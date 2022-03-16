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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Лилль
 
Позже

Стадион:
Челси

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 159
Лилль 8.2% (13)
X 22% (35)
Челси 69.8% (111)
+1
выиграет Челси, со счетом 0:1
Челси провел первую игру на Стэнфорде осторожно достаточно, оберегая силы. Вторая игра я думаю не сильно... Ещё
Sergy bolel97 #
+0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
в этом матче думаю будет ничья,которая вполне устроит Челси.
Станислав53 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Челси
4.60
3.90
2.05
Все Коэффициенты
Новости
30
Лео
Жардим
2
Челик
Зеки
4
Ботман
Свен
6
Фонте
Жозе
3
Джало
Тьягу
7
Бамба
Джонатан
21
Андре
Бенжамин
8
Шека
5
Гудмундссон
Габриэль
17
Йилмаз
Бурак
9
Дэвид
Джонатан
16
Менди
Эдуар
4
Кристенсен
Андреас
6
Силва
Тьяго
2
Рюдигер
Антонио
28
Аспиликуэта
Сесар
7
Канте
Н'Голо
8
Ковачич
Матео
5
Жоржиньо
II
3
Алонсо
Маркос
10
Пулишич
Кристиан
29
Хаверц
Кай
Лилль
4-4-2
Челси
3-5-2

История личных встреч

Лилль
Челси

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧ
2:0
ЛЧ
2:1
ЛЧ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 3 (1) 0.43
Йилмаз Бурак 2 0.29
Иконе Жонатан 1 0.14
Гомес Анхель 1 0.14
Челик Зеки 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вернер Тимо 3 0.43
Лукаку Ромелу 2 0.29
Хаверц Кай 2 0.29
Жоржиньо II 2 (2) 0.29
Зиеш Хаким 1 0.14
Хадсон-Одои Каллум 1 0.14
Кристенсен Андреас 1 0.14
Пулишич Кристиан 1 0.14
Чалоба Трево 1 0.14
Джеймс Рис II 1 0.14
Аспиликуэта Сесар 0 0
Силва Тьяго 0 0
Рюдигер Антонио 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Канте Н'Голо 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иконе Жонатан 4 0
Андре Бенжамин 3 0
Шека 3 0
Бамба Джонатан 3 0
Йилмаз Бурак 2 0
Фонте Жозе 2 0
Бен Арфа Хатем 1 0
Грбич Иво 1 0
Язиджи Юсуф 1 0
Челик Зеки 1 0
Джало Тьягу 1 0
Мандава Рейнилду 1 0
Ботман Свен 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лофтус-Чик Рубен 2 0
Аспиликуэта Сесар 1 0
Силва Тьяго 1 0
Алонсо Маркос 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
4
36%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
1
17%
1
9%
76-90

Пропущено

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

7
15
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
14%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
5
33%
46-60
2
29%
3
20%
61-75
1
14%
2
13%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лилль - Сент-Этьен 0:0 Лилль - Клермон 4:0 Лион - Лилль 0:1 Челси - Лилль 2:0
Лилль - Метц 0:0 Монпелье - Лилль 0:1 Лилль - ПСЖ 1:5 Брест - Лилль 2:0 Лилль - Лорьян 3:1 Марсель - Лилль 1:1 Ланс - Лилль 2:2 Бордо - Лилль 2:3 Лилль - Осер 3:1 Лилль - Лион 0:0 Вольфсбург - Лилль 1:3 Лилль - Труа 2:1 Ренн - Лилль 1:2 Лилль - Нант 1:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Монако - Лилль 2:2
Челси
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Челси - Ньюкасл 1:0 Норвич - Челси 1:3 Бёрнли - Челси 0:4 Лутон Таун - Челси 2:3
Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2
1/8 финала
2 ПСЖ
3 Реал Мадрид
0 Спортинг Л
5 Манчестер Сити
2 Ред Булл Зальцбург
8 Бавария
1 Интер Милан
2 Ливерпуль
1 Вильярреал
1 Ювентус
2 Челси
0 Лилль
3 Бенфика
2 Аякс
2 Атлетико М
1 Манчестер Юнайтед
1/4 финала
Реал Мадрид
Манчестер Сити
Бавария
Ливерпуль
?
?
Бенфика
Атлетико М
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграют французский «Лилль» и английский «Челси». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лилль - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 марта 2022, осталось 3 минуты.

    Главный судья: Масса Давиде

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Прогнозы на матч Лилль - Челси

Исход игры
Лилль
7.5% (13)
Ничья
21.8% (38)
Челси
70.7% (123)
Тотал 2.5
Больше
46.22% (55)
Меньше
53.78% (64)
Обе команды забьют
Да
68.07% (81)
Нет
31.93% (38)
Популярный счёт
1:2 Челси
27% (47)
1:1 Ничья
15.5% (27)
0:1 Челси
14.9% (26)
0:2 Челси
4% (7)
2:1 Лилль
2.3% (4)
1:0 Лилль
1.1% (2)
0:0 Ничья
1.1% (2)
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