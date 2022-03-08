Лига чемпионов 2021-2022
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Стадион: Олд Траффорд
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Атлетико М
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|6
|0.86
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0.14
|Магуайр Гарри
|1
|0.14
|Теллес Алекс
|1
|0.14
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.14
|Санчо Джедон
|1
|0.14
|Эланга Энтони
|1
|0.14
|Фернандеш Бруну
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
|Лингард Джесси
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|4
|0.57
|Фелиш Жоау
|1
|0.14
|Де Пауль Родриго
|1
|0.14
|Корреа Анхель
|1
|0.14
|Суарес Луис
|1 (1)
|0.14
|Лоди Ренан
|0
|0
|Коке Хорхе
|0
|0
|Лемар Тома
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шоу Люк
|2
|0
|Теллес Алекс
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|0
|1
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|Матич Неманья
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
|Фред Сантос
|1
|0
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|Мактоминай Скотт
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
|Шоретире Шола
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фелипе Аугусто IV
|1
|1
|Суарес Луис
|2
|0
|Кондогбия Жоффрей
|2
|0
|Льоренте Маркос
|2
|0
|Фелиш Жоау
|2
|0
|Гризманн Антуан
|0
|1
|Карраско Янник
|0
|1
|Коке Хорхе
|1
|0
|Эррера Эктор
|1
|0
|Корреа Анхель
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Эрмосо Марио
|1
|0
|Мандава Рейнилду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
4
80%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
40%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
60%
76-90
Забито
12
8
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
2
17%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
6
50%
4
50%
76-90
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
33%
3
33%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1
Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2
Атлетико М
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Атлетико М - Кадис 2:1 Бетис - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1
Осасуна - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Леванте 0:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Барселона - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Валенсия 3:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Махадаонда - Атлетико М 0:5 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Порту - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:2 Кадис - Атлетико М 1:4
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Атлетико М
Исход игры
Манчестер Юнайтед
61.5% (32)
Ничья
21.2% (11)
Атлетико М
17.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
53.85% (21)
Меньше
46.15% (18)
Обе команды забьют
Да
76.92% (30)
Нет
23.08% (9)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
32.7% (17)
1:1 Ничья
17.3% (9)
2:0 Манчестер Юнайтед
7.7% (4)
1:2 Атлетико М
5.8% (3)
0:2 Атлетико М
3.8% (2)
1:0 Манчестер Юнайтед
3.8% (2)
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