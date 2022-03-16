Челси провел первую игру на Стэнфорде осторожно достаточно, оберегая силы. Вторая игра я думаю не сильно... Ещё
Sergy bolel97 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|3 (1)
|0.43
|Йилмаз Бурак
|2
|0.29
|Иконе Жонатан
|1
|0.14
|Гомес Анхель
|1
|0.14
|Челик Зеки
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вернер Тимо
|3
|0.43
|Лукаку Ромелу
|2
|0.29
|Хаверц Кай
|2
|0.29
|Жоржиньо II
|2 (2)
|0.29
|Зиеш Хаким
|1
|0.14
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.14
|Кристенсен Андреас
|1
|0.14
|Пулишич Кристиан
|1
|0.14
|Чалоба Трево
|1
|0.14
|Джеймс Рис II
|1
|0.14
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Силва Тьяго
|0
|0
|Рюдигер Антонио
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
|Канте Н'Голо
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иконе Жонатан
|4
|0
|Андре Бенжамин
|3
|0
|Шека
|3
|0
|Бамба Джонатан
|3
|0
|Йилмаз Бурак
|2
|0
|Фонте Жозе
|2
|0
|Бен Арфа Хатем
|1
|0
|Грбич Иво
|1
|0
|Язиджи Юсуф
|1
|0
|Челик Зеки
|1
|0
|Джало Тьягу
|1
|0
|Мандава Рейнилду
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лофтус-Чик Рубен
|2
|0
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Алонсо Маркос
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0