1
Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2
Атлетико М
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Атлетико М - Кадис 2:1 Бетис - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1
Осасуна - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Леванте 0:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Барселона - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Валенсия 3:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Махадаонда - Атлетико М 0:5 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Порту - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:2 Кадис - Атлетико М 1:4
1/8 финала
0 Аякс
0 Бенфика
0 Манчестер Юнайтед
0 Атлетико М
0 Лилль
0 Челси
0 Ювентус
0 Вильярреал
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 марта 2022, осталось 2 дня 13 часов 37 минут.



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    • Прогнозы 53
    Манчестер Юнайтед 62.3% (33)
    X 20.8% (11)
    Атлетико М 17% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Атлетико М
    2.31
    3.50
    3.90
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Атлетико М

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    61.5% (32)
    Ничья
    21.2% (11)
    Атлетико М
    17.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.85% (21)
    Меньше
    46.15% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    76.92% (30)
    Нет
    23.08% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    32.7% (17)
    1:1 Ничья
    17.3% (9)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    7.7% (4)
    1:2 Атлетико М
    5.8% (3)
    0:2 Атлетико М
    3.8% (2)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    3.8% (2)
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