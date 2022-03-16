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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграют французский «Лилль» и английский «Челси». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.